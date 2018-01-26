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26.01.2018 22:15  Оценка оперативности устранения новых уязвимостей в BSD-системах

Директор подразделения компании IOActive, занимающегося тестированием систем безопасности, в докладе на конференции 34c3 привёл статистику, свидетельствующую о недостатке разработчиков, способных заниматься выявлением и исправлением ошибок в BSD-системах.

В ходе проведённого летом поверхностного аудита в ядрах трёх наиболее распространённых BSD-систем было выявлено 115 ошибок, потенциально приводящих к проблемам с безопасностью. 30 ошибок было найдено в ядре FreeBSD, 25 в OpenBSD и 60 в NetBSD. Спустя полгода после информирования разработчиков данных систем о проблемах, многие из ошибок остались неисправленными или не были доведены до пользователей.

Наиболее перспективной с точки зрения обеспечения безопасности называется ОС OpenBSD, ошибки в ядре которой были не столь тривиальны, а разработчики исправили ошибки в течение нескольких дней. Недостаток числа разработчиков в OpenBSD компенсируется оставлением только самой необходимой функциональности и внедрением прогрессивных методов противостояния эксплуатации уязвимостей.

Во FreeBSD разработчики отреагировали на проблемы в течение недели, но исправили в репозитории лишь часть проблем и выпустили лишь несколько отчётов об уязвимостях. Статус исправления остальных ошибок находится в неопределённом состоянии, так как разработчики посчитали, что для них отсутствуют практические пути эксплуатации и перенесли из категории проблем с безопасностью в область обычных ошибок.

Хуже всего обстоит дело с ОС NetBSD, качество кода которой очень разнородно, а время доставки исправлений слишком велико. Ошибки были исправлены за ночь, но были доведены до пользователей только через 6 месяцев из-за редкого формирования обновлений.

С учётом того, что многие из проблем лежали на поверхности и не потребовали больших усилий для их выявления, исследователь делает вывод, что небольшое число отчётов об уязвимостях в BSD системах говорит не об их безопасности, а о недостаточном числе разработчиков, заинтересованных в проведении аудита. Также отмечается слишком большое время жизни ошибок, от их появления в коде до обнаружения. По утверждению докладчика, большинство уязвимостей в ядре Linux выявляются достаточно оперативно. В BSD-системах ситуация иная и ряд выявленных исследователем проблем находились в коде 10 и более лет.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.csoonline.com/arti...)
  2. OpenNews: Отчёт о состоянии безопасности открытого кода
  3. OpenNews: Сравнение защищённости FreeBSD и OpenBSD
  4. OpenNews: В OpenBSD добавлена новая защита от атак на основе заимствования кусков кода
  5. OpenNews: Проект OpenBSD представил технику защиты RETGUARD
  6. OpenNews: Инфраструктура проекта FreeBSD подверглась взлому, не исключена подмена пакетов
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: bsd, netbsd, openbsd, freebsd, security
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, iZEN, 22:43, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    А что вы хотите, если на хайпе только GNU/Linux, и молодёжь практически не знает об альтернативных Unix-системах. О BSD где-то что-то слышали, что они стары, и к тому же местный админ не осилил установить одну из *BSD или в лучшем случае "посмотрел", а потом "напел" неокрепшим умам о городских легендах. И вот такое негативное отношение систематически складывается от недостаточного знания и умения разобраться. Какая смена поколений будет, нетрудно догадаться.
     
     
  • 2.2, Аноним, 22:54, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –7 +/
    На этом вашем BSD даже докер не работает. Ну и зачем они тогда.
     
     
  • 3.6, lavros, 22:57, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Есть jails — https://www.freebsd.org/doc/handbook/jails.html
     
  • 3.7, Onanon, 22:58, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Работает https wiki freebsd org Docker Хотел бы, правда, знать зачем ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Sfinx, 23:21, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    чтобы кроме убогого домашнего роутера еще и кластеры можно было бы строить и при... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, iZEN, 23:27, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > вопрос уже давно стоит по другому "а что, кому-то еще нужны Unix подобные системы кроме Linux ?"

