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05.03.2018 10:48  Выпуск проекта Wine Staging 3.3

Подготовлен первый выпуск Wine Staging, переведённый на кодовую базу Wine 3.x. Выпуск сигнализирует о завершении работы по адаптации поддерживаемых в ветке Wine Staging патчей к актуальной кодовой базе Wine, после нескольких месяцев неактивности проекта и его перехода под покровительство новых сопровождающих. Выпуск Wine Staging 3.3 также ознаменовал начало приёма новых патчей, который был заморожен до окончания перехода на кодовую базу Wine 3.x.

Напомним, что в рамках проекта Wine Staging формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. Например, в Wine staging предоставляется поддержка Windows ACL, CUDA/PhysX/NVENC для видеокарт NVIDIA, EAX 1, тем оформления GTK3+, декодирования DXVA2 на стороне GPU. Wine-staging позиционируется как площадка для предварительного тестирования экспериментальных патчей, перед их включением в основное дерево исходных текстов Wine.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/wine-stagin...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 3.3
  3. OpenNews: Энтузиасты взяли на себя продолжение разработки Wine staging
  4. OpenNews: Проект Wine Staging прекращает подготовку релизов
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
  6. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine, staging
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  • 1.1, Дмитрий, 10:57, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Хорошие новости.
     
  • 1.2, commiethebeastie, 11:35, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Зачем ссылку на мертвый сайт https://wine-staging.com/ давать?
     
     
  • 2.6, ткачей, 12:58, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Возможно разрабы унаследовали его.
    https://dev.wine-staging.com/timeline/ - тут бывает шуршат
     
     
  • 3.7, commiethebeastie, 13:19, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Возможно разрабы унаследовали его.
    > https://dev.wine-staging.com/timeline/ - тут бывает шуршат

    set of patches ведёт на старый реп.

     
  • 1.3, commiethebeastie, 11:36, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Объясните мне кто-нибудь логику ткачей. Что ужасного в этом патче?

    https://github.com/wine-staging/wine-staging/blob/master/patches/wined3d-GTX_5

     
     
  • 2.4, Аноним, 12:27, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Добавляет мобильную nvidia'у, с которой, возможно, какие-то проблемы?
     
     
  • 3.9, commiethebeastie, 13:20, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Добавляет мобильную nvidia'у, с которой, возможно, какие-то проблемы?

    Конкретно у одной карты?

     
  • 2.5, ткачей, 12:52, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вариации по памяти? Там, блин, только минималку добавляют. Потому постоянно приходится править реестр чтоб указать количество памяти своей карточки через VideoMemorySize.
     
     
  • 3.8, commiethebeastie, 13:20, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Вариации по памяти? Там, блин, только минималку добавляют. Потому постоянно приходится
    > править реестр чтоб указать количество памяти своей карточки через VideoMemorySize.

    За несколько лет не могли выяснить её минимальный объем?

     
  • 1.10, Аноним, 15:22, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличная новость. И патчи Gallium Nine для 3.3 выпустили.
     

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