14.02.2018 21:42  Истёк срок действия патентов на MPEG-2

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|1.1, Онаним, 21:49, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Вот так должно быть - должны истекать патенты и авторские права в обозримый срок, желательно быстрее - лет за 10-15, тогда патенты будут действительно стимулировать прогресс как задумано, а не наоборот.
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|2.2, Crazy Alex, 21:54, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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По нынешним временам разве что в пределах 2-3 лет. Сейчас нет гениев, совершающих уникальные открытия - просто по причине сложности. Всё, что кто-то реализовал, примерно за такой срок могут сделать другие. А раз так - то и предоставлять монополию на более долгий срок неразумно.
А лучше - вообще отказаться от этой глупости. Тот, кто нечто вывел на рынок первым, и так получает жирную фору, незачем её увеличивать.
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|4.15, Онаним, 22:58, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В случае лекарств патентами вроде меньше троллят, но очен сильно злоупотребляют другими способами - завышенными на много порядков ценами и продвижением новых лекарств когда есть прекрасно действующие старые, новые способы их (старых лекарств) применения и просто лекарства, аккредитованные в других странах, но для которых нет аккредитованных клинических исследований в конкретной стране (и вот в клинические исследования старых лекарств точно никто не хочет вкладываться).
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|4.16, Crazy Alex, 23:00, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да ни черта там не оправданно - там просто адски затянутый процесс доказательств безвредности и эффективности. Настолько, что от него больше убытков (в деньгах и жизнях), чем от "недоисследованных" препаратов. Потому что система неудачная - если пациент помер, потому что препарата ещё нет - никто не виноват, а если от экзотической побочки - то есть кому претензии предъявлять.
Алгоритмы сжатия - вообще забавный пример, если учесть, что все последние достижения там от гугла с фейсбуком, и отдаются всем даром, так как мотивация для разработки - экономия места и трафика, для чего эти алгоритмы должны быть в каждом утюге. Собственно, тому же MPEG именно так каюк и наступает с будущим приходом av1.
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|2.4, maximnik0, 22:05, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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>Вот так должно быть - должны истекать патенты и авторские права в обозримый срок
Но в реальности происходит другое - патентные тролли ,ограничение с помощью патентов конкуренции и т.д Вдобавок очень часто происходит перепатентование :это когда истекает срок патента выдвигаться с некоторыми добавлениями новый, или изменяют страну патентования и т.д В этой базе патентов один хрен
очень сложно найти аналог - что показывает пример с компакт диском Оригинальный патент был сделан в Европе в 60 годы ,срок действия патента истек,к этому времени автор патента умер.Фирма Сони умудрилась выдвинуть аналогичный патент в 80 годы в Сша и стричь купоны .Некого до 2000 годов не нашлось кто нашел бы аналог и аннулировал патент .
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|1.14, Онаним, 22:52, 14/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Кстати интересно как там поживают патенты на двойное нажатие мышкой, полосы прокрутки, основные алгоритмы сотовой связи и тому подобные вещи, составляющие основы патентных портфолио "тяжеловесов". Неужто они менее древние, чем MPEG-2?
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