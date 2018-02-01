The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

31.01.2018 23:51  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.14

Доступен проприетарный web-браузер Vivaldi 1.13, разрабатываемый на базе движка Chromium и продолжающий развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Основные новшества:

  • Добавлен вертикальный вариант режима читателя (Reader Mode), который может оказаться более привычным для азиатских языков;
  • Во встроенной системе заметок (Notes) появилась поддержка разметки Markdown;
  • Добавлена функция перегруппировки web-панелей, позволяющая выбрать удобный для себя порядок следования web-панелей в боковой панели;
  • Добавлена возможность изменения порядка поисковых движков при помощи механизма drag&drop;
  • Для воспроизведения H.264/AAC в сборках для Linux необходимо обновить Chromium до версии 64 или установить свежий (64) выпуск пакета chromium-codecs-ffmpeg-extra.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/blog/vival...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.13
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.12
  4. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  5. OpenNews: Четвёртый кандидат в релизы браузера Otter
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 50 с блокировщиком кода для майнинга криптовалют на сайтах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vivaldi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 00:38, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Читайте в этом треде - электрон тормозит - браузер в браузере - вспомнити lef... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 00:42, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    - порошковая еда будущего
    - дома из пенопласта
     
     
  • 3.7, Kuromi, 02:29, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какого будущего? Догширак уже лет 15 с нами минимум!
     
     
  • 4.13, Аноним, 03:25, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Типа такой https github com vitanit vitanit-info http www aif ru food produc... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, Аноним, 00:42, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    О, ты такой умный, слушай, а расскажи почему на опеннете нет новостей о Iridium ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.4, Аноним, 00:49, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а оБ Утюге?
    А о Brave?
     
     
  • 4.12, Аноним, 03:22, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чё за браузер такой «бравый утюг»? в первы
     
     
  • 5.14, Аноним, 03:27, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Немецкий браузер с дефолтным яндексом поисковиком - который трудно выдрать и в к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.21, iPony, 06:02, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > в котором муляж искходников на депозитфайле лежат

    поправил

     
  • 5.15, Аноним, 03:29, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А Brave чудо браузер - но который надо устанавливать дополнения скачивая их вруч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.5, Annoynymous, 01:05, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что ты не написал.
     
  • 2.8, Аноним2, 02:34, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Я гляжу libastral тоже обновился,
    ... или это просто список вещей от которых у тебя пригорает?
     
  • 2.9, Дуплик, 02:59, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > а qt еще медленнее

    Да, интерфейс на React и Node.js будет куда как быстрее интерфейса на Qt.

     
  • 2.10, rpm, 03:05, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/

    > - вспомнити leftpad;

    Такое не забудеш

     
  • 2.16, лох, 03:55, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    - Error (Success)
     
  • 1.6, Аноним, 01:37, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отличный браузер с гибкими настройками Особенно приоритет звука на вкладках Ме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, rpm, 03:07, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Отличный браузер с гибкими настройками.

    Как можно объективно измерить гибкость программ, чтобы их ставнивать?

     
     
  • 3.19, Anonymoustus, 04:29, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сравнить, просто сравнить. Органолептически и по диспетчеру потребляемых ресурсов. Запустить рядом Opera Presto, Seamonkey, Pale Moon, Firefox 58, Safari^WChrome, Vivaldi. И в итоге оставить первые три, а остальные выбросить, ибо печалька с ними.
     
  • 1.17, Игорь, 04:17, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Браузер выглядит приятно, но на этом все... я давно перелопатил интерфейс chromium для себя чтобы похоже было... и без всяких nodejs и react’ов
     
  • 1.18, Anonymoustus, 04:26, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript

    Да, в этом месте данное ненужно можно выбрасывать.

     
  • 1.20, Аноним, 05:18, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лучшая замена похоронившей себя лисичке, если лень ковыряться в зоопарке палемун... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, прохожий, 06:45, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    лучше уж lynx и иже с ними, по крайней мере знаешь зачем на это идешь.
    "ойсмотрите, какаяпанель!"
    "мамочки, я чуть смузи не поперхнулся от их перегруппировки web-панелей"
    "лучший дизайн среди бравзеров в этом году"
    "мама я садик не пойду, у миня митап"
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor