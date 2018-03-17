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17.03.2018 19:36  Компания Private Internet Access начинает открытие своих разработок

Private Internet Access (PIA), поставщик VPN-решений, которому принадлежит IRC-сеть Freenode, объявил о начале процесса по переводу своих разработок в разряд открытого ПО. В течение 6 месяцев планируется опубликовать исходных код своих клиентских приложений, библиотек и расширений. В долгосрочной перспективе намечено полное открытие всех разработок.

Первым опубликован код дополнения для браузера Chrome, которое обеспечивает подключение через сеть прокси серверов PIA, а также предоставляет ряд настроек для повышения конфиденциальности (ограничение доступа к микрофону, камере, WebRTC, блокировка рекламы, Flash и кода для отслеживания посещений).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.privateinternetacc...)
  2. OpenNews: Надёжность OpenVPN будет проверена в ходе аудита
  3. OpenNews: В рамках проекта WireGuard подготовлена новая реализация VPN для Linux
  4. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.4.4 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: VPN-сервер SoftEther VPN открыт под лицензией GPLv2
  6. OpenNews: Релиз свободного безопасного цензуроустойчивого VPN-демона GoVPN 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vpn, privacy
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  • 1.1, анонИмя, 20:16, 17/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Она умирает?
     
     
  • 2.7, анон, 22:51, 17/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вот так относится опенсорс сообщество к опенсорсу.
    Если кто-то открывает код значит он при смерти.

    Хм, забавная логика.

     
  • 2.10, Аноним, 22:58, 17/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Сейчас модно не пользоваться проприетарщиной, особенно касается псевдоанонимных ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 20:33, 17/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Отличное свободное дополнение для браузера Chrome Гораздо лучше своего проприет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 22:06, 17/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >и свободного аналога Tor Browser Button

    закусывать надо!

     
  • 2.9, Аноним, 22:56, 17/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что толку, если тарищ майор видит твой IP и куда ты ходишь Оно не лучше ZenMa... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 22:54, 17/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Звучит как угроза ... весь текст скрыт [показать]
     

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