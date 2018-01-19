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19.01.2018 10:11  Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.16.0

Подготовлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.16.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям задним числом используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 509 изменений, подготовленных при участии 91 разработчика, из которых 26 впервые приняли своё участие в разработке.

Основные изменения:

  • Использование пустой строки в качестве охватывающей все варианты маски пути теперь считается ошибкой. Например, команда git add '' больше не будет работать. Указанная возможность была объявлена устаревшей ещё в 2016 году;
  • Скрипты с реализацией хуков отныне будут игнорироваться если для них не выставлен флаг исполняемого файла. По умолчанию при подобном игнорировании будет выводиться предупреждение, которое можно отключить через опцию advice.ignoredHook;
  • В "git pull" добавлена обработка опции "--[no-]signoff" и её передача в "git merge";
  • Значение опции "--push-option=строка" к "git push" теперь по умолчанию устанавливается в список строк, установленный через переменную push.pushOption;
  • В "gitweb" для проверки доступа к директории вместо Perl-оператора "-x" применена pragma "filetest 'access'";
  • Команда "git stash save" объявлена устаревшей, вместо неё следует использовать "git stash push";
  • Обработчик для взаимодействия с MediaWiki переработан для работы с пространствами имён mediawiki и корректной обработки слишком длинных имён страниц (теперь имена обрезаются без потери суффикса ".mw");
  • В команде "git for-each-ref" опция "--format=..." расширена возможностью отображения имени внешнего репозитория и его использования на удалённой стороне в 'upstream' и 'push' через параметр "%(push:remotename)";
  • Выполнение "git bisect run" без явного указания каких-либо команд теперь приводит к выводу ошибки, вместо обработки всех коммитов как успешно протестированных;
  • Представлено новое расширение fsmonitor для взаимодействия со средствами мониторинга состояния ФС, позволяющее ускорить выполнение "git status" и других операций, которым необходимо отслеживать какие из файлов были изменены;
  • В командах семейства "diff" обеспечено игнорирование различий в указании возврата каретки в конце строки;
  • Команда "git add --renormalize ." теперь позиционируется как новый и надёжный способ записи сведений о нормализации символов конца строки и других замен в данных репозитория при помощи функции "convert_to_git()";
  • В командах "git branch" и "git checkout -b" теперь блокируют попытки создания ветки с именем "HEAD";
  • В команде "git branch --list" по умолчанию реализован вывод с использованием постраничного просмотра (pager), когда содержимое не вмещается в терминал. По аналогии с "git tag --list" данное поведение можно контролировать при помощи настройки pager.branch;
  • В команды, подобные "git grep -W" и "git diff -W", добавлена эвристика для раскрытия строк, похожих на функцию (например, "diff.*.xfuncname") для включения в вывод блоков комментариев, идущих непосредственно перед вводимым элементом;
  • В "git config --expiry-date gc.reflogexpire" обеспечена обработка параметров времени в виде "2.weeks" по аналогии с обработкой "1k" в "--int" как 1024;
  • Имена тегов в "git log --decorate", используемых для аннотирования коммитов, теперь могут быть ограничены подмножеством доступных ref-ссылок, выбранных при помощи опций "--decorate-refs=шаблон" и "--decorate-refs-exclude=шаблон";
  • Устранена проблема, приводившая к крахам при выполнении "git grep", если осуществлена сборка с libpcre2;
  • В "git send-email" добавлена проверка наличия sendmail не только в /usr/lib и /usr/sbin, но и в других путях из списка $PATH;
  • В команду "git diff" добавлена опция "--anchored" с реализацией варианта алгоритма "--patience", позволяющего задать уникальную строку в качестве опорной точки;
  • Добавлена настройка rebase.abbreviateCommands, при которой "git rebase -i" генерирует список todo с указанием односимвольных аббревиатур имён команд;
  • В команде "git svn" обеспечена очистка символов возврата каретки в сообщениях коммитов по аналогии с поведением Subversion;
  • Добавлена поддержка URL https:// для http.proxy при использовании свежих версий libcurl;
  • Команда "git merge" теперь проверяет наличие настройки merge.verifySignatures и использует её значение, как если бы в командной строке была указана опция '--verify-signatures'.
  • Реализации "git bisect" и "git submodule" переписаны на Си;
  • Проведена оптимизация кода для поиска кратчайшего уникального префикса имён объектов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/1/1...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2017 год
  3. OpenNews: Анализ степени дублирования кода на GitHub
  4. OpenNews: Метод подстановки троянского кода, невидимого при просмотре в git diff
  5. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.14.0
  6. OpenNews: Microsoft переводит разработку Windows на Git
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: git
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Часть нити удалена модератором

  • 2.4, Борщдрайвен бигдата, 12:30, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Какой мячик есть, таким и играем. Ну ещё есть fossil, на любителя.
     
