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18.01.2018 10:05  Google переводит рабочие станции инженеров с Goobuntu (Ubuntu) на gLinux (Debian)

Компания Google переводит внутренние рабочие станции технического персонала на новый дистрибутив gLinux, основанный на Debian Testing и использующий модель непрерывной доставки обновлений (rolling). Ранее на протяжении многих лет в Google применялся дистрибутив Goobuntu, развиваемый на базе LTS-выпусков Ubuntu. Для перехода с Goobuntu на gLinux разработан специальный инструментарий, позволяющий провести прозрачную миграцию рабочих станций.

Напомним, что Goobuntu представлял собой сборку Ubuntu, в которую были добавлены инструменты, используемые разработчиками в Google, а также компоненты для интеграции с внутренним сетевым окружением. Все домашние директории пользователей монтировались с централизованного файлового сервера, что позволяло получить доступ к своему окружению независимо от используемого компьютера. Сборка Goobuntu формировалась в рамках участия Google в программе Ubuntu Advantage Program, подразумевающей получение коммерческой поддержки от компании Canonical. Переход на Debian приведёт к более тесному сотрудничеству с сообществом, а использование ветки Testing даёт повод ожидать от Google подключения к участию в процессах тестирования и контроля качества Debian.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theinquirer.net/in...)
  2. OpenNews: Окружения Google Compute Engine по умолчанию будут основаны на Debian GNU/Linux
  3. OpenNews: Google планирует осуществить слияние Chrome OS и Android
  4. OpenNews: Google представил WiFi-маршрутизатор OnHub, построенный на базе Gentoo Linux
  5. OpenNews: Google подтвердила, что ведет работу над собственным дистрибутивом Linux
  6. OpenNews: Интервью на тему использования открытых проектов в компании Google
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: google, ubuntu, debian, goobuntu, glinux
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  • 1.1, Аноним, 10:08, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    от афронедоразумения отворачиваются уже все.
     
     
  • 2.9, DmA, 10:47, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +22 +/
    Роль в распространения Линукс Убунту сыграл немалую, да и чуть зачистилось поле дистров. О Сусе и Мандраке считай не слышно ничего. В любом случае сейчас два мировых дистрибутива предлагающих коммерческую техподдержку - это Редхат и Убунту. Все остальные коммерческие договариваются с чиновниками местного уровня о снижении конкуренции в их пользу и не хотят выходить на мировой рынок
     
     
  • 3.12, Аноним, 10:57, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –13 +/
    Это как-то противоречит моим словам Афронедоразумением я его называю начиная с ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.49, freehck, 12:23, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Хм А причём тут Ubuntu NM тогда вроде бы не умел pppoe Он на тот момент тольк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.60, Аноним, 12:46, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    После абанты попробовал другой дистр название не помню, на коробке был изображе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.144, Gannet, 17:54, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Другой дистр ©
     
  • 3.18, Аноним, 11:06, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Речь о распространении среди хомячков? Так тут тролли утверждают, что таковых по-прежнему 1%, и они недалеки от истины. А в том, что другим серьёзным дистрибутивам поплохело, ничего хорошего нет. Конкуренция всегда идёт на пользу, а монополия — во вред.
    Ну и SLES ты рановато со счетов списал.
     
  • 3.32, Аноним, 11:36, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Что-то я последние 10 лет ничего кроме Сусе на рабочих компах не использую и аль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.34, freehck, 11:49, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Роль-то он играл, но в основном роль PR-а, причём как положительного, так и отри... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, Анониммм, 12:12, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Низкая стабильность относительно дебиана что-ль Субъективный бред пишут какой-т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.47, freehck, 12:17, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Низкая стабильность относительно дебиана что-ль?

    Да.

     
  • 5.127, Хряк, 16:13, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Относительно всех мейнстримных дистрибутивов В этом и проблема Этот вагон паке... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.41, Anonymoustus, 12:06, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Никакой роли не сыграл, потому и сморщивается Как не использовали линукс домохо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.48, Пользователь Debian, 12:22, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Одмины , наверное, не использовали, а администраторы вполне себе так, например ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.73, Anonymoustus, 13:39, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ерунду же там пишут Хочется длительной поддержки 8212 есть RHEL, CentOS, SLE... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.141, Аноним, 17:42, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нету больше солярки. Забудь.
     
     
  • 7.182, Anonymoustus, 22:11, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нету больше солярки. Забудь.

    Когда Oracle скажет, что нету, тогда уж не будет. А пока что они обещают, что будет.

     
  • 6.166, Вареник, 20:41, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебя в каком году заморозили? 2009-м?
     
     
  • 7.181, Anonymoustus, 22:10, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тебя в каком году заморозили? 2009-м?

    Люблю Солярку. Чистая любовь стандартными бочками. Запустил вот недавно в ВМ 7-ю — прямо аж душевно порадовался, насколько в плане юзер икспириенса люди ничего не ломают на протяжении десятилетий. (То ли дело в лапчатой церкви.)

     
  • 4.82, Аноним, 14:00, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Стабильный Дебиан - всегда протухший Даже бэкпорты не всегда помогают А держат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.99, Anonymoustus, 14:48, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > Стабильный Дебиан - всегда протухший. Даже бэкпорты не всегда помогают.
    > А держать сервера на testing или unstable - это как-то странно.

    В продакшен выбирают ОС не по новизне софта, сынок, а по её соответствию задаче. И желательно потом уже никогда ничего не трогать в работающей машине, если она выполняет свои функции и достаточна для них. Потому у грамотных специалистов до сих пор функционируют окаменевшие фирменные древности величиной со шкаф, комнату или даже целый цех, а у хипсторов постоянно что-то ломается и в подотчётных ЦОДах посторонние майнят крипту.

     
     
  • 6.163, Zulu, 20:03, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И желательно потом уже никогда ничего не трогать в работающей машине, если она выполняет свои функции и достаточна для них.

    А потом приходит необходимость что-то поменять и все понимают, что система десятилетней давности уже немодернизируема, и тривиальное изменение будет стоит стопятьсот денег.

     
     
  • 7.167, Вареник, 20:43, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> И желательно потом уже никогда ничего не трогать в работающей машине, если она выполняет свои функции и достаточна для них.
    > А потом приходит необходимость что-то поменять и все понимают, что система десятилетней
    > давности уже немодернизируема, и тривиальное изменение будет стоит стопятьсот денег.

    Сколько раз окупится работающая система, если ее десять лет не трогать руками, но профит получать?

     
  • 7.184, Anonymoustus, 22:18, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В грамотно спроектированных под конкретную задачу системах, как правило, никогда... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.165, Аноним, 20:37, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что на счёт уязвимостей которые нужно закрывать?
     
     
  • 7.186, Anonymoustus, 22:23, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что на счёт уязвимостей которые нужно закрывать?

    В правильно спроектированных и построенных системах нет уязвимостей.

     
  • 6.176, Аноним, 21:51, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да Мне казалось, это как раз про тех, кто ничего не трогает годами и десятилети... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.185, Anonymoustus, 22:22, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мне казалось, это как раз про тех, кто ничего не трогает годами
    > и десятилетиями.
    > Но таки да, стабильный Debian для серверов вполне адекватный выбор. До тех
    > пор, пока поддерживается. И не в режиме "ни в коем случае
    > ничего не трогать", а со всеми обновлениями (ну как минимум —
    > безопасности), ставящимися автоматом.

    Вы бы лучше спросили, например, у благодарных пользователей антикварных мейнфреймов, как им работается с окаменевшими реликвиями и почему они не всегда бывают в упоительном восторге от суперсовременных инновационных серверов с линуксом в брюхе.

     
  • 4.129, Хряк, 16:15, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему во множественном числе Там же один шрифт - ubuntu ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.43, Anonymoustus, 12:08, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Единственное, что сделала Убунта 8212 это убила в глобальном смысле сервис ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, парасолька, 12:28, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    а нафига? или ты собираешь сувениры?
     
     
  • 5.69, Аноним, 13:22, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наклейки же.
     
  • 5.70, Anonymoustus, 13:26, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Рассылка почтой 8212 совершенно нормальная практика в цивилизованном мире Ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.80, Анан, 13:50, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    mail.ru же
     
  • 6.81, парасолька, 13:56, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    причем тут цивизованный мир мне интересно нафига тебе диски, если проще и быстр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.100, Anonymoustus, 14:52, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    При том, что именно так живёт цивилизованный мир Вместо того, чтобы шариться по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.104, парасолька, 15:00, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    о, да ты любитель интерпрайза так бы сразу и написал, что нетакойкаквсе И да, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.113, Anonymoustus, 15:10, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто я взрослый дядя с опытом и знаниями, а ты нервная недоросль.
     
     
  • 10.117, парасолька, 15:33, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    у тебя наверное и борода есть? уважаю!
     
  • 10.131, Дима, 16:16, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мальчик у меня борода длиннее ты наверно тогда в кому впал а сейчас вышел В... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.147, Anonymoustus, 18:31, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Точно, 171 Почта России 187 8212 ваше всё А я-то говорил про цивилизо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.171, Аноним, 21:18, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А можно персонально мне объяснить зачем заказывать диск по почте 1 Зачем диск,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.187, Anonymoustus, 22:28, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 1. Зачем диск, если можно на флешку, сервер накатывающий по сети?

    Вам не надо? Занимайтесь своими делами, не обращайте внимания, это не для вас.


    > 2. Зачем по почте, если можно скачать и при необходимости записать самому?

    См. ответ выше.

     
  • 8.177, Аноним, 21:54, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А ты и апдейты для своих серверов почтой россии получаешь Я-то думал 8212 пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.91, Онон, 14:32, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ещё лет 7 назад у меня не было безлимита, и я хотел заказать дебиан на дисках, н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.102, Anonymoustus, 14:58, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как-то так https www debian org CD vendors ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.175, Аноним, 21:44, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Его и сейчас нет.
     
  • 4.84, Garrick, 14:12, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    И, более того, почти все новые ноутбуки стали без дисководов делать Наверное из... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.103, Anonymoustus, 15:00, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ради копеечной экономии Привод сделан из вполне осязаемых материалов и стоит де... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.114, Iaaa, 15:12, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И дисководы тоже по этой же причине убрали!
     
     
  • 7.120, Anonymoustus, 15:40, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда Apple решила, что в новых маках не будет флоппика, который им в самом деле... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.133, парасолька, 16:20, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    кому в цивилизованном мире нужны дискеты? или ты снова вещаешь из энтерпрайза?
     
     
  • 9.140, Andrey Mitrofanov, 17:39, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Конечно Ключи Крипто-про или как там его на вiнде111 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.142, Аноним, 17:43, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На офис с сотней машин хватает одного USB-флоповода, и нескольких машин с флопов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.168, Вареник, 20:46, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > и нескольких машин с флоповодом в системнике.

    - Вот это уже лишнее.

     
  • 5.178, Аноним, 21:57, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ах если бы Только дешманские или гейбуки А если хочешь хорошую, добротно сдела... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.87, Аноним, 14:22, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Рассылку кусочков пластмассы убил научно-технический прогресс.
     
     
  • 5.111, Anonymoustus, 15:09, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы пишете чушь Во-первых, в развитых странах рассылают почтой и теперь, на флеш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.119, Ю.Т., 15:37, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По первому -- согласен, но по второму -- не совсем то же самое Флешка, эк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.121, Anonymoustus, 15:46, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Флешка требует работающего порта USB и материнки, умеющей загружаться с флешки ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.123, Ю.Т., 15:53, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не, ну это уже произвол Загрузка с оптодиска тоже должна быть отдельно разре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.124, Anonymoustus, 16:00, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как бы то ни было, форматы и оборудование для оптических дисков стандартизирован... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.125, Ю.Т., 16:07, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так не упразднили же оптику Продаётся, как и болванки к ней Вот DVD-RAM блесну... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.151, Anonymoustus, 18:50, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так не упразднили же оптику? Продаётся, как и болванки к ней? Вот
    > DVD-RAM блеснул и исчез.

    Ну вот тут перевозбуждённая молодёшь прыгает в комментах о том, что устарело. Завтра они сломают wodim и cdrecord, потому что им «не нужно» — и привет. Из ноутбуков приводы уже де-факто убрали. Теперь хороший привод и купить-то проблема: либо дешёвая дрянь, либо дорогие внешние, которые тоже дрянь. Blu-ray разве.

    У них мышление клиповое, а отношение к вещам «рекламное»: если не понимают, зачем что-то нужно, то значит «не нужно». И постоянно всё вокруг себя разрушают, не понимая назначения предметов, созданных не ими.

     
     
  • 12.159, парасолька, 19:41, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    и не говори, дядя! Вот раньше-то было! Ого-го! Не то что нынешнее племя!
     
  • 12.161, Ю.Т., 19:54, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Так не упразднили же оптику? Продаётся, как и болванки к ней? Вот
    >> DVD-RAM блеснул и исчез.
    > Ну вот тут перевозбуждённая молодёшь прыгает в комментах о том, что устарело.
    > Завтра они сломают wodim и cdrecord, потому что им «не нужно» —
    > и привет. Из ноутбуков приводы уже де-факто убрали. Теперь хороший привод

    Ну всё же open source делают не совсем уж клипово-мыслящие. Но вот get rich quick у них зашит, это да, не раймонды.

     
     
  • 13.188, Anonymoustus, 22:36, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну всё же open source делают не совсем уж клипово-мыслящие. Но вот
    > get rich quick у них зашит, это да, не раймонды.

    За всех и не говорю, конечно, а то было бы совсем грустно. Но тут представлена преимущественно та (молодая и очень молодая) часть айтишного сообщества, которая отвечает признакам из моего комментария.

     
  • 8.130, фффффффф, 16:15, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Осильте загрузку по сети или гуглите plpbt...
     
     
  • 9.148, Anonymoustus, 18:38, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Флоппик I стандартное I оборудование с лохматых годов Стандартнее даже, чем ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.183, Аноним, 22:14, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    так сложно mkdosfs -I -F 32 dev sdb dc3dd if HOME Downloads debian iso of de... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.189, Anonymoustus, 22:38, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аноним, сколько тебе лет? Ты знаешь, что бывают компьютеры, которые не загружаются с флешки?
     
  • 6.146, Аноним, 18:02, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И факсы, факсы вместо бездушной электронщины не забудте Но только 3 189 старп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.169, Вареник, 20:49, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Во-вторых, вас обманули, назвав инновацией лишение ноубтука оптического привода. Просто
    > норма прибыли с флешки велика, а с оптических дисков мала. Теперь
    > вы платите в несколько раз больше за то же самое, к
    > большому удовольствию производителей и продавцов, да ещё и просите добавки. Кушайте
    > всё, что в рекламе, приятного аппетита.

    - За время жизни моего USB DVD привода - в семье сдохло уже штук пять ноутов. И модернизировано несколько компов (тоже без DVD).

    Если бы каждая сдохшая единица покупалось со своим приводом, нужным только чтобы установить пару систем - это была бы экономия???

     
     
  • 7.190, Anonymoustus, 22:39, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю, мне всё равно, я у вас ничего не покупаю и вам ничего не продаю.
     
  • 6.179, Аноним, 22:03, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Закажи в линуксцентре, и тебе тоже пришлют почтой в твою недоразвитую страну ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.57, Онаним, 12:43, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сусе и Мандраке вполне живы, просто SuSE - это практически исключительно Германи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.101, adolfus, 14:57, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    САПР исты, такие как Mentor Graphics, разрабатывает свой софт под SLES и RHEL О... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.53, Аноним, 12:34, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Мсье, когда палец указывает на небо, дурак смотрит на палец Не дебиан победил б... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.108, Ю.Т., 15:06, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Т е чтоб никогда не было известно, какое качество у конкретной используемой сбо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, анонимчик, 10:11, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а где такой дистрибутив ?
     
     
  • 2.4, User, 10:20, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нигде. Это дистр Гугла.
     
  • 2.7, DmA, 10:40, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    Debian testing Установите Стабильный Дебиан и в репозиториях замените слова sta... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, mimocrocodile, 11:26, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    да можно и сразу тестинг накатить
     
     
  • 4.42, freehck, 12:06, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Правильно Тру-линуксоиды устанавливают систему с livecd, потому что при этом мо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.72, КЭП, 13:36, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Трулинуксоиды собирают систему сами А школьники,поставив с live,называют это тру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.92, Онон, 14:34, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    и остаются девственниками, а после 35 - импотентами от нарушения тазового кровоо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.94, Онан, 14:39, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Попробуй тоньше.
     
     
  • 8.126, Онон, 16:12, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    И не думал о троллинге Щаз не 90е, когда пакетов было мало И скорее не про тру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.154, Худей, 19:20, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Собрать систему ≠ собрать её из исходников - это раз.
    Как ты правильно заметил,сейчас не 90-ые,чтобы даже из сырцов какой-нибудь браузер сутки собирать - это два.
    Вброс о девственности и потенции априори никак,кроме как тролинг, в данном контексте рассматриваться не может по определению - это три.Вывод : пробуй тоньше.
     
  • 3.75, ryoken, 13:41, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну да А apt-dist upgrade сам сделается ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, A.Stahl, 10:19, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >gentoo

    А Генту тут при том, что совсем ни при чём?

     
     
  • 2.5, EHLO, 10:21, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Chrome OS на базе Gentoo
     
     
  • 3.26, A.Stahl, 11:17, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А ХросОС тут при том же, при чём и Генту?
     
  • 1.6, Аноним, 10:32, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    У них будет свой тестинг ролинг, который с тестингом debian будет сильно отличат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.152, Аноним, 18:58, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    который от тестинга debian будет сильно отличаться который с тестингом debian бу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, NoName, 10:40, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    С чем связан переход, чем их не устроил дистрибутив Goobuntu?
     
     
  • 2.13, DmA, 11:00, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Может не надо платить за поддержку или более открытая разработка, на которую мож... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 11:08, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скорее — не заставлять себя пользоваться третьегномом.
     
  • 3.21, NoName, 11:09, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хочу официальную позицию Goolge в данном вопросе.
     
     
  • 4.61, Гугль, 13:00, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не думал что тут любят обливаться какахами.
     
  • 4.109, Ю.Т., 15:07, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хочу официальную позицию Goolge в данном вопросе.

    Ларису Ивановну хочу.

     
     
  • 5.180, Аноним, 22:03, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лариса Ивановна после QBASIC -- самое то.
     
  • 3.28, Sluggard, 11:20, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    О какой поддержке речь, если у Google своя сборка на базе Ubuntu, а не официальн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.98, mickvav, 14:43, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, тут вопрос в сумме контракта...
     
  • 3.54, Анониммм, 12:35, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Про поддержку еще куда не шло, но остальное гугль не волнует Очевидно, что надо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Анониппппп, 10:55, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    С тем что касманавт касячит и убунта не нужна Зачем она нужна Когда весь тот же... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.52, Аноним, 12:31, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Далеко не весь.
     
  • 1.11, Аноним, 10:56, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Это они свою AD изобрели, а ведь кому-то оно могло на предприятии пригодится, жа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Ананимус242564248, 11:01, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Есть аналоги AD в калькулейте и вроде в сусе
     
     
  • 3.33, Аноним, 11:38, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сусе был первым, у кого появилась полноценная поддержка AD Тогда он было под No... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.88, Crazy Alex, 14:24, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Неудивительно - у Novell сервис директорий был лет на пять раньше, чем у MS...
     
  • 2.15, DmA, 11:02, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А что для этого диска нельзя иcпользовать уже имеющиеся NFS, NIS или FreeIPA ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Аноним, 11:10, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Открой для себя LDAP NFS ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.55, Анониммм, 12:39, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Причем здесь AD И никто вам его не даст просто так Есть мильен неудачных попыт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.86, Михаил, 14:17, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ещё про SSHFS забыли ...
     
  • 1.16, Аноним, 11:03, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Закатайте Goobuntu :)
     
  • 1.17, Аноним, 11:04, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    ClearLinux лучший.
     
  • 1.19, Аноним, 11:08, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    и зачем это нехватка компьютеров на каждые 10 инженеров по 9 компьютеров - ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 11:11, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Проще обслуживать, проще бекапить, проще, как ни странно, защитить один сервер, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, лж__, 11:34, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Это логика типичного ИБшника в обычной виндопомойной сети, где действительно нич... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.46, null, 12:16, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ничего они не должны они должны писать код на го ангуляре быстро и решительно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.56, Анониммм, 12:43, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что там шифровать если все данные на сервере Гуголь тащит эту идею в массы и ид... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.63, Аноним, 13:09, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты про которых инженегров У них, как и везде, разделение труда одни админят ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.89, Crazy Alex, 14:25, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Больше того - тем, кто пишет код, так тоже на порядок проще Никакой тебе возни ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.37, freehck, 11:57, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Ну как это зачем У них площадь офисов исчисляется десятками квадратных километр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     ....нить скрыта, показать (7)

  • 1.24, Дуплик, 11:15, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Лучше бы начали десктопный дистр делать, который мог бы стать соперником macOS.
     
     
  • 2.29, via, 11:21, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ChromeOS же.
     
  • 2.35, IMHO, 11:54, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ChromeOS нэ ?
     
  • 2.59, Анониммм, 12:45, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Они сделали хромого, который очень прост есть прослойка для запуска гуглесервисо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.25, Аноним, 11:16, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    http://bit.ly/2Dm2Zzl

    Хе-хе

     
  • 1.27, via, 11:18, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Вот, думаю, кто быстрее перейдет, Гуг на глинукс, или Министерсво обороны на аст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, freehck, 12:03, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Смотря, что считать критерием перехода Если закупку дистрибутива, то МО Если о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.36, kvaps, 11:54, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Странно что они там что-то вроде LTSP не используют.
    ИМХО идеальный вариант получить централизованную систему из коробки и не париться с обновлением десктопов.
     
     
  • 2.64, Аноним, 13:12, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нагрузка на сервер слишком большая выйдет У них же не десяток бухов в офисе ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.83, kvaps, 14:02, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так в режиме толстого клиента жеж. Весь софт выполняется на стороне клиента.
     
  • 1.38, Аноним, 12:01, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А у них не вытекут глаза от дебиановских шрифтов?
     
     
  • 2.40, freehck, 12:05, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Это же Google Неужели Вы думаете, что они, подобно Вам, не смогут для себя реши... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.112, Ю.Т., 15:10, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сколько человеку шрифтов нужно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.122, Anonymoustus, 15:51, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > "Сколько человеку шрифтов нужно?"

    MS Comic Sans.

     
  • 2.44, Аноним, 12:10, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    apt install fonts-croscore fonts-crosextra-caladea fonts-crosextra-carlito Ну и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.65, Аноним, 13:13, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня почему-то не вытекают, и всех дел 8212 пара симлинков в etc fonts con... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.66, Аноним, 13:14, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, убунту это не спасает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.71, Leap42, 13:29, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    проблема шрифтов легко решается установкой кретина-дисплеев на каждом рабочем ме... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.51, Аноним, 12:29, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вряд ли это обусловлено чем-то конкретным, т к на LTS нет критичных багов, а в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.135, Аноним, 16:44, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    testing тоже замораживают перед релизом.
     
  • 1.58, Онаним, 12:45, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Лучше бы на что-нибудь реально концептуально свежее обратили внимание типа той ж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.62, Michael Shigorin сбоку, 13:01, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Им, видимо, интересно не концептуально мыльное шило, а шоб работало и с наименьш... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.74, Онаним, 13:40, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Арч действительно годится только для индивидуального использования когда ты адми... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.78, ryoken, 13:46, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > за счёт энерции

    Простите, чего..?

     
     
  • 5.93, A.Stahl, 14:37, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это новояз. Сокращение от "эрекция по инерции".
     
  • 5.106, Онаним, 15:05, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Извините, на тракторе уже очень давно, не знаю как это слово правильно писать, с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.90, NoName, 14:29, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не могу решить что распределенять сложнее манифесты для постройки RPM или ужасы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.110, Онаним, 15:07, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот-вот, но появляющиеся альтернативы к сожалению пока мало изучены и возможно в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.115, Andrey Mitrofanov, 15:16, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не дай св Игнуциус ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.77, ryoken, 13:45, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >  NixOS

    Давайте сразу на Инферну, чо уж.

     
     
  • 3.105, Онаним, 15:02, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А давай PS Гугл вроде уже некоторое время невозбранно разрабатывает принципиа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.136, Аноним, 16:48, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вроде разрабатывает, но точно не Redox ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.143, Аноним, 17:52, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У них Fuck Hhsia, а Redox это на Rust - Google не стал бы на нём писать аж целую... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.79, 02726, 13:49, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    давно ходили разговоры о том чтобы сделать rolling testing, может хоть с помощью гугла реализуют его
     
  • 1.85, NoName, 14:13, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Solus набирает обороты, есть модель rolling релизов. Debian уже давно не популярен судя по distrowatch...
     
  • 1.95, щи, 14:40, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Все домашние директории пользователей монтировались с централизованного файлового сервера, что позволяло

    Лагать.

     
  • 1.96, Аноним, 14:41, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугл брезгует пользоваться Chrome OS.
     
     
  • 2.107, Andrey Mitrofanov, 15:06, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гугль считает, что потребляемые не должны иметь возможностей разработчика Пропр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.164, Аноним, 20:29, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Дебиан тоже нужно допиливать из коробки Гугл нам говорит, что Chrome OS допилив... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.97, Онон, 14:41, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они повторили мой трюк. Я первый дистр поставил Ubuntu (9x), и увидел, что Linux это хорошо, после чего через неделю накатил Debian с GNOME 2 и с тех пор мне неудобно пользоваться вантузами.
     
     
  • 2.116, Ю.Т., 15:27, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Что, неужели рукой проталкиваешь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.132, Онон, 16:17, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Палочкой Вантуз - временный костыль для ленивых ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.145, Онон, 18:02, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С помощью вантуза не проталкивают, а отсасывают
     
     
  • 5.162, Ю.Т., 20:01, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > С помощью вантуза не проталкивают, а отсасывают

    Эх, не знает молодое поколение базовых технологий.

     
  • 1.128, Neptus, 16:13, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как мне далеко до ваших переживаний.
    Использую на тройке домашних компов LMDE (Linux Mint Debian Edition)  и не парюсь. Роллинг работает отлично уже несколько лет. Можно c Cinnamon или Mate.  
     
  • 1.137, jOKer, 16:51, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Спортивного интереса ради: на этом гугло-дебиановском дистре стоит НенужноД или что-то более вменяемое?
     
     
  • 2.138, Аноним, 17:09, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Systemd стоит везде!
     
     
  • 3.139, Лёня Поттеринг, 17:17, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Systemd стоит везде!

    Это мой твит!

     
  • 2.153, Аноним, 19:11, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Есть вариант, что им пофиг, что там в качестве системного менджера используется ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.150, Аноним, 18:47, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Убунтукапец близко.
     
  • 1.170, Аноним, 21:14, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что такого есть в Убунту, чего нет в Дебиан?
     
     
  • 2.173, Аноним, 21:30, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Canonical Ltd. и Космонавт.
     
  • 1.172, Официальная позиция Гугеля, 21:29, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Позиция №1: очень, ну очень нравится Debian!
    Позиция №2: хочу, ну очень хочу себе такую же (с шахматами и стюардессами ;)!
     
     
  • 2.174, EHLO, 21:39, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В принципе, да.
    Не то что бы очень нравится, возрастная и с тараканами, но зато доступная.
    Red Hat продемонстрировал, что сообществом Debuan категорически не сложно манипулировать.
     

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