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27.02.2018 10:44  Дистрибутив Astra Linux адаптирован для процессоров Эльбрус

Компании "НПО РусБИТех" и АО "МЦСТ" сообщили о работе по обеспечению функционирования дистрибутива Astra Linux Special Edition на вычислительных комплексах Эльбрус, использующих микропроцессоры с одноименной архитектурой (Эльбрус-1С+, Эльбрус-4С и Эльбрус-8С).

На текущем этапе портирования успешно осуществляется процесс сборки при помощи компилятора для платформы Эльбрус, а также загрузки дистрибутива с графическим интерфейсом пользователя в нативном режиме процессора без использования системы двоичной трансляции кодов х86 в коды Эльбрус. В течение 2018 года планируется полностью завершить работу по портированию и довести Astra Linux Special Edition до полной готовности к применению на компьютерах Эльбрус, в том числе сертифицировать для обработки информации ограниченного доступа.

Дистрибутив Astra Linux построен на пакетной базе Debian GNU/Linux, и может работать на системах с отечественными процессорами "Байкал-Т1" и "Комдив" (1890ВМ8Я), а также с процессорами на базе архитектур х86, ARM, IBM System z, IBM System p и Power8. В свободном доступе имеются iso-образы версии Common Edition, бинарный репозиторий и исходные тексты пакетов. Дистрибутив распространяется в рамках лицензионного соглашения, которое накладывает ряд ограничений на пользователей.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.astralinux.com/home...)
  2. OpenNews: Минобороны РФ планирует перевести все служебные компьютеры на Astra Linux
  3. OpenNews: Минкомсвязи отказалось включить дистрибутив ОСь (OS-RT) в реестр отечественного ПО
  4. OpenNews: Завершена разработка защищенной отечественной СУБД Синергия-БД, основанной на PostgreSQL
  5. OpenNews: Astra Linux и ПараТайп представили открытые шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif
  6. OpenNews: Выпущена Восьмая платформа BaseALT (p8)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: astralinux
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  • 1.1, Аноним, 11:40, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Там же KDE3 используется?
     
     
  • 2.6, Лёва, 12:01, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Нет, когда-то было.Сейчас на фреймворке от пятых кед
     
  • 2.19, Аноним, 12:21, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Там свой велосипед на Qt.
     
     
  • 3.23, Аноним, 12:24, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Лучше бы опенка уже перенесли Там и кеды 3е есть на фоне современных DE, это п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, Michael Shigorin, 12:34, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Дык перенесите Вон QNX же перенесли -- ОСРВ Нейтрино есть под e2k http www ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.46, Аноним, 12:38, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    >> Лучше бы опенка уже перенесли.
    > Дык перенесите!  Вон QNX же перенесли -- ОСРВ Нейтрино есть под
    > e2k: http://www.kpda.ru/products/elbrus/
    > PS: только мало не покажется, сдаётся мне.

    Сейчас только Тео перешлю посылку с Эльбрусом и все будет.

     
     
  • 6.228, DmA, 17:28, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тео только новую железку дай, вечером уже там будет альфа версия
     
  • 5.75, Аноним, 13:07, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    это хорошо QNX 6 Neutrino - было глотком свежего воздуха, при работе в ВПК Над... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.271, _, 20:49, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Загубили. Она в сальные ручки RIM-a (Blackberry) попала и ППЦ.
     
     
  • 7.276, Anonyamus, 21:48, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Pishu iz QNX 6.5 v virtual'noj mashyne.
     
  • 4.59, SnoWLight, 12:47, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Там все утилиты GUI называются FLY- написаны с нуля с поддержкой мандатных ме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.72, Michael Shigorin, 13:05, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Точно с нуля, а не с выпиливанием копирайтов, как раньше водилось ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.85, Аноним, 13:15, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Слышал, что китайцы развивали эту оболочку Fly , потом году этак в 09 всё броси... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.97, Аноним, 13:22, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    И в гугле архиве орг никаких следов от этого не осталось Что попадает в интерне... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.141, ryoken, 14:01, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    пока бакапы не грохнулись состарились... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.93, Аноним, 13:20, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Исходники fly видели?
     
  • 6.167, забыл_пароль_от_тигар, 14:34, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    в альте такое практикуют или где водилось ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.199, Аноним, 15:48, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Точно, точно Я тыкал палочкой, ни на что не похоже даже близко И за ними вроде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.287, Michael Shigorin, 22:37, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Точно с нуля, а не с выпиливанием копирайтов, как раньше водилось?
    > Точно, точно. Я тыкал палочкой, ни на что не похоже даже близко.

    Ладно, спасибо.

     
  • 5.212, Аноним, 16:46, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Хорош звездеть, поварёнок ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.269, botman, 20:42, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Эти на основе Debian, одного из лучших дистрибутивов Linux.
     
  • 1.2, Аноним, 11:43, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Адская херня. Щупал ее разок. Уж лучше alt.
     
     
  • 2.7, Чупачупс, 12:02, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    > Адская херня. Щупал ее разок. Уж лучше alt.

