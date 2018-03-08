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08.03.2018 18:29  Выпуск текстового редактора GNU Nano 2.9.4

Состоялся релиз минималистичного консольного текстового редактора GNU nano 2.9.4, построенного с использованием библиотеки NCurses.

В новой версии предложено 80 изменений, среди которых:

  • Добавлена возможность настройки цвета сообщений об ошибках при помощи команды 'set errorcolor' (по умолчанию белый на красном фоне);
  • При указании опции "--smooth" обеспечено смещение экрана по одной строке при нажатии Enter в нижней части экрана;
  • Исправлены проблемы при компиляции GNU Nano с опцией "--enable-tiny";
  • Реализована отмена выделения области клавишами курсора при нажатом Shift, если любая клавиша курсора нажата без удержания Shift;
  • При автоматической расстановке отступов табуляция и пробелы теперь обрабатываются идентично;
  • Устранено несколько утечек памяти;
  • Проведена оптимизация и чистка кода;
  • Обновлена документация;
  • Исправлено падение GNU Nano при попытке повторной вставки файла;
  • Улучшена подсветка синтаксиса.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз текстового редактора GNU nano 2.9.0
  3. OpenNews: Релиз текстового редактора GNU nano 2.8.0.
  4. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 2.7.0. Конфликт с проектом GNU исчерпан
  5. OpenNews: Раскол проекта Nano при попытке его вывода из состава GNU
  6. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 2.4.0
Автор новости: Ne01eX
Тип: Программы
Ключевые слова: nano, edit
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  • 1.1, а, 18:46, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    он разве синтаксис умеет светить?
     
     
  • 2.2, Аноним, 18:50, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    умеет
     
  • 2.3, Аноним, 19:09, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    Он консольный, а так - нормальный редактор.
     
     
  • 3.5, Ne01eX, 19:28, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    В консоли вся сила, брат.
     
     
  • 4.29, Анонимус999, 22:59, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    В графической среде использовать консольный текстовый редактор, когда полно не менее функциональных графических редакторов… В чём сила, брат?
     
     
  • 5.33, Аноним, 00:28, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    графическая среда может быть неплохим средством переключения между эмуляторами т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.36, Аноним, 01:10, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    и главное, зачем в графической среде использовать консольный nano, когда полно н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.40, MoronDude, 05:03, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В графической среде использовать консольный текстовый редактор, когда полно не менее функциональных
    > графических редакторов… В чём сила, брат?

    А сила в правде, брат.

     
  • 3.11, Аноним, 19:59, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Погоди, скоро для тебя на электроне выпустят :)
     
     
  • 4.34, Аноним, 00:36, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А для тебя уже выпустили?
     
  • 1.4, Аноним, 19:12, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Я всегда меняю visudo, на nano.
     
     
  • 2.6, анон_и_мышь, 19:31, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    А я всегда, после установки дебиана, сношу nano и ставлю vim, И?
     
     
  • 3.7, Кабан Ляля, 19:36, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    joe для пацанов, а не недоделки ;)
     
     
  • 4.8, .., 19:55, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Ноги, крылья… Главное — хвост! (с)

    предпочитаю mcedit ...


     
     
  • 5.26, Аноним, 22:55, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Однажды заметил, что по ощущениям mcedit заметно подтормаживает даже при простом... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.10, Ne01eX, 19:58, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну началось, ёпонамама!

    Я вообще, обычно, ограничиваюсь mcedit, но в последнее время стал замечать, что некоторые вещи реализованные в mcedit, реализованы как-то по-инопланетянски. И вроде перепиливать не нужно (многие, в том числе и я уже привыкли к этому) и новый ещё один текстовый редактор вроде как миру нафиг не нужен. :-\

    А вообще, новость про GNU Nano. Вот и давайте обсуждать GNU Nano. :-) Есть что-то конкретное, что вас (2ALL обращаюсь) в нём не устраивает?

     
     
  • 5.14, Свой, 20:16, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В mcedit ctrl-v не работает :(
     
     
  • 6.16, Аноним, 20:37, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А shift+ins?
     
  • 6.17, Ne01eX, 20:38, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это не самое страшное. Вставить из буфера обмена в mcedit можно кнопками: Shift+Insert.
     
