07.04.2018 13:25  Инициатива совместного финансирования OpenNET оказалась успешной

Кампанию по сбору средств можно признать успешной. В ходе мероприятия собрано 589 тысяч рублей (плюс подписка на $127 в месяц в Patreon), что значительно превзошло все первоначальные ожидания. На призыв поддержать проект откликнулось 662 человека. 17 перечислений были на 5000 руб и больше. Размер максимального взноса составил 0.205 BTC (~$1400). Спасибо всем кто откликнулся, кто оказался неравнодушен к проекту и помог выйти из затруднительной ситуации.



Ближайшие планы (предлагаются к обсуждению в комментариях): Обеспечение прозрачности модерирования через ведение публичного лога с отражением операции модерирования. Главная задача - показать удаления ботом и удаление вместе со всей веткой, а также возможность оперативно подать запрос на проверку ошибочного удаления и восстановление;

Настройка "Стерильный режим" в профиле пользователя (опционально, выключена по умолчанию), позволяющая не видеть в обсуждениях сообщения анонимов и ответов на них (как вариант, дополнительное скрытие заминусованных сообщений, но показ заплюсованных анонимных публикаций). В профиль можно добавить опцию "Запретить отвечать на ваши комментарии неавторизированным пользователям";

Оптимизация оформления конечных станиц форума для мобильных устройств (также интересно услышать отзывы и пожелания, связанные с просмотром OpenNET c мобильных устройств). Хочется также сделать более современным оформление шапки и блоков, без изменения структуры, расположения элементов и узнаваемости;

Переработка формы добавления новостей;

Размещение виджета с профилем участника в заголовке (быстрый переход к списку непрочитанных сообщений и ссылка на ~логин);

Попытка привлечения дополнительных авторов, профессионально разбирающихся в определённых темах и готовых писать связанные с ними анонсы. Например, остаётся очень много пропущенных моментов, связанных с технологиями программирования, Open Hardware, AI, блокчейном (на его основе появляются интересные решения, например, namecoin как альтернатива DNS);

Для обеспечения месячного бюджета собранной суммы достаточно, чтобы отказаться от всей рекламы на сайте, за исключением блока Google (приносит около 20 т.р. в месяц). По мере увеличения суммы на Patreon можно будет отказаться и от блока Google или учитывать его в счёт бюджета следующего года;

В следующем году кампанию по сбору средств планируется акцентировать на ежемесячные перечисления вместо разового сбора (с использованием Patreon или похожего сервиса).