    Еще один. Чем лучше, почему лучше? На техническом портале обосновались чудики, которые эмоции за аргументированный ответ выдают. Одни мнения выражают.

    Конкретика где?

     
     
  • 3.22, Аноним, 12:23, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    А контретика в том, что, при наличие СentOS Debian весь зоопарк российских лину... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, Альф, 12:28, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Там всё не много сложнее...
     
     
  • 5.34, Аноним, 12:33, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обои особо нескучные ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.41, Аноним, 12:36, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Только про обои и знаешь Иди в убунту ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.52, Аноним, 12:43, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Потриоту сделали НЕПРИЯТНО.
     
     
  • 8.79, AlexYeCu_not_logged, 13:10, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Безотносительно качества Астры, российских дистрибутивов и российских проектов в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.143, ryoken, 14:02, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Видимо чтоб было удобнее за выступающие части трогать, буде потребуется сия необ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.213, AlexYeCu_not_logged, 16:46, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ответ неполный Трогать важно, но важно не только это Что ещё важно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.270, Stop, 20:45, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    трогать твердо, но нежно.
     
  • 9.177, Онанимус, 14:46, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я Я знаю Эта чтобы под козырек брали ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.205, гы, 16:18, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты уверен, что кто-то здесь нашим органам доверяет больше чем заграничным аноним... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.210, AlexYeCu_not_logged, 16:44, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А с чего ты взял, что кого-то из разработчиков и заказчиков Эльбрусов и Астра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.235, тоже Аноним, 17:37, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Единственное, что их волнует - прикрыть свою задницу бумажкой например, заверен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 10.260, чебурнет.рф, 19:34, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Одного такого я здесь точно знаю.
     
     
  • 11.285, Anonymoustus, 22:31, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Одного такого я здесь точно знаю.

    Это временно: в трудные времена его среди первых заберут на подвал, потому что он водил шашни с врагами и шпионами.

     
  • 9.280, Онаним, 22:04, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не качество, никакой реальной пользы от этого нет.
     
  • 4.61, SnoWLight, 12:50, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Астру и Эльбрус используют если есть определенные конкретные требования по аттес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.83, Аноним, 13:14, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В таком случае приобретается 1 одна единица технического оборудования И торже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.272, _, 20:54, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А потом весь цирк присаживается отдохнуть по злой статье на "от 15" :-)))
    Дурак ты мальчик, с государством в азартные игры лучше не играть :-\
     
  • 5.94, Аноним, 13:21, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    В переводе на обычный язык звучит так Если не нужна бумажка с синей печатью, т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.103, Аноним, 13:28, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты что Кто не захочет купить сервер за полмиллион с производительностью Intel N... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.150, Michael Shigorin, 14:08, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Осталось донести эту логику до производителей SAS-дисков - и да, я-то как р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.230, DmA, 17:31, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    У Базальта гостайны нету, а в Астре можно все факты хранить о коррупции и прочих... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.249, Аноним, 18:15, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не путай наличие сертификата и защищённость Это совершенно разные и, что характ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Вася, 11:48, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –13 +/
    Астра - единственный нормальный отечественный дистрибутив
     
     
  • 2.5, Чупачупс, 11:58, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Astra - единственный ненормальный отечественный дистрибутив Тафтология Конкрети... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.304, Аноним, 00:06, 28/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там sudo без пароля (Windows XP Style). Вроде пользователь, но необычный :).
     
  • 2.21, Аноним, 12:22, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    > Астра - единственный нормальный отечественный дистрибутив

    Единственный нормальный отечественный дистрибутив — Calculate, потому что его делают для себя, а не для попила.

     
     
  • 3.44, Michael Shigorin, 12:37, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    который нормально заимствует бинарные пакеты из дебиана При всём уважении к ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.54, Лёва, 12:43, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ubuntu это не смущает, они тоже зло ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.76, Michael Shigorin, 13:07, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Они тоже несамостоятельны, хотя тоже пытаются надувать щёки Но по крайней мере... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.87, Лёва, 13:17, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если используешь Stable Debian, то проблем с поздними апдейтами обычно нет Да... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.151, Michael Shigorin, 14:08, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Согласен.
     
  • 3.144, ryoken, 14:04, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Тыкал 1 раз После того, как увидел, что оно в Хромиум вкатило не спросясь флешь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.189, YetAnotherOnanym, 15:14, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А чо, USE-флагами это не регулируется?
     
     
  • 5.194, ryoken, 15:24, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я может как-то его неправильно ставил, давно было Вроде там не из stage3 ставит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.274, бсдишник_мимо_проходил, 21:19, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы,батенька,не кальку неправильно ставили,а софт - как-будто в бинарном дистре.А ведь калька - это дженту быстрого развёртывания с фирменными оверлеями.Так что,виноваты руки,а не дистр.
     
  • 2.224, Аноним, 17:22, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пхах Работал я как-то с этим велосипедом из помёта и палок, в пределах конторы-... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 11:52, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А будет где-нибудь сравнительный обзор Альта и Астры на одинаковых конфигурациях... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:04, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    И главный вопрос: "Зачем они вообще нужны?"
     
