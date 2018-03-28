28.03.2018 10:51  Проект Mozilla подготовил Firefox-дополнение для изоляции скриптов Facebook

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|4.33, _, 14:47, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> просто у кого-то бардак в голове и он думает, что весь мир
> состоит из заговорщиков и предателей.
В тех его (мира) местах, Где водится значимое бабло - безусловно! Новость для тебя?
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|1.3, emg81, 11:06, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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По ссылке:
>This add-on can:
>Access your data for all websites
Не совсем понял, all data - это совсем-совсем all, включая логины/пароли/явки или нет, но пока как-то не радует.
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|2.21, сельд иваси, 12:57, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Мне вот даже интересно, есть ли т.н. дочерние "фонды" Мозиллы, куда заходит бабло от разных Фейсбуков на поддержку, например, образования в Африке? Может там в Маунтин Вью сплошные офисы NGO среди ювелирных магазинов, как в Брюсселе.
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|1.16, th3m3, 12:24, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Для более гибкого разделения областей видимости предлагается использовать дополнение Firefox Multi-Account Containers
Я так и не понял, зачем нужно это дополнение? Контекстные контейнеры и так встроены в браузер. Я ими во всю пользуюсь, зачем это дополнение то ещё?
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