     
  • 3.9, пох, 12:51, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    это вы красиво щас сформулировали на любителя А когда любителей становится хо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Crazy Alex, 15:41, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вообще повседневные задачи за рамки pull / checkout / checkout -b / add / commit / push выходить и не должны, если это хоть как-то централизованная разработка, где все тесты, ревью, мержи делаются в соответствущей тулзе.
     
     
  • 5.50, пох, 19:52, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вообще повседневные задачи за рамки pull / checkout / checkout -b / add / commit / push
    > выходить и не должны

    Новая Папка 2309, Новая Папка 2309(копия)...
    где-то я это все уже видел.

    Зачем вам система контроля версий, если никакого контроля у вас и в помине нет?

     
     
  • 6.53, Crazy Alex, 19:59, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Контроль версий КОДА - как раз есть. Версии ПРОДУКТА - это к системе управления проектами и CI, где и должны создаваться релизные ветки или теги.
     
  • 5.55, Аноним, 20:15, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    rebase -i для наведения порядка в *незапушенных* коммитах тоже бывает полезен.
     
  • 2.5, Аноним, 12:35, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что юзабильное?
     
     
  • 3.6, oriontvv, 12:45, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    ртуть
     
     
  • 4.18, пох, 14:19, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    пока ты не обнаруживаешь, что два комита назад случайно написал слово у в комм... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, Andrey Mitrofanov, 14:47, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >нет никакой возможности сосияльных взаимоотсношений между разработчиками
    > - единственный нормально поддерживающий hg сервис принадлежал microsoft, и успешно ей
    > похоронен.
    > А возможности обзавестись собственным вообще никогда не было.

    Глазам не верю. Такие правильности от Вурдалака. Вы меня не обманываете?!

    Вы там ближе, не знаете, может они и "проблемой гитхаба" заинтересуются, команду гробовщиков вышлют??

    Впочем, нет.  Надо держаться!  Атож, сбудется -- никаким фейри не отмоешься---

     
  • 5.26, oriontvv, 15:32, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    не хочу спорить о возможности менять историю мне удобнее, когда ее нельзя менят... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.38, пох, 16:57, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > не хочу спорить о возможности менять историю. мне удобнее, когда ее нельзя менять

    прикол в том, что менять-то можно - но только на шаг назад. Не спохватился вовремя - проехали.

    > а что не так с битбакетом?

    git enforcing во все дырки, разумеется. Как и у гитлаба (который тоже еще поддерживает, но тоже на от..сь, а в stand-alone версии вообще ничего нет)

    > что до веток, то настоящие ветки как раз в меркуриале, имхо. (https://habrahabr.ru/post/123700/)

    ну вот, собственно, о том и речь - с гитом все прекрасно, пока для тебя существует только текущее состояние. Как только надо разбираться, что откуда взялось и с какого места начинать возиться с проблемой - опа, ничего неясно, и инструментов нет, отслеживай вручную кто на ком стоял. (и людей, которые могут подсказать, тоже по пальцам одной руки пересчитать можно)

     
     
  • 7.45, Скептик, 18:07, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > прикол в том, что менять-то можно - но только на шаг назад. Не спохватился вовремя - проехали.

    hg rebase не осилил?

     
     
  • 8.49, oriontvv, 19:21, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> прикол в том, что менять-то можно - но только на шаг назад. Не спохватился вовремя - проехали.
    > hg rebase не осилил?

    только вот пушнутые комиты не получится ребейзнуть, что имхо логично. а незапушенное можно хоть как поменять.

     
  • 6.39, Michael Shigorin, 16:58, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Да, двухколёсный велосипед сложнее трёхколёсного Не стоит спешить Нет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.43, gaga, 17:08, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да. Есть куча примеров того, что не может, и может другой. Но в целом функционал один. Меркуриал умеет больше в целом за счет расширений, гит больше "из коробки".
     
