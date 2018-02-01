31.01.2018 23:51  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.14

Доступен проприетарный web-браузер Vivaldi 1.13, разрабатываемый на базе движка Chromium и продолжающий развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Основные новшества: Добавлен вертикальный вариант режима читателя (Reader Mode), который может оказаться более привычным для азиатских языков;

Во встроенной системе заметок (Notes) появилась поддержка разметки Markdown;

Добавлена функция перегруппировки web-панелей, позволяющая выбрать удобный для себя порядок следования web-панелей в боковой панели;

Добавлена возможность изменения порядка поисковых движков при помощи механизма drag&drop;

Для воспроизведения H.264/AAC в сборках для Linux необходимо обновить Chromium до версии 64 или установить свежий (64) выпуск пакета chromium-codecs-ffmpeg-extra.



