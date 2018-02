10.02.2018 14:46  Выпуск текстового игрового движка INSTEAD 3.2.0

Вышел игровой движок INSTEAD 3.2.0 (Simple Text Adventure, The Interpreter), ориентированный на создание игр в жанре текстовых приключений, который также подходит для разработки простых аркадных или казуальных игр. Игры создаются на языке Lua. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Версия 3.2.0 продолжает развитие нового STEAD3 API. В версию было внесено множество улучшений и исправлений ошибок. Среди основных изменений: Новый порт на SailfishOS;

Новый порт на WinRT;

Улучшен Android порт;

Улучшена совместимость с UWP;

Значительно улучшены возможности по графическому оформлению игр;

Исправление ошибок и чистка C и Lua кода;

Подготовлено PDF-руководство для разработчиков;