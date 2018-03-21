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21.03.2018 22:42  Проект Lineage (форк CyanogenMod) представил SDK для разработчиков приложений

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, представили набор для разработчиков приложений LineageSDK, в котором помимо штатных фреймворков платформы Android реализованы средства для задействования в приложениях программных интерфейсов, специфичных для Lineage:

  • Styles API для кастомизации стиля интерфейса, использования собственной цветовой палитры и переключения между светлым и тёмным режимами темы оформления.
  • Profiles API для работы с профилями и быстрого изменения специфичных для устройства настроек (например, включение/выключение WiFi, Bluetooth и NFC, изменение громкости и яркости).


  1. Главная ссылка к новости (https://lineageos.org/Introduc...)
  2. OpenNews: Подготовлены сборки LineageOS 15.1 (Android 8.1) для Raspberry Pi 3
  3. OpenNews: Подготовлены сборки мобильной платформы LineageOS 15.1
  4. OpenNews: Проект microG выпустил сборку LineageOS с альтернативной реализацией сервисов Google
  5. OpenNews: Доступны первые сборки проекта Lineage OS, продолжившего развитие CyanogenMod
  6. OpenNews: Проект CyanogenMod прекращает своё существование в пользу форка Lineage
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lineage, android
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  • 1, Аноним, 23:11, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    интересно, такой же ль кривой как и официальный андроидовский который в ката... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Crazy Alex, 00:20, 22/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему он не должен? на любой чих проверять, что ли, не заменили ли стандартный каталог на левый симлинк?
     
     
  • 4, Аноним, 00:43, 22/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Товарищ, как я понял, говорит про директория в стандартной директории И да, над... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Crazy Alex, 00:19, 22/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Хоть эти эмулированные разрешения бы добавили...
     
  • 5, Аноним, 01:10, 22/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Перешел недавно с линейки на Copperhead OS, гораздо защищеннее и стабильнее, мно... весь текст скрыт [показать]
     

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