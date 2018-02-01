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01.02.2018 11:10  Выпуск GNU LibreJS 7.11, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox

Проект GNU представил выпуск LibreJS 7.11, дополнения к Firefox, позволяющего отказаться от выполнения несвободного JavaScript-кода. По мнению Ричарда Столлмана, проблема с JavaScript состоит в том, что код загружается без ведома пользователя, не давая возможности оценить степень его свободности перед загрузкой и воспрепятствовать выполнению проприетарного JavaScript-кода. Определение применяемой в JavaScript-коде лицензии производится через указание на сайте специальных меток или через анализ наличия упоминания лицензии в комментариях к коду. Кроме того, по умолчанию допускается выполнение тривиального JavaScript-кода, известных библиотек и кода с сайтов, занесённых пользователем в белый список.

В новой версии дополнение переписано с использованием технологии WebExtensions, что позволяет использовать его с Firefox 57 и более новыми выпусками, в которых была прекращена поддержка классических XUL-дополнений. Переработан метод обработки содержимого: файлы теперь анализируются по отдельности, что положительно сказалось на скорости загрузки web-страниц. Для включения и выключения дополнения теперь не требуется перезапуск браузера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/blogs/comm...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера GNU IceCat 52.3.0
  3. OpenNews: Выпуск GNU LibreJS 6.0.13, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox
  4. OpenNews: Выпуск GNU LibreJS 6.0.10, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: librejs
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  • 1.1, A.Stahl, 11:16, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    Столлман в данном случае обращает внимание на не самую большую проблему. Разумеется его понять можно. Свободность это его "фишка" и на неё он будет акцентировать внимание в первую очередь.
    Но практическая проблема ЯваСкрипта совсем не в свободности. 90% ЯваСкрипта бесполезно, 9% откровенно вредно, а без оставшего процента вполне можно было бы и обойтись.
     
     
  • 2.14, Аноним, 13:43, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Обходись, кто ж мешает Только вот ненавистный тебе js на главной странице опенн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним84701, 15:27, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > Обходись, кто ж мешает. Только вот ненавистный тебе js на главной странице опеннета, переключает табы "Главное" и "Мини-новости"

    Как посещавший и посещающий регулярно опеннет  с помощью маргиналь^W экстравагантных браузеров, с не менее маргинал^W экстравагантными настройками, открою страшную тайну:

    Eсли заходить на opennet.ru (без www) или переходить с (www*)opennet.ru сразу на -> "новости"  или заходить через закладку типа https://opennet.ru/opennews/, то о такой жизненно-важной и несомненно-полезной функции JS на опеннете можно никогда и не узнать, т.к. в этой версии  сайта на табах, вместо JS, висят старые добрые (или немолодежные и старперные — кому что по душе) прямые ссылки:
    https://opennet.ru/opennews/index.shtml
    https://opennet.ru/opennews/main.shtml
    https://opennet.ru/opennews/mini.shtml

    А JS на опеннете действительно необходим только для (удобного) раздавания плюсиков и минусиков ;)
    Все остальное работает и без него.

     
     
  • 4.21, Аноним, 18:01, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    без жс ты бы заходил на отдельную страницу Ваш 1 принят Выберите дальнейшее д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, Аноним84701, 18:38, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > без жс ты бы заходил на отдельную страницу "Ваш +1 принят. Выберите
    > дальнейшее действие: 1) Вернуться к треду 2) Выйти на главную страницу
    > 3) Отменить +1 и поставить -1 4) Отменить +1, но не ставить -1"

    Cовсем не сомневаюсь, что в  исполнении современного смузифила^W разработчика это будет выглядеть именно так ;)

    Но кармадр^H^Hcистемам на форумах уже лет ... больше, чем некоторым посетителям опеннета. И тогда это решалось несколько  проще – был переход на страничку (позже, с появлением соотв. CSS фич – всплывающая на страничке менюшка, хотя тут я точно уже не помню, обходилось ли все действительно без JS) c "обоснование для плюса/минуса", ссылкой "вертай меня назад, я передумал" и автоматической перенаправкой обратно в тему.

     
  • 2.16, Аноним2, 14:40, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Пруф || GTFO?
     
     
  • 3.18, A.Stahl, 15:41, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да, можешь GTFO. У меня нет возражений.
     
     
  • 4.25, Аноним2, 19:12, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Впрочем как нет и пруфов у тебя. Зато у теья есть танк, в котором ты плотно так засел, мечтая о вебе без джаваскрипта. Мне смешно.
     
  • 1.2, Аноним, 11:19, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Аддон заблочил сайт с аддонами, превратил опеннет в набор кракозябр, а при беско... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 11:42, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Habr без скриптов не работает нормально И вообще тормознутый если не считать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, ryoken, 13:25, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Habr без скриптов не работает нормально... И вообще тормознутый(если не считать мобильной
    > версии)

    Швабр ненужен

     
  • 1.3, Аноним, 11:19, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скоро потребуется и для WebAsm такое
     
     
  • 2.11, Аноним, 12:50, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А потом героически будут бороться с рекламой в бинарниках...
     
  • 1.4, Аноним, 11:23, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А как быть с бандлами webpack, которые прошли через babel и uglifyjs?
     
     
  • 2.23, Аноним, 18:20, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Терпеть Точнее, не некошерный пипилитарный жс-код терпеть, а отключить жс к чер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, nobody, 11:35, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Кому и зачем нужно это дополнение кроме Штольмана Кто и зачем будет его устанав... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, iPony, 11:39, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ну люди весьма с нетрадиционные в плане мировозрения.
    Правда самое смешное, что тут каждый будет пропагандировать подобные вещи, но сам себе такое не засадит.
     
  • 1.9, Аноним, 11:51, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Поставил, сломался opennet
     
  • 1.15, Аноним, 13:47, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    GitLab тоже сломали животноводы!
     
  • 1.19, Аноним, 16:09, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    %USERNAME%, без LibreJS ты можешь СВОБОДНО загружать любой JS код
     
     
  • 2.22, Аноним, 18:03, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Лицензия должна быть определена Твёрдо и чётко ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 19:39, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    никто никому ничего не должен Вот это и есть истинная свобода без либерастичес... весь текст скрыт [показать]
     

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