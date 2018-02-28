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27.02.2018 23:23  Выход текстового процессора LyX 2.3.0

После двух лет разработки подготовлен новый значительный выпуск визуального редактора научных документов LyX 2.3.0, позволяющего создавать тексты с использованием разметки TeX/LaTeX, при этом наглядно редактируя макет документа в WYSIWYM-представлении. Итоговый документ сохраняется в формате LaTeX, но текст может быть импортирован и экспортирован в такие представления, как PDF, Postscript, DVI, ASCII, HTML, OpenDocument, RTF, ODF и DOC. Бинарные сборки сформированы для Windows и macOS.

Важные изменения в LyX 2.3.0:

  • Изменения интерфейса
    • LyX теперь умеет «инвертировать» branch-вставки. Это упрощает включение альтернативного материала в разные версии.
    • Новая установка: «Документ-> Настройки-> Шрифты-> Запретить разрывы строк после дефиса» отключает преобразование символов em- и en-dash в "--" при экспорте LaTeX. По умолчанию она выставлена в «false». См. Главу 3.9.1.1 «Дефисы и разрывы строк» ​​Руководства пользователя и «Предостережения при обновлении с более ранних версий до 2.3.x».
    • Установка «Инструменты-> Настройки-> Look & Feel-> Screen Fonts-> Использовать кеш-память для ускорения воспроизведения шрифтов» больше не доступна. Она имела сомнительную надобность и приводила к возникновению проблем.
    • Прекращена поддержка интерфейса на следующих языках: каталонский, датский, голландский, галисийский, румынский, сербский. В виду отсутствия желающих поддерживать переводы.
  • Изменено поведение переменных:
    • \\bibtex_command - значение по умолчанию «auto».
    • \\screen_zoom - теперь её значение не зависит от buffer-zoom[-in|-out].
    • \\use_pixmap_cache - значение этой переменной теперь игнорируется.
  • Добавлен ряд переменных: \\default_platex_view_format, \\jbibtex_alternatives, \\pygmentize_command, \\use_converter_needauth, \\use_converter_needauth_forbidden.
  • Теперь можно включить опцию «-shell-escape» только для определенных документов, вместо того, чтобы включать ее в глобальном масштабе в настройках.
  • Для конвертеров придумана новая опция «needauth» (в LYX_HOME/lyxrc). С её установкой требуется подтверждение пользователя всякий раз, когда запускаются конвертеры. Она особенна полезна для конвертеров, умеющих вполнять встроенный в документ код. Опция доступна и через меню настроек. Для проверенных документов используется умный механизм с галочкой «Не спрашивать снова про этот документ».
  • LyX теперь поддерживает вставку и автоматическое преобразование скриптов Gnuplot. Распознавание осуществляется по расширению «.gp» или «.gnuplot».
  • Введены следующие новые функции: buffer-external-modify-clear, buffer-zoom, branch-invert, devel-mode-toggle, font-crossout, icon-size [size in px], lyx-activate, toolbar-movable.
  • Изменено поведение следующих функций: buffer-export, buffer-zoom-in, buffer-zoom-out, environment-split, inset-modify, layout, paragraph-break, paragraph-goto, quote-insert, specialchar-insert, word-delete-forward, word-delete-backward, char-delete-forward, char-delete-backward.
  • В каталог с исходными кодами LyX добавлены две директории: citeengines для цитат *.citeengine, и xtemplates для шаблонов *.xtemplate.
  • Добавлена поддержка библиографического пакета Biblatex.
  • Обеспечено автоматическое определение внешних изменений файла и вывод предупреждения об изменении его состояния а редакторе;


  1. Главная ссылка к новости (http://www.lyx.org/News...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового процессора LyX 2.2
  3. OpenNews: Выпуск текстового процессора LyX 2.1.0
  4. OpenNews: Релиз визуального редактора LaTeX-документов LyX 2.0.0
  5. OpenNews: Релиз редактора научных документов Lyx 1.6.6
Автор новости: Ne01eX
Тип: Программы
Ключевые слова: lyx, latex, tex
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  • 1.2, Аноним, 01:43, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Везде этот TeX LaTeX Сил уже нет это видеть Посоветуйте годную литературу - хо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, ZloySergant, 02:11, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    The LaTeX Companion. Потом документация по пакетам.
     
  • 2.4, Аноним, 05:00, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Столяров А.В. – "Сверстай диплом красиво: LaTeX за три дня".
    http://www.stolyarov.info/books/latex3days
    Фри ту даунлоад.
     
  • 2.14, Аноним, 09:51, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Балдин, компьютерная типография в LaTeX Львовский en wikibooks org wiki LaTeX ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 05:29, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Может лучше этот ТеХ из Маркдауна генерить?
     
     
  • 2.8, Аноним, 07:38, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У них задачи разные ТеХ --- это не просто разметка, но и библиография, оглавлен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноним, 09:46, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Текстовые процессоры с WYSIWYG 8212 это боль По сути, раздутые эмуляторы печ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 09:03, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    пробовал какое-то готовое решение для этого Все равно в случае шага влево-вправ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 09:13, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для этого лучше подходит Org-mode, тем более, что при необходимости там всегда м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Аноним, 09:50, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Метафизический плюс этому анониму, org-mode очень крутой инструмент... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним, 10:49, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Может лучше этот ТеХ из Маркдауна генерить?

    Нет.

     
  • 1.11, Аноним, 09:37, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Чем оно лучше LibreOffice для нормальных людей, документы которых не состоят из ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, CZ, 09:53, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если писать служебки/мужебки то лучше либреоффис. Если писать статьи и книги - лучше TeX.
     
  • 2.19, Аноним, 10:51, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучше концепцией WYSIWYM, которая by design не даёт верстать документы в стиле ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, qsdg, 10:08, 28/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хреново он что-то моё резюме в .tex открыл -- не распознал всякие
    %\maketitle
    \setlength{\parindent}{15pt}
    %\noindent \hrulefill
    \color{darkgray}

    Тот же Texmaker всё без проблем, нажимаешь F1 каждый чтобы обновить PDFку справа.

     
     
  • 2.20, Аноним, 10:53, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так это и не редактор TeX Так что не открыл, а импортировал Скажи спасибо, что... весь текст скрыт [показать]
     

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