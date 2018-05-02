02.05.2018 08:49  Для платформы Electron представлен сервис автоматической доставки обновлений

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Разработчики платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и системы Node.js, объявили о реализации web-сервиса, позволяющего снабдить открытые приложения возможностью автоматической установки обновлений. Код серверных компонентов сервиса размещён на GitHub.
Для разработчиков приложений подготовлен NPM-пакет с реализацией API для интеграции в программы средств для автоматической доставки обновлений. При появлении обновления пользователю выводится диалог с предложением перезагрузить программу для активации обновления или отложить применение обновления на потом. В отличие от уже доступного API autoUpdater, новый сервис не требует запуска своего web-сервера для размещения обновлений и метаданных, а позволяет загружать обновления напрямую из репозитория на GitHub.