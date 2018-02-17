17.02.2018 22:51  Проект Wine Staging прекращает подготовку релизов

Себастьян Лакнер (Sebastian Lackner) и Майкл Мюллер (Michael Müller) сообщили, что они больше не имеют возможности выпускать новые версии проекта Wine Staging, в рамках которого формировались расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, перед их интеграцией в основное дерево исходных текстов Wine.

Себастьян и Майкл, занимавшие пост мэйнтейнеров Wine Staging, пояснили, что работают над проектом исключительно в своё свободное время, которого последнее время сильно не хватает в связи с окончанием обучения и трудоустройством в режиме полного рабочего дня. Для тех кому необходима дополнительная функциональность, такая как поддержка Windows ACL, CUDA/PhysX/NVENC для видеокарт NVIDIA, EAX 1, API Vulkan, тем оформления GTK3+ и декодирования DXVA2 на стороне GPU, могут продолжить использование выпуска 2.21 или срезов кодовой базы из репозиториев.

Формирование сборок для экспериментальной и стабильных веток будет продолжено, но отдельных выпусков больше не будет, как не будет и рецензирования новых патчей, переноса патчей на новые ветки Wine и тестирования приложений для Wine Staging. Для отправки новых патчей рекомендуется использовать список рассылки проекта WineHQ. Интерес также может представлять форк wine-staging, созданный другими разработчиками Wine для самостоятельного поддержания на плаву ветки Wine Staging.



