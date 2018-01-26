26.01.2018 22:15  Оценка оперативности устранения новых уязвимостей в BSD-системах

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|1.1, iZEN, 22:43, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А что вы хотите, если на хайпе только GNU/Linux, и молодёжь практически не знает об альтернативных Unix-системах. О BSD где-то что-то слышали, что они стары, и к тому же местный админ не осилил установить одну из *BSD или в лучшем случае "посмотрел", а потом "напел" неокрепшим умам о городских легендах. И вот такое негативное отношение систематически складывается от недостаточного знания и умения разобраться. Какая смена поколений будет, нетрудно догадаться.
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|5.17, iZEN, 23:27, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> вопрос уже давно стоит по другому "а что, кому-то еще нужны Unix подобные системы кроме Linux ?"
Да в BSD ковыряться надо, кучу настроечных конфигов перебрать РУКАМИ, что-то вкомпилировать. А в Linux ПАКЕТИКИ: тык-тык и готово!
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|6.45, kai3341, 01:21, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да в BSD ковыряться надо, кучу настроечных конфигов перебрать РУКАМИ, что-то вкомпилировать. А в Linux ПАКЕТИКИ: тык-тык и готово!
Изя, вы так говорите, что пыщь инсталл -- это таки что-то плохое, и Ъ можно стать, только занимаясь мастурбацией
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|5.21, Onanon, 23:35, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> чтобы кроме убогого домашнего роутера еще и кластеры можно было бы строить и приложения разные в клаудах разворачивать.
Вы не поверите, но это можно и без докера. И в своей нише, кмк, докер то ещё г.
Энивэй, моё сомнение в нужности было о докере в freebsd в том виде, в котором он есть там сейчас, а не о docker вообще.
> вопрос уже давно стоит по другому "а что, кому-то еще нужны Unix подобные системы кроме Linux ?"
Вы не поверите, но такой вопрос никогда и не ставился. Все выбирают решения под свои требования, и только.
> а docker в BSD работает как обычно там принято - через жопу:
> недописанный (экспериментальный) слой эмуляции Linux бинарников (64 bit only). скажем
> дружно - зачем надо.
Ага, я именно об этом. Не могу комментировать его недописанность - не пользовался. Зачем это было вообще делать - также не понимаю. Сделали бы чуть более навороченную инфру вокруг jail, например, мне было бы понятно зачем. Но зачем ЭТО - не понимаю тоже.
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|7.35, Onanon, 00:29, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Сделали бы чуть более навороченную инфру вокруг jail
> Они и сделали, даже немножко работало. Только пока делали, апстрим переколбасил весь
> докер, и пришлось начинать заново.
Ну они скопировали докер, а зачем? Вся эта хрень с линуксулатором и т.п.? Сразу же понятно, что такое решение никому не нужно при наличии linux.
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|8.43, пох, 01:11, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Они и сделали, даже немножко работало. Только пока делали, апстрим переколбасил весь
>> докер, и пришлось начинать заново.
> Ну они скопировали докер, а зачем?
то что сделали-и-немножко-работало - непонятно, зачем - потому что это была попытка сделать _native_ докер. Который a) ненужно, потому что jail его вполне заменяет b) ненужно потому что не решает проблему "девелопер надевелопил что-то запускающееся только на его машине".
А то что сейчас - очень даже понятно, зачем- запустить такую вот неведомую похабень, хотя бы криво-косо-один раз, на посмотреть. Если получилось - то повезло, а если и не получилось, то ты ровно в той же позе, что был до этого - ищешь линyпс с "контейнерами" (вполне вероятно для ради убедиться что гуано, выбросить и закрасить место).
Разумеется, оно обязано быть линуксолятором, поскольку у горе-девелопера "микросервиса" - линукс.
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|3.14, другой Аноним, 23:22, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Гы. Я тут однажды спросил у бсдшников, чем FreeBSD лучше Линукса для
> десктопа. Бсдшники вместо этого начали мне рассказывать свои фантазии о том,
> какой плохой Линукс. Хотя не, нашёлся один, который что-то ответил по
> теме, но когда я спросил его о новой Плазме в репозиториях,
> он прокричал "Плазма нинужна, Емакса достаточно!"
