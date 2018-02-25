25.02.2018 11:04  Выпуск библиотеки IMlib2 1.5.0

Спустя 10 месяцев разработки доступен релиз библиотеки IMlib2 1.5.0, предоставляющей простой и единообразный интерфейс для работы с разными графическими форматами, такими как .xcf .bmp .png .jpg и многими другими, включая некоторые экзотические для *nix платформ форматы (например, .ico). При этом интерфейс IMlib2 не перегружен и доступен для освоения широкому кругу разработчиков ПО. В новой версии проведён рефакторинг реализации кэша XImage, исправлены накопившиеся ошибки и внесены различные исправления, во многом исключительно косметические.

Отдельно можно упомянуть выпуск набора IMlib2_loaders, в который вынесены некоторые модули, использующие для своей работы GPL-код (например, модуля .xcf). Данные модули приведены в соответствие с интерфейсом IMlib2-1.5.0, проведена чистка кода и исправлены многие предупреждения компиляторов. Разделение выполнено, так как непосредственно библиотека IMlib2 распространяется под лицензией BSD.