     
  • 8.51, Аноним, 19:57, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Но в целом функционал один

    Для "задач" рядового дeбилa.

     
  • 7.46, oriontvv, 18:15, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да я и не спешу - успешно еду с удовольствием на трехколесном, зато без палок в колеса на пустом месте)
    все возникающие задачи успешно решаются очевидным образом. за это мне hg и нравится.

    >нет

    можно плз юзкейс - что может гит, и не может hg?

     
  • 2.10, Crazy Alex, 13:07, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ок, спрошу, раз остальным лень. И чем именно они неюзабельные?
     
  • 2.30, Аноним, 15:47, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Можете попробовать fossil-scm.
     
     
  • 3.35, парасолька_реборн, 16:30, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    фоссил уже давно стал сам ископаемым. был у них план какой-то переписать его, прчем чтобы могли экспортироваться нативном репозитории из гита, свн и меркуриала, но что-то все заглохло.
     
  • 3.42, yet another anonymous, 17:07, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Можете попробовать fossil-scm.

    Понюхали. Дефективен на уровне архитектурного решения, в принципе не может считаться DVCS (буква D --- существенна).

     
  • 1.12, Чупачупс, 13:29, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ага, умники. 99% вакансий на разраба требуют GIT, это уже промстандарт. А этим гаврикам не нужно. Ок, удачи вам в поиске хорошей работы.

    Новая папка 1, Новая папка 2... ваше все.

     
     
  • 2.13, Аноним, 13:55, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Я может тебя удивлю, но 90% линуксоидов не ищут работу по вакансиям, их работодатели сами зовут. Вакансии для джунов, а там действительно приходится учить то что популярно, а не то что нравится.
     
     
  • 3.15, Andrey Mitrofanov, 14:00, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Спасибо И кто сказал, что старость не радость ,,, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.16, AlexYeCu_not_logged, 14:15, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Я может тебя удивлю

    На счёт него не знаю, но меня ты точно удивил.

     
  • 3.17, Crazy Alex, 14:18, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Тем не менее кругом Git, к счастью
     
  • 3.29, jOKer, 15:42, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Да, куда там Рассказывай сказочки На самом деле, опыт работы с ОС Linux, это ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним, 15:57, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это смотря на какую вакансию Если нужен разраб под Unix вообще или linux конкре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.47, jOKer, 18:18, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, это да.
    И зарплаты там очень приличные, - факт.
    Вот только таких вакансий не очень-то и много, по отношению к тем же вебовцам.
     
     
  • 6.48, Crazy Alex, 18:52, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И спецов таких - тоже, по отношению к тем же вебовцам
     
  • 3.33, Аноним, 16:02, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нужен качественный линуксоид Не джун gcc, make, git, posix shell, rpm, dpkg и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.41, Michael Shigorin, 17:06, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нужен качественный линуксоид. Не джун. gcc, make, git, posix shell,
    > rpm, dpkg и другие страшные слова. Позвали бы, да некого, и на
    > вакансию никто толковый не отзывается. Где водятся эти элитные 90%,
    > не подскажете?

    Ядерщики -- в parallels, остальные -- в яндексе, у нас и где ещё собсно делать надо.  Ещё помогает молодёжь всё-таки брать и помогать подрасти -- у нас в общем-то все умеют полный список тех слов, разве что за исключением dpkg у половины, наверное (но это чисто технический аспект).

    Порой помогает, когда люди сами видят, что на конторе происходит что-то интересное, к чему стоит руку приложить.  Не день-два видят, да и не год-два.  Иные приходят и прикладывают.

    Это как вид из окна...

     
  • 2.19, пох, 14:29, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    не git, а владения аж двумя командами - push и clone Но да, все они гордо пишут... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, нэту, 14:49, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > что система, изначально придуманная человеком, ниасилившим ничего, кроме приема патчей почтой, не очень подходит для подобной работы

    а в чём проблема? git - это история файла в виде патчей, типа пазл, со своими плюсами и минусами, и если рассматривать эту систему именно как набор патчей, то работать с ней становится достаточно удобно. но, если попытаться смотреть на git как на прокачанный svn - то начинаются проблемы и непонятки, в этих системах подход к манипулированию изменениями принципиально другой

     
  • 3.22, Alex, 14:49, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Git blame не? Историю файла по комитам его затрагивающие нельзя взять? Да и если взяли по веткам какая разница то? Они продолжили его менять? Меняешь в основной, можешь даже ребейзом, и все.
     
