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07.04.2018 13:25  Инициатива совместного финансирования OpenNET оказалась успешной

Кампанию по сбору средств можно признать успешной. В ходе мероприятия собрано 589 тысяч рублей (плюс подписка на $127 в месяц в Patreon), что значительно превзошло все первоначальные ожидания. На призыв поддержать проект откликнулось 662 человека. 17 перечислений были на 5000 руб и больше. Размер максимального взноса составил 0.205 BTC (~$1400).

Спасибо всем кто откликнулся, кто оказался неравнодушен к проекту и помог выйти из затруднительной ситуации.

Ближайшие планы (предлагаются к обсуждению в комментариях):

  • Обеспечение прозрачности модерирования через ведение публичного лога с отражением операции модерирования. Главная задача - показать удаления ботом и удаление вместе со всей веткой, а также возможность оперативно подать запрос на проверку ошибочного удаления и восстановление;
  • Настройка "Стерильный режим" в профиле пользователя (опционально, выключена по умолчанию), позволяющая не видеть в обсуждениях сообщения анонимов и ответов на них (как вариант, дополнительное скрытие заминусованных сообщений, но показ заплюсованных анонимных публикаций). В профиль можно добавить опцию "Запретить отвечать на ваши комментарии неавторизированным пользователям";
  • Оптимизация оформления конечных станиц форума для мобильных устройств (также интересно услышать отзывы и пожелания, связанные с просмотром OpenNET c мобильных устройств). Хочется также сделать более современным оформление шапки и блоков, без изменения структуры, расположения элементов и узнаваемости;
  • Переработка формы добавления новостей;
  • Размещение виджета с профилем участника в заголовке (быстрый переход к списку непрочитанных сообщений и ссылка на ~логин);
  • Попытка привлечения дополнительных авторов, профессионально разбирающихся в определённых темах и готовых писать связанные с ними анонсы. Например, остаётся очень много пропущенных моментов, связанных с технологиями программирования, Open Hardware, AI, блокчейном (на его основе появляются интересные решения, например, namecoin как альтернатива DNS);
  • Для обеспечения месячного бюджета собранной суммы достаточно, чтобы отказаться от всей рекламы на сайте, за исключением блока Google (приносит около 20 т.р. в месяц). По мере увеличения суммы на Patreon можно будет отказаться и от блока Google или учитывать его в счёт бюджета следующего года;
  • В следующем году кампанию по сбору средств планируется акцентировать на ежемесячные перечисления вместо разового сбора (с использованием Patreon или похожего сервиса).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.opennet.ru/donate....)
  2. OpenNews: Пояснение про сбор средств на продолжение существования проекта OpenNET
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: opennet
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, RuTarget, 13:32, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +24 +/
    Не зряж я Patreon посоветовал. Молодцы. Подписочка.
     
     
  • 2.11, anonymous, 13:42, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    на Patreon было бы действительно неплохо добавить варианты в 2 и 5, это самые ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 13:48, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нужно делать дефолтную сумму оплаты относительно региона Москва, Питер, Волгогр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним, 13:47, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Patreon удобная штука, много хороших проектов там находится https www patreon ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.95, xwild, 16:36, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    patreon тоже не решение всех проблем, подписки будут отваливаться по причине закрытия счетов и тд, но скорее всего не очень быстро, интересно какая там средняя скорость отвалов в процентах.
     
     
  • 3.103, Николай Потапов, 17:02, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поверь мне, скорость "привалов" там посильнее будет. Да месаги об "отвалах" отсылаются на е-мейл. Поменять карточку, пересоздать счет, подписаться заново - 2 минуты.
     
  • 2.123, Zotonic, 17:59, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Не зряж я Patreon посоветовал.

    Малаца, не удержался и плюсанул.

     
  • 1.3, Аноним, 13:34, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –20 +/
    Спасибо, удаляю Opennet из RSS Карму и звёздочки добавить не забудьте ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.46, Emily, 14:28, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Баба с возу - кобыле легче.
     
  • 2.47, Аноним, 14:29, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Держи нас в курсе!
     
