09.04.2018 13:12  Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.17

После двух лет разработки состоялся релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 0.17, пытающейся конкурировать с полнофункциональными коммерческими САПР, такими как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows. FreeCAD позволяет меняя параметры модели обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPL и отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Дополнения могут создаваться на языке Python. Поддерживается сохранение и загрузка моделей в различных форматах, в том числе в STEP, IGES и STL. В качестве моделирующего ядра используется Open CASCADE. Основные новшества FreeCAD 0.17: Добавлен новый интерфейс управления дополнениями, который доступен через меню Tools. Интерфейс упрощает установку и обновление дополнений и макросов, унифицируя методы работы с дополнениями для всех поддерживаемых платформ (Linux, macOS, Windows);

В окружение архитектурного проектирования (Arch) добавлены новые инструменты: MultiMaterial для создания многослойных ограждающих конструкций (например, можно указать из каких слоёв состоят стены), Grid для определения двумерных ячеистых объектов, Nest для проектирования размещения произвольных двумерных объектов, Panel Cut для создания плоского плана на основе трёхмерной модели, Schedule для создания электронных таблиц на основе модели и Arch Pipe для проектирования раскладки труб отопления, канализации и водоснобжения, а также для создания моделей подключения сантехники. Модернизирован интерфейс инструмента Arch Rebar для проектирования арматурных сеток. Улучшены средства для проектирования окон и дверей, например, можно определять форточки или анализировать пересечение дверей при их открытии. Добавлена поддержка экспорта и импорта материалов в форматах OBJ и DAE, а также импорта в формате 3DS;

В окружение для создания эскизов 2D-фигур (Sketcher) добавлена поддержка создания B-сплайнов с большим набором методов управления кривыми и отображения информации о кривых;

Добавлено новое окружение для 2D-моделирования и создания 2D-проекций 3D-моделей (TechDraw), которое опережает по функциональности старое окружение (Drawing) и позиционируется как его замена (по умолчанию пока остаётся Drawing);

Переработано окружение для создания заготовок (PartDesign), в котором появился новый блок Body с набором характеристик и требований для прикрепления эскизов к плоским поверхностям. Также добавлены новые инструменты для создания геометрических эталонов, таких как точки, оси и плоскости;

Представлен новый стиль оформления элементов навигации Revit. В нижнем правом углу размещён индикатор для быстрой смены стилей навигации;

Большинство пиктограмм переработаны в соответствие со стилем Tango;

Значительно переработано окружение Path, позволяющие сгенерировать инструкци G-Code на основе модели FreeCAD (язык G-Code применяется в станках с ЧПУ и некоторых 3D-принтерах). Полностью доделана реализация 2.5D-проекций. Представлены новые или улучшенные модули постобработки для оборудования LinuxCNC, Smoothieboard, GRBL, Phillips, OpenSBP (shopbot), Roland Modela, Centroid, Fablin и Dynapath. Добавлен режим симуляции;

В окружении для двумерного рисования (Draft) появилась поддержка автоматической группировки, добавлен инструмент для установки наклона линий, запоминание информации о часто используемых рабочих плоскостях, возможность перемещать сразу несколько вершин объектов, поддержка привязки меток;

Сообществом подготовлены новые инструменты и окружения: Manipulator для упрощения выравнивания, перемещения, вращения и измерения 3D-объектов; Curves для создания и редактирования NURBS-кривых и поверхностей; Nurbs с набором скриптов для управления произвольными поверхностями и кривыми; Silk для моделирования NURBS-поверхностей; Flamingo с подборкой кастомизированных команд и объектов для ускорения рисования рамок и трубопроводов; InventorLoader для импортирования файлов в формате Autodesk Inventor; Civil Engineering и Transportation для проектирование объектов гражданского строительства (дороги, системы стоков, мосты и т.п.); GDT для задания допусков на технических чертежах.





