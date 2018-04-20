20.04.2018 18:02  Опубликован официальный перевод лицензий Creative Commons 4.0

Организация Creative Commons представила официальный перевод на русский язык набора лицензий Creative Commons 4.0, изначально выпущенного в 2013 году. Официальный перевод подготовлен после вступления в силу статьи 1286.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой введено понятие открытой лицензии на использование произведения науки, литературы или искусства. Перевод учитывает обозначенную в статье терминологию и оформлен в контексте определений открытых лицензий в российском законодательстве.



