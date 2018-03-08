08.03.2018 18:29  Выпуск текстового редактора GNU Nano 2.9.4

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|4.29, Анонимус999, 22:59, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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В графической среде использовать консольный текстовый редактор, когда полно не менее функциональных графических редакторов… В чём сила, брат?
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|5.40, MoronDude, 05:03, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В графической среде использовать консольный текстовый редактор, когда полно не менее функциональных
> графических редакторов… В чём сила, брат?
А сила в правде, брат.
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|4.10, Ne01eX, 19:58, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ну началось, ёпонамама!
Я вообще, обычно, ограничиваюсь mcedit, но в последнее время стал замечать, что некоторые вещи реализованные в mcedit, реализованы как-то по-инопланетянски. И вроде перепиливать не нужно (многие, в том числе и я уже привыкли к этому) и новый ещё один текстовый редактор вроде как миру нафиг не нужен. :-\
А вообще, новость про GNU Nano. Вот и давайте обсуждать GNU Nano. :-) Есть что-то конкретное, что вас (2ALL обращаюсь) в нём не устраивает?
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|3.19, Ne01eX, 21:01, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А я всегда, после установки дебиана, сношу nano и ставлю vim, И?
А я после перехода Debian на systemd откатился обратно на Slackware. И? :-)
А vi/vim как был редактором для иноплянетян, так им и остался. А, благодаря nano, я несколько человек на GNU/Linux перевёл, включая, как минимум, двух женщин. Одна из них потом пересела на gvim, но сделала это уже сама. :-) И по её же собственному признанию, она никогда бы не стала пользоваться GNU/Linux, если бы я ей не показал относительно простой способ правки конфигов в nano. Сейчас где-то на opendesktop.org обитает, кстати, темки для *box'ов в gvim рисует. :-D
А вы говорите - простой текстовый редактор... Вон оно как иногда бывает...
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|4.22, чебурнет.рф, 21:57, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Сейчас где-то на opendesktop.org обитает, кстати, темки для *box'ов в gvim рисует. :-D
Это называется передать карму. Теперь её жизнь тоже пошла под откос.
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|5.35, Аноним84701, 01:05, 09/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А если бы на Линуксе сделали нормальный ee - EasEdit - то и трех женщин и еще N-дцать мужчин переманил бы
В смысле – сделали бы редактор, не поддерживающий (в 2018 году, Карл!) ввод юникода?
Но ведь Saahriktu и так уже переманили? о_О
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|3.20, фывфыв, 21:28, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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А я во всяких ваших непонятных дистрах ищу как у MC mcedit включить, а не непонятный vi / vim -_-
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|2.13, Ne01eX, 20:05, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Судя по скриншоту пользователям этого редактора надо срочно улучшать подсветку орфографии
Скриншот вообще был сделан just for lulz, в честь праздника. Так что, - ловите лулзы, зря старался, чтоли. :-)
А подсветки синтаксиса, на текущий момент, у меня нет даже в браузере. :-D :-D :-D
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|1.15, paulus, 20:32, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Давно файлы в разной кодировке не попадались, а вот раньше vim отлично с этим справлялся (по быстрым клавишам) в отличии от nano...
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|3.30, A.Stahl, 23:12, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Я еще не спрашиваю на чьи нефтедоллары ведется эта злобная пропаганда
Так тебе Зимбабвийско-Цейлонский центр либеральной пропаганды и признается. Впрочем, и так всё очевидно. Непонятно только почему всем плевать. Ведь мощное землетрясение на следующей неделе в ЮВА ни для кого не секрет, а очевидные цейлонские "хвосты" умалчиваются. А ведь люди погибнут. Но кого это когда волновало?
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