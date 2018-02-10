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10.02.2018 14:46  Выпуск текстового игрового движка INSTEAD 3.2.0

Вышел игровой движок INSTEAD 3.2.0 (Simple Text Adventure, The Interpreter), ориентированный на создание игр в жанре текстовых приключений, который также подходит для разработки простых аркадных или казуальных игр. Игры создаются на языке Lua. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Версия 3.2.0 продолжает развитие нового STEAD3 API. В версию было внесено множество улучшений и исправлений ошибок. Среди основных изменений:

  • Новый порт на SailfishOS;
  • Новый порт на WinRT;
  • Улучшен Android порт;
  • Улучшена совместимость с UWP;
  • Значительно улучшены возможности по графическому оформлению игр;
  • Исправление ошибок и чистка C и Lua кода;
  • Подготовлено PDF-руководство для разработчиков;


  1. Главная ссылка к новости (http://instead.syscall.ru/ru/2...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового игрового движка INSTEAD 3.0.0
  3. OpenNews: Вышел игровой движок INSTEAD 1.5.0 и игра Особняк на его основе
  4. OpenNews: INSTEAD - интерпретатор для создания текстовых квестов
Автор новости: бедный буратино
Тип: Программы
Ключевые слова: instead, game
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  • 1.1, Аноним, 20:29, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На русском есть годные игры? Играл в пару, было скучновато
     
     
  • 2.3, Аноним, 20:47, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    звездные рейнджеры 2, там есть все
     
  • 2.14, Аноним, 21:08, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Все игры от Петра gloomy Косых - создателя платформы - мега-годные Ещё рекоменд... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 21:11, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, на скрине одна из его игр Возвращение квантового кота Игры gloomy узн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Аноним84701, 21:11, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > На русском есть годные игры? Играл в пару, было скучновато

    Созвездие: полет в безду, квантовый кот, серия про хомячка, Fallout II.

    А вообще, критерии "годности" в студию. Хотя, если хочется "экшена и пострелять", то  вам однозначно не сюда )

     
  • 1.2, Аноним, 20:46, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    сюжет практически всех игр все равно линейный ____ Чарльз видит перед собой два... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 20:48, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чарльз вышел в дверь. Конец.
     
     
  • 3.6, Аноним, 20:54, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот это настоящая линукс-игра.
     
  • 2.9, pavlinux, 20:56, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > сюжет практически всех игр все равно линейный.

    Жизнь линейна, смирись.  

     
  • 1.8, kai3341, 20:55, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подобный движок был ещё в Космических Рейнджерах: он решает те же задачи

    Другое дело в качестве движка. Сам текстовые квесты не создавал, но активно читал форум. Там такие низкоуровневые ограничения, как максимальное число переменных. Дичь.

    Но люди выкручивались! Они умудрялись писать квесты сложнее Hello, World, они умудрялись в одной переменной хранить 2 значения.

    Но доводить людей до ручки глупо)

     
     
  • 2.11, pavlinux, 21:00, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > они умудрялись в одной переменной хранить 2 значения.

    Как?!! Этого не может быть!!! Просто нериальные крутые программеры!!!  

     
     
  • 3.20, kai3341, 21:24, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как?!! Этого не может быть!!! Просто нериальные крутые программеры!!!  

    Проблема не в том, как они это делали. Это несложно.

    Проблема в том, что они вынуждены были так делать. Они вынуждены были насиловать себе мозг и писать лютый гoвнокод. А потом этот лютый гoвнокод читали другие люди и насиловали себе мозг.

    Не надо так. Код пишется в первую очередь для людей, а не для машин

     
  • 3.21, Учум, 22:48, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Э? В ассемблере? Да элементарно, битовой сдвижкой. Хотя команду не помню уже, столько лет прошло. Хотя, конечно, тут про JS речь идёт. Про что же ещё, в наши-то дни.
     
  • 2.19, Аноним, 21:15, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там есть реализация движка косморейнджеров.
     
  • 1.15, botman, 21:09, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В том самом Debian unstable, в котором появлялась не так давно3.1.2 нету новых версий... Надоели уже со своими мегасменами всего.
     
  • 1.18, Аноним, 21:14, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    руководство на русском
     

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