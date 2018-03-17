17.03.2018 09:15  Проект Android Wear переименован в Wear OS

Компания Google объявила о переименовании редакции платформы Android для носимых устройств в Wear OS, так как старое название Android Wear вводит некоторых пользователей в заблуждение и мешает распространению умных часов на базе данной платформы среди пользователей iPhone, которые полагают, что Android Wear привязан к платформе Android и не совместим с их смартфонами. Начиная с прошлого года в часах на базе Android Wear обеспечена возможность сопряжения с iPhone, и часы перестали быть дополнением к внешним устройствам под управлением Android. Новое название Wear OS призвано подчеркнуть универсальный характер платформы и отсутствие зависимости от сторонних устройств на базе Android.



