31.01.2018 23:14  Бета-выпуск openSUSE Leap 15

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|1.2, VINRARUS, 23:55, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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openSUSE самый стабильный и шустрый дистрибутив с современным DE из всех которые я пробовал!
НИГДЕ больше KDE так идеально не работает (дада, неон глотает пыль).
От чего у него так мало пользователей?
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|3.7, VINRARUS, 00:41, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Украинский язык с коробки там уже нормально ставится?
Отлично всё с украинизацией, а в отличии от манжары он есть и в загрузчике и при установке.
Даже сусовские гуевые проги полностью на украинском (а сам KDE тем более).
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|2.5, sabakka, 00:16, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ну х3, пару лет обратно, на старый thinkpad поставил openSUSE - тормозит smplayer, firefox, поставил Fedoru - много быстрее, времени разбираться не было, так и отдал.
сам пользуюсь suse с времен 6.4, но вот такая ерунда была.
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|2.9, Константавр, 01:10, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Никогда не мог усидеть на нём дольше месяца. Нужные пакеты всегда были собраны скакими-то недостатками, так что приходилось искать сторонние ванкликовые сберки укоторых свои зависимости и начинался ад. А если поставить КДЕ и смотреть, как прекрасно он работает, то да, зюзивполне хватает. Жаль, что мне компьютер нужен не для этого. Лично мой путь Манджара. И работает стабильно и собирается всё из сорцов, если не устраивает собранное.
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|3.16, ryoken, 07:14, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну видать остальным фанатизм 🤓 не зашёл
А может кто-то аргументированно, а в идеале и непредвзято сравнить сабж с ДебСид? Использую ДебСид, на установку-допилку суси как-то времени и аппаратных средств нету...
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|1.10, kknight, 01:35, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У меня несколько дней назад 15.0 Alpha обновилась до Beta. Очень радует скорость и отзывчивость интерфейса, уже давно есть Packman для Leap 15, так что жить можно.
Из неприятных вещей пока заметил только такое:
- по умолчанию там включён ibus, который, по ходу, нужен только для китайцев и мешает переключать раскладки стандартными средствами KDE;
- если выйти в SDDM и войти снова, то отваливаетсяч Pulseaudio. Хз почему так.
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