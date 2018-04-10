The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

10.04.2018 15:12  Новая версия онлайн-редакторов документов ONLYOFFICE 5.1

Объявлено о выходе новой версии онлайн-редакторов документов ONLYOFFICE 5.1. Редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

В новой версии разработчики переработали механизм отображения шрифтов и расширили набор шрифтов, доступных по умолчанию, для более комфортной работы с иероглифами. В релиз вошли плагины EasyBib и WordPress, a также макросы, которые прежде были доступны только в десктопных редакторах.

В текстовом редакторе появилось оглавление и новый элемент навигации, который позволяет с легкостью перемещаться в документе по заголовкам, отображаемым в оглавлении. Добавлена возможность сохранения изменений в Строгом режиме при отключенном автосохранении и специальная вставка таблиц для текстовых документов. Расширены возможности совместной работы над документами - все функции совместного редактирования объединены в одной вкладке, что упростило процесс редактирования. Вкладка «Рецензирование» теперь носит название «Совместная работа» и включает в себя также  "Историю версий", "Совместный доступ" и "Чат".

Редактор таблиц получил 8 дополнительных формул (общее число формул составляет 445) и новые инструменты редактирования для работы со сводными таблицами. Появились новые форматы данных (yy/m/d, yy/mm/dd, yyyy/m/d), а также несколько новых региональных стандартов. В новой версии редактора презентаций добавлена возможность, которая позволяет редактировать документ, используя специальную вставку с сохранением исходного стиля. Кроме того, расширена функциональность совместной работы. Теперь сразу несколько пользователей могут оставлять комментарии для коллег не только для отдельных слайдов, но и для всей презентации в целом.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.onlyoffice.com/blog...)
  2. OpenNews: Выпуск ONLYOFFICE 9.6 с плагинами EasyBib и WordPress
  3. OpenNews: Новый выпуск редакторов ONLYOFFICE с поддержкой макросов
  4. OpenNews: Новая версия офисного пакета ONLYOFFICE
  5. OpenNews: Опубликовано приложение для интеграции ONLYOFFICE с ownCloud
  6. OpenNews: Проект ONLYOFFICE открыл код обособленных редакторов текста, таблиц и презентаций
Автор новости: Евгения Гуртовенко
Тип: Программы
Ключевые слова: onlyoffice, office
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 18:58, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Как ни крути, а реальный потенциал конкурировать с MS Office за число пользовате... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, DerRoteBaron, 19:17, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    но реально оффлайновый onlyoffice уже лучше работает, чем либра, по крайней мере... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Аноним, 19:21, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В этом и вопрос, что есть добровольный "поводок" в виде doc и docx.
     
  • 3.4, asdfj, 19:21, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для оффлайна и либра подойдёт.
    А вот чем google docs заменить - на этот вопрос only office ответить не может. Тестировали - неработоспособно.
     
     
  • 4.5, Аноним, 19:32, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пробовали Collabora Online LibreOffice-based https www collaboraoffice com... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.6, anon89786876, 19:51, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    или LibreOffice Online?
     
  • 4.8, anonymous, 20:27, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тестировали - неработоспособно.
    +1
     
  • 4.9, p5n, 20:45, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А вот чем google docs заменить - на этот вопрос only office ответить не может.

    тестировали в nextcloud - вполне работает, с небольшими багами при редактировании одного документа толпой. Версия 5.0.7

     
  • 2.7, Аноним, 20:06, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Реализуемо одним росчерком пера, если будет запрет на использование ПО с закрыты... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Аноним, 20:46, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не... Росчерком пера на МойОфис посадят и все...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor