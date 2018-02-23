23.02.2018 21:44  В Android появится блокировка доступа фоновых процессов к микрофону и камере

Действительно - зачем мне надёжный безопасный вход извне через ssh по стандартному порту?

Зачем возможность залить свою прошивку? Зачем монтирование SD-карты так, как мне захотелось, без тупого деления на клетки для отдельных приложений? Зачем нормально сделанный автостарт стандартных линуксовых сервисов? Зачем мне бэкап данных приложений в удобной мне форме (например, перенос между данными одного и того же приложения, но собранного с разными подписями - допустим, одно из маркета, а другое - из FDroid)? Зачем, в конце концов, мне просто полноценный бэкап устройства себе на машину, без гугловских облаков? Может, для кого-то это и кулхацкинг, но по-моему - это просто возможность полноценно использовать мини-компьютер, по исторически сложившимся обстоятельствам называющийся телефоном, стандартными средствами и привычными мне способами.

