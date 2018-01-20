20.01.2018 10:15  Проект OpenSSL переносит обсуждение разработки из списка рассылки на GitHub

Проект OpenSSL объявил о закрытии списка рассылки openssl-dev и переносе обсуждений всех патчей и изменений на GitHub. Для дискуссий, связанных с управлением проектом, введён в строй новый список рассылки openssl-project. Изменения также коснулись и формирования внеплановых релизов с устранением уязвимостей, которые теперь будут выходить по вторникам с предварительным уведомлением за неделю.

Кроме того, введены новые правила, касающиеся включения в OpenSSL новых криптографических алгоритмов, форматов и протоколов. Небезопасные опции (например, SSLv2 и ключи небольшого размера) не будут включаться через директивы конфигурации и потребуют включения на стадии сборки исходных текстов. Новые алгоритмы будут доступны только через EVP API и будет предоставлена возможность отключения всех новых алгоритмов на стадии компиляции.