     
  • 4.40, пох, 17:03, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Git blame не?

    не. это из другой оперы. Когда просто что-то сломано, причем точно ясно - что именно, и ты можешь написать для этого тест (у hg в этом случае все то же самое)

    > Историю файла по комитам его затрагивающие нельзя взять? Да

    можно, пользы никакой. Она не линейна.

    в общем там, по ссылке на хабр, хороший пример. Если дороешься до реддита - будет неупрощенный, из реальной жизни.

    > Меняешь в основной, можешь даже ребейзом, и все.

    ну да, я же говорю - для 99% пользователей "владеющих git" существует только текущее состояние.
    "а если что не так - мы просто перепишем этот код заново". Пофиг что до тебя пять раз уже переписали.

     
  • 3.23, Andrey Mitrofanov, 14:57, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > потому что когда ты роешься в репо хорошо так подтухших версий, с
    > пятью-десятком параллельных веток (авторов, понятно, давно след простыл - то ли
    > прикопаны в лесополосе, то ли подались в эффективные), пытаясь угадать, где
    > же и в какой из них произошла неведомая херня, внезапно, выясняется,
    > что система, изначально придуманная человеком, ниасилившим ничего, кроме приема патчей
    > почтой, не очень подходит для подобной работы.

    Твоя не понимайт!

    Тов.Главный прекрасно свёл и "эту работу"  к приёму патчей: он таки принимает патчи, исправляющие раннее "произошедшую неведомую ню", а разбираются-угадывают другие.

    >99% "занявших вакансии" разрабо
    > к сожалению, даже те кто потом вынужден разгребать гитовый шлак, кроме
    > своего "любимого" гита умеют только "новая папка".
    >оставшегося 1%, который еще пойди найди

    Себя ("роешься в репо хорошо так подтухших версий") не похвалишь -- так ведь и никто, и день зря.  Категорически!

     
  • 3.25, парасолька_реборн, 15:25, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >не git, а владения аж двумя командами - push и clone. Но да, все они гордо пишут "владение g

    и слава б-гу! обычно, когда становятся нужны другие команды, значит что-то пошло не так и приходится удалять гланды через задницу.

     
     
  • 4.27, Crazy Alex, 15:35, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вообще-то как минимум checkout -b умеют, даже если все мержи через какой-то визуальный тул вроде гитлаба. И blame.

    Если гуй есть - то да, джуну/миддлу больше ничегоне нужно, если без него - git log ещё. остальное - rebase, ручной merge, cherry-pick и подобное - тем, кто понимает, что делает, их много не надо.

    А так - согласен, чем проще процесс тем меньше шансов начудить.

     
     
  • 5.34, llolik, 16:28, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > rebase, ручной merge, cherry-pick и подобное - тем, кто понимает, что делает, их много не надо

    Ещё stash забыл. Тоже часто полезная штука.

     
     
  • 6.36, Crazy Alex, 16:49, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не забыл. Полезная фича, да, и сам я к ней привык... Но склонна порождать бардак, лучше локальные ветки плодить.
     
  • 3.44, yet another anonymous, 17:34, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/

    > потому что когда ты роешься в репо хорошо так подтухших версий, с
    > пятью-десятком параллельных веток (авторов, понятно, давно след простыл - то ли
    > прикопаны в лесополосе, то ли подались в эффективные), пытаясь угадать, где
    > же и в какой из них произошла неведомая херня, внезапно, выясняется,
    > что система, изначально придуманная человеком, ниасилившим ничего, кроме приема патчей
    > почтой, не очень подходит для подобной работы.

    Эта система позволяет разгрести даже такие конюшни и привести все в приемлемый вид. Конечно, это требует квалификации и (в зависимости от запущенности случая), времени.

    Помойку в VCS я видел во вмногих системах, разгребать умею (или умел) в четырёх. В этом смысле мощнее git'а ничего нет.

     
  • 1.37, Michael Shigorin, 16:54, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > rebase.abbreviateCommands

    Странно, что не rebase.abbr :)

     

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