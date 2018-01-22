22.01.2018 18:05  Опубликованы библиотеки для работы с форматами EPUB3, AbiWord, MS Publisher, PageMaker и QuarkXPress

3.23 , Онаним, 22:02, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] +1 + / – У меня Evince раскрывается каждый раз как ему вздумается (то на весь экран, то малюсеньким окошком, то нормально) но никогда не на все мониторы. На котором мониторе в прошлый раз закрыли - на том и открывается. В общем и то и то бред. Хотелось бы чтобы всегда открывался одним размером (у меня это будет на весь экран, у кого экраны побольше - не на весь, а какой-то другой конкретный размер) и да, на том экране на котором мышка.

3.27 , user, 23:32, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – В i3 и прочих xmonad с несколькими мониторами всё хорошо, но советовать не рискну...