     
  • 3.10, Аноним, 12:05, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    А как же патриотизм?
     
     
  • 4.57, Аноним, 12:44, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Патриатизм - форма фанатизма А фанатизм - зло Фанатики глупы и слепы Предмет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.70, рпарвпвыарпав, 13:01, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Должна быть только

    насильно мил не будешь

     
  • 5.77, Michael Shigorin, 13:08, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Нет Да Вас, кстати, явно сделал А флаг во дворе -- это форма фанатизма ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.127, Ivan1986, 13:50, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Патриатизм - форма фанатизма.
    > Нет.

    Правильно, идиотизма.

     
  • 6.140, тоже Аноним, 14:00, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Флаг во дворе - это форма благодарности стране, в которой у тебя есть собственны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.192, YetAnotherOnanym, 15:18, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще-то, с самого начала объявило, что каждый должен, например, налоги ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.238, тоже Аноним, 17:45, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Читайте подряд на том основании Что гражданские права подразумевают гражд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.232, DmA, 17:32, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Точно, Толстой осуждал патриотизм, говорил из-за него все войны ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.237, X86ааа, 17:44, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вон, американцы, самые патриотичные на земле, самая религиозная нация, молятся п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.273, _, 21:00, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Настало время ох* ох! каких историй! Запасаемся попкорном 8-)
     
  • 4.292, Anonymoustus, 22:53, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А как же патриотизм?

    По 11 рублей в розницу и оптом.

     
  • 2.9, Лёва, 12:04, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А что сравнивать то Более менее всё схоже, linux он в Африке linux Веселуха на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.62, fr0ster, 12:52, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Веселуха начинается когда надо сертифицировать для обработки информации огранич... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Michael Shigorin, 12:09, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Смотря для чего, задачи-то разные Например, как-то перед нами и коллегами из Р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Лёва, 12:12, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну там это можно и на debian сделать. Cтандартная задача для Samba4
     
     
  • 4.39, Леонид Юрьев, 12:35, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Теперь можно и более-менне будет работать Но суть-то в том, что существенную ча... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.50, Лёва, 12:41, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >фиксили самбу

    В апстрим наработки отправили?

     
     
  • 6.78, Michael Shigorin, 13:09, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Разумеется Кстати, милости просим https lists altlinux org mailman listinfo... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.264, Аноним, 19:57, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А сколько стоит то Альт-сервер с Самбой, и в чём преимущества по сравнению, напр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.48, Анонистый калий, 12:39, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот только вашу самбу доют до дыр А для гос сектора нужны _принципиально_други... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.82, Аноним, 13:14, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Желательно, с периметром безопасности где-нибудь в Панаме... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.215, Аноним, 16:51, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чтоб 12 чемоданов с мукой не спёрли ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Алексей, 12:06, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    К чему на фото реклама Самсунга(монитора)????
     
     
  • 2.14, Яйцассыром, 12:11, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Рекламу монитора какого производителя вы хотели бы видеть на фото?
     
     
  • 3.18, Meta11er, 12:19, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Рубин, Горизонт, Электрон, Рекорд, Весна...список можно продолжать ;-)
     
     
  • 4.45, anonimus, 12:37, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они уже все давно помёрли 128124 128124 128124 128514 128514 128514 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.65, fr0ster, 12:53, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зомби апокалипсис начнеться с возвращения Рубина и Горизонта ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.81, Michael Shigorin, 13:11, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    На зимнем LVEE 2018 утащил из номера телевизер HORIZONT местной сборки белорусы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.101, marks, 13:27, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну нельзя не сказать о том, что Горизонт занимается тем же, чем занимаются наши ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.117, IB, 13:43, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А вот няпрауда ваша - из печатных плат и компонентов HORIZONT 174 собирал ТВ T... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.120, IB, 13:44, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это был "Интеграл" - вот там да был ад и холокост.
     
  • 7.149, Ан, 14:07, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да у горизонта к тому же это было по жести некоторое время В стиле снимаешь шил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.206, Ю.Т., 16:30, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лет 10 назад -- да Сейчас я бы не стал так однозначно утверждать Но компоненты... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.202, Admino, 16:01, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Рубины тоже производят. А есть ещё современный псевдокитай
     
  • 3.299, Аноним, 23:09, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как какого Конечно же DEXP, самая лучшая отечественная китайщина, импортозамеще... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.227, Аноним, 17:27, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А к чему тут реклама Эльбруса Самсунг-то с ним в стандартной поставке идёт ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, gentoorianin, 12:10, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я что то запутался. бинарные пакеты и исходники доступны. но лицензионное соглашение запрещает деассемблировать. то есть получается что можно проверить пакет собрав его из исходников, а если обнаружатся отличия от официального бинарника, то выяснять что там за блоб и чем он занят - низззяяя?
     
     
  • 2.25, Аноним, 12:24, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > бинарные пакеты и исходники доступны

    Где ты видел исходники SE?

     
  • 2.38, Аноним, 12:35, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нарушение GPL?
     
