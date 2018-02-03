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03.02.2018 20:26  Представлена первая RISC-V-плата под управлением Linux

На проходящей в Брюсселе конференции FOSDEM была продемонстрирована платформа для разработчиков HiFive Unleashed на базе SoC Freedom U540 с архитектурой RISC-V. В отличие от представленной год назад HiFive1, она позволяет запускать Linux (поддержка RISC-V не так давно была добавлена в основные ветки ядра, GNU libc, GCC и GNU Binutils).

Хотя процессоры Freedom имеют полностью открытый дизайн, HiFive Unleashed не является полностью открытой платформой из-за использования сторонних закрытых компонентов, таких как контроллер памяти, сетевой адаптер и т.п. Технические характеристики HiFive Unleashed таковы:

  • 4 процессорных ядра U54 с набором инструкций RV64GC
  • 1 ядро E51 с набором инструкций RV64IMAC
  • максимальная тактовая частота 1,5 ГГц
  • 2 МиБ когерентного кеша L2
  • 8 ГиБ 64-битной DDR4-памяти с ECC
  • один интерфейс Gigabit Ethernet
  • 32 МиБ флеш-памяти Quad SPI
  • разъём для подключения карты памяти MicroSD
  • разъём FMC для подключения плат расширения

Плата не имеет графического адаптера, однако на конференции была продемонстрирована её работа с внешним адаптером AMD.

  1. Главная ссылка к новости (https://fosdem.org/2018/schedu...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.15
  3. OpenNews: Western Digital делает ставку на открытую архитектуру RISC-V
  4. OpenNews: В ядро Linux добавлена поддержка архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Open-V может стать первым массово производимым открытым чипом с архитектурой RISC-V
  6. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.27
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Ключевые слова: risc-v
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  • 1.1, A.Stahl, 21:20, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    А вот Байкал -- ого-го. Просто пурум-пум-пум как ого-го.
    А эти ребята просто взяли и сделали. А если ещё и продавать будут по 30 баксов, а не по 30крублей (или сколько там?), то и вовсе можно будет саркастическую ухмылку с лица не снимать месяца 3.
     
     
  • 2.2, Аноним, 21:28, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    По ссылке Development boards start at 999 and will ship at the end of June 201... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.3, A.Stahl, 21:31, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Хм, да. Нашёл. Ну ладно, саркастическая ухмылка отменяется.
     
  • 3.4, AntonAlekseevich, 21:37, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Будем надеяться на снижение цены в будущем.
     
  • 2.28, Аноним, 07:11, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У них то же "открытый дизайн"? :-/
     
  • 2.29, key, 07:57, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У байкала наверное требования другие+эмуляция x86.
    Но я тоже не люблю военных. Особенно российских. Особенно к которым уходят мои налоги.
     
  • 1.5, Ilya Indigo, 21:41, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > один интерфейс Gigabit Ethernet

    Ну когда они уже поймут, что нужно два, два, Карл!

     
     
  • 2.6, A.Stahl, 21:55, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Зачем? Зачем два? А, Карл?
     
     
  • 3.11, Ilya Indigo, 22:03, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Дэв сервер и маршрутизатор, Карл, и выход на остальную бытовую перефирию, Карл ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, A.Stahl, 22:07, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    У Карла явно какая-то болезнь раз он так стремится ИЗ ВСЕГО делать маршрутизаторы. Админская профдеформация?
    Не надо делать маршрутизаторы. Маршрутизаторов и так хоть жопой жуй на все вкусы, запросы и кошельки. А если надо, то для этого уже существует 100500 плат. И каждая новая не обязана быть удобной для построения маршрутизатора. Так же как и пассажирский автомобиль не обязан легко переоборудоваться для движения по рельсам или на гусеницах.
     
     
  • 5.20, этот аноним, 01:15, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Как только линукс сможет выполнять еще какие-то функции на уровне, о нем перест... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.26, Аноним, 05:33, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот уж чего хоть жопой жуй, так это недоплат с одним Ethernet ом и MicroSD ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.13, Аноним, 22:11, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Ты не программистишка случайно Открой для себя 11q уже Устанавливать лефтпад б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.14, ага, 22:24, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    802.11q не существует, инженеры знают что dot one q это три знака.
     
     
  • 6.16, Аноним, 23:14, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    ручки кривые, усталость, извините
     
  • 5.25, Аноним, 05:25, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Открой для себя 11q уже.

    А что такое 11(одиннадцать)q?

     
  • 4.24, Vladimir Kondratyev, 03:48, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Дэв сервер и маршрутизатор, Карл, и выход на остальную бытовую перефирию, Карл.

    Напуркуа маршрутизатору 2 интерфейса? А тем более дев-серверу? ну кроме failover-а, конечно.

     
  • 2.8, Аноним, 21:59, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    Мне кажется, что в современных реалиях Ethernet нужен разве, что для отладки, а ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Ilya Indigo, 22:01, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    > кажется,
     
  • 3.15, Аноним, 22:59, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А внутрь этого вашего вай-фая разве не Ethernet-фреймы инкапсулируются?
     
  • 2.10, L29Ah, 22:03, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Мне кажется, что в современных реалиях Ethernet нужен разве, что для отладки, а всё решает SFP.
     
     
  • 3.21, Аноним, 01:27, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мне кажется, что в современных реалиях Internet нужен разве, что для отладки, а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, rpm, 03:41, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >  Мне кажется, что в современных реалиях Internet нужен разве, что для
    > отладки, а всё решает АНБ.

    Мне тоже чтото показалось, но не понял, что это за хрень

     
  • 1.7, Нуб, 21:57, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Development boards
    @
    start at $999


    ибо это - платформа для разработчиков!!!

    а не конечная цена для енд_юзеров типа актуальной цены малинки


     
  • 1.18, AnoNe01eX, 23:48, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    К плате планируются готовые контроллеры PCI-E/PCI, SATA?

    Есть ли вообще подобные решения для вот таких вот девайсов? (хотя бы в виде схем).

     
     
  • 2.19, Аноним, 00:54, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    USB тоже не помешал бы.
     
     
  • 3.27, AnoNe01eX, 05:35, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    USB контроллер почти на любом микроконтроллер можно сварганить. О, вот что надыбал:

    https://media.digikey.com/photos/rdl/TUSB9261DEMO_Schematic_1_of_2_Full.png

    Осталось только прикрутить его как-нибудь к какой-нибудь платке, чтобы работал не как USB3-SATA, а как контроллер USB и контроллер SATA.

    Но я не умею, мне лень, я спать пошёл... :-) Если кто запилит что-то подобное, то поделитесь ссылкой. :-)

     
  • 1.22, Андрей, 01:39, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > максимальная тактовая частота 1,5 ГГц

    А базовая при нагрузке на все ядра всего 700-800 МГц?

     
  • 1.30, Аноним, 09:09, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >МиБ
    >ГиБ

    Ясно понятно. Статью писал Шигорин?

     
     
  • 2.31, A.Stahl, 09:15, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Исключения это плохо.
     
  • 2.32, Аноним, 09:18, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Виндузятник не палится.
     

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