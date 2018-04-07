07.04.2018 13:25  Инициатива совместного финансирования OpenNET оказалась успешной

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|1.4, Michael Shigorin, 13:35, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Ура!
Из потенциальных авторов могу упомянуть solardiz (если возьмётся именно в варианте сотрудничества -- его статьи и так интересны), User294 (который нередко пишет развёрнутые комментарии вместо отдельных статей), bircoph (по e2k, включая низкоуровневую кухню). Наверняка вспомню и многих других, чьи тексты интересно читать, но сходу пока так.
PS: добрая весть к Пасхе :-)
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|4.115, Школьник, 17:25, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Вы в его комментарии только это увидели?
Перечитал этот пункт 10. Там нет ничего про религию. И да, если Воскресение Христово для вас не праздник - просто не обращайте внимания.
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|5.122, EHLO, 17:55, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вы в его комментарии только это увидели?
> Перечитал этот пункт 10. Там нет ничего про религию. И да, если
> Воскресение Христово для вас не праздник - просто не обращайте внимания.
Берите пример с представителей других конфессий. Они себе такой грубости, как лезть со своими убеждениями на тематические ресурсы, не позволяют.
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|1.5, Аноним, 13:37, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]
|+15 +/–
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Ребят, искренне рад, что вы собрали нужную сумму, но сразу вопрос: "оптимизация оформления конечных станиц", "сделать более современным", "переработка формы добавления новостей" - вот это вот всё стоит ли делать в условиях возникших проблем с финансированием? Не лучше ли оставить всё как есть, а излишек средств отложить на оплату труда авторов новостей в последующих месяцах? Увидев, на что тратятся их деньги, не откажутся ли люди от дальнейших пожертвований?
З.Ы. Сам не жертвовал, так что вопрос, скорее, ради интереса. Если это инициатива тех, кто вложился, то вопрос снимается.
З.З.Ы. В любом случае, успехов проекту!
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|1.6, RuTarget, 13:37, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]
|+12 +/–
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> Настройка, позволяющая не видеть в обсуждениях сообщения анонимов и ответов на них
Вот это сомнительное нововведение. Часто от анонимом помощи побольше бывает, чем от ников. Неадекваты могут прятаться за любыми никами, а анонимы в интернете - все.
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|2.101, Crazy Alex, 16:45, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Идея ж не в том, чтобы паспорт просить, а в том,чтобы, как минимум, понимать, то ли ты с одним человеком разговариваешь в ветке, то ли с тремя. Ну и репутация - не та, что "карма", а когда знаешь, что один товарищ в такой-то теме разбирается, а другой - прикидывается, но был ловлен на откровенной чуши.
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|2.114, Ordu, 17:25, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Поэтому эта настройка оставлена на усмотрение каждого. Если он считает, что от анонимов помощи больше, то он конечно же будет смотреть в комменты анонимов. Если он так не считает, то не будет смотреть. Очень удобно.
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|1.10, RuTarget, 13:40, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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А в остальном мне нравится OpenNet в его сегодняшнем виде, на планшете вроде нормально читается. Можно авторов привлечь дополнительных, если темы есть интересные...
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|1.14, noize, 13:45, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все]
|+14 +/–
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>> Оптимизация оформления конечных станиц форума для мобильных устройств (также интересно услышать отзывы и пожелания, связанные с просмотром OpenNET c мобильных устройств). Хочется также сделать более современным оформление шапки и блоков, без изменения структуры, расположения элементов и узнаваемости;
Регулярно читаю сайт с мобилы, особых проблем нет. Иногда чутка вправо съезжают блоки с картинками и примерами кода, но это не критично.
Самое главное - не меняйте облик сайта!! Он настолько привычен, что вносить какие-то косметические изменения стоит крайне аккуратно.
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|3.84, НяшМяш, 15:56, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Поддерживаю, не надо ни на каких фреймворках писать. Единственное, что можно сделать - это чутка осовременнить CSS (в пару десятков строчек) - ну там, цветовую гамму чуть-чуть поменять и, возможно, дефолтный шрифт. Из косяков разве только картинки на телефоне раздвигают блоки и появляется горизонтальная прокрутка.
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|1.31, Отражение луны, 14:04, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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>> Оптимизация оформления конечных станиц форума для мобильных устройств (также интересно услышать отзывы и пожелания, связанные с просмотром OpenNET c мобильных устройств). Хочется также сделать более современным оформление шапки и блоков, без изменения структуры, расположения элементов и узнаваемости;
Дайте мне api, я вам нормальную аппу лучше сделаю
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|2.85, IRASoldier, 15:56, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+3 +/–
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> Дайте мне api, я вам нормальную аппу лучше сделаю
Высшая степень идиотизма современной моды - делать вместо мобильной версии отдельное приложение под каждый сайт. Нафиг?! Это Сбербанк или всё таки новостной сайт? Учите media queries и не плодите сущностей без необходимости.
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|4.112, macfaq, 17:21, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Нафига толстый прожорливый браузер если можно сделать малюсенькое приложение (если по уму)?
> Да еще учитывающее специфику конкретной платформы.
Малюсенькое оно за счёт того, что вебкит уже встроен в систему?
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|3.120, Отражение луны, 17:45, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Проблема мобильных версий сайтов в том, что HTML хреново работает с жестами, что такая страница при равном функционале будет более тяжеловесной и медленной. При этом всем на разработку приложения уйдет намного меньше времени.
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|4.109, Celcion, 17:20, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Проблема в том, что минусы в среде обитания фанатиков зачастую далеки от объективности.
В свое время, когда я комментировал тут что-то более-менее регулярно - у меня была даже придворная свита минусонажимальщиков, ходивших за мной из темы в тему и минусующих каждое мое сообщение. И ведь не лень же некоторым было этим заниматься. :-)
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|3.116, macfaq, 17:25, 07/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>сделать нормальный телеграм канал?
>>telegram
>>opennet
>>сборище параноиков и критиканов проприетарности, слежки и копирастии
>>telegram
>>сервис с привязкой мобилы и основателем, чьи родители и родственники находятся под юрисдикцией ФСБ
Модно-молодёжно же, что ты.
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|1.80, erfea, 15:43, 07/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Раз уж предлагаете обсуждать... У меня только одна просьба, не превращайте сайт в очередной лагадром на JQuery и прочем бьiдлокоде. Спасибо!
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