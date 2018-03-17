17.03.2018 19:36  Компания Private Internet Access начинает открытие своих разработок

Private Internet Access (PIA), поставщик VPN-решений, которому принадлежит IRC-сеть Freenode, объявил о начале процесса по переводу своих разработок в разряд открытого ПО. В течение 6 месяцев планируется опубликовать исходных код своих клиентских приложений, библиотек и расширений. В долгосрочной перспективе намечено полное открытие всех разработок.

Первым опубликован код дополнения для браузера Chrome, которое обеспечивает подключение через сеть прокси серверов PIA, а также предоставляет ряд настроек для повышения конфиденциальности (ограничение доступа к микрофону, камере, WebRTC, блокировка рекламы, Flash и кода для отслеживания посещений).



