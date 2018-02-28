27.02.2018 23:23  Выход текстового процессора LyX 2.3.0

После двух лет разработки подготовлен новый значительный выпуск визуального редактора научных документов LyX 2.3.0, позволяющего создавать тексты с использованием разметки TeX/LaTeX, при этом наглядно редактируя макет документа в WYSIWYM-представлении. Итоговый документ сохраняется в формате LaTeX, но текст может быть импортирован и экспортирован в такие представления, как PDF, Postscript, DVI, ASCII, HTML, OpenDocument, RTF, ODF и DOC. Бинарные сборки сформированы для Windows и macOS. Важные изменения в LyX 2.3.0: Изменения интерфейса LyX теперь умеет «инвертировать» branch-вставки. Это упрощает включение альтернативного материала в разные версии. Новая установка: «Документ-> Настройки-> Шрифты-> Запретить разрывы строк после дефиса» отключает преобразование символов em- и en-dash в "--" при экспорте LaTeX. По умолчанию она выставлена в «false». См. Главу 3.9.1.1 «Дефисы и разрывы строк» ​​Руководства пользователя и «Предостережения при обновлении с более ранних версий до 2.3.x». Установка «Инструменты-> Настройки-> Look & Feel-> Screen Fonts-> Использовать кеш-память для ускорения воспроизведения шрифтов» больше не доступна. Она имела сомнительную надобность и приводила к возникновению проблем. Прекращена поддержка интерфейса на следующих языках: каталонский, датский, голландский, галисийский, румынский, сербский. В виду отсутствия желающих поддерживать переводы.

Изменено поведение переменных: \\bibtex_command - значение по умолчанию «auto». \\screen_zoom - теперь её значение не зависит от buffer-zoom[-in|-out]. \\use_pixmap_cache - значение этой переменной теперь игнорируется.

Добавлен ряд переменных: \\default_platex_view_format, \\jbibtex_alternatives, \\pygmentize_command, \\use_converter_needauth, \\use_converter_needauth_forbidden.

Теперь можно включить опцию «-shell-escape» только для определенных документов, вместо того, чтобы включать ее в глобальном масштабе в настройках.

Для конвертеров придумана новая опция «needauth» (в LYX_HOME/lyxrc). С её установкой требуется подтверждение пользователя всякий раз, когда запускаются конвертеры. Она особенна полезна для конвертеров, умеющих вполнять встроенный в документ код. Опция доступна и через меню настроек. Для проверенных документов используется умный механизм с галочкой «Не спрашивать снова про этот документ».

LyX теперь поддерживает вставку и автоматическое преобразование скриптов Gnuplot. Распознавание осуществляется по расширению «.gp» или «.gnuplot».

Введены следующие новые функции: buffer-external-modify-clear, buffer-zoom, branch-invert, devel-mode-toggle, font-crossout, icon-size [size in px], lyx-activate, toolbar-movable.

Изменено поведение следующих функций: buffer-export, buffer-zoom-in, buffer-zoom-out, environment-split, inset-modify, layout, paragraph-break, paragraph-goto, quote-insert, specialchar-insert, word-delete-forward, word-delete-backward, char-delete-forward, char-delete-backward.

В каталог с исходными кодами LyX добавлены две директории: citeengines для цитат *.citeengine, и xtemplates для шаблонов *.xtemplate.

Добавлена поддержка библиографического пакета Biblatex.

Обеспечено автоматическое определение внешних изменений файла и вывод предупреждения об изменении его состояния а редакторе;



