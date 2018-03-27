The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

27.03.2018 18:54  Компания Oracle выиграла апелляцию в деле против Google, связанном с Java и Android

Федеральный апелляционный суд США пересмотрел вынесенное в 2016 году решение по тянущейся уже почти восемь лет тяжбе "Oracle против Google", связанной с использованием Java API в платформе Android. На этот раз суд встал на сторону Oracle и постановил, что использование Java в платформе Android не подпадает под категорию добросовестного использования (fair use). Решение уже принято и в рамках дальнейших заседаний планируется определить сумму возмещения ущерба, которую должен будет заплатить Google (два года назад компания Oracle оценивала ущерб в 9.3 миллиардов долларов, что превышает стоимость покупки компании Sun Microsystems, за которую было заплачено 7.4 млрд долларов).

Oracle указывает на то, что принцип "добросовестного использования" не применим к Android, так как данная платформа развивается компанией Google с корыстными целями, реализуемыми не через прямую продажу программного продукта, а через контроль за сопутствующими сервисами и рекламой. При этом, Google удерживает контроль за пользователями через проприетарный API для взаимодействия со своими сервисами, который запрещено использовать для создания функциональных аналогов.

Суд согласился с доводами Oracle и признал, что бесплатность Android не делает использование Java API некоммерческим, так как данная платформа генерирует для Google около 42 млн долларов прибыли через рекламу. В качестве критерия неприменимости принципа "добросовестного использования" упомянута интеграция защищённой авторским правом работы (ранее Java API был признан интеллектуальной собственностью Oracle) и использование её для тех же целей и функций, что и оригинальный конкурирующий продукт (Java ME).

Позиция Google сводится к тому, что создание переносимого программного обеспечения не требует получения лицензии на API и повторение API для создания совместимых функциональных аналогов относится к "добросовестному использованию". Компания Google воспользовалась доктриной "добросовестного использования" после серии разбирательств, в которых была рассмотрена принадлежность API к интеллектуальной собственности. Первое разбирательство было вынесено в пользу Google, но компания Oracle затем сумела оспорить данное решение, показав что, копирование заголовочных файлов, а также объявление идентичных функций и структур можно рассматривать как нарушение интеллектуальной собственности. По мнению Google идентичность строк с декларациями и заголовочными описаниями методов является непременным условием обеспечения совместимости и переносимости, так как для реализации аналогичной функциональности формирующие API имена функций должны совпадать, даже если сама функциональность реализована по-другому.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bloomberg.com/news...)
  2. OpenNews: Юристы Oracle считают, что победа Google нанесла серьёзный удар по лицензии GPL
  3. OpenNews: Google одержал победу над Oracle в разбирательстве, связанном с использованием Java API в Android
  4. OpenNews: Компания Oracle оценила ущерб от Google Android в 9.3 млрд долларов
  5. OpenNews: Oracle считает, что Google Android помешал продвижению Java для мобильных устройств
  6. OpenNews: Oracle подаёт иск на Google за использование технологий Java в Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: oracle, google, law, android, java
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 19:15, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Чё та падазрительна, большой брат по зубам получает. То фейсбук, теперь эти
     
  • 2, Аноним, 19:17, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Что же теперь с нами всеми станет ?!.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor