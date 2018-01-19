19.01.2018 10:11  Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.16.0

|
|
|
|
|
|Часть нити удалена модератором
|
|
|
|
|4.28, Crazy Alex, 15:41, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
|
Вообще повседневные задачи за рамки pull / checkout / checkout -b / add / commit / push выходить и не должны, если это хоть как-то централизованная разработка, где все тесты, ревью, мержи делаются в соответствущей тулзе.
|
|
|
|5.50, пох, 19:52, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Вообще повседневные задачи за рамки pull / checkout / checkout -b / add / commit / push
> выходить и не должны
Новая Папка 2309, Новая Папка 2309(копия)...
где-то я это все уже видел.
Зачем вам система контроля версий, если никакого контроля у вас и в помине нет?
|
|
|
|
|
|
|
|5.20, Andrey Mitrofanov, 14:47, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
|
>нет никакой возможности сосияльных взаимоотсношений между разработчиками
> - единственный нормально поддерживающий hg сервис принадлежал microsoft, и успешно ей
> похоронен.
> А возможности обзавестись собственным вообще никогда не было.
Глазам не верю. Такие правильности от Вурдалака. Вы меня не обманываете?!
Вы там ближе, не знаете, может они и "проблемой гитхаба" заинтересуются, команду гробовщиков вышлют??
Впочем, нет. Надо держаться! Атож, сбудется -- никаким фейри не отмоешься---
|
|
|
|6.38, пох, 16:57, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
> не хочу спорить о возможности менять историю. мне удобнее, когда ее нельзя менять
прикол в том, что менять-то можно - но только на шаг назад. Не спохватился вовремя - проехали.
> а что не так с битбакетом?
git enforcing во все дырки, разумеется. Как и у гитлаба (который тоже еще поддерживает, но тоже на от..сь, а в stand-alone версии вообще ничего нет)
> что до веток, то настоящие ветки как раз в меркуриале, имхо. (https://habrahabr.ru/post/123700/)
ну вот, собственно, о том и речь - с гитом все прекрасно, пока для тебя существует только текущее состояние. Как только надо разбираться, что откуда взялось и с какого места начинать возиться с проблемой - опа, ничего неясно, и инструментов нет, отслеживай вручную кто на ком стоял. (и людей, которые могут подсказать, тоже по пальцам одной руки пересчитать можно)
|
|
|
|
|
|8.49, oriontvv, 19:21, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>> прикол в том, что менять-то можно - но только на шаг назад. Не спохватился вовремя - проехали.
> hg rebase не осилил?
только вот пушнутые комиты не получится ребейзнуть, что имхо логично. а незапушенное можно хоть как поменять.
|
|
|
|7.43, gaga, 17:08, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
Да. Есть куча примеров того, что не может, и может другой. Но в целом функционал один. Меркуриал умеет больше в целом за счет расширений, гит больше "из коробки".
|
|7.46, oriontvv, 18:15, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
да я и не спешу - успешно еду с удовольствием на трехколесном, зато без палок в колеса на пустом месте)
все возникающие задачи успешно решаются очевидным образом. за это мне hg и нравится.
>нет
можно плз юзкейс - что может гит, и не может hg?
|
|1.12, Чупачупс, 13:29, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
|
Ага, умники. 99% вакансий на разраба требуют GIT, это уже промстандарт. А этим гаврикам не нужно. Ок, удачи вам в поиске хорошей работы.
Новая папка 1, Новая папка 2... ваше все.
|
|
|
|2.13, Аноним, 13:55, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+8 +/–
|
Я может тебя удивлю, но 90% линуксоидов не ищут работу по вакансиям, их работодатели сами зовут. Вакансии для джунов, а там действительно приходится учить то что популярно, а не то что нравится.
|
|
|
|
|
|4.41, Michael Shigorin, 17:06, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Нужен качественный линуксоид. Не джун. gcc, make, git, posix shell,
> rpm, dpkg и другие страшные слова. Позвали бы, да некого, и на
> вакансию никто толковый не отзывается. Где водятся эти элитные 90%,
> не подскажете?
Ядерщики -- в parallels, остальные -- в яндексе, у нас и где ещё собсно делать надо. Ещё помогает молодёжь всё-таки брать и помогать подрасти -- у нас в общем-то все умеют полный список тех слов, разве что за исключением dpkg у половины, наверное (но это чисто технический аспект).
Порой помогает, когда люди сами видят, что на конторе происходит что-то интересное, к чему стоит руку приложить. Не день-два видят, да и не год-два. Иные приходят и прикладывают.
Это как вид из окна...
|
|
|
|3.21, нэту, 14:49, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
|
> что система, изначально придуманная человеком, ниасилившим ничего, кроме приема патчей почтой, не очень подходит для подобной работы
а в чём проблема? git - это история файла в виде патчей, типа пазл, со своими плюсами и минусами, и если рассматривать эту систему именно как набор патчей, то работать с ней становится достаточно удобно. но, если попытаться смотреть на git как на прокачанный svn - то начинаются проблемы и непонятки, в этих системах подход к манипулированию изменениями принципиально другой
|
|3.22, Alex, 14:49, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
Git blame не? Историю файла по комитам его затрагивающие нельзя взять? Да и если взяли по веткам какая разница то? Они продолжили его менять? Меняешь в основной, можешь даже ребейзом, и все.
|
|
|
|4.40, пох, 17:03, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
> Git blame не?
не. это из другой оперы. Когда просто что-то сломано, причем точно ясно - что именно, и ты можешь написать для этого тест (у hg в этом случае все то же самое)
> Историю файла по комитам его затрагивающие нельзя взять? Да
можно, пользы никакой. Она не линейна.
в общем там, по ссылке на хабр, хороший пример. Если дороешься до реддита - будет неупрощенный, из реальной жизни.
> Меняешь в основной, можешь даже ребейзом, и все.
ну да, я же говорю - для 99% пользователей "владеющих git" существует только текущее состояние.
"а если что не так - мы просто перепишем этот код заново". Пофиг что до тебя пять раз уже переписали.
|
|3.23, Andrey Mitrofanov, 14:57, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> потому что когда ты роешься в репо хорошо так подтухших версий, с
> пятью-десятком параллельных веток (авторов, понятно, давно след простыл - то ли
> прикопаны в лесополосе, то ли подались в эффективные), пытаясь угадать, где
> же и в какой из них произошла неведомая херня, внезапно, выясняется,
> что система, изначально придуманная человеком, ниасилившим ничего, кроме приема патчей
> почтой, не очень подходит для подобной работы.
Твоя не понимайт!
Тов.Главный прекрасно свёл и "эту работу" к приёму патчей: он таки принимает патчи, исправляющие раннее "произошедшую неведомую ню", а разбираются-угадывают другие.
>99% "занявших вакансии" разрабо
> к сожалению, даже те кто потом вынужден разгребать гитовый шлак, кроме
> своего "любимого" гита умеют только "новая папка".
>оставшегося 1%, который еще пойди найди
Себя ("роешься в репо хорошо так подтухших версий") не похвалишь -- так ведь и никто, и день зря. Категорически!
|
|3.25, парасолька_реборн, 15:25, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
>не git, а владения аж двумя командами - push и clone. Но да, все они гордо пишут "владение g
и слава б-гу! обычно, когда становятся нужны другие команды, значит что-то пошло не так и приходится удалять гланды через задницу.
|
|
|
|4.27, Crazy Alex, 15:35, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
Вообще-то как минимум checkout -b умеют, даже если все мержи через какой-то визуальный тул вроде гитлаба. И blame.
Если гуй есть - то да, джуну/миддлу больше ничегоне нужно, если без него - git log ещё. остальное - rebase, ручной merge, cherry-pick и подобное - тем, кто понимает, что делает, их много не надо.
А так - согласен, чем проще процесс тем меньше шансов начудить.
|
|3.44, yet another anonymous, 17:34, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> потому что когда ты роешься в репо хорошо так подтухших версий, с
> пятью-десятком параллельных веток (авторов, понятно, давно след простыл - то ли
> прикопаны в лесополосе, то ли подались в эффективные), пытаясь угадать, где
> же и в какой из них произошла неведомая херня, внезапно, выясняется,
> что система, изначально придуманная человеком, ниасилившим ничего, кроме приема патчей
> почтой, не очень подходит для подобной работы.
Эта система позволяет разгрести даже такие конюшни и привести все в приемлемый вид. Конечно, это требует квалификации и (в зависимости от запущенности случая), времени.
Помойку в VCS я видел во вмногих системах, разгребать умею (или умел) в четырёх. В этом смысле мощнее git'а ничего нет.
|