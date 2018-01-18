18.01.2018 10:05  Google переводит рабочие станции инженеров с Goobuntu (Ubuntu) на gLinux (Debian)

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|2.9, DmA, 10:47, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+22 +/–
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Роль в распространения Линукс Убунту сыграл немалую, да и чуть зачистилось поле дистров. О Сусе и Мандраке считай не слышно ничего. В любом случае сейчас два мировых дистрибутива предлагающих коммерческую техподдержку - это Редхат и Убунту. Все остальные коммерческие договариваются с чиновниками местного уровня о снижении конкуренции в их пользу и не хотят выходить на мировой рынок
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|3.18, Аноним, 11:06, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Речь о распространении среди хомячков? Так тут тролли утверждают, что таковых по-прежнему 1%, и они недалеки от истины. А в том, что другим серьёзным дистрибутивам поплохело, ничего хорошего нет. Конкуренция всегда идёт на пользу, а монополия — во вред.
Ну и SLES ты рановато со счетов списал.
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|7.181, Anonymoustus, 22:10, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Тебя в каком году заморозили? 2009-м?
Люблю Солярку. Чистая любовь стандартными бочками. Запустил вот недавно в ВМ 7-ю — прямо аж душевно порадовался, насколько в плане юзер икспириенса люди ничего не ломают на протяжении десятилетий. (То ли дело в лапчатой церкви.)
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|5.99, Anonymoustus, 14:48, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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> Стабильный Дебиан - всегда протухший. Даже бэкпорты не всегда помогают.
> А держать сервера на testing или unstable - это как-то странно.
В продакшен выбирают ОС не по новизне софта, сынок, а по её соответствию задаче. И желательно потом уже никогда ничего не трогать в работающей машине, если она выполняет свои функции и достаточна для них. Потому у грамотных специалистов до сих пор функционируют окаменевшие фирменные древности величиной со шкаф, комнату или даже целый цех, а у хипсторов постоянно что-то ломается и в подотчётных ЦОДах посторонние майнят крипту.
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|6.163, Zulu, 20:03, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> И желательно потом уже никогда ничего не трогать в работающей машине, если она выполняет свои функции и достаточна для них.
А потом приходит необходимость что-то поменять и все понимают, что система десятилетней давности уже немодернизируема, и тривиальное изменение будет стоит стопятьсот денег.
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|7.167, Вареник, 20:43, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> И желательно потом уже никогда ничего не трогать в работающей машине, если она выполняет свои функции и достаточна для них.
> А потом приходит необходимость что-то поменять и все понимают, что система десятилетней
> давности уже немодернизируема, и тривиальное изменение будет стоит стопятьсот денег.
Сколько раз окупится работающая система, если ее десять лет не трогать руками, но профит получать?
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|7.185, Anonymoustus, 22:22, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Мне казалось, это как раз про тех, кто ничего не трогает годами
> и десятилетиями.
> Но таки да, стабильный Debian для серверов вполне адекватный выбор. До тех
> пор, пока поддерживается. И не в режиме "ни в коем случае
> ничего не трогать", а со всеми обновлениями (ну как минимум —
> безопасности), ставящимися автоматом.
Вы бы лучше спросили, например, у благодарных пользователей антикварных мейнфреймов, как им работается с окаменевшими реликвиями и почему они не всегда бывают в упоительном восторге от суперсовременных инновационных серверов с линуксом в брюхе.
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|9.187, Anonymoustus, 22:28, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> 1. Зачем диск, если можно на флешку, сервер накатывающий по сети?
Вам не надо? Занимайтесь своими делами, не обращайте внимания, это не для вас.
> 2. Зачем по почте, если можно скачать и при необходимости записать самому?
См. ответ выше.
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|11.151, Anonymoustus, 18:50, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Так не упразднили же оптику? Продаётся, как и болванки к ней? Вот
> DVD-RAM блеснул и исчез.
Ну вот тут перевозбуждённая молодёшь прыгает в комментах о том, что устарело. Завтра они сломают wodim и cdrecord, потому что им «не нужно» — и привет. Из ноутбуков приводы уже де-факто убрали. Теперь хороший привод и купить-то проблема: либо дешёвая дрянь, либо дорогие внешние, которые тоже дрянь. Blu-ray разве.
У них мышление клиповое, а отношение к вещам «рекламное»: если не понимают, зачем что-то нужно, то значит «не нужно». И постоянно всё вокруг себя разрушают, не понимая назначения предметов, созданных не ими.
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|12.161, Ю.Т., 19:54, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Так не упразднили же оптику? Продаётся, как и болванки к ней? Вот
>> DVD-RAM блеснул и исчез.
> Ну вот тут перевозбуждённая молодёшь прыгает в комментах о том, что устарело.
> Завтра они сломают wodim и cdrecord, потому что им «не нужно» —
> и привет. Из ноутбуков приводы уже де-факто убрали. Теперь хороший привод
Ну всё же open source делают не совсем уж клипово-мыслящие. Но вот get rich quick у них зашит, это да, не раймонды.
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|13.188, Anonymoustus, 22:36, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну всё же open source делают не совсем уж клипово-мыслящие. Но вот
> get rich quick у них зашит, это да, не раймонды.
За всех и не говорю, конечно, а то было бы совсем грустно. Но тут представлена преимущественно та (молодая и очень молодая) часть айтишного сообщества, которая отвечает признакам из моего комментария.
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|6.169, Вареник, 20:49, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Во-вторых, вас обманули, назвав инновацией лишение ноубтука оптического привода. Просто
> норма прибыли с флешки велика, а с оптических дисков мала. Теперь
> вы платите в несколько раз больше за то же самое, к
> большому удовольствию производителей и продавцов, да ещё и просите добавки. Кушайте
> всё, что в рекламе, приятного аппетита.
- За время жизни моего USB DVD привода - в семье сдохло уже штук пять ноутов. И модернизировано несколько компов (тоже без DVD).
Если бы каждая сдохшая единица покупалось со своим приводом, нужным только чтобы установить пару систем - это была бы экономия???
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|9.154, Худей, 19:20, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Собрать систему ≠ собрать её из исходников - это раз.
Как ты правильно заметил,сейчас не 90-ые,чтобы даже из сырцов какой-нибудь браузер сутки собирать - это два.
Вброс о девственности и потенции априори никак,кроме как тролинг, в данном контексте рассматриваться не может по определению - это три.Вывод : пробуй тоньше.
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|1.36, kvaps, 11:54, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Странно что они там что-то вроде LTSP не используют.
ИМХО идеальный вариант получить централизованную систему из коробки и не париться с обновлением десктопов.
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|1.97, Онон, 14:41, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Они повторили мой трюк. Я первый дистр поставил Ubuntu (9x), и увидел, что Linux это хорошо, после чего через неделю накатил Debian с GNOME 2 и с тех пор мне неудобно пользоваться вантузами.
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|1.128, Neptus, 16:13, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как мне далеко до ваших переживаний.
Использую на тройке домашних компов LMDE (Linux Mint Debian Edition) и не парюсь. Роллинг работает отлично уже несколько лет. Можно c Cinnamon или Mate.
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