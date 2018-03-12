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12.03.2018 11:54  Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.49

Состоялся релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.49. В новом выпуске в mod_proxy реализована поддержка метода HTTP CONNECT, необходимого для проброса HTTPS и TCP-соединений. В mod_accesslog добавлена поддержка использования в директиве accesslog.format подстановок "%{canonical,local,remote}_port". Добавлена поддержка режима epoll POLLRDHUP. В mod_openssl улучшен автоматический выбор типа эллиптической кривой. Требования к минимальной версии automake подняты до 1.13. Решены проблемы со сборкой в Solaris 10. Устранено 35 ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.lighttpd.net/2018/3...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.9 c поддержкой технологии HTTP/2 Server Push
  3. OpenNews: Chrome 68 начнёт помечать все HTTP-соединения небезопасными
  4. OpenNews: Выпуск HTTP/TCP-балансировщика HAProxy 1.8
  5. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.3
  6. OpenNews: Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.48
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: http, lighttpd
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  • 1.1, Аноним, 11:59, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    В самый раз на RPi или его клоны.
     
     
  • 2.5, Аноним, 13:09, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Но только не как фронтэнд к пыху и тому подобным - буферизация у него дурная.
     
     
  • 3.6, Аноним, 13:19, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Дайте пруф позязя
     
  • 1.2, Аноним, 11:59, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    И чем оно лучше nginx-а Это не риторический вопрос, хочется масштабируемости, и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 12:01, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    WikiVS говорит, что не лучше Как минимум проседает производительность при отдач... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Werwolf, 12:10, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    дык не лучше, просто легче (меньше рамы жрёт и проца), проще говоря оно для слабых девайсов типа роутеров, малины и его клонов, там где не тяжёлый высоконагруженный сайт а пара страничек которые нужны не так часто.
     
     
  • 3.10, Аноним, 15:12, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И для Интранетов
     
  • 2.7, rmrm, 13:46, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Приятный функциональный синтаксис конфигов. Нормальные if'ы практичеки по чему угодно, в том числе вложенные, например. Недавно попробовал с него перейти на nginx, ну всё через жопу. Элементарные вещи для конфигов lighttpd, в nginx реализуются через безумные конструкции с копипастой всего и вся, или ворохом инклюдов, и потом всё равно глючат.
     
  • 2.8, пох, 13:57, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да ничем не лучше, просто оно уже было и работало в то время, когда nginx был только недоделанным внутрирамблеровым проектом.
    Сейчас - совершенно бесполезная зверушка, разьве что если у вас конфигурация унаследованная и менять в ней ничего не хочется (то есть в перспективе ее выкинут вместе с сервером).

    Ну и учтите, что автору хотелось - light, а не highload. А nginx изначально писали под совсем другую задачу (отсюда и страдания некоторых граждан, не могущих его правильно настроить - потому что они копируют совершенно чуждый конфиг, а надо - архитектуру менять).
    Правда, на сегодняшний день и light-то не так чтобы уже и "лайт".

     
  • 2.9, Вареник, 14:34, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем что легче.
     

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