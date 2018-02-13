13.02.2018 11:45  В nginx добавлена поддержка технологии HTTP/2 Server Push

В состав исходных текстов nginx принят код с реализацией механизма Server Push для протокола HTTP/2. Server Push предоставляет возможность отправки push-запросов от сервера к клиенту, семантически эквивалентные ответам на обычные запросы к серверу при обработке ресурсов с меткой preload (link rel=preload), но инициируемые со стороны сервера.

Для управления отправкой push-запросов в nginx предложена директива "http2_push". При включении настройки "http2_push_preload" данные о ресурсах, которые можно передавать через Server Push, определяются на основе анализа содержимого отправляемых клиентом HTTP-заголовков Link. Для обеспечения должного уровня защиты обрабатываются только относительные URI с полным путём к ресурсу. Ограничение на число одновременных push-запросов определяется на стороне клиента, но не может превышать значения директивы nginx "http2_max_concurrent_pushes".



