08.03.2018 18:29  Выпуск текстового редактора GNU Nano 2.9.4

> А я всегда, после установки дебиана, сношу nano и ставлю vim, И? А я после перехода Debian на systemd откатился обратно на Slackware. И? :-) А vi/vim как был редактором для иноплянетян, так им и остался. А, благодаря nano, я несколько человек на GNU/Linux перевёл, включая, как минимум, двух женщин. Одна из них потом пересела на gvim, но сделала это уже сама. :-) И по её же собственному признанию, она никогда бы не стала пользоваться GNU/Linux, если бы я ей не показал относительно простой способ правки конфигов в nano. Сейчас где-то на opendesktop.org обитает, кстати, темки для *box'ов в gvim рисует. :-D А вы говорите - простой текстовый редактор... Вон оно как иногда бывает...