     
  • 3.175, pavlinux, 14:44, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    У нас не действует ЖПЛ и прочие амерекосские ПЛ
     
     
  • 4.216, Аноним, 16:53, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > У нас не действует ЖПЛ

    не только ЖПЛ

     
  • 4.222, Аноним, 17:19, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И это правильно А чего так пресно, без огонька Лохи они все, раз код открыли ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.257, pavlinux, 19:10, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft расскажите, как у них фичи появляются через две недели после анонса в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.265, Аноним, 20:00, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    И чем вы принципиально отличаетесь от проприерасов, тянущих код из БЗД ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.284, pavlinux, 22:14, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >>> «Тихо *****л и ушел - называется нашел!»
    >> Microsoft расскажите, как у них фичи появляются через две недели после анонса в ядре Linux.
    > И чем вы принципиально отличаетесь от проприерасов, тянущих код из БЗД?

    Аяебу, сам придумал, сам расшифровывай :)

     
     
  • 8.297, Аноним, 23:05, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сразу бы так, проприерасик вы наш недоделанный А то заладили у нас ЖПЛ не де... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.256, Аноним, 19:06, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Брехня. И в случае, когда лицензия не действует, у тебя нет права на код вовсе.
     
     
  • 5.258, pavlinux, 19:15, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Покажи свой код, на который у меня нет прав ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Michael Shigorin, 12:12, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Поздравляю коллег из МЦСТ с успешным продвижением проекта Эльбрус-Д, ну и коллег из РусБИТех с тем, что за них прошлым годом сделали всю работу :)

    Тем временем мы уже отгружаем альт для эльбруса тем заказчикам МЦСТ, которым нужен он.

    На MIPS, включая Байкал-Т1, и ARM, включая элвисовские SoC, альт тоже есть.

     
     
  • 2.17, Альф, 12:16, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    И кому нынче Эльбрус нужен В коммерческие структуры он, за такие бабки, не нуже... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 12:25, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >гос.конторы с требованием по ИБ...

    как сидели на winXP так и будут.

     
     
  • 4.163, llolik, 14:25, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У неё сертификат соответствия в декабре 2016 кончился ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.31, ds, 12:29, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    У нас ажно с 1991 года капитализм Можешь сделай за такие бабки что станет нуже... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.56, Michael Shigorin, 12:44, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кому как, нам вот нравится, расширяем парк Кому-то стораджи промобитовские при... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.64, Лёва, 12:52, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    По сертификатам пока глухо, запрашивали уже Эти конторы сами не хотят Эльбрус, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.84, Michael Shigorin, 13:15, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Понял, спасибо 8С очень хорош даже из опытных, а вторая ревизия которая серийн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.104, Аноним, 13:28, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Стандартная модель поведения сотрудников Альта На конкретные вопросы от любого ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.157, Michael Shigorin, 14:15, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Прикиньте, когда _я_ о чём-то не в курсе -- то предлагаю воспользоваться официал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.162, Аноним, 14:23, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    В группе альта в телеге сидят в одной группе и технари, и руководители, и соучре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.126, IB, 13:49, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хмм

    VLIW - RAID/SSD контроллер на Эльбрусе вполне может оказаться очень даже

     
     
  • 5.158, Michael Shigorin, 14:17, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На 4С и первом КПИ в шину упирается На 8С должно быть сильно бодрей, но не усп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.60, Леонид Юрьев, 12:49, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/

    > И кому нынче Эльбрус нужен? В коммерческие структуры он, за такие бабки,
    > не нужен.
    > В гос.конторы с требованием по ИБ... может быть, но тоже со скрипом.
    > Да и разве у вас сертификаты на Alt есть под новые
    > требования ФСТЕК?

    Если совсем кратко, то успех Эльбруса - это одно из отличий России от Нигерии.

    С точки зрения технологий инфраструктура Эльбрус - это то что не смогу сделать Интел в ia64. Включая оптимизирующий компилятор и еще массу технических решений.

     
     
  • 4.66, Лёва, 12:53, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Тоесть мы от Нигерии только наличием Эльбруса отличаемся пойду нажрусь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.86, Michael Shigorin, 13:16, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> одно из
    > только

    Выше нос :)

     
     
  • 6.96, coocos, 13:22, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Еше недавно орали зачем нужен Эльбрус - есть же интел Вчера орали что интел дыр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.98, Michael Shigorin, 13:23, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Похоже, по крайней мере кому-то в славном городе Пскове череп уже веснеющим солн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.90, Аноним, 13:19, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Т е gcc, clang llvm, icc, msvc уже перестали быть оптимизирующими компиляторами... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.102, Michael Shigorin, 13:27, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Интересно -- поинтересуйтесь, а не оттопыривайте этак губу Даже то, что я знаю,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.111, Аноним, 13:37, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Покажите источники, что читать Где научная новизна Что нового придумали в lcc,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.133, Michael Shigorin, 13:55, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Начиная с http www mcst ru doc book_121130 pdf В первую очередь именно в компи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.145, Аноним, 14:04, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Почитал по ссылке раздел 4 2 И что описано такого, почему все известные компиля... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.161, Michael Shigorin, 14:22, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Неужели в самом деле все качели погорели Выше выделил жирным, вдруг у Вас тоже ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.220, Аноним, 17:11, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https software intel com en-us qualify-for-free-software opensourcecontributor... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.288, Michael Shigorin, 22:41, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо.
     