     
  • 7.31, Аноним, 23:31, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а как в mcedit на последнюю строчку текста перейти?
     
  • 3.12, анан, 19:59, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    не привыкнуть мне к vim с его комбинациями клавиш для операций с файлом
     
     
  • 4.39, Аноним, 04:29, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А главное не зачем привыкать Получатся ты уже начинаешь от него зависеть, нервн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, Ne01eX, 21:01, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А я всегда, после установки дебиана, сношу nano и ставлю vim, И?

    А я после перехода Debian на systemd откатился обратно на Slackware. И? :-)

    А vi/vim как был редактором для иноплянетян, так им и остался. А, благодаря nano, я несколько человек на GNU/Linux перевёл, включая, как минимум, двух женщин. Одна из них потом пересела на gvim, но сделала это уже сама. :-) И по её же собственному признанию, она никогда бы не стала пользоваться GNU/Linux, если бы я ей не показал относительно простой способ правки конфигов в nano. Сейчас где-то на opendesktop.org обитает, кстати, темки для *box'ов в gvim рисует. :-D

    А вы говорите - простой текстовый редактор... Вон оно как иногда бывает...

     
     
  • 4.22, чебурнет.рф, 21:57, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Сейчас где-то на opendesktop.org обитает, кстати, темки для *box'ов в gvim рисует. :-D

    Это называется передать карму. Теперь её жизнь тоже пошла под откос.

     
  • 4.27, Аноним, 22:55, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А если бы на Линуксе сделали нормальный ee - EasEdit - то и трех женщин и еще N-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.35, Аноним84701, 01:05, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А если бы на Линуксе сделали нормальный ee - EasEdit - то и трех женщин и еще N-дцать мужчин переманил бы

    В смысле – сделали бы редактор, не поддерживающий (в 2018 году, Карл!) ввод юникода?
    Но ведь Saahriktu и так уже переманили? о_О

     
     
  • 6.38, Аноним, 04:26, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Драйвер vt aka newcons oбспечивает UTF-8 А на линуксе как ee работает я ж го... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, фывфыв, 21:28, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А я во всяких ваших непонятных дистрах ищу как у MC mcedit включить, а не непонятный vi / vim -_-
     
  • 3.24, Аноним, 22:53, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Потому что не хватает смекалки понять, что архаично наследие безмониторных компь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.28, Аноним, 22:57, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    После того, как я увидел, что пользователи vim - не могут осилить mutt - для мн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, Аноним, 23:38, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Попробуй micro. Он, в отличие от nano, рассчитан на людей.
     
     
  • 3.37, Аноним, 01:57, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Удваиваю микро, очень приятный редактор.
     
  • 1.9, Аноним, 19:58, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Судя по скриншоту пользователям этого редактора надо срочно улучшать подсветку о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Ne01eX, 20:05, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Судя по скриншоту пользователям этого редактора надо срочно улучшать подсветку орфографии

    Скриншот вообще был сделан just for lulz, в честь праздника. Так что, - ловите лулзы, зря старался, чтоли. :-)

    А подсветки синтаксиса, на текущий момент, у меня нет даже в браузере. :-D :-D :-D

     
     
  • 3.21, A.Stahl, 21:34, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Он не про синтаксис. А про грубые ошибки в тексте на скриншоте (тся/ться, например)
     
  • 1.15, paulus, 20:32, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Давно файлы в разной кодировке не попадались, а вот раньше vim отлично с этим справлялся (по быстрым клавишам) в отличии от nano...
     
  • 1.23, Аноним, 22:33, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А для Альта когда пакет соберут?
     
     
  • 2.25, Аноним, 22:54, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Тоже интересно А то тут авторы новостей упоминают только западно-капиталистичес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, A.Stahl, 23:12, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >Я еще не спрашиваю на чьи нефтедоллары ведется эта злобная пропаганда

    Так тебе Зимбабвийско-Цейлонский центр либеральной пропаганды и признается. Впрочем, и так всё очевидно. Непонятно только почему всем плевать. Ведь мощное землетрясение на следующей неделе в ЮВА ни для кого не секрет, а очевидные цейлонские "хвосты" умалчиваются. А ведь люди погибнут. Но кого это когда волновало?

     

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