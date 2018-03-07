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07.03.2018 22:26  Опубликован метод эксплуатации уязвимости в коде разбора блоков BASE64 в Exim

Раскрыты детали техники эксплуатации уязявимости CVE-2018-6789, приводящей к однобайтовому переполнению в реализации декодировщика данных в формате BASE64, которая была устранена в начале февраля в выпуске Exim 4.90.1. Проблема проявляется при обработке данные в формате BASE64, размер которых не кратен 4 (4n+3). Рабочий эксплоит подготовлен для пакетов с Exim из состава Debian 9 и Ubuntu 17.04.

Изначально разработчики Exim скептически отнеслись к возможности практической эксплуатации проблемы, но выявивший уязвимость исследователь показал, что на основе данной уязвимости можно подготовить рабочий эксплоит, позволяющий выполнить код на сервере на стадии до прохождения аутентификации, отправив в качестве аргумента в команде "AUTH" специально оформленные данные в формате BASE64 и при помощи манипуляции с именем хоста отправителя в команде EHLO подготовив нужное смещение в куче для переопределения указателя на следующий блок памяти.

В итоге передачи определённой последовательности данных в командах "AUTH" и "EHLO" указатель на следующий блок хранения можно поменять и перенаправить на блок со строкой ACL. Таким образом, поступающие после команды AUTH данные будут записаны не в блок хранения, а в строку с ACL. Так как в ACL допускается использование конструкции "${run{cmd}}" для выполнения произвольных команд, можно переписать строку c ACL и организовать выполнение любой команды в момент проверки ACL.

По оценке исследователя около 400 тысяч почтовых серверов на базе Exim подвержены риску быть атакованными. Всем администраторам рекомендуется убедиться, что на их системах используется Exim 4.90.1 или установлено обновление пакета с Exim от разработчиков дистрибутивов (Debian, FreeBSD, Ubuntu, Fedora, Arch Linux, openSUSE, SUSE, RHEL/EPEL).

  1. Главная ссылка к новости (https://devco.re/blog/2018/03/...)
  2. OpenNews: Выпуск Exim 4.90.1 с устранением уязвимости, не исключающей выполнение кода на сервере
  3. OpenNews: Уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере
  4. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.88 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Критическая локальная уязвимость в Exim
  6. OpenNews: Доступен почтовый сервер Exim 4.83 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: exim, exploit
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  • 1.1, xm, 23:21, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Красиво
     
  • 1.3, Аноним, 00:08, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Погладил свой Postfix за ушком.
     
     
  • 2.6, cat666, 00:44, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Гладь дальше. То, что Postfix такой весь "идеальный", повод насторожится и если про уязвимости и исправления в нём не пишут это не значит, что их нет.
     
  • 2.8, Аноним, 03:17, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Погладил opensmtpd, раз уж так.
     
  • 1.4, Аноним, 00:22, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Поставил iRedMail и не парюсь.
     
     
  • 2.5, Crazy Alex, 00:25, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кхм, при всей моей любви к iRedMail обновлять его - то ещё удовольствие. Работаешь скриптом...
     
  • 1.7, Аноним, 00:54, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    сишники за работой с буфером - то же, что и женщины за рулем Всех женщин и сишн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним7, 03:21, 08/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Postfix тоже на C.
     
  • 1.10, Аноним7, 03:22, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А Exim, похоже, метит на лавры sendmail по дырявости.
    Ну как в XXI  веке можно написать дырявый base64? Кому не лень, проверьте, может у них и криптография самописная?
     
  • 1.11, KonstantinB, 05:13, 08/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ай, ну классика жанра же, off-by-one error. Со всеми случается.

    Странно только, что так долго никто не заметил.

     

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