12.03.2018 11:54  Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.49

да ничем не лучше, просто оно уже было и работало в то время, когда nginx был только недоделанным внутрирамблеровым проектом.

Сейчас - совершенно бесполезная зверушка, разьве что если у вас конфигурация унаследованная и менять в ней ничего не хочется (то есть в перспективе ее выкинут вместе с сервером). Ну и учтите, что автору хотелось - light, а не highload. А nginx изначально писали под совсем другую задачу (отсюда и страдания некоторых граждан, не могущих его правильно настроить - потому что они копируют совершенно чуждый конфиг, а надо - архитектуру менять).

Правда, на сегодняшний день и light-то не так чтобы уже и "лайт".