23.02.2018 21:44  В Android появится блокировка доступа фоновых процессов к микрофону и камере

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|3.9, AlexYeCu_not_logged, 23:06, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> всяческим теориям заговора.
Нормальное разделение прав пользователей как в десктопных осях и нормальный гуй к микшеру — и не было б никаких теорий. Да хоть те же selinux правила, но несколькими годами раньше. Это по данному конкретному случаю. А вообще Андроид чудесато устроен: что невнятные демоны для работы с сетью, что заблокированный из коробки root — тут и не захочешь, так станешь «теоретиком заговоров».
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|5.19, Crazy Alex, 01:17, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это не "дыра", это нормальный контроль над собственным устройством. Для желающих давать кусочками - есть capabilities, но полноценный рут - это "немного" другое.
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|7.23, Crazy Alex, 02:39, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Действительно - зачем мне надёжный безопасный вход извне через ssh по стандартному порту?
Зачем возможность залить свою прошивку? Зачем монтирование SD-карты так, как мне захотелось, без тупого деления на клетки для отдельных приложений? Зачем нормально сделанный автостарт стандартных линуксовых сервисов? Зачем мне бэкап данных приложений в удобной мне форме (например, перенос между данными одного и того же приложения, но собранного с разными подписями - допустим, одно из маркета, а другое - из FDroid)? Зачем, в конце концов, мне просто полноценный бэкап устройства себе на машину, без гугловских облаков?
Может, для кого-то это и кулхацкинг, но по-моему - это просто возможность полноценно использовать мини-компьютер, по исторически сложившимся обстоятельствам называющийся телефоном, стандартными средствами и привычными мне способами.
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|1.18, Crazy Alex, 00:41, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Блин, ещё это отламывать, когда доберусь до допиливания мобилы до нормального персонального ассистента (нет, это это не ок гугл сотоварища)... То есть можно было бы и не отламывать, но из того, что есть для мобилы - андроид - наименее сырая заготовка для чего-то полезного. И в моём понимании запись всего, что слышно вокруг - это очень даже полезно, отлично дополнит мой склероз
А вообще - они чем дальше, тем больше превращают андроид в иос, ограничив всё, что можно, и не спрашивая юзера, надо ли это ему.
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|1.24, waylandbeliver, 08:12, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Сделали бы менеджер бекграунд процессов лучше (без рута), чтобы всякие сбербанки и фейсбуки не могли постоянно сидеть в фоне и жрать батарею и ОЗУ.
Что 0.5, что 3ГБ телефон начинает тормозить если поставить 3 мессенджера и несколько платёжных систем, и прочие метро/электрички.
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