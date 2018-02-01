01.02.2018 11:10  Выпуск GNU LibreJS 7.11, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox

3.17 , Аноним84701, 15:27, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] +3 + / – > Обходись, кто ж мешает. Только вот ненавистный тебе js на главной странице опеннета, переключает табы "Главное" и "Мини-новости" Как посещавший и посещающий регулярно опеннет с помощью маргиналь^W экстравагантных браузеров, с не менее маргинал^W экстравагантными настройками, открою страшную тайну: Eсли заходить на opennet.ru (без www) или переходить с (www*)opennet.ru сразу на -> "новости" или заходить через закладку типа https://opennet.ru/opennews/, то о такой жизненно-важной и несомненно-полезной функции JS на опеннете можно никогда и не узнать, т.к. в этой версии сайта на табах, вместо JS, висят старые добрые (или немолодежные и старперные — кому что по душе) прямые ссылки:

https://opennet.ru/opennews/index.shtml

https://opennet.ru/opennews/main.shtml

https://opennet.ru/opennews/mini.shtml А JS на опеннете действительно необходим только для (удобного) раздавания плюсиков и минусиков ;)

Все остальное работает и без него. 4.21 , Аноним, 18:01, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – весь текст скрыт [показать] без жс ты бы заходил на отдельную страницу Ваш 1 принят Выберите дальнейшее д... 5.24 , Аноним84701, 18:38, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – > без жс ты бы заходил на отдельную страницу "Ваш +1 принят. Выберите

> дальнейшее действие: 1) Вернуться к треду 2) Выйти на главную страницу

> 3) Отменить +1 и поставить -1 4) Отменить +1, но не ставить -1" Cовсем не сомневаюсь, что в исполнении современного смузифила^W разработчика это будет выглядеть именно так ;) Но кармадр^H^Hcистемам на форумах уже лет ... больше, чем некоторым посетителям опеннета. И тогда это решалось несколько проще – был переход на страничку (позже, с появлением соотв. CSS фич – всплывающая на страничке менюшка, хотя тут я точно уже не помню, обходилось ли все действительно без JS) c "обоснование для плюса/минуса", ссылкой "вертай меня назад, я передумал" и автоматической перенаправкой обратно в тему.