  • 2.67, robux, 15:03, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А тебе-то, анониму, чо переживать Это опция для регистрантов, да и то она по-ум... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.76, Sluggard, 15:24, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не забудь отписываться на всех сайтах, ленты которых удаляешь из своего агрегато... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.118, Яйцассыром, 17:34, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо!
     
  • 1.4, Michael Shigorin, 13:35, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ура!

    Из потенциальных авторов могу упомянуть solardiz (если возьмётся именно в варианте сотрудничества -- его статьи и так интересны), User294 (который нередко пишет развёрнутые комментарии вместо отдельных статей), bircoph (по e2k, включая низкоуровневую кухню).  Наверняка вспомню и многих других, чьи тексты интересно читать, но сходу пока так.

    PS: добрая весть к Пасхе :-)

     
     
  • 2.9, Michael Shigorin, 13:39, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –10 +/
    PPS из предложенного в комментариях к той новости мне наиболее интересным показ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.56, Аноним, 14:45, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неудобно.
     
  • 3.79, vz, 15:40, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    на здоровье
     
  • 3.102, nuclight, 17:00, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обнаружил, что теперь сыпет в Telgram, и немедленно воспользовался. Куда лучше RSS со всех точек зрения.
     
  • 2.42, Аноним, 14:22, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ох, а эти то коменты к чему минусовать то Да, и мне сильно не нравится многое и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.81, Gemorroj, 15:48, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    "либеральное" стадо готово сожрать всякого кто не в их стаде..)
     
     
  • 4.89, Аноним, 16:07, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А поцреотическое стадо конечно образец интеллекта и воспитания.
     
  • 4.91, Аноним, 16:09, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    И в чем же ваша проблема?
     
  • 4.92, Аноним, 16:14, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    И вот такие зарегистрированные пользователи просят запретить анонимов Что Шигор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.83, EHLO, 15:55, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >к Пасхе

    религия. Пп 10. http://wiki.opennet.ru/ForumHelp

     
     
  • 4.90, Аноним, 16:08, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ВСЕ ЖИВОТНЫЕ РАВНЫ, НО НЕКОТОРЫЕ ЖИВОТНЫЕ РАВНЫ БОЛЕЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.115, Школьник, 17:25, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы в его комментарии только это увидели?

    Перечитал этот пункт 10. Там нет ничего про религию. И да, если Воскресение Христово для вас не праздник - просто не обращайте внимания.

     
     
  • 5.122, EHLO, 17:55, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вы в его комментарии только это увидели?
    > Перечитал этот пункт 10. Там нет ничего про религию. И да, если
    > Воскресение Христово для вас не праздник - просто не обращайте внимания.

    Берите пример с представителей других конфессий. Они себе такой грубости, как лезть со своими убеждениями на тематические ресурсы, не позволяют.

     
  • 1.5, Аноним, 13:37, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +15 +/
    Ребят, искренне рад, что вы собрали нужную сумму, но сразу вопрос: "оптимизация оформления конечных станиц", "сделать более современным", "переработка формы добавления новостей" - вот это вот всё стоит ли делать в условиях возникших проблем с финансированием? Не лучше ли оставить всё как есть, а излишек средств отложить на оплату труда авторов новостей в последующих месяцах? Увидев, на что тратятся их деньги, не откажутся ли люди от дальнейших пожертвований?

    З.Ы. Сам не жертвовал, так что вопрос, скорее, ради интереса. Если это инициатива тех, кто вложился, то вопрос снимается.

    З.З.Ы. В любом случае, успехов проекту!

     
     
  • 2.22, Maxim Chirkov, 13:51, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Кардинального ничего не поменяется, просто выделение блоков видимыми линиями и ц... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 13:58, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Немного не в тему, но можно из любопытства поинтересоваться, на каких мощностях ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.74, шустр, 15:16, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Всё смотрится отлично, нехер ничё делать с оформлением ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.77, nobodynoone, 15:34, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тут пару недель назад Eurogamer net обновил дизайн До этого был читабелен, тепе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, RuTarget, 13:37, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +12 +/
    > Настройка, позволяющая не видеть в обсуждениях сообщения анонимов и ответов на них

    Вот это сомнительное нововведение. Часто от анонимом помощи побольше бывает, чем от ников. Неадекваты могут прятаться за любыми никами, а анонимы в интернете - все.

