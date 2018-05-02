02.05.2018 08:49  Для платформы Electron представлен сервис автоматической доставки обновлений

Прелесть Electron в том, что пока все ОС делали свои принципы построения интерфейсов, в вебе формировался стандарт, который работает сразу на всех ОС. Делая приложение на Electron, ты можешь сразу сделать веб-сайт и приложение для всех ОС сразу.

Основные минусы это размер файла (даже Hello World будет под 200 MB) и поедаемые (или скорее пожираемые) приложением ресурсы компьютера. Но до тех пор, пока время разработчиков стоит дороже чем место на диске и ресурсы компьютера, это вполне будет всех устраивать.

