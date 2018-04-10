10.04.2018 15:12  Новая версия онлайн-редакторов документов ONLYOFFICE 5.1

Объявлено о выходе новой версии онлайн-редакторов документов ONLYOFFICE 5.1. Редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

В новой версии разработчики переработали механизм отображения шрифтов и расширили набор шрифтов, доступных по умолчанию, для более комфортной работы с иероглифами. В релиз вошли плагины EasyBib и WordPress, a также макросы, которые прежде были доступны только в десктопных редакторах.

В текстовом редакторе появилось оглавление и новый элемент навигации, который позволяет с легкостью перемещаться в документе по заголовкам, отображаемым в оглавлении. Добавлена возможность сохранения изменений в Строгом режиме при отключенном автосохранении и специальная вставка таблиц для текстовых документов. Расширены возможности совместной работы над документами - все функции совместного редактирования объединены в одной вкладке, что упростило процесс редактирования. Вкладка «Рецензирование» теперь носит название «Совместная работа» и включает в себя также "Историю версий", "Совместный доступ" и "Чат".

Редактор таблиц получил 8 дополнительных формул (общее число формул составляет 445) и новые инструменты редактирования для работы со сводными таблицами. Появились новые форматы данных (yy/m/d, yy/mm/dd, yyyy/m/d), а также несколько новых региональных стандартов. В новой версии редактора презентаций добавлена возможность, которая позволяет редактировать документ, используя специальную вставку с сохранением исходного стиля. Кроме того, расширена функциональность совместной работы. Теперь сразу несколько пользователей могут оставлять комментарии для коллег не только для отдельных слайдов, но и для всей презентации в целом.