     
     
  • 2.15, zanswer CCNA RS and S, 13:45, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Так не включайте эту опцию и проблемы нет.
     
  • 2.17, Аноним, 13:46, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Имя им — Легион, ибо нас много.
     
  • 2.28, Maxim Chirkov, 14:00, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Почему Это лишь опция, которая не включена по умолчанию Для тех, кто считает, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.98, Crazy Alex, 16:41, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лично я - за. Хотя опция ""Запретить отвечать на ваши комментарии неавторизированным пользователям", конечно, важнее
     
  • 2.101, Crazy Alex, 16:45, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Идея  ж не в том, чтобы паспорт просить, а в том,чтобы, как минимум, понимать, то ли ты с одним человеком разговариваешь в ветке, то ли с тремя. Ну и репутация - не та, что "карма", а когда знаешь, что один товарищ в такой-то теме разбирается, а другой - прикидывается, но был ловлен на откровенной чуши.
     
     
  • 3.110, Аноним, 17:20, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем так хочешь налепить на каждого по ярлычку, что за фобия такая Разговарива... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.114, Ordu, 17:25, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Поэтому эта настройка оставлена на усмотрение каждого. Если он считает, что от анонимов помощи больше, то он конечно же будет смотреть в комменты анонимов. Если он так не считает, то не будет смотреть. Очень удобно.
     
  • 1.10, RuTarget, 13:40, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    А в остальном мне нравится OpenNet в его сегодняшнем виде, на планшете вроде нормально читается. Можно авторов привлечь дополнительных, если темы есть интересные...
     
  • 1.13, Аноним, 13:43, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Поздравляю Opennet и его сообщество Сообщество доказало, что у нас тоже можно п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Maxim Chirkov, 13:58, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сейчас мои тексты идут под CC-BY , т е при копировании достаточно ссылки на ис... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, Аноним, 14:00, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я до этого момента даже не подозревал об этом Сделайте внизу новости ссылку на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Аноним, 14:07, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ещё оговорюсь по поводу лицензии, почему я попросил, - хочу попробовать писать н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.33, Maxim Chirkov, 14:07, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Она там и так есть правда просто упоминание, без ссылки Лицензия CC-BY Тип ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.36, Аноним, 14:15, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Увидел Она под ссылками, а я искал под самой новостью Можно перенести выше Эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.60, Аноним, 14:48, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем ломать? Часто вы туда заглядывать будете?
     
     
  • 7.71, Аноним, 15:10, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не думаю, что изменения кто-либо вообще заметит Сразу после прочтения статьи её... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, noize, 13:45, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +14 +/
    >> Оптимизация оформления конечных станиц форума для мобильных устройств (также интересно услышать отзывы и пожелания, связанные с просмотром OpenNET c мобильных устройств). Хочется также сделать более современным оформление шапки и блоков, без изменения структуры, расположения элементов и узнаваемости;

    Регулярно читаю сайт с мобилы, особых проблем нет. Иногда чутка вправо съезжают блоки с картинками и примерами кода, но это не критично.

    Самое главное - не меняйте облик сайта!! Он настолько привычен, что вносить какие-то косметические изменения стоит крайне аккуратно.

     
  • 1.16, hel_boof, 13:46, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Сейчас опеннет, как мне кажется, в самом лучшем варианте. Боюсь что то я ваших плюшек. :)
     
     
  • 2.73, robux, 15:15, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Главное, чтоб дизайн не кинулись кардинально менять на модный молодёжный, работа... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.82, IRASoldier, 15:50, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это не фреймворк и не свистоперделка, это стандарт Всегда умиляло, как ни черта... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.84, НяшМяш, 15:56, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю, не надо ни на каких фреймворках писать. Единственное, что можно сделать - это чутка осовременнить CSS (в пару десятков строчек) - ну там, цветовую гамму чуть-чуть поменять и, возможно, дефолтный шрифт. Из косяков разве только картинки на телефоне раздвигают блоки и появляется горизонтальная прокрутка.
     
