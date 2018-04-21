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21.04.2018 20:06  В Ubuntu предлагают перейти на недели тестирования вместо тестовых выпусков

Разработчики Ubuntu предложили внедрить новую схему тестирования находящихся в разработке релизов. Вместо периодического формирования тестовых выпусков (альфа, бета) всем редакциям Ubuntu предлагается перейти на проведение недель тестирования, в рамках которых совместно с пользователями будет организована работа по выявлению и устранению ошибок.

Для загрузки при проведении подобных недель тестирования будут предлагаться штатные ежедневные сборки. Первые недели тестирования будут организованы в рамках подготовки выпуска Ubuntu 18.10. Разработчики Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu MATE, Kubuntu и Ubuntu Budgie согласились отказаться от отдельных сборок Alpha и Beta 1 для Ubuntu 18.10 (Ubuntu Desktop и Server уже достаточно давно не выпускает альфа-сборки).

По мнению авторов инициативы отдельные тестовые сборки лишь усложняют процесс выявления ошибок, так назначение знаковых имён ISO-образам (например, пометка iso-образа как бета-версии) стимулирует пользователя к установке уже неактуальных сборок и выявлению в них старых проблем. Пользователи спустя дни продолжают загружать и тестировать данные сборки, несмотря на то, что они теряют смысл уже на следующий день. Как следствие, вместо поиска новых ошибок участники тестирования продолжают сообщать об одних и тех же ошибках и вновь и вновь поднимают старые проблемы. Гораздо эффективнее раз в месяц проводить неделю тестирования, предлагая для изучения свежие ежедневные срезы текущего состояния дистрибутива.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Проект Ubuntu отказывается от выпуска альфа-версий в пользу ежедневных снапшотов
  3. OpenNews: Ubuntu не переходит на ежедневные обновления
  4. OpenNews: Марк Шаттлворт высказал сомнения в правильности перехода Ubuntu на rolling-модель обновления
  5. OpenNews: Ubuntu переходит к обновлению тестовых сборок каждые 4 часа
  6. OpenNews: Рассматривается предложение по выпуску ежемесячных релизов Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, test
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  • 1.1, Аноним, 20:09, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    да надо сразу Archbuntu =)
     
     
  • 2.17, Аноним, 00:53, 22/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Вот только толп убунтят в раче и не хватало!
     
  • 1.2, Константавр, 20:20, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Не понял. Как я должен получить новые пакеты? Наркоманы какие-то. Да пусть уж на роллинг переходят, действительно. Почему их не смущает, что в течение всего срока жизни релиза люди пользуются устаревшим софтом и как следствие, рапортуют об устаревших проблемах? Они, конечно не такие окаменевшие как Дебьян, но релизы с длительным сроком поддержки со временем начинают приносить больше проблем, чем пользы.
     
     
  • 2.4, Аноним, 20:30, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Когда есть дебиан sid арчи и убунты не нужны, твердо и четко)))
     
     
  • 3.5, DerRoteBaron, 20:39, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Правильно, все время уходит на разрешение битых зависимостей и поиск пакетов, которые есть почему-то только в testing или stable. Но при этом из-за одновременного подключения всех реп одна либа с кривой версией ломает все пакеты при обновлении
     
     
  • 4.11, Аноним, 21:54, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Все репы не нужны, достаточно сида, он самодостаточен ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.23, ы, 01:32, 22/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а какова ситуация с securuty updates в sid?
     
  • 3.8, .., 20:54, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    дружок, кроме твоего локалхоста, по которому никто не будет плакать если он слом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Аноним, 01:03, 22/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    да я даже на ноут ставлю debian stable, т к нет времени по несколько раз в меся... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Аноним, 00:54, 22/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Некрофилу — безусловно.
     
  • 2.24, nazarpc, 02:33, 22/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так дневные сборки и есть rolling версия Ubuntu. С 2013 года на ночных версиях сижу, ни разу не делал формального апгрейда с одного релиза на другой.
     
  • 1.3, DerRoteBaron, 20:30, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за жесть?
    Они выкатывают устаревшие бета-версии и потом их не убирают, так что люди вместо современного x.y.z-release ставят x.y.z-beta и репортят старые баги?
    Не было ли бы логичнее сделать ветку Ubuntu Fat atcticFox 20.04-testing, которая будет получать обновления до тестовых версий пакетов, а установщик будет тянуть обновления из сети?
     
     
  • 2.9, Хряк, 21:08, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > люди вместо современного x.y.z-release ставят x.y.z-beta

    Мозг же должен присуствовать. Тестировщик x.y.z-beta, если он не полоумный, после загрузки должен дать команду на обновление. Даже nightly-сборки нужно обновлять.

     
  • 2.19, Аноним, 00:56, 22/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Дистр, базирующийся на некродемьяне и свежие пакеты? Ло-о-ол.
     
  • 1.6, VINRARUS, 20:42, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Убунтологи обьявили месяц тестовой недели, количество багрепортов возросло впятеро."
     
  • 1.7, Аноним, 20:48, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А в ubuntu еще осталось что-то свое, они-ж по сути ничем от других дистрибутивов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Я у мамы ИЛОНМАСК, 21:28, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    PPA, snap.

    Вот я сижу на Арче (Антергос) и иногда меня люто бесит, что в пакеты прилетает нестабильный апдейт лтс-ных кед: Padding-top в global app-menu стал очень большим, и буквы в узкую верхнюю панель не влазят.

    Недавно заспотили баг RADV, когда GPU с графическим сервером виснут намертво. (проявляется баг при игре в современные игры на DXVK)

    ====
    Так-что вопрос "ненужности" убунты весьма субъективен. Я не могу на арче поставить проприетарный драйвер (для этого нужно лтс-ное ядро и стабильный выпуск иксов, без химии в обновах), и меня совсем не устраивает, что с этой точки зрения я "соснул".

    Убунта-же формирует стабильные LTS-выпуски из пакетной базы sid, и всё-таки очень радует возможность установки проприетарного драйвера.

     
     
  • 3.13, Аноним, 22:26, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ето что еще за новости Энвидийный драйвер отлично встает на распоследние ядра и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, Аноним, 01:00, 22/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А чем это ваше 8230 PPA вкуснее пользовательских репов сусе Или АУРа Это рач... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, nrv, 22:02, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я понял так: пользователи загружают бету, тестируют, в то время как в альфе уже исправлено. В итоге время людей тратится на то чтобы 20 раз выявить одни и те же ошибки. Определенная логика есть.
     
     
  • 2.15, Аноним, 22:38, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не пойму: толи это тонкий юмор, толи не знание что альфа выходит раньше бэты =)
     
     
  • 3.16, nrv, 23:43, 21/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    альфа 2.2 выходит раньше бэты 2.2. А вот альфа 2.3 выходит позже бэты 2.2 и может содержать исправления ошибок бэты 2.2. Так понятно?
     
  • 1.14, Аноним, 22:26, 21/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    На хрен не нужно Нужно просто создать канал обновления rolling, и принимать баг... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 01:01, 22/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Неубунтуугодно.
     

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