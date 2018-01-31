31.01.2018 23:14  Бета-выпуск openSUSE Leap 15

Началось тестирование бета-версии дистрибутива openSUSE Leap 15, основой которого стал базовый набор пакетов промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15, поверх которого поставляются более новые выпуски рабочего стола и пользовательских приложений. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 3.8 Гб (x86_64). Из особенностей openSUSE Leap 15 упоминается обновление оформления рабочего стола, использование ядра Linux 4.14, поставка нового выпуска пользовательсного окружения KDE Plasma 5.12 и задействование пакетного менеджера rpm 4.14.

Разработка openSUSE Leap 15 ведётся в рамках rolling-модели, подразумевающей активное применение автоматизированных средств тестирования и публикацию снапшотов, обновляемых раз в несколько дней, без выпуска классических альфа- и бета-сборок. Изменение нумерации выпусков обусловлено желанием синхронизировать номера версий openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise. Так как номер 13 уже использовался в openSUSE, решено перепрыгнуть на несколько номеров вперёд и опубликовать сразу openSUSE 15 и SLE 15. Номер 14 пропущен так как он отождествляется с веткой openSUSE Leap 42.x. В дальнейшем, на базе SLE 15 SP1 будет сформирован openSUSE Leap 15.1 и т.д.



