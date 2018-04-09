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09.04.2018 13:12  Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.17

После двух лет разработки состоялся релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 0.17, пытающейся конкурировать с полнофункциональными коммерческими САПР, такими как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

FreeCAD позволяет меняя параметры модели обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPL и отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Дополнения могут создаваться на языке Python. Поддерживается сохранение и загрузка моделей в различных форматах, в том числе в STEP, IGES и STL. В качестве моделирующего ядра используется Open CASCADE.

Основные новшества FreeCAD 0.17:

  • Добавлен новый интерфейс управления дополнениями, который доступен через меню Tools. Интерфейс упрощает установку и обновление дополнений и макросов, унифицируя методы работы с дополнениями для всех поддерживаемых платформ (Linux, macOS, Windows);
  • В окружение архитектурного проектирования (Arch) добавлены новые инструменты: MultiMaterial для создания многослойных ограждающих конструкций (например, можно указать из каких слоёв состоят стены), Grid для определения двумерных ячеистых объектов, Nest для проектирования размещения произвольных двумерных объектов, Panel Cut для создания плоского плана на основе трёхмерной модели, Schedule для создания электронных таблиц на основе модели и Arch Pipe для проектирования раскладки труб отопления, канализации и водоснобжения, а также для создания моделей подключения сантехники. Модернизирован интерфейс инструмента Arch Rebar для проектирования арматурных сеток. Улучшены средства для проектирования окон и дверей, например, можно определять форточки или анализировать пересечение дверей при их открытии. Добавлена поддержка экспорта и импорта материалов в форматах OBJ и DAE, а также импорта в формате 3DS;
  • В окружение для создания эскизов 2D-фигур (Sketcher) добавлена поддержка создания B-сплайнов с большим набором методов управления кривыми и отображения информации о кривых;
  • Добавлено новое окружение для 2D-моделирования и создания 2D-проекций 3D-моделей (TechDraw), которое опережает по функциональности старое окружение (Drawing) и позиционируется как его замена (по умолчанию пока остаётся Drawing);
  • Переработано окружение для создания заготовок (PartDesign), в котором появился новый блок Body с набором характеристик и требований для прикрепления эскизов к плоским поверхностям. Также добавлены новые инструменты для создания геометрических эталонов, таких как точки, оси и плоскости;
  • Представлен новый стиль оформления элементов навигации Revit. В нижнем правом углу размещён индикатор для быстрой смены стилей навигации;
  • Большинство пиктограмм переработаны в соответствие со стилем Tango;
  • Значительно переработано окружение Path, позволяющие сгенерировать инструкци G-Code на основе модели FreeCAD (язык G-Code применяется в станках с ЧПУ и некоторых 3D-принтерах). Полностью доделана реализация 2.5D-проекций. Представлены новые или улучшенные модули постобработки для оборудования LinuxCNC, Smoothieboard, GRBL, Phillips, OpenSBP (shopbot), Roland Modela, Centroid, Fablin и Dynapath. Добавлен режим симуляции;
  • В окружении для двумерного рисования (Draft) появилась поддержка автоматической группировки, добавлен инструмент для установки наклона линий, запоминание информации о часто используемых рабочих плоскостях, возможность перемещать сразу несколько вершин объектов, поддержка привязки меток;
  • Сообществом подготовлены новые инструменты и окружения:
    • Manipulator для упрощения выравнивания, перемещения, вращения и измерения 3D-объектов;
    • Curves для создания и редактирования NURBS-кривых и поверхностей;
    • Nurbs с набором скриптов для управления произвольными поверхностями и кривыми;
    • Silk для моделирования NURBS-поверхностей;
    • Flamingo с подборкой кастомизированных команд и объектов для ускорения рисования рамок и трубопроводов;
    • InventorLoader для импортирования файлов в формате Autodesk Inventor;
    • Civil Engineering и Transportation для проектирование объектов гражданского строительства (дороги, системы стоков, мосты и т.п.);
    • GDT для задания допусков на технических чертежах.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FreeCAD/Fre...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.16
  3. OpenNews: Доступна русская версия САПР Bricscad v10 для Linux
  4. OpenNews: Первая Linux-версия бесплатной AutoCAD-совместимой САПР DraftSight
  5. OpenNews: Обновление САПР LibreCAD 2.0.8 с поддержкой SVG и DWG
  6. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 4.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freecad, cad
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  • 1.1, Аноним, 17:50, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Работал в LibreCAD FreeCAD у меня в процессе работы падал, падал и падал Запом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 17:52, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    В нём же только 2D, когда хочется что-нибудь запилить напечатать в 3D - либра не... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Аноним, 18:23, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я 3D умею в чертежи, LibreCAD хватает.
     
     
  • 4.15, Тот_Самый_Анонимус, 18:29, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А кому-то не хватает. Зачем предлагать неадекватную замену? В паинте тоже рисовать можно, и оперативки меньше ест. Бери его, чо.
     
