14.02.2018 21:42  Истёк срок действия патентов на MPEG-2

4.15 , Онаним, 22:58, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – В случае лекарств патентами вроде меньше троллят, но очен сильно злоупотребляют другими способами - завышенными на много порядков ценами и продвижением новых лекарств когда есть прекрасно действующие старые, новые способы их (старых лекарств) применения и просто лекарства, аккредитованные в других странах, но для которых нет аккредитованных клинических исследований в конкретной стране (и вот в клинические исследования старых лекарств точно никто не хочет вкладываться).

4.16 , Crazy Alex, 23:00, 14/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – Да ни черта там не оправданно - там просто адски затянутый процесс доказательств безвредности и эффективности. Настолько, что от него больше убытков (в деньгах и жизнях), чем от "недоисследованных" препаратов. Потому что система неудачная - если пациент помер, потому что препарата ещё нет - никто не виноват, а если от экзотической побочки - то есть кому претензии предъявлять. Алгоритмы сжатия - вообще забавный пример, если учесть, что все последние достижения там от гугла с фейсбуком, и отдаются всем даром, так как мотивация для разработки - экономия места и трафика, для чего эти алгоритмы должны быть в каждом утюге. Собственно, тому же MPEG именно так каюк и наступает с будущим приходом av1.

