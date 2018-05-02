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02.05.2018 08:49  Для платформы Electron представлен сервис автоматической доставки обновлений

Разработчики платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и системы Node.js, объявили о реализации web-сервиса, позволяющего снабдить открытые приложения возможностью автоматической установки обновлений. Код серверных компонентов сервиса размещён на GitHub.

Для разработчиков приложений подготовлен NPM-пакет с реализацией API для интеграции в программы средств для автоматической доставки обновлений. При появлении обновления пользователю выводится диалог с предложением перезагрузить программу для активации обновления или отложить применение обновления на потом. В отличие от уже доступного API autoUpdater, новый сервис не требует запуска своего web-сервера для размещения обновлений и метаданных, а позволяет загружать обновления напрямую из репозитория на GitHub.

  1. Главная ссылка к новости (https://electronjs.org/blog/au...)
  2. OpenNews: Уязвимость в приложениях на базе платформы Electron
  3. OpenNews: Релиз Electron 1.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  4. OpenNews: Опубликован Signal Desktop, вариант мессенджера для настольных систем
  5. OpenNews: Экспериментальный текстовый редактор Xray от создателей Atom
  6. OpenNews: Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 1.8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: electron, javascript
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  • 1, Аноним, 09:43, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Теперь для запуска Atom понадобится минимум 16 Гб оперативной памяти?
     
  • 2, Аноним, 10:03, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Я, может быть, чего-то не понимаю, но ведь этот электрон как раз брали за то, чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Пиони, 10:55, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Electron интегрируется в приложение в процессе сборки и обновляется вместе с приложением. По сути, это урезанный движок хромиум в каждом приложении написанном поверх Electron.

    Прелесть Electron в том, что пока все ОС делали свои принципы построения интерфейсов, в вебе формировался стандарт, который работает сразу на всех ОС. Делая приложение на Electron, ты можешь сразу сделать веб-сайт и приложение для всех ОС сразу.

    Основные минусы это размер файла (даже Hello World будет под 200 MB) и поедаемые (или скорее пожираемые) приложением ресурсы компьютера. Но до тех пор, пока время разработчиков стоит дороже чем место на диске и ресурсы компьютера, это вполне будет всех устраивать.

     
  • 4, Аноним, 12:13, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Electron? Надеюсь он сдохнет в агонии.
     

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