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02.03.2018 22:34  Релиз системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio 1.1

Проект Qt опубликовал релиз Qt 3D Studio 1.1, приложения для создания трёхмерных интерфейсов пользователя. Qt 3D Studio предоставляет инструменты для быстрого создания прототипов трёхмерного интерфейса и включает в себя в том числе редактор со шкалой времени, позволяющий создавать эффекты с анимацией и по ключевым кадрам. Поддерживается импорт ресурсов из таких популярных пакетов, как Blender, Photoshop, Autodesk Maya и The Foundry MODO (поддерживаются форматы FBX и COLLADA). В состав также входит обширная библиотека готовых материалов и эффектов. Создаваемые макеты интерфейса могут быть интегрированы с Qt Quick и другими модулями фреймворка Qt. Код распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске реализована возможность "Data Inputs", позволяющая управлять анимацией по шкале времени и слайдами, отталкиваясь от поступающих входных данных. Например, смещением стрелки в реализации интерфейса спидометра можно управлять через передачу цифрового значения, ассоциируемого с текущей скоростью. Поддерживается два типа Data Inputs - числа в заданном диапазоне для управления позицией на шкале времени и строковые значения для изменения текстовых элементов в интерфейсе пользователя и управления сменой слайдов.

Другим существенным новшеством является реализация Behavior Scripting API, позволяющего при помощи кода на QML и JavaScript во время работы изменять поведение скриптов без непосредственной модификации скрипта. Кроме того, скрипты теперь могут создавать события для изменения состояния интерфейса пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2018/03...)
  2. OpenNews: Первый выпуск системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio
  3. OpenNews: Открыт код Qt 3D Studio, системы проектирования трёхмерных интерфейсов
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.10 и среды разработки Qt Creator 4.5.0
  5. OpenNews: Проект Qt представил новую платформу для автомобильных систем
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt, 3d, studio
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  • 1.1, X, 23:03, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Хоть кто-то его щупал? Как оно?
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 23:11, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    Прикладной программист в это вляпываться побрезгует, а вэб-программистам это наф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Аноним, 23:25, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нужно И тем, и другим Говорю как побывавший и тем, и другим в разное время да... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.4, Аноним, 23:26, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Джавист раз - джавист навсегда
     
  • 3.5, Аноним, 23:29, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот не надо на QML гнать Он то довольно системен и свою функцию выполняет непло... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.6, Аноним, 23:31, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    QML объективно идеален для интерфейсов, особенно теперь
     
  • 3.7, Аноним, 23:37, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты-то по какому праву от лица программистов вещаешь, бесполезный петросян?
     
     
  • 4.10, труляляй, 00:39, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он, как обычно, по праву менеджера среднего звена местного продмага.
     
  • 3.8, Аноним, 23:45, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    poshel nahui, tuporilii degenerat, qml - лучшее, что случалось с декларативным ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Аноним, 23:53, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Elm лучше.
     

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