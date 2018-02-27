27.02.2018 10:44  Дистрибутив Astra Linux адаптирован для процессоров Эльбрус

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|2.7, Чупачупс, 12:02, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+11 +/–
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> Адская херня. Щупал ее разок. Уж лучше alt.
Еще один. Чем лучше, почему лучше? На техническом портале обосновались чудики, которые эмоции за аргументированный ответ выдают. Одни мнения выражают.
Конкретика где?
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|6.272, _, 20:54, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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А потом весь цирк присаживается отдохнуть по злой статье на "от 15" :-)))
Дурак ты мальчик, с государством в азартные игры лучше не играть :-\
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|1.13, gentoorianin, 12:10, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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я что то запутался. бинарные пакеты и исходники доступны. но лицензионное соглашение запрещает деассемблировать. то есть получается что можно проверить пакет собрав его из исходников, а если обнаружатся отличия от официального бинарника, то выяснять что там за блоб и чем он занят - низззяяя?
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|7.284, pavlinux, 22:14, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>> «Тихо *****л и ушел - называется нашел!»
>> Microsoft расскажите, как у них фичи появляются через две недели после анонса в ядре Linux.
> И чем вы принципиально отличаетесь от проприерасов, тянущих код из БЗД?
Аяебу, сам придумал, сам расшифровывай :)
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|1.15, Michael Shigorin, 12:12, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Поздравляю коллег из МЦСТ с успешным продвижением проекта Эльбрус-Д, ну и коллег из РусБИТех с тем, что за них прошлым годом сделали всю работу :)
Тем временем мы уже отгружаем альт для эльбруса тем заказчикам МЦСТ, которым нужен он.
На MIPS, включая Байкал-Т1, и ARM, включая элвисовские SoC, альт тоже есть.
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|3.60, Леонид Юрьев, 12:49, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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> И кому нынче Эльбрус нужен? В коммерческие структуры он, за такие бабки,
> не нужен.
> В гос.конторы с требованием по ИБ... может быть, но тоже со скрипом.
> Да и разве у вас сертификаты на Alt есть под новые
> требования ФСТЕК?
Если совсем кратко, то успех Эльбруса - это одно из отличий России от Нигерии.
С точки зрения технологий инфраструктура Эльбрус - это то что не смогу сделать Интел в ia64. Включая оптимизирующий компилятор и еще массу технических решений.
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|9.303, _, 23:48, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Не в теме чего я?
Всего :) Сутьба такой ...
>Леонид, считаете, что формат ответа "не оттопыривайте этак губу" является допустимой формой общения?
А кто начал в таком формате напомнить?
Ну а кто к нам с чем и зачем, тот от того и ... того! :-)))
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|4.289, Michael Shigorin, 22:43, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> MIPS он и в африке МИПС и проблем с жавой [...] хотя бы не имеет.
Кстати, коллеги тут озадачились недавно -- можно подробнее про беспроблемную java/mipsel? Пока видали токмо безассемблерную.
Про jit разные скорее соглашусь, хотя и тут arm* впереди...
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|Часть нити удалена модератором
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|8.281, Michael Shigorin, 22:06, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> https://vimeo.com/23522095
> Что сказать то хотел?
Что за деревьями лесу не видите, рассказывать почти бесполезно -- как глуховатому про влияние интонации на восприятие музыкального воспроизведения.
Вопросы неправильные, по ним и видно. Когда человек задаёт их так, будучи уверен при этом в своей правоте -- пока не столкнётся _сам_ и пока не дойдёт _самостоятельно_, снаружи почти наверняка ничего не объяснить при всех благих намерениях.
Вот подумайте на полшага вперёд. Ну внёс кто-то в клон дебиана или редхата своё изменение. Вроде всё хорошо. Затем внесли в оригинал -- и добро если такое же, эквивалентное или не противоречащее. Да только история форков, о которой тот доклад в заметной мере, показывает: если их не мержить, рано или поздно расхождения переходят в критические.
А в редхате или дебиане, сюрприз, вовсе не всегда вас ждут:
https://bugzilla.redhat.com/195365
https://bugs.debian.org/609278
Не знаю, будет ли так понятно... надеюсь.
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|1.53, ryoken, 12:43, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Для простых ДебСид-юзеров поясните. Железо к этому поделию уже можно купить или хотя бы планируется в СВОБОДНУЮ ПРОДАЖУ не за ЧЕМОДАН денег? (специально выделяю)
Ну и по собссно системе - какая от неё радость по сравнению опять же с ДебСидом для обычного пользователя, в смысле чем лучше оно? (Про всякие торговли воздухом в виде сертЕфЕкатов,после которых система светит всеми дырами, просьба не мычать). (Да, жду помоев в свой адрес.)
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|6.283, Michael Shigorin, 22:13, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> в минимальной комплектации к нам пришёл с 16 гигами памяти
>> (а это для сборки на tmpfs критично).
> Критично? Хромой собирается на 6... Это что же такое тяжелое
> надо собирать?
Всё подряд, включая тот же LO, и параллельно минимум в одном измерении (кол-во задач или -j)... в своп уходить на этих задачах сборочнице больно.
Да, по большей части в четыре гига tmpfs+памяти_на_сборку уложиться можно, конечно.
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|1.252, Michael Shigorin, 18:41, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> а также загрузки дистрибутива с графическим интерфейсом
> пользователя в нативном режиме процессора без использования
> системы двоичной трансляции кодов х86 в коды Эльбрус.
Почитал внимательней -- коллеги, а можете уточнить, что именно из astra-specific уже собрано под e2k? Потому что написанное можно понять и так, что "базовая система работает нативно [и что-то ещё под бинаркой]" -- сдаётся мне, не так давно "Эльбрус-Д" появился, не хотелось бы ходить в сомнениях, что собрано максимум ядро с добавленным парсеком и пара утилит.
И заодно, если вдруг найдётся кому ответить на первый вопрос, ещё один: сборка под e2k кроссовая или хостовая? (это уже чисто спортивное)
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|1.261, pavlinux, 19:35, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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В 2018 году ожидается выход SPARC-совместимого 8-ядерного микропроцессора МЦСТ-R2000 с частотой 2 ГГц и микропроцессора «Эльбрус-8СВ» (Эльбрус-8С2) с частотой 1,5 ГГц и увеличенной вдвое разрядностью блоков операций с плавающей точкой.
В 2020 году планируется выход 2-ух микропроцессоров:
2-ядерного Эльбрус-2С3 с тактовой частотой 2 ГГц, встроенным 3D-GPU и пониженным энергопотреблением.
А так же 12-ядерного микропроцессора «Эльбрус-12С» для настольных систем.
В 2021 году планируется выход 16-ядерного микропроцессора «Эльбрус-16С» с тактовой частотой 2 ГГц, встроенным южным мостом с поддержкой интерфейсов PCI-Express 3.0, USB 3.0, SATA 3.0 и контроллером памяти с поддержкой DDR4-3200. Пиковая производительность нового микропроцессора 768 Гфлопс на двойной точности и 1536 Гфлопс на одинарной. Предполагаемое энергопотребление не выше 100 Вт.
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