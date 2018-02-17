16.02.2018 23:58  Выпуск Wine 3.2

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.2. С момента выпуска версии 3.1 было закрыто 34 отчётов об ошибках и внесено 340 изменений. Наиболее важные изменения: Отдельная реализация пользовательских управляющих элементов интерфейса для ComCtl32 v6 (Common Control library). В том числе добавлены классы ComboBox, ListBox, Button и Static;

Поддержка мультисэмплинга текстур (Multisample texture) в реализации Direct3D;

Поддержка геймпадов в HID-драйвере;

Поддержка дополнительных событий в MSHTML;

Удалён устаревший код DOS;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Tages Protection v5.x, notepad++, Visual C++ 2010 Express, Mindjet MindManager 14.x/15.x, MS Office Pro Plus 2010, B4A (Basic 4 Android), Civilization V, ShareHolder Finder 0.9.3.0, Microsoft SQL Server 2008 Express Edition.



