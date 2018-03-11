11.03.2018 09:23  Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.13.0

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|4.24, llolik, 12:23, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вы, по-моему, форумом ошиблись
Ну Miranda штука-то хорошая (и OpenSource, кстати), но она (и плагины) изначально так завязана на WinAPI, что проще её вообще переписать, чем сделать кросс-платформенной (что было бы, в общем-то, неплохо).
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|6.34, llolik, 14:07, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ...но требует проприетарную операционку и апи
Но я бы не отказался, если бы организованная группа товарищей сделала что-то похожее, но под nix-ы (возможно даже и поучаствовал бы).
В принципе, это не выглядит невероятным. Только если брать за отправную точку сорцы MirandaNG (я их смотрел https://github.com/miranda-ng/miranda-ng) и попытаться отвязаться от WinAPI и Visual Studio, то выглядит более простым решением начать с нуля новый проект, беря за основу архитектуру и решения Miranda.
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