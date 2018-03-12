12.03.2018 11:54  Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.49

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|2.4, Werwolf, 12:10, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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дык не лучше, просто легче (меньше рамы жрёт и проца), проще говоря оно для слабых девайсов типа роутеров, малины и его клонов, там где не тяжёлый высоконагруженный сайт а пара страничек которые нужны не так часто.
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|2.7, rmrm, 13:46, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Приятный функциональный синтаксис конфигов. Нормальные if'ы практичеки по чему угодно, в том числе вложенные, например. Недавно попробовал с него перейти на nginx, ну всё через жопу. Элементарные вещи для конфигов lighttpd, в nginx реализуются через безумные конструкции с копипастой всего и вся, или ворохом инклюдов, и потом всё равно глючат.
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|2.8, пох, 13:57, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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да ничем не лучше, просто оно уже было и работало в то время, когда nginx был только недоделанным внутрирамблеровым проектом.
Сейчас - совершенно бесполезная зверушка, разьве что если у вас конфигурация унаследованная и менять в ней ничего не хочется (то есть в перспективе ее выкинут вместе с сервером).
Ну и учтите, что автору хотелось - light, а не highload. А nginx изначально писали под совсем другую задачу (отсюда и страдания некоторых граждан, не могущих его правильно настроить - потому что они копируют совершенно чуждый конфиг, а надо - архитектуру менять).
Правда, на сегодняшний день и light-то не так чтобы уже и "лайт".
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