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13.02.2018 11:45  В nginx добавлена поддержка технологии HTTP/2 Server Push

В состав исходных текстов nginx принят код с реализацией механизма Server Push для протокола HTTP/2. Server Push предоставляет возможность отправки push-запросов от сервера к клиенту, семантически эквивалентные ответам на обычные запросы к серверу при обработке ресурсов с меткой preload (link rel=preload), но инициируемые со стороны сервера.

Для управления отправкой push-запросов в nginx предложена директива "http2_push". При включении настройки "http2_push_preload" данные о ресурсах, которые можно передавать через Server Push, определяются на основе анализа содержимого отправляемых клиентом HTTP-заголовков Link. Для обеспечения должного уровня защиты обрабатываются только относительные URI с полным путём к ресурсу. Ограничение на число одновременных push-запросов определяется на стороне клиента, но не может превышать значения директивы nginx "http2_max_concurrent_pushes".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.9.5 с поддержкой HTTP/2
  3. OpenNews: Выпуск HTTP-акселератора Varnish 5.0
  4. OpenNews: Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.48
  5. OpenNews: Выпуск HTTP/TCP-балансировщика HAProxy 1.8
  6. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: nginx, http2, push
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  • 1.1, Ivan_83, 12:01, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ждём пушей с паролями.
     
     
  • 2.6, Аноним, 13:39, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ждём пушей с троянами.
     
  • 1.2, xm, 12:24, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Пользователи H2O смотрят на это снисходительно позёвывая... :-)
     
     
  • 2.4, kai3341, 13:28, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Пользователи H2O смотрят на это снисходительно позёвывая... :-)

    Наслышан про H2O. Расскажите, пожалуйста, Вашу историю успешного внедрения H2O на production.

     
     
  • 3.17, xm, 14:54, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >> Пользователи H2O смотрят на это снисходительно позёвывая... :-)
    > Наслышан про H2O. Расскажите, пожалуйста, Вашу историю успешного внедрения H2O на production.

    Продукшн он у всех разный, но их есть у меня.

     
     
  • 4.20, xl32, 15:05, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Покажите же!
    Ссылка на страницу, где работает Ваш позёвывающий пуш, вполне подойдёт.
     
  • 2.5, Vsevolod Stakhov, 13:29, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Пользователи H2O смотрят на это снисходительно позёвывая... :-)

    Все три с половиной?


     
     
  • 3.16, xm, 14:53, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вместе с вами радуюсь вашим успехам, что, однако, не мешает отмечать и некоторое запаздывание во внедрении полезных технологий в nginx. Впрочем, это объяснимо тем, что автор H2O является активным разработчиком стандартов HTTP/2 и иже с ним, поэтому ему и флаг первопроходца в руки.
     
  • 2.9, Аноним, 13:46, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Чтобы не позёвывать, надо пользовать не в чистом виде H2O, а экстракт частей рас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.19, xm, 14:58, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Пользователи H2O смотрят на это снисходительно позёвывая... :-)
    > Чтобы не позёвывать, надо пользовать не в чистом виде H2O, а экстракт
    > частей растений, обладающих тонизирующим эффектом.

    Не волнуйтесь, он крепко настоен на Ruby, что не может не бодрить :-)

     
  • 1.3, Аноним, 12:31, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зря.
     
  • 1.7, Аноним, 13:39, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Срочно надо застолбить названия и логотипы уязвимостей pushup и pushthetempo
     
  • 1.8, erfea, 13:42, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Для управления отправкой push-запросов в nginx предложена директива "http2_push".

    Не понятно, какие возможности дает эта директива (каков синтаксис).

     
     
  • 2.10, Аноним, 13:47, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну она предложена же. Остальное будет позже.
     
  • 2.18, xm, 14:56, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Для управления отправкой push-запросов в nginx предложена директива "http2_push".
    > Не понятно, какие возможности дает эта директива (каков синтаксис).

    Про возможности читайте в  RFC7540 and RFC7541, а про синтаксис (и пунктуацию) вам ответит Всеволод чуть выше ;-)

     
  • 1.11, eRIC, 13:49, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Данный функционал появится в очень ближайшем времени в версии 1.13.9. Ожидайте :)
     
  • 1.12, Аноним, 14:00, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Биткойны будут пушиться принудительно
     
  • 1.13, Аноним, 14:24, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь до тебя будут и сервера доебыааться.
     
  • 1.14, Ilya Indigo, 14:27, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он пушить сможет только статику?
    Пушить, например, новые сообщения пользователю от других пользователей он сможет пушить мгновенно, и без постоянного опроса, как это делается на AJAX?
    Или это не то о чём я подумал и для этого всё равно использовать nodejs будет нужно?
     
     
  • 2.15, Фффудер, 14:47, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы пробовали не флудить, а читать документацию? Или за вас это должны другие сделать?
     

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