    Да в BSD ковыряться надо, кучу настроечных конфигов перебрать РУКАМИ, что-то вкомпилировать. А в Linux ПАКЕТИКИ: тык-тык и готово!

     
     
  • 6.45, kai3341, 01:21, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да в BSD ковыряться надо, кучу настроечных конфигов перебрать РУКАМИ, что-то вкомпилировать. А в Linux ПАКЕТИКИ: тык-тык и готово!

    Изя, вы так говорите, что пыщь инсталл -- это таки что-то плохое, и Ъ можно стать, только занимаясь мастурбацией

     
  • 5.21, Onanon, 23:35, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > чтобы кроме убогого домашнего роутера еще и кластеры можно было бы строить и приложения разные в клаудах разворачивать.

    Вы не поверите, но это можно и без докера. И в своей нише, кмк, докер то ещё г.
    Энивэй, моё сомнение в нужности было о докере в freebsd в том виде, в котором он есть там сейчас, а не о docker вообще.

    > вопрос уже давно стоит по другому "а что, кому-то еще нужны Unix подобные системы кроме Linux ?"

    Вы не поверите, но такой вопрос никогда и не ставился. Все выбирают решения под свои требования, и только.

    > а docker в BSD работает как обычно там принято - через жопу:
    > недописанный (экспериментальный) слой эмуляции Linux бинарников (64 bit only). скажем
    > дружно - зачем надо.

    Ага, я именно об этом. Не могу комментировать его недописанность - не пользовался. Зачем это было вообще делать - также не понимаю. Сделали бы чуть более навороченную инфру вокруг jail, например, мне было бы понятно зачем. Но зачем ЭТО - не понимаю тоже.

     
     
  • 6.31, Аноним, 00:22, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они и сделали, даже немножко работало Только пока делали, апстрим переколбасил ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.35, Onanon, 00:29, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Сделали бы чуть более навороченную инфру вокруг jail
    > Они и сделали, даже немножко работало. Только пока делали, апстрим переколбасил весь
    > докер, и пришлось начинать заново.

    Ну они скопировали докер, а зачем? Вся эта хрень с линуксулатором и т.п.? Сразу же понятно, что такое решение никому не нужно при наличии linux.

     
     
  • 8.43, пох, 01:11, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Они и сделали, даже немножко работало. Только пока делали, апстрим переколбасил весь
    >> докер, и пришлось начинать заново.
    > Ну они скопировали докер, а зачем?

    то что сделали-и-немножко-работало - непонятно, зачем - потому что это была попытка сделать _native_ докер. Который a) ненужно, потому что jail его вполне заменяет b) ненужно потому что не решает проблему "девелопер надевелопил что-то запускающееся только на его машине".

    А то что сейчас - очень даже понятно, зачем- запустить такую вот неведомую похабень, хотя бы криво-косо-один раз, на посмотреть. Если получилось - то повезло, а если и не получилось, то ты ровно в той же позе, что был до этого - ищешь линyпс с "контейнерами" (вполне вероятно для ради убедиться что гуано, выбросить и закрасить место).

    Разумеется, оно обязано быть линуксолятором, поскольку у горе-девелопера "микросервиса" - линукс.


     
     
  • 9.46, Onanon, 01:25, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То, что ты описываешь - это, безусловно, решение некой проблемы, вопрос в том, т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.37, IMHO, 00:44, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    оно работает если х64 и оперативка есть, а не старый ПК
     
  • 2.4, Аноним, 22:57, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Альтернативные, значит. Линус, помоги, тут пропаганда бдсмунистов!
     
  • 2.8, Sluggard, 23:07, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почему же не осилил Может просто не захотел, потому что узнал, что 171 неболь... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, Аноним, 23:10, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Гы Я тут однажды спросил у бсдшников, чем FreeBSD лучше Линукса для десктопа Б... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, другой Аноним, 23:22, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Гы. Я тут однажды спросил у бсдшников, чем FreeBSD лучше Линукса для
    > десктопа. Бсдшники вместо этого начали мне рассказывать свои фантазии о том,
    > какой плохой Линукс. Хотя не, нашёлся один, который что-то ответил по
    > теме, но когда я спросил его о новой Плазме в репозиториях,
    > он прокричал "Плазма нинужна, Емакса достаточно!"

