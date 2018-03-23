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23.03.2018 09:43  Доступен web-браузер Opera 52

Состоялся выпуск проприетарного браузера Opera 52, основанного на кодовой базе Chromium. Сборки сформированы для платформ Linux, macOS и Windows.

Основные изменения:

  • Проведена оптимизация производительности встроенного блокировщика рекламы, в котором задействован более быстрый алгоритм сопоставления строк. По сравнению с Opera 51 в новом выпуске наблюдается увеличение скорости работы блокировщика на 16%. Заявлено, что система блокировки рекламы в Opera существенно (на 44%) обгоняет по скорости загрузки страниц встроенный в Chrome блокировщик, но отставание Chrome в тестах вызвано тем, что в Opera блокируется вся реклама, а в Chrome только раздражающие рекламные блоки (в Chrome блокируется 9 типов рекламы, а в Opera - 55), что, соответственно, уменьшает размер загружаемых данных.
  • Добавлена возможность выделения нескольких вкладок и выполнения со всеми выделенными вкладками таких действий, как помещение в буфер обмена открытых во вкладках ссылок, закрытие, закрепление и перезагрузка вкладок, одновременно отключение звука, добавление на стартовую страницу. Для выделения нескольких вкладок следует удерживая клавишу Ctrl кликнуть по заголовкам необходимых вкладок. Через клик при удержании Shift можно пометить все вкладки правее относительно текущей;
  • Представлен новый набор анимированных изображений, выводимых на страницах с информацией об ошибках;

  • Браузерный движок обновлён до Chromium 65 с включением представленных в нём изменений для web-разработчиков.


  1. Главная ссылка к новости (http://blogs.opera.com/desktop...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 50 с блокировщиком кода для майнинга криптовалют на сайтах
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 45 с интеграцией наработок проекта Opera Neon
  4. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  5. OpenNews: Шестой кандидат в релизы браузера Otter
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opera
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