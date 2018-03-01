01.03.2018 21:06  Обновление офисного пакета LibreOffice 6.0.2

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|1.14, Anonymoustus, 00:01, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 5.4.5 "still".
5.3.7 уже безнадежно морально устарело, что убрали с сайта ссылки? Какие суперскоростные ребята! А ведь у половины населения Земли до сих пор MSO 97—2003.
Объяснил бы кто-то молодёжи, что если настолько не ценишь свой собственный труд и его результаты, то и никто не будет ценить. Однодневки.
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