03.02.2018 20:26  Представлена первая RISC-V-плата под управлением Linux

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|1.1, A.Stahl, 21:20, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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А вот Байкал -- ого-го. Просто пурум-пум-пум как ого-го.
А эти ребята просто взяли и сделали. А если ещё и продавать будут по 30 баксов, а не по 30крублей (или сколько там?), то и вовсе можно будет саркастическую ухмылку с лица не снимать месяца 3.
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|4.12, A.Stahl, 22:07, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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У Карла явно какая-то болезнь раз он так стремится ИЗ ВСЕГО делать маршрутизаторы. Админская профдеформация?
Не надо делать маршрутизаторы. Маршрутизаторов и так хоть жопой жуй на все вкусы, запросы и кошельки. А если надо, то для этого уже существует 100500 плат. И каждая новая не обязана быть удобной для построения маршрутизатора. Так же как и пассажирский автомобиль не обязан легко переоборудоваться для движения по рельсам или на гусеницах.
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|4.24, Vladimir Kondratyev, 03:48, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Дэв сервер и маршрутизатор, Карл, и выход на остальную бытовую перефирию, Карл.
Напуркуа маршрутизатору 2 интерфейса? А тем более дев-серверу? ну кроме failover-а, конечно.
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|4.23, rpm, 03:41, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Мне кажется, что в современных реалиях Internet нужен разве, что для
> отладки, а всё решает АНБ.
Мне тоже чтото показалось, но не понял, что это за хрень
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|1.7, Нуб, 21:57, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Development boards
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start at $999
ибо это - платформа для разработчиков!!!
а не конечная цена для енд_юзеров типа актуальной цены малинки
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|1.18, AnoNe01eX, 23:48, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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К плате планируются готовые контроллеры PCI-E/PCI, SATA?
Есть ли вообще подобные решения для вот таких вот девайсов? (хотя бы в виде схем).
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