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14.02.2018 23:04  Рейтинг дистрибутивов Linux по версии журнала Linux Journal

Журнал Linux Journal подвёл итоги опроса читателей, проведенного с целью выявления наиболее популярных дистрибутивов Linux. В опросе приняло участие более 10 тысяч читателей Linux Journal. Самым популярным дистрибутивом признан Debian, за который проголосовали 33% опрошенных. На втором месте openSUSE - 12%, на третьем Fedora - 11%. Ubuntu и Arch Linux поделили четвёртое место (по 9%). На пятом месте Linux Mint (7%).



  1. Главная ссылка к новости (http://www.linuxjournal.com/co...)
  2. OpenNews: Опубликован рейтинг предпочтений пользователей Linux по версии журнала Linux Journal
  3. OpenNews: Издание Linux Journal опубликовало рейтинг проектов, популярных у пользователей Linux
  4. OpenNews: Рейтинг предпочтений пользователей Linux по версии журнала Linux Journal
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: linuxjournal, award
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  • 1.2, Tantrido, 23:42, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Да! Суся на 2-м месте!!! Будет больше для неё пакетов!
     
     
  • 2.4, Аноним, 00:05, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Какая связь между читателями Linux Journal и мейнтейнерами пакетов?
     
  • 2.6, Аноним, 00:53, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    2018 год, а вам все пакетов мало в вашей суся.
     
     
  • 3.8, Аноним, 01:20, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А вот на уютном арчике пакеты есть для всего. Только пакета Яровой нет.
     
  • 1.3, Аноним, 23:56, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    убунта рип
     
     
  • 2.5, Онаним, 00:52, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Ubuntu есть своё место Да, в последние годы когда её допилили до относительно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Аноним, 01:11, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ставишь редакцию Ubuntu Unity и получаешь старый опыт Они решили перейти на гно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.10, Vaka, 01:58, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, Unity допилили до супер-юзабельного состояния и бросили. В последней версии уже как-то не то. Пришлось откатиться.
     
     
  • 4.13, Онаним, 02:47, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, под конец сломали. Я собирался сидеть на ней до окончания поддержки LTS, но после очередного апдэйта она внезапно перестала работать в принципе, перелез сначала в экстренном порядке на Xfce, а как нашёл время - поблагодарил мсмленно за всё хорошее, снёс Бунту к хренам и пересел на Manjaro с KDE (думал ванильный Арч как раньше, но лень было тратить время на ручную установку и разумная капелька добавленной стабильности не помешает).
     
  • 1.9, Аноним, 01:56, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Неожиданно для меня Раньше был минт первый, потом дебиан, потом убунту А после... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, grayich, 02:16, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    раньше был где? в опросе читателей Linux Journal ?

    на https://distrowatch.com/ как было так и осталось примерно

     
  • 1.11, Торвальдс, 02:12, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Deb-based = ~50%. Неплохо!
     

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