    Что говорите? Хотели еще добавить подтвержающую ссылочка на этот мистический ресурс, существующий не только в вашей голове, но забыли? Да ладно. Мы вам верим и так!

     
     
  • 4.16, Аноним, 23:24, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Этот мистический ресурс называется Опеннет, новость о докладе состояния разработ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, другой Аноним, 23:35, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/

    >> добавить подтвержающую ссылочку
    > Этот мистический ресурс называется Опеннет, новость о докладе состояния разработки FreeBSD,ищи сам.

    Мне нравится ваша аргументация ваших же утвреждений! "Ищи сам!". Солидно!
    Ведь все знают, что опеннет основной ресурс бздшников и речь не о 3,5 анонимов, из которых два тупо троллят!
    В общем, незачет, жЫрненький ты наш.


     
  • 3.24, Аноним, 23:52, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Немного перефразируя классика Я помню не очень чудн 243 е мгновенье Передо мн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, ыздец, 23:31, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что вы хотите, если некоторые фанатики BSD пользуют её на виртуалке? Зато как эти персонажи любят себя в грудь колотить...
     
  • 2.23, Anonymoustus, 23:50, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Два стакана солярки этому анониму!
     
  • 2.34, Sunderland93, 00:25, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И что ты хочешь этим сказать? Что в дырявости BSD виноват Линукс? А ты не подумал, что твоя BSD может быть реально не нужна, по причине того что тот же Линукс банально лучше?
     
  • 1.3, Аноним, 22:54, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Во FreeBSD вообще своеобразное отношение к уязвимостям, как-то они отказывались ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, другой Аноним, 23:17, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не мерседес, а запорожец, не в карты, а в спортлотто http seclists org bugtra... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 23:45, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Во FreeBSD не лучше https lists freebsd org pipermail freebsd-security 2006-O... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, Аноним, 23:55, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, Поттерингу тоже какой-то Приз за это совсем недавно вручали ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.28, Anonymoustus, 00:01, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У ребят нет выбора: сектантские истерики и хайп, которые лапчатый базар давно сделал нормой общения, имеют определенное влияние на потребителя. Чтобы не отпугнуть оставшиеся три с половиной компании от своих систем, бздуны теперь сообщают о проблемах иносказательно.
     
     
  • 5.48, arisu, 03:11, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чтобы не отпугнуть оставшиеся три с половиной компании от своих систем

    но как же… ведь либеральная лицензия же… ведь гпл ненастоящая свобода… конторы с проприетарной моделью помогут, они честные и справедливые… как же так…

     
  • 2.40, Sw00p aka Jerom, 00:55, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Во FreeBSD вообще своеобразное отношение к уязвимостям

    Да полный пох*изм там, в базовой системе хлама полно, которое выпилить нужно, не говорю уже о всякого рода багов которые годами игнорируются

     
  • 1.5, Onanon, 22:57, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Интересно, а насколько HardenedBSD (ветка с портами PAX и пр. из grsec) меняет ситуацию с безопасностью FreeBSD?
     
     
  • 2.18, другой Аноним, 23:29, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интересно, а насколько HardenedBSD (ветка с портами PAX и пр. из grsec)

    Вы бы осторожнее с терминологией. "Порт" подразумевает использование (измененного) кода.
    Но из grsecurity я в hardenedbsd я вижу только отсылки на
    http://pax.grsecurity.net/docs/mprotect.txt
    http://pax.grsecurity.net/docs/randustack.txt и т.д.
    плюс использование paxTest
    > меняет ситуацию с безопасностью FreeBSD?

    Хз, но т.к. не хотят принимать в майнлайн, видимо типа "не считается".


     
     
  • 3.25, Onanon, 23:53, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    The primary goal of HardenedBSD is to port over the grsecurity patchset for Lin... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, другой Аноним, 00:25, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я же спецом сорцы грепнул Или затерли поменяли все упоминания о grsec или все ж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.39, Onanon, 00:48, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я же спецом сорцы грепнул. Или затерли/поменяли все упоминания о grsec или
    > все же просто использовали в качестве эталона.

