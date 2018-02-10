10.02.2018 14:46  Выпуск текстового игрового движка INSTEAD 3.2.0

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|2.16, Аноним84701, 21:11, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> На русском есть годные игры? Играл в пару, было скучновато
Созвездие: полет в безду, квантовый кот, серия про хомячка, Fallout II.
А вообще, критерии "годности" в студию. Хотя, если хочется "экшена и пострелять", то вам однозначно не сюда )
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|1.8, kai3341, 20:55, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Подобный движок был ещё в Космических Рейнджерах: он решает те же задачи
Другое дело в качестве движка. Сам текстовые квесты не создавал, но активно читал форум. Там такие низкоуровневые ограничения, как максимальное число переменных. Дичь.
Но люди выкручивались! Они умудрялись писать квесты сложнее Hello, World, они умудрялись в одной переменной хранить 2 значения.
Но доводить людей до ручки глупо)
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|3.20, kai3341, 21:24, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Как?!! Этого не может быть!!! Просто нериальные крутые программеры!!!
Проблема не в том, как они это делали. Это несложно.
Проблема в том, что они вынуждены были так делать. Они вынуждены были насиловать себе мозг и писать лютый гoвнокод. А потом этот лютый гoвнокод читали другие люди и насиловали себе мозг.
Не надо так. Код пишется в первую очередь для людей, а не для машин
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|3.21, Учум, 22:48, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Э? В ассемблере? Да элементарно, битовой сдвижкой. Хотя команду не помню уже, столько лет прошло. Хотя, конечно, тут про JS речь идёт. Про что же ещё, в наши-то дни.
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