21.04.2018 20:06  В Ubuntu предлагают перейти на недели тестирования вместо тестовых выпусков

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|1.2, Константавр, 20:20, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Не понял. Как я должен получить новые пакеты? Наркоманы какие-то. Да пусть уж на роллинг переходят, действительно. Почему их не смущает, что в течение всего срока жизни релиза люди пользуются устаревшим софтом и как следствие, рапортуют об устаревших проблемах? Они, конечно не такие окаменевшие как Дебьян, но релизы с длительным сроком поддержки со временем начинают приносить больше проблем, чем пользы.
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|3.5, DerRoteBaron, 20:39, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Правильно, все время уходит на разрешение битых зависимостей и поиск пакетов, которые есть почему-то только в testing или stable. Но при этом из-за одновременного подключения всех реп одна либа с кривой версией ломает все пакеты при обновлении
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|1.3, DerRoteBaron, 20:30, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Что за жесть?
Они выкатывают устаревшие бета-версии и потом их не убирают, так что люди вместо современного x.y.z-release ставят x.y.z-beta и репортят старые баги?
Не было ли бы логичнее сделать ветку Ubuntu Fat atcticFox 20.04-testing, которая будет получать обновления до тестовых версий пакетов, а установщик будет тянуть обновления из сети?
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|2.9, Хряк, 21:08, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> люди вместо современного x.y.z-release ставят x.y.z-beta
Мозг же должен присуствовать. Тестировщик x.y.z-beta, если он не полоумный, после загрузки должен дать команду на обновление. Даже nightly-сборки нужно обновлять.
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|2.10, Я у мамы ИЛОНМАСК, 21:28, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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PPA, snap.
Вот я сижу на Арче (Антергос) и иногда меня люто бесит, что в пакеты прилетает нестабильный апдейт лтс-ных кед: Padding-top в global app-menu стал очень большим, и буквы в узкую верхнюю панель не влазят.
Недавно заспотили баг RADV, когда GPU с графическим сервером виснут намертво. (проявляется баг при игре в современные игры на DXVK)
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Так-что вопрос "ненужности" убунты весьма субъективен. Я не могу на арче поставить проприетарный драйвер (для этого нужно лтс-ное ядро и стабильный выпуск иксов, без химии в обновах), и меня совсем не устраивает, что с этой точки зрения я "соснул".
Убунта-же формирует стабильные LTS-выпуски из пакетной базы sid, и всё-таки очень радует возможность установки проприетарного драйвера.
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|1.12, nrv, 22:02, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я понял так: пользователи загружают бету, тестируют, в то время как в альфе уже исправлено. В итоге время людей тратится на то чтобы 20 раз выявить одни и те же ошибки. Определенная логика есть.
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|3.16, nrv, 23:43, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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альфа 2.2 выходит раньше бэты 2.2. А вот альфа 2.3 выходит позже бэты 2.2 и может содержать исправления ошибок бэты 2.2. Так понятно?
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