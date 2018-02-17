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16.02.2018 23:58  Выпуск Wine 3.2

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.2. С момента выпуска версии 3.1 было закрыто 34 отчётов об ошибках и внесено 340 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Отдельная реализация пользовательских управляющих элементов интерфейса для ComCtl32 v6 (Common Control library). В том числе добавлены классы ComboBox, ListBox, Button и Static;
  • Поддержка мультисэмплинга текстур (Multisample texture) в реализации Direct3D;
  • Поддержка геймпадов в HID-драйвере;
  • Поддержка дополнительных событий в MSHTML;
  • Удалён устаревший код DOS;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Tages Protection v5.x, notepad++, Visual C++ 2010 Express, Mindjet MindManager 14.x/15.x, MS Office Pro Plus 2010, B4A (Basic 4 Android), Civilization V, ShareHolder Finder 0.9.3.0, Microsoft SQL Server 2008 Express Edition.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 3.1
  3. OpenNews: Доступен WineD3D для Windows, предоставляющий поддержку DirectX 11 через OpenGL
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1, Аноним, 00:48, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    надеюсь теперь джойстик пс4 в стиме заработает.
     
     
  • 2, VINRARUS, 01:17, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В ГТА проверь.
     
     
  • 4, Поле, 02:46, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И светлоголубым кетчупом всё это заправь, будет ништяк
     
  • 3, Аноним, 01:28, 17/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Что тут notepad делает Это вообще первая программа которую я попробовал под в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5, iPony, 04:56, 17/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как бэ факт исправление какого-то бага по программе ничего толком не говорит о её работоспособности в целом до и после.
    Подпись КЭП.
     

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