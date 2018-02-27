27.02.2018 10:44  Дистрибутив Astra Linux адаптирован для процессоров Эльбрус

>> https://vimeo.com/23522095

> Что сказать то хотел? Что за деревьями лесу не видите, рассказывать почти бесполезно -- как глуховатому про влияние интонации на восприятие музыкального воспроизведения. Вопросы неправильные, по ним и видно. Когда человек задаёт их так, будучи уверен при этом в своей правоте -- пока не столкнётся _сам_ и пока не дойдёт _самостоятельно_, снаружи почти наверняка ничего не объяснить при всех благих намерениях. Вот подумайте на полшага вперёд. Ну внёс кто-то в клон дебиана или редхата своё изменение. Вроде всё хорошо. Затем внесли в оригинал -- и добро если такое же, эквивалентное или не противоречащее. Да только история форков, о которой тот доклад в заметной мере, показывает: если их не мержить, рано или поздно расхождения переходят в критические. А в редхате или дебиане, сюрприз, вовсе не всегда вас ждут:

https://bugzilla.redhat.com/195365

https://bugs.debian.org/609278 Не знаю, будет ли так понятно... надеюсь.