  • 9.200, Леонид Юрьев, 15:49, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Компилятор для VLIW достаточно принципиальная штука Лично мое мнение - если бы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.113, Аноним, 13:39, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Переходить на прямые оскорбления - ещё одна отличительная черта сотрудников Альт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.135, Леонид Юрьев, 13:56, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ваши высказывания достаточно хорошо выдают что вы как минимум не в теме На что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.152, Аноним, 14:10, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не в теме чего я Леонид, считаете, что формат ответа не оттопыривайте этак губ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.303, _, 23:48, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Не в теме чего я?

    Всего :) Сутьба такой ...
    >Леонид, считаете, что формат ответа "не оттопыривайте этак губу" является допустимой формой общения?

    А кто начал в таком формате напомнить?
    Ну а кто к нам с чем и зачем, тот от того и ... того! :-)))

     
  • 4.136, IB, 13:56, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Традиционное развлечение русских - блоху подковывать Точно так же Буран Энергия... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.251, phprus, 18:40, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Только все совсем наоборот В 2017 году Интел полностью закрыл направление Phi к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.234, DmA, 17:36, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну если бы у нигерии было 30 лет хотя бы уровень советского союза и там производ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.240, тоже Аноним, 17:52, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Здешняя публика не всегда понимает сарказм Выделил ключевое слово ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.124, IB, 13:47, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Байкалы в гос видятся как то разумнее MIPS он и в африке МИПС и проблем с жавой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.204, Admino, 16:08, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Производительность не та ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.289, Michael Shigorin, 22:43, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > MIPS он и в африке МИПС и проблем с жавой [...] хотя бы не имеет.

    Кстати, коллеги тут озадачились недавно -- можно подробнее про беспроблемную java/mipsel?  Пока видали токмо безассемблерную.

    Про jit разные скорее соглашусь, хотя и тут arm* впереди...

     
  • 2.20, Аноним, 12:22, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Фух, ну успокоил меня А иконы в комплект входят ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, A.Stahl, 12:32, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Иконы сейчас на этапе сертификации. Будут доступны позже.
     
     
  • 4.42, Аноним, 12:37, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На фото байкал собран в аквариуме, заметили Видимо при работе нужно заливать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.88, Michael Shigorin, 13:17, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это не байкал, это эльбрус Кажется, 401-й из наличия отдела маркетинга МЦСТ ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.47, freehck, 12:39, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А можно фул стори Интересно же ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.92, Michael Shigorin, 13:20, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вкратце -- в 2017 году силами сотрудников МЦСТ портировали дебиан кажется, девя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.107, Аноним, 13:30, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    А что же МЦСТ не хочет открыть систему команд в ядро линукс добавить поддержку с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.125, Michael Shigorin, 13:49, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там, скажем так, не всё от них зависит, но и тут есть подвижки Опять же больши... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.155, Аноним, 14:12, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А от кого же ещё Ну конечно в свой форк добавили, ещё бы они туда не добавили ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.263, bircoph, 19:53, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А от кого же ещё?

    Например, от действующего законодательства.


     
     
  • 8.290, Аноним, 22:45, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что за закон запрещает правообладателю публиковать свои произведения Не в закон... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.291, Аноним, 22:46, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да-да Запамятовал только, какая там версия 8230 Вроде бы ещё 3 xx, или всё-та... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.134, Анонизмус, 13:56, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Astr ы под ARM, кстати, официально не существует как и под IBM Так что спис... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.166, Аноним, 14:33, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Официально это как Астра есть под разные архитектуры, под mips, mipsel, arm и т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.268, Pavel, 20:38, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Astra Linux Новороссийск. Между прочим. armv7
     
  • 2.185, andy, 15:00, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Но обычные пользователи как всегда получат кубометр, е нного ничего, ибо для п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, Аноним, 12:24, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Читай - переименованный Debian с наклейками от кого надо До свидания ... весь текст скрыт [показать]
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.29, Аноним, 12:28, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, особенно производство брендированный нескучных обоев ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.67, Аноним, 12:57, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Увы, нет Они нашли, что испортить ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.28, Аноним, 12:27, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну теперь Альту, у которого единственным преимуществом была поддержка Эльбруса, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.68, Леонид Юрьев, 12:59, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В последнее время не сравнивал, но у в Альте сделали большую работу по портирова... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.80, Лёва, 13:10, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ребят, вот давайте по честному, вы пакеты собираете не от того что это круто и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.108, Michael Shigorin, 13:31, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всё прозаичней от того, что никто другой не почесался сделать это за нас так, к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.156, Лёва, 14:14, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот если честно, то пофиг На обычном уровне больших различий нет У вас свои з... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.169, Аноним, 14:34, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В отличие от selinux, parsec работает из коробки.
     