  • 1.19, Ali Rzaev, 13:47, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    С 15 до 589 тысяч. Вот это я понимаю краудфандинг! Дальнейших вам успехов!
     
     
  • 2.40, Пирожок, 14:19, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, раздели на 12 месяцев, нормально зп! Так держать, молодцы!
     
  • 1.25, Аноним, 13:57, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Сделайте пожалуйста возможность отображения такой, чтобы можно было читать как н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, Отражение луны, 14:04, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >> Оптимизация оформления конечных станиц форума для мобильных устройств (также интересно услышать отзывы и пожелания, связанные с просмотром OpenNET c мобильных устройств). Хочется также сделать более современным оформление шапки и блоков, без изменения структуры, расположения элементов и узнаваемости;

    Дайте мне api, я вам нормальную аппу лучше сделаю

     
     
  • 2.65, anonymous, 14:59, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    хотим десктопный клиент на электроне ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.85, IRASoldier, 15:56, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Дайте мне api, я вам нормальную аппу лучше сделаю

    Высшая степень идиотизма современной моды - делать вместо мобильной версии отдельное приложение под каждый сайт. Нафиг?! Это Сбербанк или всё таки новостной сайт? Учите media queries и не плодите сущностей без необходимости.


     
     
  • 3.99, Аноним, 16:42, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нафига толстый прожорливый браузер если можно сделать малюсенькое приложение ес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.112, macfaq, 17:21, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нафига толстый прожорливый браузер если можно сделать малюсенькое приложение (если по уму)?
    > Да еще учитывающее специфику конкретной платформы.

    Малюсенькое оно за счёт того, что вебкит уже встроен в систему?

     
  • 3.100, Аноним, 16:44, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ха-ха Их ещё и делают на какой-нибудь кордове Вставляют в приложение WebView, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.120, Отражение луны, 17:45, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Проблема мобильных версий сайтов в том, что HTML хреново работает с жестами, что такая страница при равном функционале будет более тяжеловесной и медленной. При этом всем на разработку приложения уйдет намного меньше времени.
     
  • 1.34, Аноним, 14:08, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Считаю, что систему - для комментариев нужно вообще убрать Толку от них мало,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Maxim Chirkov, 14:16, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    - это главным образом инструмент для модерирования, сигнал для быстрого выявле... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, Аноним, 14:20, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Проблема в том, что минусы в среде обитания фанатиков зачастую далеки от объекти... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.109, Celcion, 17:20, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Проблема в том, что минусы в среде обитания фанатиков зачастую далеки от объективности.

    В свое время, когда я комментировал тут что-то более-менее регулярно - у меня была даже придворная свита минусонажимальщиков, ходивших за мной из темы в тему и минусующих каждое мое сообщение. И ведь не лень же некоторым было этим заниматься. :-)

     
     
  • 5.119, Аноним, 17:35, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Психология Почему, например, многие тут пишут анонимно Если напишешь то, что н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.43, Аноним, 14:24, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем не менее, такие счётчики очень демотивируют, когда пытаешься объяснить что-л... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, Аноним, 14:27, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Сразу приведу пример, Шигорина всегда минусуют по религиозным соображениям, эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.51, Аноним, 14:42, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Ну так Шигорин и сам человек "верующий".
     
  • 5.87, Аноним, 16:04, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну конечно по религиозным, а не потому что он лезет куда ни попадя со своим альт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.48, Аноним, 14:31, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    И ещё эффективным ходом может быть добавление какое-либо забавной кнопки, типа ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.88, Аноним, 16:05, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И животноводство !
     
  • 4.121, Ordu, 17:47, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А не надо гоняться за социальной желательностью Пускай они воспитывают в себе и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.39, Аноним, 14:18, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Полностью поддерживаю идею раздельных счётчиков Когда минусуют грамотные коммен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.44, Грустный Аноним, 14:27, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    А можно просто ничего не трогать, ну пожалуйста.
     
