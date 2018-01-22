22.01.2018 18:05  Опубликованы библиотеки для работы с форматами EPUB3, AbiWord, MS Publisher, PageMaker и QuarkXPress

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|1.1, eRIC, 18:25, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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молодцы!
думаю было бы понятней если библиотеки все начинались с префиксом liblibre-*
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|3.14, Онаним, 20:41, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Непременно попробовал бы если бы он не тащил в зависимостях KDE. А ещё Kate и Krusader бы юзал если бы ни это.
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|2.15, adolfus, 20:49, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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лучше пофиксили бы проблему с открытием окон на многоголовых системах. У меня евинс раскрывается на все мониторы одним окном, а должен на тот, на котором мышиный указатель. И, кстати, не запоминает параметров окна.
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|3.23, Онаним, 22:02, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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У меня Evince раскрывается каждый раз как ему вздумается (то на весь экран, то малюсеньким окошком, то нормально) но никогда не на все мониторы. На котором мониторе в прошлый раз закрыли - на том и открывается. В общем и то и то бред. Хотелось бы чтобы всегда открывался одним размером (у меня это будет на весь экран, у кого экраны побольше - не на весь, а какой-то другой конкретный размер) и да, на том экране на котором мышка.
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|1.26, Kuromi, 22:17, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Abiword еще жив? Последний раз когда я его использовал он был настолько сломан, что не мог корректно открыть свои же abw файлы - в минуту назад сохраненном файле текст ехал во все стороны, а порой так вообще падал при сохранении.
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|2.32, smile, 00:10, 23/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Правильноделы - это такие люди, которые потом точно знают как надо было делать правильно с самого начала. Но сами они, как правило, не делают вообще ничего: ни правильного, ни неправильного. Но знают. За это их и ценят.
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