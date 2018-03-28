28.03.2018 10:51  Проект Mozilla подготовил Firefox-дополнение для изоляции скриптов Facebook

Разработчики Mozilla опубликовали дополнение Facebook Container, которое блокирует отслеживание перемещений, организованное Facebook при помощи виджетов, размещённых на различных сайтах в Cети. Дополнение изолирует параметры идентификации Facebook в отдельном контейнере, затрудняя отождествление пользователя с посещаемыми сайтами. При этом возможность работы с основным сайтом Facebook сохраняется, но производится его изоляция от остальных сайтов.

Для более гибкого разделения областей видимости предлагается использовать дополнение Firefox Multi-Account Containers с реализацией контекстных контейнеров. Например, при помощи данного дополнения можно создать отдельные области для персонального общения, работы, покупок и банковских операций или организовать одновременное использование разных аккаунтов пользователя на одном сайте. В каждом контейнере используются отдельные хранилища для Cookies, Local Storage API, indexedDB, кэша и содержимого OriginAttributes.



