14.02.2018 23:04  Рейтинг дистрибутивов Linux по версии журнала Linux Journal

4.13 , Онаним, 02:47, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – Да, под конец сломали. Я собирался сидеть на ней до окончания поддержки LTS, но после очередного апдэйта она внезапно перестала работать в принципе, перелез сначала в экстренном порядке на Xfce, а как нашёл время - поблагодарил мсмленно за всё хорошее, снёс Бунту к хренам и пересел на Manjaro с KDE (думал ванильный Арч как раньше, но лень было тратить время на ручную установку и разумная капелька добавленной стабильности не помешает).

