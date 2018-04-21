21.04.2018 20:06  В Ubuntu предлагают перейти на недели тестирования вместо тестовых выпусков

Разработчики Ubuntu предложили внедрить новую схему тестирования находящихся в разработке релизов. Вместо периодического формирования тестовых выпусков (альфа, бета) всем редакциям Ubuntu предлагается перейти на проведение недель тестирования, в рамках которых совместно с пользователями будет организована работа по выявлению и устранению ошибок.

Для загрузки при проведении подобных недель тестирования будут предлагаться штатные ежедневные сборки. Первые недели тестирования будут организованы в рамках подготовки выпуска Ubuntu 18.10. Разработчики Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu MATE, Kubuntu и Ubuntu Budgie согласились отказаться от отдельных сборок Alpha и Beta 1 для Ubuntu 18.10 (Ubuntu Desktop и Server уже достаточно давно не выпускает альфа-сборки).

По мнению авторов инициативы отдельные тестовые сборки лишь усложняют процесс выявления ошибок, так назначение знаковых имён ISO-образам (например, пометка iso-образа как бета-версии) стимулирует пользователя к установке уже неактуальных сборок и выявлению в них старых проблем. Пользователи спустя дни продолжают загружать и тестировать данные сборки, несмотря на то, что они теряют смысл уже на следующий день. Как следствие, вместо поиска новых ошибок участники тестирования продолжают сообщать об одних и тех же ошибках и вновь и вновь поднимают старые проблемы. Гораздо эффективнее раз в месяц проводить неделю тестирования, предлагая для изучения свежие ежедневные срезы текущего состояния дистрибутива.



