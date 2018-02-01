31.01.2018 23:51  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.14

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|3.19, Anonymoustus, 04:29, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Сравнить, просто сравнить. Органолептически и по диспетчеру потребляемых ресурсов. Запустить рядом Opera Presto, Seamonkey, Pale Moon, Firefox 58, Safari^WChrome, Vivaldi. И в итоге оставить первые три, а остальные выбросить, ибо печалька с ними.
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|1.17, Игорь, 04:17, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Браузер выглядит приятно, но на этом все... я давно перелопатил интерфейс chromium для себя чтобы похоже было... и без всяких nodejs и react’ов
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|1.22, прохожий, 06:45, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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лучше уж lynx и иже с ними, по крайней мере знаешь зачем на это идешь.
"ойсмотрите, какаяпанель!"
"мамочки, я чуть смузи не поперхнулся от их перегруппировки web-панелей"
"лучший дизайн среди бравзеров в этом году"
"мама я садик не пойду, у миня митап"
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