25.02.2018 11:04  Выпуск библиотеки IMlib2 1.5.0

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|2.7, Ordu, 18:02, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Комбайн. Нужно.
Там, насколько я помню, в изображения можно ещё и рисовать через API в стиле cairo. Причём я уже не помню почему, но imlib2 да и вообще вся инфраструктура Enlightenment мне нравилась больше, чем cairo и инфраструктура gtk. Может больше нравилось просто потому что использование буквы E к месту и не к месту вызывает более приятные ассоциации, чем использование буквы G в том же стиле, а может больше нравилось по каким-то более существенным причинам -- не помню, давно это было.
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|2.4, Michael Shigorin, 15:02, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Для библиотеки, работающей с в целом общеизвестными форматами -- вполне себе вариант, особенно если задумано как референсная реализация и тащите куда хотите. Другое дело, что издержки статического утаскивания никуда не деваются -- этому может как раз быть мягкой иллюстрацией очередной выпуск.
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|4.18, Хряк, 21:30, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Существует множество вариантов обеспечить поддержку графики для своих GTK+ приложений. От gdk_pixbuf до gegl. Никаких перспектив, что эта ситуация когда-нибудь поменяется и появится единый интерфейс для работы с изображениями для GTK+ нет.
gdk_pixbuf нативный интерфейс. gegl внешний, более навороченный. В чем проблема?
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|2.13, Ne01eX, 19:20, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Зачем, если есть libgd и OpenCV. У OpenCV поддержка форматов побогаче будет.
На вкус и цвет фломастеры разные. Это тоже хорошие библиотеки, но у libgd вечный бардак в исходниках, а OpenCV постепенно превращается в монстра. OpenCV - это не только комбайн для графики, но и для для другого мультимедиа. Для разработчиков, которым нужна только графика, OpenCV - слишком много. Уважайте/любите/цените своих пользователей и они ответят вам взаимностью.
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|2.14, нах, 19:37, 25/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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gd делали во времена оны для работы с изображениями _без_ отрисовки. То есть она прекрасна тем, что никак не зависит от иксовых библиотек (если специально не тащить x-only фичи) но когда Rasterman'у понадобилось рисовать на экран, и рисовать быстро (Enlightenment появился во времена, когда в иксах далеко не каждая видеокарта работала вообще, о быстрой графике не приходилось и мечтать) - пришлось написать imlib.
А opencv - это уже не для рисования, это всякая "augmented reality" с встроенными зачатками исскуственного интеллекта, странно его использовать для плоских картинок (в смысле, времязатраты на вникание и освоение апи не окупятся. imlib'у можно за вечерок научиться).
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