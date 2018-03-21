21.03.2018 22:42  Проект Lineage (форк CyanogenMod) представил SDK для разработчиков приложений

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, представили набор для разработчиков приложений LineageSDK, в котором помимо штатных фреймворков платформы Android реализованы средства для задействования в приложениях программных интерфейсов, специфичных для Lineage: Styles API для кастомизации стиля интерфейса, использования собственной цветовой палитры и переключения между светлым и тёмным режимами темы оформления.

Profiles API для работы с профилями и быстрого изменения специфичных для устройства настроек (например, включение/выключение WiFi, Bluetooth и NFC, изменение громкости и яркости).



