08.04.2018 00:50  NVIDIA упраздняет поддержку архитектуры Fermi

Компания NVIDIA объявила, что будет в дальнейшем выпускать обновления драйверов, связанные с производительностью, новыми возможностями и исправлениями проблем только для архитектур Kepler, Maxwell и Pascal. Для архитектуры Fermi будут выходить только обновления, связанные с безопасностью и только до января 2019, после чего поддержка будет полностью прекращена.

Также обновлена информация, касающаяся поддержки 32-битных версий драйверов, которые будут получать исправления, связанные с безопасностью, до января 2019 года, а затем выпуск 32-битных драйверов будет полностью прекращён.



