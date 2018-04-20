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20.04.2018 18:02  Опубликован официальный перевод лицензий Creative Commons 4.0

Организация Creative Commons представила официальный перевод на русский язык набора лицензий Creative Commons 4.0, изначально выпущенного в 2013 году. Официальный перевод подготовлен после вступления в силу статьи 1286.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой введено понятие открытой лицензии на использование произведения науки, литературы или искусства. Перевод учитывает обозначенную в статье терминологию и оформлен в контексте определений открытых лицензий в российском законодательстве.

  1. Главная ссылка к новости (https://creativecommons.org/20...)
  2. OpenNews: Обеспечена односторонняя совместимость лицензии Creative Commons 4.0 BY-SA с GPLv3
  3. OpenNews: Фонд СПО добавил Creative Commons BY и BY-SA 4.0 в список свободных лицензий
  4. OpenNews: Признание совместимости лицензий Creative Commons BY-SA 4 и GPLv3
  5. OpenNews: Лицензии Creative Commons 4.0 BY и BY-SA признаны соответствующими критериям Open Definition
  6. OpenNews: Увидел свет набор лицензий Creative Commons 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: яз. русский / К сведению
Ключевые слова: creative, commons
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  • 1, iAnon, 18:17, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >выпущенного в 2013 году

    А на дворе 2k18. То есть даже тут Linux отстаёт от полноценных операционных систем.

     
     
  • 2, Аноний, 18:31, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    При чём тут Linux?
     
  • 4, 135798361, 18:41, 20/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как в лужу пёрнул...
     
  • 3, iv, 18:32, 20/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Лишний раз уточню, что хотя здесь (и в оригинальной новости) ссылки только на перевод BY-SA, перевели действительно весь набор.
     

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