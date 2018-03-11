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11.03.2018 09:23  Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.13.0

Спустя год с момента прошлого выпуска представлен релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.13.0, поддерживающего работу с такими сетями как XMPP, AIM, Google Talk, Gadu-Gadu и IRC. Графический интерфейс Pidgin написан с использованием библиотеки GTK+ и поддерживает такие возможности как единая адресная книга, одновременная работа в нескольких сетях, интерфейс на базе вкладок, работа с аватарами и интеграция с областью уведомлений Windows, GNOME и KDE. Поддержка подключения плагинов позволяет легко расширять функциональность Pidgin, а реализация базовой поддержки протоколов в отдельной библиотеке libpurple дает возможность создавать на базе технологий Pidgin собственные реализации (например, Adium для macOS).

Из изменений можно отметить:

  • Исправление в libpurple ряда ошибок, которые потенциально могут привести к уязвимостям, например, некорректно экранировались спецсимволы при передаче URL команде в shell, устранено переполнение буфера при обработке разметки, решена проблема с крахами при обработке некорректно обрезанных последовательностей utf8;
  • В GUI Pidgin улучшена поддержка тёмных тем оформления. Налажено кэширование пиктограмм адресатов. Обеспечено переподключение к чатам после переустановки соединения. Ранее специфичный для Win32 плагин Transparency адаптирован для всех остальных платформ. Обеспечено сопоставление при поиске unicode-смайликов. Решены проблемы с обновлением статуса mute/unmute. Переработан код для организации мигания пиктограммы статуса;
  • В libgnt решены проблемы со сборкой с ncurses 6.0 и устранён крах при изменении размера окна;
  • В реализации XMPP обеспечен показ XEP-0066 OOB URL в теле сообщения, а не только в заголовке, прекращено использование pipelining и попыток использовать TLS для уже защищённых BOSH-соединений;
  • В реализации IRC решена проблема с таймаутом при попытке регистрации на серверах InspIRCd при использовании SASL. Устранены проблемы, проявляющиеся в плагинах, изменяющих исходящие сообщения. Налажена корректная обработка команды AUTHENTICATE. Устранены потенциальные уязвимости: обращение к уже освобождённой области памяти при обработке MOTD, чтение из области вне буфера в irc_nick_skip_mode, запись одного байта в область до начала буфера в irc_parse_ctcp;
  • В Finch решены проблемы при обработке результатов поиска;
  • Backend-fs (использует FarStream для аудио/видео конференций) портирован на новый API (GPtrArray вместо GValueArray) для обработки свойства relay-info.


  1. Главная ссылка к новости (https://pidgin.im/pipermail/an...)
  2. OpenNews: Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.12.0
  3. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  4. OpenNews: Представлен порт Pidgin libpurple для Android
  5. OpenNews: В чате Facebook прекращена поддержка Empathy, Pidgin и других XMPP-клиентов
  6. OpenNews: Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pidgin
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  • 1.1, Вайновыйанон, 09:31, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –31 +/
    Не благодарите https web telegram org https web whatsapp com https web ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 09:35, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +17 +/
    >Не благодарите:

    Было бы за что...

     
  • 2.9, Тот_Самый_Анонимус, 10:23, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.miranda-ng.org/ru/
     
     
  • 3.22, Анонимус999, 11:44, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Поддерживаемые операционные системы
    > Windows 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10

    Вы, по-моему, форумом ошиблись.

     
     
  • 4.24, llolik, 12:23, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Вы, по-моему, форумом ошиблись

    Ну Miranda штука-то хорошая (и OpenSource, кстати), но она (и плагины) изначально так завязана на WinAPI, что проще её вообще переписать, чем сделать кросс-платформенной (что было бы, в общем-то, неплохо).

     
     
  • 5.32, Аноним, 13:29, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    но требует проприетарную операционку и апи, так что толку от этого мало Хотя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.34, llolik, 14:07, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ...но требует проприетарную операционку и апи

    Но я бы не отказался, если бы организованная группа товарищей сделала что-то похожее, но под nix-ы (возможно даже и поучаствовал бы).
    В принципе, это не выглядит невероятным. Только если брать за отправную точку сорцы MirandaNG (я их смотрел https://github.com/miranda-ng/miranda-ng) и попытаться отвязаться от WinAPI и Visual Studio, то выглядит более простым решением начать с нуля новый проект, беря за основу архитектуру и решения Miranda.

     
  • 2.10, Аноним, 10:36, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –10 +/
    Именно Да и зачем веб-версии, когда есть нативные клиенты ой, leenoops в проле... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Аноним, 10:48, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Зачем нужна пачка клиентов, если есть божественный пидгин ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.26, Sluggard, 12:50, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ой, leenoops в пролете, как жаааалко!

    Жалко, что не в пролёте.

     
  • 3.28, commiethebeastie, 12:57, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Гoвнище на XMPP не нужно.

    Лучше гoвнище на XMPP с надписью Whazzup?

     
  • 2.13, Аноним, 10:46, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Да ты поехваший!
     
  • 2.31, Аноним, 13:27, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А приколись, для этого в пиджине плагины есть Можно все контакты в 1 программе ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 09:44, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Очень хочется добротной интеграции с Tox - это пожалуй единственное чего не хват... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 11:01, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    tox-prpl
     
  • 2.18, Аноним, 11:03, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А также ring, matrix и telegram Не то, чтобы лично мне это всё было надо, но то... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 11:35, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > matrix

    purple-matrix
    > telegram

    telegram-purple

     
  • 1.11, Аноним, 10:40, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    изменений почти нет.
    пиджин не развивается.
     
     
  • 2.12, Аноним, 10:45, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    потому что уже все допилили Развитие идет в комьюнити плагинах А так - по край... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, anonim256, 11:01, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    psi+
     
  • 3.17, Аноним, 11:03, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    oche_tolsto_mode Franz oche_tolsto_mode ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.33, Аноним, 13:32, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какой-нибудь psi Но на жаббер в целом все как-то подзабили Потому что протоко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, Аноним, 11:37, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Куда его развивать-то Переписать на ноде с електроном, чтобы всякие хипсторы вс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Аноним, 11:52, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Добавить нормальный OMEMO плагин и поддержку XEP-0313?
     
     
  • 4.29, Сейд, 13:18, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/gkdr/lurch
     
  • 3.30, x0r, 13:20, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    поддержка видео, переписать на qt
     
  • 1.19, Аноним, 11:17, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    haven
     
  • 1.25, Аноним, 12:24, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пользуясь случаем спрошу местных, как в пиджине сделать так чтобы был индикатор ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Crazy Alex, 12:56, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Никто не знает, его можно как-то научить покузывать историю  не "сеансами", а единой простынёй, подтягиваемой в чат?
     

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