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28.03.2018 11:29  Обновление OpenSSL 1.1.0h и 1.0.2o с устранением уязвимостей

Доступны корректирующие выпуски криптографической библиотеки OpenSSL 1.0.2o и 1.1.0h, в которых устранены три уязвимости, из которых одна отмечена как неопасная (CVE-2017-3738), а две (CVE-2018-0739, CVE-2018-0733) отнесены к категории проблем среднего уровня опасности.

  • CVE-2018-0739 - обработка рекурсивных структур в ASN.1 (например, применяются в PKCS7) может привести к переполнению стека и отказу в обслуживании при обработке определённым образом оформленных входных данных. Проблема не затрагивает SSL/TLS;
  • CVE-2018-0733 - ошибка в реализации функции CRYPTO_memcmp для архитектуры HP-UX PA-RISC приводит к участию в сравнении только одного старшего бита для каждого байта. Проблему можно использовать для формирования подставных сообщений, которые будут обрабатываться как аутентифицированные;
  • CVE-2017-3738 - переполнение в процедуре rsaz_1024_mul_avx2. Проблема проявляется только на системах x86_64 с поддержкой инструкций AVX2, но без расширений ADX (например, Intel Haswell). Проблема на затрагивает алгоритмы на основе эллиптических кривых и потенциально может применяться для атаки на DH1024, RSA и DSA, но очень трудна в эксплуатации и требует значительных ресурсов.

Дополнительно можно отметить уязвимость в библиотеке WolfSSL (ранее CyaSSL), которая устранена в версии 3.13.0. Проблема вызвана переполнением буфера в коде разбора списка алгоритмов хэширования, передаваемом в пакете ClientHello, и может быть использована для вызова краха серверного процесса при указании более 32 алгоритмов хэширования.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Альфа-выпуск OpenSSL 1.1.1 с поддержкой TLS 1.3
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2018 появились номинации за взлом nginx, OpenSSL и Virtualbox
  4. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.0g и 1.0.2m с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: OpenSSL переходит на новую лицензию, совместимую с GPL
  6. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.0e с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: openssl, wolfssl
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