Что говорите? Хотели еще добавить подтвержающую ссылочка на этот мистический ресурс, существующий не только в вашей голове, но забыли? Да ладно. Мы вам верим и так!
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|5.20, другой Аноним, 23:35, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> добавить подтвержающую ссылочку
> Этот мистический ресурс называется Опеннет, новость о докладе состояния разработки FreeBSD,ищи сам.
Мне нравится ваша аргументация ваших же утвреждений! "Ищи сам!". Солидно!
Ведь все знают, что опеннет основной ресурс бздшников и речь не о 3,5 анонимов, из которых два тупо троллят!
В общем, незачет, жЫрненький ты наш.
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|4.28, Anonymoustus, 00:01, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У ребят нет выбора: сектантские истерики и хайп, которые лапчатый базар давно сделал нормой общения, имеют определенное влияние на потребителя. Чтобы не отпугнуть оставшиеся три с половиной компании от своих систем, бздуны теперь сообщают о проблемах иносказательно.
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|5.48, arisu, 03:11, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Чтобы не отпугнуть оставшиеся три с половиной компании от своих систем
но как же… ведь либеральная лицензия же… ведь гпл ненастоящая свобода… конторы с проприетарной моделью помогут, они честные и справедливые… как же так…
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|5.39, Onanon, 00:48, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Я же спецом сорцы грепнул. Или затерли/поменяли все упоминания о grsec или
> все же просто использовали в качестве эталона.
Ну, кажется, логично, что о прямом переносе кода не может быть речи ввиду разного устройства ядра FreeBSD и Linux.
> Я очень уж пристально не слежу, но в списках рассылок и в
> квартальном отчете мелькала велосипедная реализация от kib, а не взятая из
> HB.
> https://www.freebsd.org/news/status/report-2016-04-2016-06.html#ASLR-Interim-S
Возможно, я тоже не слишком пристально слежу.
> Можно использовать фряшные. На безрыбье ...
Я собираю из портов. Так как всё это у меня just for fun, увы, можно позаморачиваться.
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|2.15, iZEN, 23:23, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Самый интересный bsd был frenzy, но он помер :(
frenzy был интересной попыткой быстро создать компактную систему для проведения восстановительных работ.
А так, после изучения FreeBSD, например, сможешь сам создать загрузочную флешку с операционной системой и тем ПО, которое тебе требуется. И необязательно для восстановительных работ - для чего угодно, например, для графических презентаций каких-то продуктов.
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|1.30, Onanon, 00:11, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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О, и жалко ещё DrafonflyBSD не рассматривали.
1) Диллон выпустил патчи для Meltdown и секьюрити-анонс сильно раньше, чем все прочие BSD.
2) ЕМНИП, есть проект по портированию HardenedBSD в Dragonfly. И вроде даже что-то уже перенесли.
DrafonflyBSD последнее время вообще только радует. Пара-тройка лет с такой же динамикой развития и FreeBSD отправится на помойку, а её место займёт стрекоза. ИМХО.
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|3.41, Onanon, 01:00, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> И там даже есть работающая виртуализация?
Есть vkernel (паравиртуализация), есть jail'ы, старые и немощные относительно FreeBSD.
Только причём тут это? FreeBSD сейчас видный игрок на рынке виртуализации? Я что-то проспал?
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|1.42, RobotsCantPoop, 01:04, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Хуже всего обстоит дело с ОС NetBSD, качество кода которой очень разнородно, а время доставки исправлений слишком велико. Ошибки были исправлены за ночь, но были доведены до пользователей только через 6 месяцев из-за редкого формирования обновлений.
Ндэээ... Очередной "люникс-иксперт".
Не хватает только вывода: "бигите на люникс, желательно на платный редхет, там с безопасностью всё окай!!!"
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|2.50, arisu, 03:15, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Не хватает только вывода: "бигите на люникс, желательно на платный редхет, там
> с безопасностью всё окай!!!"
ну, он нечаянно посчитал пользователей бсд существами, которые в состоянии составлять простейшие логические цепочки. оптимист потому что.
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