  • 4.118, Леонид Юрьев, 13:43, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Наверное можно и так сказать Я не из альта ещё и со свечкой при принятии реше... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.173, Аноним, 14:41, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что такое полностью свой пакет Исходники свои Или spec-файл написать и пакет с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.179, Michael Shigorin, 14:48, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://vimeo.com/23522095
     
     
  • 7.190, Кабан ЛяЛя, 15:14, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что сказать то хотел Вот анон выше чётенько написал всё Повторю вопрос когда ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.281, Michael Shigorin, 22:06, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> https://vimeo.com/23522095
    > Что сказать то хотел?

    Что за деревьями лесу не видите, рассказывать почти бесполезно -- как глуховатому про влияние интонации на восприятие музыкального воспроизведения.

    Вопросы неправильные, по ним и видно.  Когда человек задаёт их так, будучи уверен при этом в своей правоте -- пока не столкнётся _сам_ и пока не дойдёт _самостоятельно_, снаружи почти наверняка ничего не объяснить при всех благих намерениях.

    Вот подумайте на полшага вперёд.  Ну внёс кто-то в клон дебиана или редхата своё изменение.  Вроде всё хорошо.  Затем внесли в оригинал -- и добро если такое же, эквивалентное или не противоречащее.  Да только история форков, о которой тот доклад в заметной мере, показывает: если их не мержить, рано или поздно расхождения переходят в критические.

    А в редхате или дебиане, сюрприз, вовсе не всегда вас ждут:
    https://bugzilla.redhat.com/195365
    https://bugs.debian.org/609278

    Не знаю, будет ли так понятно... надеюсь.

     
  • 4.250, freehck, 18:27, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А давайте тогда совсем по-честному С одной стороны Альт, у которого Сизиф и пак... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.109, Аноним, 13:33, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Свой Сизиф своя пакетная база Это свой набор скриптов для сборки пакетов Он... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.112, Michael Shigorin, 13:39, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет, это именно своя пакетная база, Вы не понимаете, о чём говорите Своя инфрас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.132, Аноним, 13:54, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему вы думаете, что я не понимаю, о чём я говорю Как вообще сотрудники альта... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.168, Michael Shigorin, 14:34, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что Вы или не понимаете, о чём говорите, называя сизиф скриптом и тут же ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.298, Аноним, 23:07, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Плачу тыщу рублей

    Богааатенький Буратино…

     
  • 3.110, Michael Shigorin, 13:34, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если s Астане Астре , то не то и не другое, а см 15 МЦСТ Мы свои патчи или ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.266, Cloverg, 20:22, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем не менее, новых сертификатов ФСТЭК у Альт 8сп нет. А пока нет сертификата, российский дистрибутив не нужен
     
     
  • 4.282, Michael Shigorin, 22:09, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Тем не менее, новых сертификатов ФСТЭК у Альт 8сп нет.

    Есть более интересные.

     
  • 2.105, Michael Shigorin, 13:28, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Жизнь, как всегда, покажет Она уже скоро двадцать лет как всё показывает и пок... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.159, Аноним, 14:18, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пока жизнь показывает, что вы 18 лет пилите свой дистр, но с сертификацией трабл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.170, Michael Shigorin, 14:38, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Те, B кто в теме, знают B выражение некоторых лиц на некотором совещании А... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.191, Аноним, 15:15, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот опять сплошные секретики Каких лиц, на каком совещании На МО выдан сертифи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.201, Леонид Юрьев, 15:56, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это не секретики, а допуск Кейс проламывания есть, точнее несколько Все кто до... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.242, Аноним, 17:55, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Допуск чего к чему Я же не в теме, покажите мне пальцем пункт перечня сведений,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, Это я, 12:31, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Эльбрус-1С+ "Предприятие" - процессор для ведения бухгалтерии :)
     
     
  • 2.43, Аноним, 12:37, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня 1с прекрасно и на CentOS работает ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.35, Аноним, 12:34, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А почему в заголовке написано, что дистрибутив адаптирован в прошедшем времени ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.116, Michael Shigorin, 13:43, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это значит, что МЦСТ портировали на e2k дебиан, а РБТ -- свои наработки Это мож... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.160, Аноним, 14:19, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Неужели я так непонятно спрашиваю Ясен перец, что сборка развесистого дистрибут... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.171, Michael Shigorin, 14:40, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скорее я ещё не проснулся Тогда давайте вместе подождём ответа ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.236, DmA, 17:41, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    пока три экрана компиляции без ошибок идут, вот и сообщили об этом ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.53, ryoken, 12:43, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Для простых ДебСид-юзеров поясните. Железо к этому поделию уже можно купить или хотя бы планируется в СВОБОДНУЮ ПРОДАЖУ не за ЧЕМОДАН денег? (специально выделяю)
    Ну и по собссно системе - какая от неё радость по сравнению опять же с ДебСидом для обычного пользователя, в смысле чем лучше оно? (Про всякие торговли воздухом в виде сертЕфЕкатов,после которых система светит всеми дырами, просьба не мычать). (Да, жду помоев в свой адрес.)
     
