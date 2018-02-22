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22.02.2018 20:45  Релиз почтового сервера Postfix 3.3.0

После года разработки состоялся релиз новой стабильной ветки почтового сервера Postfix - 3.3.0. В то же время объявлено о прекращении поддержки ветки Postfix 2.11, выпущенной в начале 2014 года. Postfix является одним из редких проектов, сочетающих одновременно высокую безопасность, надёжность и производительность, чего удалось добиться благодаря продуманной архитектуре и достаточно жесткой политике оформления кода и аудита патчей.

Позавчера проект отметил 21 год с момента формирования первой сборки 20 февраля 1997 года, которая включала библиотеку функций и базовый обработчик, уложившиеся в 8086 строк кода (4204 без комментариев). В соответствии с данными, полученными в результате автоматизированного опроса около двух миллионов почтовых серверов, Postfix используется на 33.79% (год назад 33.07%) почтовых серверов, доля Exim составляет 56.8% (56.02%), Sendmail - 4.43% (5.06%), Microsoft Exchange - 0.81% (1.14%).

Основные новшества Postfix 3.3.0:

  • Переход на двойную лицензию. В дополнение к изначальной используемой жесткой копилефт лицензии IBM Public License (IPL) 1.0, код Postfix теперь также доступен и под лицензией Eclipse Public License (EPL) 2.0, которая относится к категории слабого копилефта, при котором изменения требуется открывать только при поставке продукта, содержащего модифицированную версию кода (для внутреннего использования изменения могут вноситься без их открытия). В своё время поставка Postfix под лицензией IPL не позволила включить его в базовый состав OpenBSD и привела к созданию проектом OpenBSD собственного SMTP-сервера;
  • В утилите postconf обеспечен вывод предупреждений при использовании неизвестных имён параметров в конфигурационных файлах с базами данных;
  • Средства для запуска в изолированном контейнере: при помощи новой команды "postfix start-fg" Postfix теперь можно запустить без перехода в фоновый режим. Для проброса логов на сторону хоста нужно примонтировать в контейнер сокет /dev/log (например, при помощи команды "docker run -v /dev/log:/dev/log") и указать отдельное имя для записи в лог ("postconf syslog_name=имя");
  • Поддержка Milter расширена возможностью отправки приложениями параметров RET и ENVID в запросах SMFIR_CHGFROM (изменение адреса отправителя);
  • По умолчанию применена новая схема форматирования содержимого заголовка "From:" для писем, сгенерированных в Postfix. Вместо ранее применявшегося синтаксиса "From: address (name)" теперь используется "From: name ‹address›". Для возврата старого поведения следует указать в настройках "header_from_format = obsolete";
  • При включении поддержки одновременно IPv6 и IPv4 SMTP-клиент Postfix теперь пытается равномерно распределять отправки запросов по IPv6 и IPv4, независимо от числа фактически заявленных для MX адресов каждого типа. Предложенный метод балансировки позволяет избежать проблем с доставкой, когда для MX заявлено большое число адресов IPv6, но на деле работоспособен только IPv4 и наоборот. Для настройки поведения можно использовать параметр smtp_balance_mx_inet_protocols;
  • При запуске в режиме совместимости настроек по умолчанию с прошлыми ветками Postfix (compatibility_level меньше 1), SMTP-сервер теперь лишь выдаёт предупреждение (но не блокирует) для почты, которая раньше блокировалась в силу настройки smtpd_relay_restrictions;
  • В параметре pgsql_table добавлена поддержка URI "postgresql://";
  • В SMTP-сервере разрешено использование команды XCLIENT до STARTTLS при применении TLS, что может быть полезным для организации работы серверов, размещённых за reverse-proxy, например, за nginx.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.postfix.org/announc...)
  2. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.2.0
  3. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.1.0
  4. OpenNews: Увидел свет почтовый сервер Postfix 3.0.0
  5. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.90
  6. OpenNews: Выпуск Exim 4.90.1 с устранением уязвимости, не исключающей выполнение кода на сервере
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: postfix, mail
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  • 1.1, Аноним, 23:59, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Ээээ а в чём смысл этого достижения ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, рыба ест людей, 00:16, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Написано же- для работы в контейнере.
     
     
  • 3.5, Аноним, 00:38, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, демона в контейнере запускать религия не позволяет?
     
  • 2.3, Stax, 00:18, 23/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно запускать под докером без супервизора
     

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