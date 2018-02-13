13.02.2018 11:45  В nginx добавлена поддержка технологии HTTP/2 Server Push

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|2.4, kai3341, 13:28, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Пользователи H2O смотрят на это снисходительно позёвывая... :-)
Наслышан про H2O. Расскажите, пожалуйста, Вашу историю успешного внедрения H2O на production.
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|3.17, xm, 14:54, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Пользователи H2O смотрят на это снисходительно позёвывая... :-)
> Наслышан про H2O. Расскажите, пожалуйста, Вашу историю успешного внедрения H2O на production.
Продукшн он у всех разный, но их есть у меня.
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|3.16, xm, 14:53, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я вместе с вами радуюсь вашим успехам, что, однако, не мешает отмечать и некоторое запаздывание во внедрении полезных технологий в nginx. Впрочем, это объяснимо тем, что автор H2O является активным разработчиком стандартов HTTP/2 и иже с ним, поэтому ему и флаг первопроходца в руки.
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|3.19, xm, 14:58, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Пользователи H2O смотрят на это снисходительно позёвывая... :-)
> Чтобы не позёвывать, надо пользовать не в чистом виде H2O, а экстракт
> частей растений, обладающих тонизирующим эффектом.
Не волнуйтесь, он крепко настоен на Ruby, что не может не бодрить :-)
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|1.8, erfea, 13:42, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Для управления отправкой push-запросов в nginx предложена директива "http2_push".
Не понятно, какие возможности дает эта директива (каков синтаксис).
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|2.18, xm, 14:56, 13/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>Для управления отправкой push-запросов в nginx предложена директива "http2_push".
> Не понятно, какие возможности дает эта директива (каков синтаксис).
Про возможности читайте в RFC7540 and RFC7541, а про синтаксис (и пунктуацию) вам ответит Всеволод чуть выше ;-)
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|1.14, Ilya Indigo, 14:27, 13/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Он пушить сможет только статику?
Пушить, например, новые сообщения пользователю от других пользователей он сможет пушить мгновенно, и без постоянного опроса, как это делается на AJAX?
Или это не то о чём я подумал и для этого всё равно использовать nodejs будет нужно?
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