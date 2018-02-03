03.02.2018 20:26  Представлена первая RISC-V-плата под управлением Linux

На проходящей в Брюсселе конференции FOSDEM была продемонстрирована платформа для разработчиков HiFive Unleashed на базе SoC Freedom U540 с архитектурой RISC-V. В отличие от представленной год назад HiFive1, она позволяет запускать Linux (поддержка RISC-V не так давно была добавлена в основные ветки ядра, GNU libc, GCC и GNU Binutils).

Хотя процессоры Freedom имеют полностью открытый дизайн, HiFive Unleashed не является полностью открытой платформой из-за использования сторонних закрытых компонентов, таких как контроллер памяти, сетевой адаптер и т.п. Технические характеристики HiFive Unleashed таковы:

4 процессорных ядра U54 с набором инструкций RV64GC

1 ядро E51 с набором инструкций RV64IMAC

максимальная тактовая частота 1,5 ГГц

2 МиБ когерентного кеша L2

8 ГиБ 64-битной DDR4-памяти с ECC

один интерфейс Gigabit Ethernet

32 МиБ флеш-памяти Quad SPI

разъём для подключения карты памяти MicroSD

разъём FMC для подключения плат расширения

Плата не имеет графического адаптера, однако на конференции была продемонстрирована её работа с внешним адаптером AMD.



