16.02.2018 23:58  Выпуск Wine 3.2

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.2. С момента выпуска версии 3.1 было закрыто 34 отчётов об ошибках и внесено 340 изменений.
Наиболее важные изменения:
- Отдельная реализация пользовательских управляющих элементов интерфейса для ComCtl32 v6 (Common Control library). В том числе добавлены классы ComboBox, ListBox, Button и Static;
- Поддержка мультисэмплинга текстур (Multisample texture) в реализации Direct3D;
- Поддержка геймпадов в HID-драйвере;
- Поддержка дополнительных событий в MSHTML;
- Удалён устаревший код DOS;
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений:
Tages Protection v5.x, notepad++, Visual C++ 2010 Express, Mindjet MindManager 14.x/15.x, MS Office Pro Plus 2010, B4A (Basic 4 Android),
Civilization V, ShareHolder Finder 0.9.3.0, Microsoft SQL Server 2008 Express Edition.