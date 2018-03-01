01.03.2018 21:06  Обновление офисного пакета LibreOffice 6.0.2

> Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 5.4.5 "still".

5.3.7 уже безнадежно морально устарело, что убрали с сайта ссылки? Какие суперскоростные ребята! А ведь у половины населения Земли до сих пор MSO 97—2003.

Объяснил бы кто-то молодёжи, что если настолько не ценишь свой собственный труд и его результаты, то и никто не будет ценить. Однодневки.

