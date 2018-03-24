28.03.2018 11:29  Обновление OpenSSL 1.1.0h и 1.0.2o с устранением уязвимостей

Доступны корректирующие выпуски криптографической библиотеки OpenSSL 1.0.2o и 1.1.0h, в которых устранены три уязвимости, из которых одна отмечена как неопасная (CVE-2017-3738), а две (CVE-2018-0739, CVE-2018-0733) отнесены к категории проблем среднего уровня опасности. CVE-2018-0739 - обработка рекурсивных структур в ASN.1 (например, применяются в PKCS7) может привести к переполнению стека и отказу в обслуживании при обработке определённым образом оформленных входных данных. Проблема не затрагивает SSL/TLS;

CVE-2018-0733 - ошибка в реализации функции CRYPTO_memcmp для архитектуры HP-UX PA-RISC приводит к участию в сравнении только одного старшего бита для каждого байта. Проблему можно использовать для формирования подставных сообщений, которые будут обрабатываться как аутентифицированные;

CVE-2017-3738 - переполнение в процедуре rsaz_1024_mul_avx2. Проблема проявляется только на системах x86_64 с поддержкой инструкций AVX2, но без расширений ADX (например, Intel Haswell). Проблема на затрагивает алгоритмы на основе эллиптических кривых и потенциально может применяться для атаки на DH1024, RSA и DSA, но очень трудна в эксплуатации и требует значительных ресурсов. Дополнительно можно отметить уязвимость в библиотеке WolfSSL (ранее CyaSSL), которая устранена в версии 3.13.0. Проблема вызвана переполнением буфера в коде разбора списка алгоритмов хэширования, передаваемом в пакете ClientHello, и может быть использована для вызова краха серверного процесса при указании более 32 алгоритмов хэширования.