    Ну, кажется, логично, что о прямом переносе кода не может быть речи ввиду разного устройства ядра FreeBSD и Linux.

    > Я очень уж пристально не слежу, но в списках рассылок и в
    > квартальном отчете мелькала велосипедная реализация от kib, а не взятая из
    > HB.
    > https://www.freebsd.org/news/status/report-2016-04-2016-06.html#ASLR-Interim-S

    Возможно, я тоже не слишком пристально слежу.

    > Можно использовать фряшные. На безрыбье ...

    Я собираю из портов. Так как всё это у меня just for fun, увы, можно позаморачиваться.

     
  • 1.10, paulus, 23:15, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Самый интересный bsd был frenzy, но он помер :(
     
     
  • 2.15, iZEN, 23:23, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Самый интересный bsd был frenzy, но он помер :(

    frenzy был интересной попыткой быстро создать компактную систему для проведения восстановительных работ.
    А так, после изучения FreeBSD, например, сможешь сам создать загрузочную флешку с операционной системой и тем ПО, которое тебе требуется. И необязательно для восстановительных работ - для чего угодно, например, для графических презентаций каких-то продуктов.


     
  • 2.29, Anonymoustus, 00:03, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Самый интересный bsd был frenzy, но он помер :(

    Почему-то в мире BSD идея Live CD не снискала популярности.

     
  • 2.47, atreya, 02:47, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть mfsBSD, с его помощью довольно несложно создать live-дистрибутив под свои нужды.
     
  • 1.12, xm, 23:19, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В статье понравился момент про взаимодействие FreeBSD и Apple. Сосут, упыри, бсдёвый код в OS X свой по-прежнему...
     
  • 1.27, Fidel Castro, 23:57, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А правда что бсдэшники на десктопе сидят на винде? а из смартов выбирают айфоны?
     
     
  • 2.38, noise_poise, 00:46, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Фиделюшка, не вставай из могилы, зомби.
     
  • 2.49, arisu, 03:13, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    конечно. потому что бсд на десктопе — это байтораздирающее зрелище. а на смартах её и вовсе нет. а мерсссский линукс религия не позволяет. так что выбирать особо не из чего.
     
     
  • 3.51, бедный буратино, 04:05, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а на смартах её и вовсе нет

    libc в андроиде из OpenBSD. тогда как из Linux там только ядро

     
  • 1.30, Onanon, 00:11, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, и жалко ещё DrafonflyBSD не рассматривали.
    1) Диллон выпустил патчи для Meltdown и секьюрити-анонс сильно раньше, чем все прочие BSD.
    2) ЕМНИП, есть проект по портированию HardenedBSD в Dragonfly. И вроде даже что-то уже перенесли.

    DrafonflyBSD последнее время вообще только радует. Пара-тройка лет с такой же динамикой развития и FreeBSD отправится на помойку, а её место займёт стрекоза. ИМХО.

     
     
  • 2.36, xm, 00:31, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И там даже есть работающая виртуализация?
     
     
  • 3.41, Onanon, 01:00, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И там даже есть работающая виртуализация?

    Есть vkernel (паравиртуализация), есть jail'ы, старые и немощные относительно FreeBSD.
    Только причём тут это? FreeBSD сейчас видный игрок на рынке виртуализации? Я что-то проспал?

     
  • 1.42, RobotsCantPoop, 01:04, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Хуже всего обстоит дело с ОС NetBSD, качество кода которой очень разнородно, а время доставки исправлений слишком велико. Ошибки были исправлены за ночь, но были доведены до пользователей только через 6 месяцев из-за редкого формирования обновлений.

    Ндэээ... Очередной "люникс-иксперт".

    Не хватает только вывода: "бигите на люникс, желательно на платный редхет, там с безопасностью всё окай!!!"

     
     
  • 2.50, arisu, 03:15, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не хватает только вывода: "бигите на люникс, желательно на платный редхет, там
    > с безопасностью всё окай!!!"

    ну, он нечаянно посчитал пользователей бсд существами, которые в состоянии составлять простейшие логические цепочки. оптимист потому что.

     
  • 1.44, IdeaFix, 01:11, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А когда почит в бозе последний "юикс", что делать с кодом под BSD?
     

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