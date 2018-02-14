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14.02.2018 21:42  Истёк срок действия патентов на MPEG-2

13 февраля истёк срок действия последнего патента (7334248), охватывающего технологию кодирования видео MPEG-2. Реализации MPEG-2 теперь можно включать в состав в своих приложений и продуктов без необходимости оплаты отчислений владельцу патентного пула MPEG-LA. Как и в случае с MP3 и AC3, кодеки MPEG-2 также можно поставлять в составе свободных дистрибутивов, не допускающих поставку пакетов, обременённых патентами на ПО.

  1. Главная ссылка к новости (https://yro.slashdot.org/story...)
  2. OpenNews: Истёк срок действия патентов на MP3
  3. OpenNews: В Fedora добавлена встроенная поддержка MP3
  4. OpenNews: Организация OIN включила 395 новых пакетов в программу защиты Linux от патентных претензий
  5. OpenNews: Истёк срок патента на методы оптимизации JPEG
  6. OpenNews: Истёк срок действия последнего патента на технологию AC-3 (Dolby Digital)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mpeg, patent
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  • 1.1, Онаним, 21:49, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Вот так должно быть - должны истекать патенты и авторские права в обозримый срок, желательно быстрее - лет за 10-15, тогда патенты будут действительно стимулировать прогресс как задумано, а не наоборот.
     
     
  • 2.2, Crazy Alex, 21:54, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    По нынешним временам разве что в пределах 2-3 лет. Сейчас нет гениев, совершающих уникальные открытия - просто по причине сложности. Всё, что кто-то реализовал, примерно за такой срок могут сделать другие. А раз так - то и предоставлять монополию на более долгий срок неразумно.

    А лучше - вообще отказаться от этой глупости. Тот, кто нечто вывел на рынок первым, и так получает жирную фору, незачем её увеличивать.

     
     
  • 3.6, Аноним, 22:16, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Ты забываешь что патент - это публикация деталей Если патентов не будет, то бол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Аноним, 22:47, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    переизобретут Несколько моих изобретений незапатентованных, просто сам независ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, Crazy Alex, 22:50, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно. Сейчас все идут голова к голове, никаких уникальных знаний нет.
     
  • 3.8, Аноним, 22:35, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В случае лекарств, например, патенты и их сроки оправданы, поскольку там тратятс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Онаним, 22:58, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В случае лекарств патентами вроде меньше троллят, но очен сильно злоупотребляют другими способами - завышенными на много порядков ценами и продвижением новых лекарств когда есть прекрасно действующие старые, новые способы их (старых лекарств) применения и просто лекарства, аккредитованные в других странах, но для которых нет аккредитованных клинических исследований в конкретной стране (и вот в клинические исследования старых лекарств точно никто не хочет вкладываться).
     
  • 4.16, Crazy Alex, 23:00, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ни черта там не оправданно - там просто адски затянутый процесс доказательств безвредности и эффективности. Настолько, что от него больше убытков (в деньгах и жизнях), чем от "недоисследованных" препаратов. Потому что система неудачная - если пациент помер, потому что препарата ещё нет - никто не виноват, а если от экзотической побочки - то есть кому претензии предъявлять.

    Алгоритмы сжатия - вообще забавный пример, если учесть, что все последние достижения там от гугла с фейсбуком, и отдаются всем даром, так как мотивация для разработки - экономия места и трафика, для чего эти алгоритмы должны быть в каждом утюге. Собственно, тому же MPEG именно так каюк и наступает с будущим приходом av1.

     
  • 2.4, maximnik0, 22:05, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Вот так должно быть - должны истекать патенты и авторские права в обозримый срок

    Но в реальности происходит другое - патентные тролли ,ограничение с помощью патентов конкуренции и т.д Вдобавок очень часто происходит перепатентование :это когда истекает срок патента выдвигаться с некоторыми добавлениями новый, или изменяют страну патентования и т.д В этой базе патентов один хрен
    очень сложно найти аналог - что показывает пример с компакт диском Оригинальный патент был сделан в Европе в 60 годы ,срок действия патента истек,к этому времени  автор патента умер.Фирма Сони умудрилась выдвинуть аналогичный патент в 80 годы в Сша и стричь купоны .Некого до 2000 годов не нашлось кто нашел бы аналог и аннулировал патент .


     
  • 2.19, Аноним, 23:27, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не так Патентов на алгоритмы вообще быть не должно Впрочем, в России их и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 22:02, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Исходники есть?
     
     
  • 2.5, Аноним, 22:09, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Исходники патента?
     
     
  • 3.10, Аноним, 22:38, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно кодера и декодера.
     
  • 2.7, trolleybus, 22:19, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так по ссылке же и есть исходники патента
     
  • 1.9, пох, 22:37, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Как и в случае с MP3 и AC3"
    кодеки mpeg2 никому на свете уже не нужны.

     
  • 1.11, Аноним, 22:40, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Теперь для raspberry pi его можно будет не покупать http www raspberrypi com ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Kuromi, 23:03, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Забавно, что на VC-1 - http://www.raspberrypi.com/vc-1-license-key/ ценник в 2 раза меньше.
     
  • 2.18, Kuromi, 23:10, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот тут есть что-то на эту тему - https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/1919/why-does-the-raspberry-pi
    Скорее всего,я  думаю, "само" оно не заработает, лицензионный ключ все равно надо будет получать, но вероятно - бесплатно.
     
  • 1.14, Онаним, 22:52, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати интересно как там поживают патенты на двойное нажатие мышкой, полосы прокрутки, основные алгоритмы сотовой связи и тому подобные вещи, составляющие основы патентных портфолио "тяжеловесов". Неужто они менее древние, чем MPEG-2?
     

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