     
  • 2.121, Michael Shigorin, 13:45, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, в свободной продаже пока нет -- только юрлицам мне как причину называли по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.139, ryoken, 13:59, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Где-то недавно попадалась статья, что Байкалы по 50К продавать начинают А Эл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.172, Michael Shigorin, 14:41, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    При всей моей симпатии лично к Пуху и к Т1, который мы получали ещё в инженерках... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.196, Кабан ЛяЛя, 15:26, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Критично Хромой собирается на 6 Это что же такое тяжелое надо собирать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.283, Michael Shigorin, 22:13, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> в минимальной комплектации к нам пришёл с 16 гигами памяти
    >> (а  это для сборки на tmpfs критично).
    > Критично? Хромой собирается на 6... Это что же такое тяжелое
    > надо собирать?

    Всё подряд, включая тот же LO, и параллельно минимум в одном измерении (кол-во задач или -j)... в своп уходить на этих задачах сборочнице больно.

    Да, по большей части в четыре гига tmpfs+памяти_на_сборку уложиться можно, конечно.

     
  • 4.296, Аноним, 23:04, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да им червонец красная цена ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.137, Catwoolfii, 13:56, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Недавно накатил астру, корень на btrfs Так там пакет 2012-го, хоть и релиз 2016... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.63, Аноним, 12:52, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    VLIW архитектура Intel хотела перейти на нее при переходе на 64-бита Но что-то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.71, Леонид Юрьев, 13:02, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не шмагли, с компилятором и ещё ряд проблем и неверных решений В результате инв... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.115, Аноним, 13:41, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Крупнейший в мире производитель процессоров не шмог , а локальный проектировщик... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.122, Леонид Юрьев, 13:45, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.178, Аноним, 14:46, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Можно увидеть официальную позицию Интел по этому вопросу Может они какое-то зая... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.195, Аноним, 15:25, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот официальная позиция интел Intel officially launched the Itanium 9700 serie... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.243, Аноним, 17:57, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И где тут написано, что не шмогли , т к написали плохой компилятор и был друго... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.123, Michael Shigorin, 13:46, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да, интел не смог даже украсть у МЦСТ их наработки удачно Даже вместе с Бабаян... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.165, eganru, 14:28, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    i ООО МЦСТ живёт на свои i - вряд-ли там есть что-либо, кроме госзаказа гос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.174, Michael Shigorin, 14:43, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сказочку про белого налогоплательщика предпочитаю выслушивать от белых налогопла... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.186, eganru, 15:07, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    i Сказочку про белого налогоплательщика предпочитаю выслушивать от белых налого... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.187, andy, 15:11, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я белый налогоплательщик Что тебе рассказать МЦСТ класть на энтузиастов, к пот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.279, Michael Shigorin, 21:59, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    про расизм беспокоиться обычно начинают латентные расисты, нет Например, ск... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.294, Аноним, 23:00, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лица-то у них нет, они к людям задом, к государству 8212 карманом ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.293, Аноним, 22:57, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если тебе базальт платит в конверте, это не значит, что так везде ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.181, Аноним, 14:50, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А миллиарды Минпромторга куда деваются-то Шикарное заявление Хлопаю стоя Вот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.208, Michael Shigorin, 16:37, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему не триллионы тогда Идёте на минпромторг и смотрите, по каким проектам к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.217, Аноним, 16:59, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А у вас имеется информация, что Интел пытался Может когда увидели тот объем раб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.247, Аноним, 18:06, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я просто придерживаюсь позиции, что не может быть в интеле идиотов, которые нача... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.267, Аноним, 20:23, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю, но есть мысли Горшки тоже не боги обжигают и инженеры Интел тоже мо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.295, Аноним, 23:01, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну опять началось про Россия 8212 родина слонов 8230 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.128, anonymous, 13:50, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вопрос в том, как смог и на каком уровне Компилятор под итаниумы был, но инвест... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.148, Леонид Юрьев, 14:07, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Компилятор-то был, и несколько моделей процессоров было Но была хреновая произв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.184, Аноним, 14:58, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А МЦСТ не в тупике Своих заводов для производства нет, любые санкции и TSMC пер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.188, Pavel, 15:12, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Анон умён, конечно Завод есть Микрон На случай санкций - сойдёт Загнать в кр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.197, Аноним, 15:28, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    и он может производить процессоры по нужному техпроцессу, с нужным качеством за ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.253, Michael Shigorin, 18:47, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эльбрус-2СМ он _уже_ производит Похоже, в тредике перепись сугубо некомпетентны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.248, Аноним, 18:14, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У Микрона техпроцесс 65нм налаживается уже много лет и до сих пор не налажен Се... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.221, Michael Shigorin, 17:19, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Покажите мне заводы эппла hint Китай к Тайваню куда ближе, чем штаты Видите ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.231, anonymous, 17:32, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мишаня опять оборонный заказ с ширпотребом ровняет. Фу таким быть.
     
