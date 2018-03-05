05.03.2018 10:48  Выпуск проекта Wine Staging 3.3

Подготовлен первый выпуск Wine Staging, переведённый на кодовую базу Wine 3.x. Выпуск сигнализирует о завершении работы по адаптации поддерживаемых в ветке Wine Staging патчей к актуальной кодовой базе Wine, после нескольких месяцев неактивности проекта и его перехода под покровительство новых сопровождающих. Выпуск Wine Staging 3.3 также ознаменовал начало приёма новых патчей, который был заморожен до окончания перехода на кодовую базу Wine 3.x.

Напомним, что в рамках проекта Wine Staging формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. Например, в Wine staging предоставляется поддержка Windows ACL, CUDA/PhysX/NVENC для видеокарт NVIDIA, EAX 1, тем оформления GTK3+, декодирования DXVA2 на стороне GPU. Wine-staging позиционируется как площадка для предварительного тестирования экспериментальных патчей, перед их включением в основное дерево исходных текстов Wine.



