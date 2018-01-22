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22.01.2018 18:05  Опубликованы библиотеки для работы с форматами EPUB3, AbiWord, MS Publisher, PageMaker и QuarkXPress

Проект Document Liberation, основанный разработчиками LibreOffice для выноса в отдельные библиотеки средств для работы с различными форматами файлов, анонсировал пять библиотек: одну для экспорта в формате EPUB3 и четыре для импорта из файлов в форматах AbiWord, MS Publisher, PageMaker и QuarkXPress. Библиотеки изначально разработаны для LibreOffice 6.0, но благодаря обособленной поставке, позволяют организовать работу с данными форматами не только в LibreOffice, но и в любом стороннем открытом проекте.

  • libe-book - экспорт файлов ODT в формат EPUB3;
  • libabw - импорт документов AbiWord;
  • libmspub - импорт документов MS Publisher;
  • libpagemaker - импорт документов PageMaker 6/7;
  • libqxp - импорт документов и шаблонов QuarkXPress 3.1/4.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Успехи проекта Document Liberation по созданию библиотек для работы с проприетарными форматами
  3. OpenNews: Создатели LibreOffice представили Document Liberation Project
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.4
  5. OpenNews: Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  6. OpenNews: Модуль для интеграции LibreOffice в просмотрщик документов GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: document
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  • 1.1, eRIC, 18:25, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    молодцы!
    думаю было бы понятней если библиотеки все начинались с префиксом liblibre-*
     
     
  • 2.3, h31, 18:33, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    liblibliblibre
     
     
  • 3.6, имя, 18:47, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    https://packages.debian.org/search?searchon=names&keywords=libbiblio
     
     
  • 4.22, Аноним, 21:45, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Так это извращенцы из Debian припписувают ко всем названиям перловых пакетов пре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.12, Аноним, 19:48, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    liblib - библиотека для работы с библиотеками libliblib - внутренняя библиотека... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 23:35, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Те, кто водят хороводы 8212 хороводоводы Те, кто изучают творчество хороводо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, Умная Маша, 21:29, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    https://gcc.gnu.org/onlinedocs/libiberty/Using.html
     
  • 1.2, Онаним, 18:32, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот бы скорее добавили поддержку EPUB, MOBI, AZW и FB2 в Evince...
     
     
  • 2.5, Michael Shigorin, 18:46, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –9 +/
    Вообще эти библиотеки были доступны года три-четыре как https packages altlin... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, vantoo, 19:05, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Первый минус пошел. Уверен, что он будет далеко не последним у этого поста.
     
     
  • 4.9, Аноним, 19:12, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Бессмысленный PR The Document Foundation потому что эти библиотеки существуют с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.16, Тот_Самый_Анонимус, 20:53, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Хм, и что? Надо работать на плюсы?
     
  • 2.8, Ordu, 19:09, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вот бы evince портировали на андроид...
     
  • 2.13, zomg, 20:11, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Попробуйте Okular
     
     
  • 3.14, Онаним, 20:41, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Непременно попробовал бы если бы он не тащил в зависимостях KDE. А ещё Kate и Krusader бы юзал если бы ни это.
     
     
  • 4.25, Аноним, 22:11, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тулкитофобы такие смешные
     
     
  • 5.31, Аноним, 23:41, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да гриб с ними с тулкитами, но KDE же тянет за собой всякие непомуки с аконадями... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, adolfus, 20:49, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    лучше пофиксили бы проблему с открытием окон на многоголовых системах. У меня евинс раскрывается на все мониторы одним окном, а должен на тот, на котором мышиный указатель. И, кстати, не запоминает параметров окна.
     
     
  • 3.23, Онаним, 22:02, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У меня Evince раскрывается каждый раз как ему вздумается (то на весь экран, то малюсеньким окошком, то нормально) но никогда не на все мониторы. На котором мониторе в прошлый раз закрыли - на том и открывается. В общем и то и то бред. Хотелось бы чтобы всегда открывался одним размером (у меня это будет на весь экран, у кого экраны побольше - не на весь, а какой-то другой конкретный размер) и да, на том экране на котором мышка.
     
  • 3.27, user, 23:32, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В i3 и прочих xmonad с несколькими мониторами всё хорошо, но советовать не рискну...
     
  • 1.10, Аноним, 19:28, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    молодцы конечно, а pagemaker вообще еще жив?
     
     
  • 2.11, НяшМяш, 19:46, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Последний апдейт - 30 March 2004. Я не знал, что он так долго протянул - последний раз видел его в версии 6.5
     
     
  • 3.17, PavelR, 21:02, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что сейчас используют вместо него?
     
  • 3.18, PavelR, 21:06, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что сейчас используют вместо него?
     
     
  • 4.19, Аноним, 21:22, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    InDesign Но ещё встречаются, те кто пользуются PageMaker om Последний PageMake... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 21:40, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https://github.com/sk1project/sk1-wx/issues/57
     
     
  • 2.24, Онаним, 22:03, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вы антисемит?
     
  • 1.26, Kuromi, 22:17, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Abiword еще жив? Последний раз когда я его использовал он был настолько сломан, что не мог корректно открыть свои же abw файлы - в минуту назад сохраненном файле текст ехал во все стороны, а порой так вообще падал при сохранении.
     
  • 1.28, Аноним, 23:34, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    это хорошо, а то есть альтернативно одаренные, что как пришлют в этом недопакете... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним, 23:37, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С этого начинать нужно было ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, smile, 00:10, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильноделы - это такие люди, которые потом точно знают как надо было делать правильно с самого начала. Но сами они, как правило, не делают вообще ничего: ни правильного, ни неправильного. Но знают. За это их и ценят.
     

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