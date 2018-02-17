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17.02.2018 22:51  Проект Wine Staging прекращает подготовку релизов

Себастьян Лакнер (Sebastian Lackner) и Майкл Мюллер (Michael Müller) сообщили, что они больше не имеют возможности выпускать новые версии проекта Wine Staging, в рамках которого формировались расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, перед их интеграцией в основное дерево исходных текстов Wine.

Себастьян и Майкл, занимавшие пост мэйнтейнеров Wine Staging, пояснили, что работают над проектом исключительно в своё свободное время, которого последнее время сильно не хватает в связи с окончанием обучения и трудоустройством в режиме полного рабочего дня. Для тех кому необходима дополнительная функциональность, такая как поддержка Windows ACL, CUDA/PhysX/NVENC для видеокарт NVIDIA, EAX 1, API Vulkan, тем оформления GTK3+ и декодирования DXVA2 на стороне GPU, могут продолжить использование выпуска 2.21 или срезов кодовой базы из репозиториев.

Формирование сборок для экспериментальной и стабильных веток будет продолжено, но отдельных выпусков больше не будет, как не будет и рецензирования новых патчей, переноса патчей на новые ветки Wine и тестирования приложений для Wine Staging. Для отправки новых патчей рекомендуется использовать список рассылки проекта WineHQ. Интерес также может представлять форк wine-staging, созданный другими разработчиками Wine для самостоятельного поддержания на плаву ветки Wine Staging.

  1. Главная ссылка к новости (https://wine-staging.com/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  3. OpenNews: Выпуск Wine Staging 1.8, экспериментального варианта Wine
  4. OpenNews: Wine переходит на фиксированный цикл подготовки стабильных релизов и интегрируется с Wine-staging
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Ананимус, 23:39, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Помянем :(
     
  • 1.2, Necrogrinder, 23:46, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Думаю чего так долго обнов нет.
     
  • 1.5, Аноним, 00:04, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Не забудьте создать новость пожалуйста, если вдруг форк будет жить и релизиться... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 03:04, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо, договорились. С тебя форк, с меня новость.
     
  • 1.6, Ананимус, 00:06, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё у меня ощущение, что gallium-nine патчи для wine тоже умерли. Но всё же надеюсь, что sarnex просто ждал релиза нового wine-staging для апдейта патча.
     
  • 1.7, Аноним, 00:07, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так ведь работа - это только 8 часов На сон тратится тоже 8 Вопрос куда они д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 00:11, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А бухать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, key, 00:31, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Наши студенты тратят на это 25 часов. А забугорные еще успевают вайн-стейдж поддерживать.
     
     
  • 4.10, Поле, 02:42, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу, с бутылочкой пива на опеннете, параллельно обсуждая великие вещи, коммунизм, и прочее
     
  • 4.14, Тот_Самый_Анонимус, 05:43, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    «Ваши» — это с Украины?
     
  • 1.12, Аноним, 04:16, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И в этом весь линукс и опенсорс - его пишет некомпетентная студентота в свободно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 04:38, 18/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот почему я выбираю только те опенсорсные проекты, за которыми стоят корпорации... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, iPony, 06:00, 18/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наколенный проект по зашкуриванию костыля.
    Ну перестали, так перестали...
     

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