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23.02.2018 21:44  В Android появится блокировка доступа фоновых процессов к микрофону и камере

В кодовую базу, которая войдёт в состав следующего значительного релиза платформы Android, внесены новые правила SELinux, блокирующие доступ приложений к камере и микрофону, в случае работы процессов в фоновом режиме (нахождение в состоянии idle). Ожидается, что изменение поможет бороться с вредоносным и шпионским ПО, осуществляющем скрытую запись случайных разговоров или создание снимков окружающего пространства.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.xda-developers.com...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android
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  • 1.1, Аноним, 22:05, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    А сам гугл по прежнему будет собирать на меня досье и сливать "кому надо."
     
     
  • 2.2, Catwoolfii, 22:16, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Досье на анонима? Ну-ну ;)
     
     
  • 3.5, pavard, 22:42, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +11 +/
    это для тебя он аноним, а не для гугла.
     
  • 2.3, Аноним, 22:20, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Гугл кому надо? Колапс
     
  • 2.7, Аноним, 22:58, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –12 +/
    Вот что мне нравится в опеннетчиках, так это их чрезвычайная любовь ко всяческим... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, AlexYeCu_not_logged, 23:06, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > всяческим теориям заговора.

    Нормальное разделение прав пользователей как в десктопных осях и нормальный гуй к микшеру — и не было б никаких теорий. Да хоть те же selinux правила, но несколькими годами раньше. Это по данному конкретному случаю. А вообще Андроид чудесато устроен: что невнятные демоны для работы с сетью, что заблокированный из коробки root — тут и не захочешь, так станешь «теоретиком заговоров».  

     
     
  • 4.13, Аноним, 23:33, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Возможность получить рутовые права -- это та ещё дыра в безопасности, на самом д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.19, Crazy Alex, 01:17, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не "дыра", это нормальный контроль над собственным устройством. Для желающих давать кусочками - есть capabilities, но полноценный рут - это "немного" другое.
     
     
  • 6.21, Аноним, 01:59, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, только не факт, что устройство будешь контролировать только ты Я, честно го... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.23, Crazy Alex, 02:39, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Действительно - зачем мне надёжный безопасный вход извне через ssh по стандартному порту?
    Зачем возможность залить свою прошивку? Зачем монтирование SD-карты так, как мне захотелось, без тупого деления на клетки для отдельных приложений? Зачем нормально сделанный автостарт стандартных линуксовых сервисов? Зачем мне бэкап данных приложений в удобной мне форме (например, перенос между данными одного и того же приложения, но собранного с разными подписями - допустим, одно из маркета, а другое - из FDroid)? Зачем, в конце концов, мне просто полноценный бэкап устройства себе на машину, без гугловских облаков?

    Может, для кого-то это и кулхацкинг, но по-моему - это просто возможность полноценно использовать мини-компьютер, по исторически сложившимся обстоятельствам называющийся телефоном, стандартными средствами и привычными мне способами.

     
  • 3.10, Аноним, 23:14, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как говорится, если вы не параноик, это не значит...
     
  • 3.15, Аноним, 23:58, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Про АНБ некоторые то же самое говорили, до Сноудена Типа да кому ты нужен , д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 22:20, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот бы еще блокировку интернета для приложений добавили...
     
     
  • 2.8, AlexYeCu_not_logged, 23:03, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Вот бы еще блокировку интернета для приложений добавили...

    iptables с мордой afwall+.

     
     
  • 3.14, key, 23:49, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Only root, что по дефолту недоступно, да и некоторые приложухам крайне рут не нравится.
     
     
  • 4.20, анонимус, 01:48, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бывает скрытый Рут, который не садиться. Тоже сбер мона установить.
     
  • 2.11, Аноним, 23:27, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня в CopperheadOS есть Network Permission В AOSP, по идее, должно быть так ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 22:50, 23/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я правильно понимаю, что теперь нельзя будет скрытно записать на смартфон престу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 23:28, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, неправильно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, Аноним, 00:14, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это уже и сейчас не факт что законно.
     
     
  • 3.17, Аноним, 00:16, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это законно поверь мне, я сейчас сужусь по этой теме
     
  • 1.18, Crazy Alex, 00:41, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Блин, ещё это отламывать, когда доберусь до допиливания мобилы до нормального персонального ассистента (нет, это это не ок гугл сотоварища)... То есть можно было бы и не отламывать, но из того, что есть для мобилы - андроид - наименее сырая заготовка для чего-то полезного. И в моём понимании запись всего, что слышно вокруг - это очень даже полезно, отлично дополнит мой склероз

    А вообще - они чем дальше, тем больше превращают андроид в иос, ограничив всё, что можно, и не спрашивая юзера, надо ли это ему.

     
  • 1.24, waylandbeliver, 08:12, 24/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сделали бы менеджер бекграунд процессов лучше (без рута), чтобы всякие сбербанки и фейсбуки не могли постоянно сидеть в фоне и жрать батарею и ОЗУ.
    Что 0.5, что 3ГБ телефон начинает тормозить если поставить 3 мессенджера и несколько платёжных систем, и прочие метро/электрички.
     
     
  • 2.25, анан, 08:17, 24/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    6Гб не тормозит
     

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