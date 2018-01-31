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31.01.2018 23:14  Бета-выпуск openSUSE Leap 15

Началось тестирование бета-версии дистрибутива openSUSE Leap 15, основой которого стал базовый набор пакетов промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15, поверх которого поставляются более новые выпуски рабочего стола и пользовательских приложений. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 3.8 Гб (x86_64). Из особенностей openSUSE Leap 15 упоминается обновление оформления рабочего стола, использование ядра Linux 4.14, поставка нового выпуска пользовательсного окружения KDE Plasma 5.12 и задействование пакетного менеджера rpm 4.14.

Разработка openSUSE Leap 15 ведётся в рамках rolling-модели, подразумевающей активное применение автоматизированных средств тестирования и публикацию снапшотов, обновляемых раз в несколько дней, без выпуска классических альфа- и бета-сборок. Изменение нумерации выпусков обусловлено желанием синхронизировать номера версий openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise. Так как номер 13 уже использовался в openSUSE, решено перепрыгнуть на несколько номеров вперёд и опубликовать сразу openSUSE 15 и SLE 15. Номер 14 пропущен так как он отождествляется с веткой openSUSE Leap 42.x. В дальнейшем, на базе SLE 15 SP1 будет сформирован openSUSE Leap 15.1 и т.д.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2018...)
  2. OpenNews: Проект openSUSE анонсировал Tumbleweed Snapshots
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование SUSE Linux Enterprise 15
  4. OpenNews: Объединение SUSE Studio и Open Build Service
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 42.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opensuse, suse
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  • 1.1, Аноним, 23:42, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Этот номер пропустили другой пропустили В чём проблема сделать номер произ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, VINRARUS, 23:55, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    openSUSE самый стабильный и шустрый дистрибутив с современным DE из всех которые я пробовал!
    НИГДЕ больше KDE так идеально не работает (дада, неон глотает пыль).
    От чего у него так мало пользователей?
     
     
  • 2.4, Анончик999999, 00:14, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Украинский язык с коробки там уже нормально ставится?
     
     
  • 3.7, VINRARUS, 00:41, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Украинский язык с коробки там уже нормально ставится?

    Отлично всё с украинизацией, а в отличии от манжары он есть и в загрузчике и при установке.
    Даже сусовские гуевые проги полностью на украинском (а сам KDE тем более).

     
     
  • 4.11, Аноним2, 02:28, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > украинизацией

    украинификацией?

     
  • 2.5, sabakka, 00:16, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну х3, пару лет обратно, на старый thinkpad поставил openSUSE - тормозит smplayer, firefox, поставил Fedoru - много быстрее, времени разбираться не было, так и отдал.

    сам пользуюсь suse с времен 6.4, но вот такая ерунда была.

     
     
  • 3.14, Anonymoustus, 04:24, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Могу спорить, что на этом ноутбуке его родная винда работала быстрее.
     
  • 2.6, Конь, 00:18, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо, пыль глотает не неон.
     
  • 2.9, Константавр, 01:10, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Никогда не мог усидеть на нём дольше месяца. Нужные пакеты всегда были собраны скакими-то недостатками, так что приходилось искать сторонние ванкликовые сберки укоторых свои зависимости и начинался ад. А если поставить КДЕ и смотреть, как прекрасно он работает, то да, зюзивполне хватает. Жаль, что мне компьютер нужен не для этого. Лично мой путь Манджара. И работает стабильно и собирается всё из сорцов, если не устраивает собранное.
     
  • 2.13, Anonymoustus, 04:22, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Возможно потому, что KDE не нужно.
     
  • 2.15, iPony, 05:53, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну видать остальным фанатизм 🤓  не зашёл
     
     
  • 3.16, ryoken, 07:14, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну видать остальным фанатизм 🤓  не зашёл

    А может кто-то аргументированно, а в идеале и непредвзято сравнить сабж с ДебСид? Использую ДебСид, на установку-допилку суси как-то времени и аппаратных средств нету...

     
  • 1.3, Аноним, 23:56, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    от такой нумерации версий где-то в темноте тихо плачет маленький поцтер
     
  • 1.10, kknight, 01:35, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня несколько дней назад 15.0 Alpha обновилась до Beta. Очень радует скорость и отзывчивость интерфейса, уже давно есть Packman для Leap 15, так что жить можно.
    Из неприятных вещей пока заметил только такое:
    - по умолчанию там включён ibus, который, по ходу, нужен только для китайцев и мешает переключать раскладки стандартными средствами KDE;
    - если выйти в SDDM и войти снова, то отваливаетсяч Pulseaudio. Хз почему так.
     
     
  • 2.12, leap42, 02:36, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    репортите оба бага, они ждут (вчера в их рассылке видел)
     

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