  • 4.209, Ю.Т., 16:42, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В СССР была мощная радиоэлектронная промышленность, и 40 лет ещё не прошло ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.142, Аноним, 14:02, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Шмагли потому что нужно, а крупнейший не шмог потому что и так нормально живется... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.207, Аноним, 16:37, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Что шмагли-то ? Производительность на уровне атома ?
     
     
  • 5.233, anonymous, 17:35, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смогли освоить рынок же Пусть и созданный специально под себя ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.114, Пользователь, 13:41, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пилы уже наточены..
     
  • 1.119, Аноним, 13:44, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отсюда поподробнее Анон знает про GPL и политику Debian ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.129, anonymous, 13:51, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пакетики от дебиана с исходниками, а своё всё закрыто ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.147, Аноним, 14:05, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ниче не обьяснил, лучше бы ты не отвечал совсем Нельзя линковать GPL код с закр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.225, anonymous, 17:24, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для начала нельзя заставлять людей читать твой бред ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.259, pavlinux, 19:21, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ты это уже говорил Nvidia, AMD, Intel, Vmware, Oracle, Что говоришь, куда те... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.138, ryoken, 13:58, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    По ядру на сокет D КлОвЕОтУрО ваще убило Музей бомбанули видать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.198, Аноним, 15:30, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чаво Какой музей У меня такая была недавно, пока кофием не залил, промыть не у... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.176, Michael Shigorin, 14:46, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    На фото, похоже, материнка от 4 4 скорее инженерник -- т е там таких процессо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     ....нить скрыта, показать (7)

  • 1.164, Аноним, 14:27, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чёт тоже захотелось прозрачный корпус Может быть даже пыль бы чистил чаще По т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.180, pavlinux, 14:49, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Под стол поставь, там не видно. :)
     
  • 1.219, Аноним, 17:01, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    я не знаю как счас но в русбитехе не платят зарплату и работают исключительно бо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.229, anonymous, 17:29, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В Москве с этим проблем никаких Количество создаваемых контор явно не успевает ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.223, Аноним, 17:20, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    приятно смотреть, как бомбануло у некоторых после этой новости.
     
     
  • 2.226, anonymous, 17:26, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И заметь, бомбит почему-то у патриотов Это странно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.241, X4asd, 17:53, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а где в профиле поглядеть галочку что патриот?
     
     
  • 4.244, anonymous, 17:58, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не там ты смотреть собрался.
     
  • 1.252, Michael Shigorin, 18:41, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > а также загрузки дистрибутива с графическим интерфейсом
    > пользователя в нативном режиме процессора без использования
    > системы двоичной трансляции кодов х86 в коды Эльбрус.

    Почитал внимательней -- коллеги, а можете уточнить, что именно из astra-specific уже собрано под e2k?  Потому что написанное можно понять и так, что "базовая система работает нативно [и что-то ещё под бинаркой]" -- сдаётся мне, не так давно "Эльбрус-Д" появился, не хотелось бы ходить в сомнениях, что собрано максимум ядро с добавленным парсеком и пара утилит.

    И заодно, если вдруг найдётся кому ответить на первый вопрос, ещё один: сборка под e2k кроссовая или хостовая? (это уже чисто спортивное)

     
     
  • 2.262, pavlinux, 19:39, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > уже собрано под e2k?

    Quake2 гоняю.

     
  • 1.261, pavlinux, 19:35, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В 2018 году ожидается выход SPARC-совместимого 8-ядерного микропроцессора МЦСТ-R2000 с частотой 2 ГГц и микропроцессора «Эльбрус-8СВ» (Эльбрус-8С2) с частотой 1,5 ГГц и увеличенной вдвое разрядностью блоков операций с плавающей точкой.

    В 2020 году планируется выход 2-ух микропроцессоров:
    2-ядерного Эльбрус-2С3 с тактовой частотой 2 ГГц, встроенным 3D-GPU и пониженным энергопотреблением.
    А так же 12-ядерного микропроцессора «Эльбрус-12С» для настольных систем.

    В 2021 году планируется выход 16-ядерного микропроцессора «Эльбрус-16С» с тактовой частотой 2 ГГц, встроенным южным мостом с поддержкой интерфейсов PCI-Express 3.0, USB 3.0, SATA 3.0 и контроллером памяти с поддержкой DDR4-3200. Пиковая производительность нового микропроцессора 768 Гфлопс на двойной точности и 1536 Гфлопс на одинарной. Предполагаемое энергопотребление не выше 100 Вт.

     
  • 1.275, Аноним, 21:35, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько bogomips у "Эльбрусов"?
     
     
  • 2.277, Ю.Т., 21:51, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Сколько bogomips у "Эльбрусов"?

    Лучше уж флопсы спрашивать.

     
  • 2.278, Michael Shigorin, 21:55, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Например, столько (801 из опытной партии) -- но зачем Вам это?[CODE][    1.240009] Total of 8 processors activated (20800.36 BogoMIPS).[/CODE]
     
  • 1.301, Аноним, 23:48, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Истинные патриоты - до сих пор в набедренных повязках ходят Остальные - воруют ... весь текст скрыт [показать]
     

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