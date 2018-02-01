01.02.2018 11:10  Выпуск GNU LibreJS 7.11, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox

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|1.1, A.Stahl, 11:16, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+12 +/–
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Столлман в данном случае обращает внимание на не самую большую проблему. Разумеется его понять можно. Свободность это его "фишка" и на неё он будет акцентировать внимание в первую очередь.
Но практическая проблема ЯваСкрипта совсем не в свободности. 90% ЯваСкрипта бесполезно, 9% откровенно вредно, а без оставшего процента вполне можно было бы и обойтись.
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|3.17, Аноним84701, 15:27, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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> Обходись, кто ж мешает. Только вот ненавистный тебе js на главной странице опеннета, переключает табы "Главное" и "Мини-новости"
Как посещавший и посещающий регулярно опеннет с помощью маргиналь^W экстравагантных браузеров, с не менее маргинал^W экстравагантными настройками, открою страшную тайну:
Eсли заходить на opennet.ru (без www) или переходить с (www*)opennet.ru сразу на -> "новости" или заходить через закладку типа https://opennet.ru/opennews/, то о такой жизненно-важной и несомненно-полезной функции JS на опеннете можно никогда и не узнать, т.к. в этой версии сайта на табах, вместо JS, висят старые добрые (или немолодежные и старперные — кому что по душе) прямые ссылки:
https://opennet.ru/opennews/index.shtml
https://opennet.ru/opennews/main.shtml
https://opennet.ru/opennews/mini.shtml
А JS на опеннете действительно необходим только для (удобного) раздавания плюсиков и минусиков ;)
Все остальное работает и без него.
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|5.24, Аноним84701, 18:38, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> без жс ты бы заходил на отдельную страницу "Ваш +1 принят. Выберите
> дальнейшее действие: 1) Вернуться к треду 2) Выйти на главную страницу
> 3) Отменить +1 и поставить -1 4) Отменить +1, но не ставить -1"
Cовсем не сомневаюсь, что в исполнении современного смузифила^W разработчика это будет выглядеть именно так ;)
Но кармадр^H^Hcистемам на форумах уже лет ... больше, чем некоторым посетителям опеннета. И тогда это решалось несколько проще – был переход на страничку (позже, с появлением соотв. CSS фич – всплывающая на страничке менюшка, хотя тут я точно уже не помню, обходилось ли все действительно без JS) c "обоснование для плюса/минуса", ссылкой "вертай меня назад, я передумал" и автоматической перенаправкой обратно в тему.
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|3.13, ryoken, 13:25, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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> Habr без скриптов не работает нормально... И вообще тормознутый(если не считать мобильной
> версии)
Швабр ненужен
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|2.6, iPony, 11:39, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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Ну люди весьма с нетрадиционные в плане мировозрения.
Правда самое смешное, что тут каждый будет пропагандировать подобные вещи, но сам себе такое не засадит.
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