     
  • 2.50, Глупышь, 14:35, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Привет, брат Тоже тут отдыхаю от супер крутых сайтов Опеннет любят за то, како... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.49, Аноним, 14:34, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ещё сбор идёт Есть ли возможность регулярно что-то отправлять Если да, то ка... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.52, Аноним, 14:42, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >П.с. пожалуйста, только ничего не меняйте на сайте.

    Вот тут плюсую.

     
  • 2.57, anonymous, 14:46, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    тут можно выбрать ежемесячный донат https://www.patreon.com/opennet
     
  • 1.54, Аноним, 14:44, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Может теперь и редизайн сайта сделаете По ощущениям словно в 2000 год попадаешь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.58, Аноним, 14:46, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >По ощущениям словно в 2000 год попадаешь

    Как что-то плохое.

     
  • 2.62, Аноним, 14:49, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Такой же никчемный редизайн как сейчас совершил reddit???
     
  • 1.55, Аноним, 14:44, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    поддерживаю. Opennet остался одним из немногих технических сайтов с вменяемым дизайном
     
  • 1.59, mikhailnov, 14:47, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Задолбался разворачивать свернутые комментарии, это можно отключить?
     
     
  • 2.69, Аноним, 15:05, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Справа от заголовка Обсуждение у меня кнопка Свернуть всё Догадываюсь, что ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.66, Вася, 15:01, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это разово столько собрали и только под угрозой закрытия ресурса.
     
     
  • 2.70, Аноним, 15:07, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Надо будет, ещё соберём IT-шники у нас неплохо зарабатывают https habrahabr ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.68, Аноним, 15:04, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В копилку предложений давайте охватывать мессенджеры Ну серьезно, можно же сде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.72, Аноним, 15:12, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть, даже два Мне неофициальный больше нравится, первый абзац новости постит, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.97, Аноним, 16:41, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Инициатива совместного финансирования OpenNET оказалась успе...... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.116, macfaq, 17:25, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>сделать нормальный телеграм канал?
    >>telegram
    >>opennet
    >>сборище параноиков и критиканов проприетарности, слежки и копирастии
    >>telegram
    >>сервис с привязкой мобилы и основателем, чьи родители и родственники находятся под юрисдикцией ФСБ

    Модно-молодёжно же, что ты.

     
     
  • 4.124, Аноним, 18:03, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это боты из ольгино работают.
     
  • 1.75, Sluggard, 15:22, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это чудесно! Спасибо всем поддержавшим проект! )
     
  • 1.78, vz, 15:38, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Максим, поздравляю с успехом!
     
  • 1.80, erfea, 15:43, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Раз уж предлагаете обсуждать... У меня только одна просьба, не превращайте сайт в очередной лагадром на JQuery и прочем бьiдлокоде. Спасибо!
     
  • 1.86, EHLO, 16:03, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Заменить цвет основного текста сообщений на форуме с синего на черный или темно-серый, как в новостях. -- Бесценно.
     
  • 1.96, Аноним, 16:38, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не нужно Ничего не нужно кроме лайт-версии Мобильно-оптимизированными сайтам... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.104, Sluggard, 17:04, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль, в планах нет тотального уничтожения (ну или хотя бы вправления ему мозгов) вордфильтра. Дайте мне уже писать слова «венда» и «вендузятник»! =)
     
  • 1.105, Celcion, 17:08, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > дополнительное скрытие заминусованных сообщений

    Да здравствуют популисты! :-)

     
  • 1.106, fail_, 17:12, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >

    пoмeньшe js

     
  • 1.107, Robot228, 17:13, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Patreon и вся эта вот фигня подобная = параша.
     
     
  • 2.108, iPony, 17:15, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет
     
  • 1.111, Аноним, 17:21, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    неплохо бы если б сделали версию для чтения - чтоб и в gui браузерах и в мобиль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.113, Аноним, 17:24, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сделайте пожалуйста тёмную тему чтобы не выедало глаза и батарейку Для мобильн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.117, Аноним, 17:26, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    палю фишку - переезжаете на yandex dzen канал - собраное бабло оставляете себе -... весь текст скрыт [показать]
     

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