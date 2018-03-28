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28.03.2018 10:51  Проект Mozilla подготовил Firefox-дополнение для изоляции скриптов Facebook

Разработчики Mozilla опубликовали дополнение Facebook Container, которое блокирует отслеживание перемещений, организованное Facebook при помощи виджетов, размещённых на различных сайтах в Cети. Дополнение изолирует параметры идентификации Facebook в отдельном контейнере, затрудняя отождествление пользователя с посещаемыми сайтами. При этом возможность работы с основным сайтом Facebook сохраняется, но производится его изоляция от остальных сайтов.

Для более гибкого разделения областей видимости предлагается использовать дополнение Firefox Multi-Account Containers с реализацией контекстных контейнеров. Например, при помощи данного дополнения можно создать отдельные области для персонального общения, работы, покупок и банковских операций или организовать одновременное использование разных аккаунтов пользователя на одном сайте. В каждом контейнере используются отдельные хранилища для Cookies, Local Storage API, indexedDB, кэша и содержимого OriginAttributes.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/firef...)
  2. OpenNews: Мобильное приложение Facebook уличено в сохранении информации о звонках и SMS
  3. OpenNews: В Firefox начнут бороться со всплывающими элементами страниц
  4. OpenNews: Проект Mozilla представил дополнение с реализацией контекстных контейнеров для Firefox
  5. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
  6. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox, facebook
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  • 1.1, Аноним, 10:58, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Прикольно
     
     
  • 2.14, А, 12:12, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Просто они не договорились между собой. ;)
     
     
  • 3.25, кверти, 13:54, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    просто у кого-то бардак в голове и он думает, что весь мир состоит из заговорщиков и предателей.
     
     
  • 4.33, _, 14:47, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > просто у кого-то бардак в голове и он думает, что весь мир
    > состоит из заговорщиков и предателей.

    В тех его (мира) местах, Где водится значимое бабло - безусловно! Новость для тебя?

     
  • 1.2, Crazy Alex, 11:00, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Виджеты эти (как и прочий мусор) рубятся uMatrix, без всяких дополнительных фокусов.
     
     
  • 2.6, Аноним, 11:21, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, но тогда не получится всем заявить, что команда файрфокса сама по себе забот... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, Аноним, 13:53, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, uMatrix позволяет превентивно блокировать все 3rd-party запросы тол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Аноним, 14:55, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а что именно то ли у меня изначально все в продвинутом режиме уже забыл , то л... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, emg81, 11:06, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По ссылке:
    >This add-on can:
    >Access your data for all websites

    Не совсем понял, all data - это совсем-совсем all, включая логины/пароли/явки или нет, но пока как-то не радует.

     
     
  • 2.10, Аноним, 11:47, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    особенности хипстерских апи же. Это проблема не дополнения, а вебэкстов
     
  • 2.19, Аноним, 12:44, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    в твоей цитате не "all data", а "all websites"
     
  • 1.4, Аноним, 11:11, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    прокинулись Я-то, наивный, думал, что Фейсбух мозилле и гуглу денег заносит, ка... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:00, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Значит, на этот раз не занесли.
     
  • 2.13, Аноним, 12:03, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А потом окажется что дополнение собирает данные даже если врублен какой-нибудь u... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, VladSh, 12:43, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И передаёт фейсбукам за отдельные деньги.
     
  • 2.21, сельд иваси, 12:57, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне вот даже интересно, есть ли т.н. дочерние "фонды" Мозиллы, куда заходит бабло от разных Фейсбуков на поддержку, например, образования в Африке? Может там в Маунтин Вью сплошные офисы NGO среди ювелирных магазинов, как в Брюсселе.
     
  • 1.5, apollo2k4, 11:15, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Забавно facebook.com улетает в контейнер, а messenger.com нет… И на github авторы говорят, что не будут делать.
     
     
  • 2.7, Солнышко, 11:24, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто вообще пользуется фейсбуком? Соц.сеть для разрабов - гитхаб!
     
     
  • 3.18, VladSh, 12:44, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там есть няшные коты.
     
     
  • 4.31, Аноним, 14:28, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Там есть няшные коты.

    Ничего хорошего.

     
  • 3.26, Аноним, 13:55, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Соц.сеть для разрабов - гитхаб!

    Тоже ничего хорошего.

     
  • 1.8, An, 11:31, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подсуетились то как
     
  • 1.15, Аноним, 12:14, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А гугл слабо изолировать?
     
  • 1.16, th3m3, 12:24, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Для более гибкого разделения областей видимости предлагается использовать дополнение Firefox Multi-Account Containers

    Я так и не понял, зачем нужно это дополнение? Контекстные контейнеры и так встроены в браузер. Я ими во всю пользуюсь, зачем это дополнение то ещё?

     
     
  • 2.20, VladSh, 12:45, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это более контекстный контейнер.
     
  • 1.22, Аноним, 13:04, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    ХАХАХА, могилла, что ты делаешь, прекрати D Уже несколько лет как мордокнига ин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним, 13:59, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Разве оно еще поддерживается? Вашей ссылке 5 лет.
     
     
  • 3.35, Аноним, 15:00, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вроде не умерло https://activations.cdn.mozilla.net/en-US/
     
  • 1.23, Аноним, 13:06, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Просто оставлю это здесь https www facebook com notes facebook-engineering und... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 14:09, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сайты, которые размещают у себя фейсбучный или чей угодно сторонний код отслеж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним, 14:12, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я использую Privacy Badger в качестве такого индикатора важна не только блокиро... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, Аноним, 14:22, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На 99 9 сайтах есть код отслеживания от Google Код от Facebook очень мало где ... весь текст скрыт [показать]
     

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