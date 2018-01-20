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20.01.2018 10:15  Проект OpenSSL переносит обсуждение разработки из списка рассылки на GitHub

Проект OpenSSL объявил о закрытии списка рассылки openssl-dev и переносе обсуждений всех патчей и изменений на GitHub. Для дискуссий, связанных с управлением проектом, введён в строй новый список рассылки openssl-project. Изменения также коснулись и формирования внеплановых релизов с устранением уязвимостей, которые теперь будут выходить по вторникам с предварительным уведомлением за неделю.

Кроме того, введены новые правила, касающиеся включения в OpenSSL новых криптографических алгоритмов, форматов и протоколов. Небезопасные опции (например, SSLv2 и ключи небольшого размера) не будут включаться через директивы конфигурации и потребуют включения на стадии сборки исходных текстов. Новые алгоритмы будут доступны только через EVP API и будет предоставлена возможность отключения всех новых алгоритмов на стадии компиляции.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.0g и 1.0.2m с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: В Debian Unstable отключили поддержку TLS 1.0 и 1.1 в OpenSSL
  4. OpenNews: OpenSSL переходит на новую лицензию, совместимую с GPL
  5. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.0e с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.0.2k и 1.1.0d с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openssl
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  • 1, Аноним, 11:29, 20/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Все яйца в одну корзину Товарищи, помимо локальных копий и бэкапов имейте зе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 11:31, 20/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А также не забывайте про старые добрые тарболлы, ChangeLog и TODO Вместо хипсте... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним, 11:34, 20/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Гигантские неструктурированные простыни обсуждений на гитхабе без поиска и копий... весь текст скрыт [показать]
     

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