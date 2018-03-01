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01.03.2018 21:06  Обновление офисного пакета LibreOffice 6.0.2

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 6.0.2, второго корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 6.0 "fresh". Версия 6.0.2 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 5.4.5 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 55 исправлений.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: За две недели загружено около миллиона копий LibreOffice 6.0
  3. OpenNews: Выпуск LibreOffice 6.0.1 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Аноним, 21:37, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Краши при печати (в вин) пофиксены?
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 22:03, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    Не знаю.
     
     
  • 3.12, Аноним, 23:13, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Так а какого ты тут прохлаждаешься, узнай)
     
  • 2.13, Led, 23:21, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    > Краши при печати (в вин) пофиксены?

    Зачем? Ты, вендузоед, должен страдать.

     
  • 1.2, Аноне, 21:40, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Ждём хотя бы 5.4 в P8.
     
  • 1.3, Аноним, 21:44, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Зависание Writer при открытии больших документов DOC Word97 не исправили Регр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Fudfi, 21:59, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Часто некрофилию смотрите?
     
     
  • 3.5, Albertio, 22:02, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кое-где эта окаменелость до сих пор стандарт делопроизводства, благо страна большая.
     
  • 1.7, Аноним, 22:17, 01/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Когда уже завезут адекватный интерфейс Этой хренью пользоваться невозможно Алс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Ilya Indigo, 22:28, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Когда уже завезут адекватный интерфейс?

    Под адекватным интерфейсов Вы, конечно же, имеете ввиду тот ад который на последнем офтопном офисе?

     
  • 2.10, Главрыбка, 22:31, 01/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вообще-то никто не мешает Вам сделать его лучше, хоть свою вилку...
     
     
  • 3.16, Anonymoustus, 00:02, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Делать мало, рыба, надо хотя бы раз представить людям хороший, годный результат своей ИБД.
     
  • 2.15, анонимус_б6_выпуск_3, 00:01, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Алсо, где макросы в импрессе?

    зачем? мне реально интересно

     
  • 2.20, Фодриц, 00:42, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Включай експериментальные возможности и подключай notebook bar. Не благодари.
     
  • 1.14, Anonymoustus, 00:01, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 5.4.5 "still".

    5.3.7 уже безнадежно морально устарело, что убрали с сайта ссылки? Какие суперскоростные ребята! А ведь у половины населения Земли до сих пор MSO 97—2003.

    Объяснил бы кто-то молодёжи, что если настолько не ценишь свой собственный труд и его результаты, то и никто не будет ценить. Однодневки.

     
     
  • 2.18, какойто другой аноним, 00:39, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > 5.3.7 уже безнадежно морально устарело, что убрали с сайта ссылки?

    На, держи -
    http://downloadarchive.documentfoundation.org/libreoffice/old/

     
     
  • 3.21, Anonymoustus, 01:17, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> 5.3.7 уже безнадежно морально устарело, что убрали с сайта ссылки?
    > На, держи -
    > http://downloadarchive.documentfoundation.org/libreoffice/old/

    Какой ты молодец, аноним! Настоящий аноним и программист. Хотя вопрос был вовсе не о том, где взять. Аноним такой аноним. :)

     
  • 1.17, Найнаним, 00:34, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отлично, уже даже в женточке есть
     

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