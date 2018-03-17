The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

17.03.2018 09:15  Проект Android Wear переименован в Wear OS

Компания Google объявила о переименовании редакции платформы Android для носимых устройств в Wear OS, так как старое название Android Wear вводит некоторых пользователей в заблуждение и мешает распространению умных часов на базе данной платформы среди пользователей iPhone, которые полагают, что Android Wear привязан к платформе Android и не совместим с их смартфонами. Начиная с прошлого года в часах на базе Android Wear обеспечена возможность сопряжения с iPhone, и часы перестали быть дополнением к внешним устройствам под управлением Android. Новое название Wear OS призвано подчеркнуть универсальный характер платформы и отсутствие зависимости от сторонних устройств на базе Android.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.blog.google/produc...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы для носимых устройств Android Wear 2.0
  3. OpenNews: Представлены предварительные выпуски Android и Tizen для носимых устройств
  4. OpenNews: Выпуск Tizen SDK 1.0 для носимых устройств
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Tizen 2.3
  6. OpenNews: Asteroid - новая открытая ОС для умных часов с интерфейсом на базе Qt5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android, wear, wearos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1.1, Аноним, 09:20, 17/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Как будто смарт -часы станут от этого пригодны к жизни вне мирка жрущего всё по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 10:10, 17/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На моих часах есть секундная стрелка и номер дня в месяце. Очень удобно и умно.
     
  • 2.6, Отражение луны, 10:12, 17/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ващет это крайне удобный девайс. Единственная его проблема - отсутствие нормальной поддержки, т.е. очень сложно найти аккумулятор или пофиксить какие-то хардверные проблемы.
    Когда ты "офисный планктон", ну то есть не сидишь у мамки на шее - бывают такие ситуации, когда ты получаешь огромную кучу уведомлений, но не имеешь возможности на них отвлечься, но при этом не хочешь пропустить что-то важное - часы просто необходимы.
     
  • 1.2, odd.mean, 09:51, 17/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Важная новость. Ух как теперь заживём!
     
  • 1.3, Аноним, 10:08, 17/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Правильно полагают - если бы джобс был жив и был бы ceo, то гейфоны были бы совм... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor