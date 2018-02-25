The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

25.02.2018 11:04  Выпуск библиотеки IMlib2 1.5.0

Спустя 10 месяцев разработки доступен релиз библиотеки IMlib2 1.5.0, предоставляющей простой и единообразный интерфейс для работы с разными графическими форматами, такими как .xcf .bmp .png .jpg и многими другими, включая некоторые экзотические для *nix платформ форматы (например, .ico). При этом интерфейс IMlib2 не перегружен и доступен для освоения широкому кругу разработчиков ПО. В новой версии проведён рефакторинг реализации кэша XImage, исправлены накопившиеся ошибки и внесены различные исправления, во многом исключительно косметические.

Отдельно можно упомянуть выпуск набора IMlib2_loaders, в который вынесены некоторые модули, использующие для своей работы GPL-код (например, модуля .xcf). Данные модули приведены в соответствие с интерфейсом IMlib2-1.5.0, проведена чистка кода и исправлены многие предупреждения компиляторов. Разделение выполнено, так как непосредственно библиотека IMlib2 распространяется под лицензией BSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/projec...)
  2. OpenNews: Возможность выполнения кода злоумышленника при открытии XPM файлов в библиотеке imlib2
  3. OpenNews: Несколько уязвимостей в библиотеке imlib2
  4. OpenNews: В библиотеке imlib2 обнаружена серьёзная уязвимость
  5. OpenNews: Выпуск системы машинного обучения TensorFlow 1.0 и классификатора изображений ResNeXt
  6. OpenNews: Использование нейронной сети для восстановления повреждённых изображений
Автор новости: Ne01eX
Тип: Программы
Ключевые слова: imlib, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 13:18, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Поддержки svg по прежнему нет :(
     
  • 1.2, Нуб, 14:02, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    нужно или очередной комбайн с уязвимостями типо жистремера?
     
     
  • 2.7, Ordu, 18:02, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Комбайн. Нужно.

    Там, насколько я помню, в изображения можно ещё и рисовать через API в стиле cairo. Причём я уже не помню почему, но imlib2 да и вообще вся инфраструктура Enlightenment мне нравилась больше, чем cairo и инфраструктура gtk. Может больше нравилось просто потому что использование буквы E к месту и не к месту вызывает более приятные ассоциации, чем использование буквы G в том же стиле, а может больше нравилось по каким-то более существенным причинам -- не помню, давно это было.

     
     
  • 3.17, Хряк, 21:22, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    E vs G, очень весомый аргумент.
     
  • 1.3, Аноним, 14:02, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Bsd-мания
     
     
  • 2.4, Michael Shigorin, 15:02, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для библиотеки, работающей с в целом общеизвестными форматами -- вполне себе вариант, особенно если задумано как референсная реализация и тащите куда хотите.  Другое дело, что издержки статического утаскивания никуда не деваются -- этому может как раз быть мягкой иллюстрацией очередной выпуск.
     
  • 2.5, Аноним, 16:04, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть imlib без 2, которая под GPLv2
     
     
  • 3.8, Ne01eX, 18:15, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если не вестись на провокации троллей относительно лицензии - , то Насколько... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Хряк, 21:30, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Существует множество вариантов обеспечить поддержку графики для своих GTK+ приложений. От gdk_pixbuf до gegl. Никаких перспектив, что эта ситуация когда-нибудь поменяется и появится единый интерфейс для работы с изображениями для GTK+ нет.

    gdk_pixbuf нативный интерфейс. gegl внешний, более навороченный. В чем проблема?

     
  • 1.6, BrainFucker, 17:36, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А биндинги для питона есть?
     
     
  • 2.10, Ne01eX, 18:25, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А биндинги для питона есть?

    Да. - http://api.freevo.org/kaa-imlib2/

    Развиваются как отдельный проект.

    У, E, кстати, тоже есть свои для evas.

    Но если вы пишете не для web, то лучше перейти на Си. С вашим знанием змей это будет несложно. :-)

     
  • 1.12, Аноним, 19:00, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем, если есть libgd и OpenCV. У OpenCV поддержка форматов побогаче будет.
     
     
  • 2.13, Ne01eX, 19:20, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зачем, если есть libgd и OpenCV. У OpenCV поддержка форматов побогаче будет.

    На вкус и цвет фломастеры разные. Это тоже хорошие библиотеки, но у libgd вечный бардак в исходниках, а OpenCV постепенно превращается в монстра. OpenCV - это не только комбайн для графики, но и для для другого мультимедиа. Для разработчиков, которым нужна только графика, OpenCV - слишком много. Уважайте/любите/цените своих пользователей и они ответят вам взаимностью.

     
  • 2.14, нах, 19:37, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    gd делали во времена оны для работы с изображениями _без_ отрисовки. То есть она прекрасна тем, что никак не зависит от иксовых библиотек (если специально не тащить x-only фичи) но когда Rasterman'у понадобилось рисовать на экран, и рисовать быстро (Enlightenment появился во времена, когда в иксах далеко не каждая видеокарта работала вообще, о быстрой графике не приходилось и мечтать) - пришлось написать imlib.

    А opencv - это уже не для рисования, это всякая "augmented reality" с встроенными зачатками исскуственного интеллекта, странно его использовать для плоских картинок (в смысле, времязатраты на вникание и освоение апи не окупятся. imlib'у можно за вечерок научиться).

     
  • 1.15, kknight, 19:50, 25/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где FLIF? Где Lepton?
     
     
  • 2.16, Ne01eX, 20:28, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Действительно, где это? Где эти миллионы пользователей с миллиардами картинок в flif-формате?:-\
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor