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08.04.2018 00:50  NVIDIA упраздняет поддержку архитектуры Fermi

Компания NVIDIA объявила, что будет в дальнейшем выпускать обновления драйверов, связанные с производительностью, новыми возможностями и исправлениями проблем только для архитектур Kepler, Maxwell и Pascal. Для архитектуры Fermi будут выходить только обновления, связанные с безопасностью и только до января 2019, после чего поддержка будет полностью прекращена.

Также обновлена информация, касающаяся поддержки 32-битных версий драйверов, которые будут получать исправления, связанные с безопасностью, до января 2019 года, а затем выпуск 32-битных драйверов будет полностью прекращён.

  1. Главная ссылка к новости (http://nvidia.custhelp.com/app...)
  2. OpenNews: NVIDIA прекращает разработку драйверов для 32-разрядных систем
  3. OpenNews: NVIDIA прекращает поддержку CUDA для Linux на 32-разрядной архитектуре x86
  4. OpenNews: В Nouveau не получается обеспечить качественную поддержку GeForce GTX 900 из-за ограничений NVIDIA
  5. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 387.22
  6. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 390.25
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Ключевые слова: nvidia, driver
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  • 1, Аноним, 17:18, 08/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    И тут же начали допиливать Mesa.

    Пруф: https://imgur.com/a/3qXK0

     
     
  • 2, Аноним, 17:21, 08/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    nvc0 это поколение Fermi.
     
  • 3, Аноним, 17:23, 08/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Пользователям пиписитарных драйверов сообщили о скорой необходимости покупки нов... весь текст скрыт [показать]
     

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