09.04.2018 13:12  Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.17

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.30, Ordu, 23:04, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Я бы на твоем месте с такими позорными промахами самоудалился бы из форума.
Аутоагрессия, включающаяся в ответ на промах, может когда-нибудь нечаянно кончится суицидом, а даже если и не кончится, она причиняет неудобства и прививает стратегию избегания неудач, как и любые наказания.
|
|1.20, Demo, 19:27, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Юзаю для моделирования и последующей 3D-печати. Месяца три назад перешёл на 0.17. UI глюковат по сравнению с 0.16, но особых проблем не было. На комплексных моделях изредка вылетает, но после перезапуска почти всё восстанавливает. Годная вещь.
|
|1.25, IdeaFix, 21:59, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
зашел в вики ихний, а там это.... С - стабильность.
FreeCAD находится на стадии ALPHA тестирования и не предназначен для промышленного использования
|
|
|
|2.38, Valber, 00:57, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
я немного тыкал два месяца назад его и GTD где-то три месяца назад и было неюзабельно. Помню под assembly модель переписали part модуль там появились объекты вроде body и потом все заглохло, солвер использовали вроде из скетчера, но работать не очень удобно. О твердотельных столкновениях вообще речи нет.
|