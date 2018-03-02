02.03.2018 22:34  Релиз системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio 1.1

Проект Qt опубликовал релиз Qt 3D Studio 1.1, приложения для создания трёхмерных интерфейсов пользователя. Qt 3D Studio предоставляет инструменты для быстрого создания прототипов трёхмерного интерфейса и включает в себя в том числе редактор со шкалой времени, позволяющий создавать эффекты с анимацией и по ключевым кадрам. Поддерживается импорт ресурсов из таких популярных пакетов, как Blender, Photoshop, Autodesk Maya и The Foundry MODO (поддерживаются форматы FBX и COLLADA). В состав также входит обширная библиотека готовых материалов и эффектов. Создаваемые макеты интерфейса могут быть интегрированы с Qt Quick и другими модулями фреймворка Qt. Код распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске реализована возможность "Data Inputs", позволяющая управлять анимацией по шкале времени и слайдами, отталкиваясь от поступающих входных данных. Например, смещением стрелки в реализации интерфейса спидометра можно управлять через передачу цифрового значения, ассоциируемого с текущей скоростью. Поддерживается два типа Data Inputs - числа в заданном диапазоне для управления позицией на шкале времени и строковые значения для изменения текстовых элементов в интерфейсе пользователя и управления сменой слайдов.

Другим существенным новшеством является реализация Behavior Scripting API, позволяющего при помощи кода на QML и JavaScript во время работы изменять поведение скриптов без непосредственной модификации скрипта. Кроме того, скрипты теперь могут создавать события для изменения состояния интерфейса пользователя.