     
  • 5.26, Аноним, 22:04, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    С чего ты вдруг решил что мне нужно рисование в LibreCAD Оно там есть вообще ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.30, Ordu, 23:04, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Я бы на твоем месте с такими позорными промахами самоудалился бы из форума.

    Аутоагрессия, включающаяся в ответ на промах, может когда-нибудь нечаянно кончится суицидом, а даже если и не кончится, она причиняет неудобства и прививает стратегию избегания неудач, как и любые наказания.

     
     
  • 7.40, Аноним, 01:04, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да..забей
     
  • 6.32, Аноним, 23:28, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да, концептуально он родом из 80х Всё, мир уже другой - гораздо эффективней мод... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.39, Аноним, 01:04, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне простительно - я тотальный олдскул пользуюсь компьютерами, телефонами, маши... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, Вы забыли заполнить поле Name, 21:26, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Баг репорты заводил? Нет? Запомнил тебя как крайне апатичного анонима.
     
     
  • 3.27, Аноним, 22:07, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не заводил, тогда я в багрепорты не мог Я думаю сейчас FreeCAD сильно продвинул... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, prokoudine, 01:19, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > но я уже очень хорошо могу в LibreCAD.

    Который чем дальше, тем больше уступает кьюкаду.


     
  • 1.2, Аноним, 17:50, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Божественная вещь Правда множество режимов моделирования по началу морозят и во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, kaiwas, 17:56, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Жду возможностей ArchiCAD (хотяб 8й версии) версии этак к 0.22
     
     
  • 2.21, Аноним, 20:48, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ждите ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, kaiwas, 17:57, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Но, всё равно, безусловно рад.
     
  • 1.6, suslikk, 17:58, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Приятно видеть, что есть достойное ПО! Надо будет попробовать, что оно научилось делать
     
     
  • 2.45, Анонец, 02:43, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно умеет падать, портить или терять всю сделанную работу.
    Бибикать пока ещё не научилось.
     
  • 1.18, Аноним, 18:49, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Когда первый раз запустил - был в шоке Ничего не мог понять А сейчас как в а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним, 20:49, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я как только начал в нем что-то понимать, так начались бесконечные падения Пока... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 21:38, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ну как-бы нет задача должна быть такова, чтоб отбить эти 300 тыров ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.28, Аноним, 22:10, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Во-во, я об этом и писал в первом сообщении Я начинал разбираться, но падало и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним, 18:49, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ух ты, оно теперь вроде даже собирается без mozilla-central Немало он мне в сво... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Demo, 19:27, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Юзаю для моделирования и последующей 3D-печати. Месяца три назад перешёл на 0.17. UI глюковат по сравнению с 0.16, но особых проблем не было. На комплексных моделях изредка вылетает, но после перезапуска почти всё восстанавливает. Годная вещь.
     
  • 1.25, IdeaFix, 21:59, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    зашел в вики ихний, а там это.... С - стабильность.

    FreeCAD находится на стадии ALPHA тестирования и не предназначен для промышленного использования

     
  • 1.29, Аноним, 22:33, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уважаемые,  может кто подскажет  хороший и простой мануал  по FreeCAD ?

     
     
  • 2.31, Тот же Аноним, 23:26, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если на русском, то не в курсе, а так: https://www.freecadweb.org/wiki/Getting_started
    Нечто подобное, с доп. примерами, доступно на стартовом экране самой софтины.
     
  • 2.33, Тот же Аноним, 23:28, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сам осваивал так-же, когда он был версии 0.12 :)
     
  • 2.34, Тот же Аноним, 23:30, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    да, на счёт годности гарантий нет - просто мне этого хватило
     
  • 2.36, Аноним, 23:43, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Найди на трубе канал Viktor Ignatov. Примитивненько, но для начала - самое то.
     
  • 1.35, Аноним, 23:40, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, 0 17 гораздо более падуч даже после т н релиза , чем 0 16 Но н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, электронщег, 00:52, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто пробовал, что там с модулем assembly2? Нет новостей?
     
     
  • 2.38, Valber, 00:57, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    я немного тыкал два месяца назад его и GTD где-то три месяца назад и было неюзабельно. Помню под assembly модель переписали part модуль там появились объекты вроде body и потом все заглохло, солвер использовали вроде из скетчера, но работать не очень удобно. О твердотельных столкновениях вообще речи нет.
     
  • 2.41, prokoudine, 01:16, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Assembly2 сдох, уже есть Assembly3.

    https://github.com/realthunder/FreeCAD_assembly3/wiki/Release-Notes-0.4

     
  • 2.43, Аноним, 01:46, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В менеджере дополнений есть, устанавливается без проблем Как работает - надо пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.44, Аноним, 01:57, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Шёл 2018 год ... весь текст скрыт [показать]
     

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