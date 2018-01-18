18.01.2018 10:05  Google переводит рабочие станции инженеров с Goobuntu (Ubuntu) на gLinux (Debian)

Компания Google переводит внутренние рабочие станции технического персонала на новый дистрибутив gLinux, основанный на Debian Testing и использующий модель непрерывной доставки обновлений (rolling). Ранее на протяжении многих лет в Google применялся дистрибутив Goobuntu, развиваемый на базе LTS-выпусков Ubuntu. Для перехода с Goobuntu на gLinux разработан специальный инструментарий, позволяющий провести прозрачную миграцию рабочих станций.

Напомним, что Goobuntu представлял собой сборку Ubuntu, в которую были добавлены инструменты, используемые разработчиками в Google, а также компоненты для интеграции с внутренним сетевым окружением. Все домашние директории пользователей монтировались с централизованного файлового сервера, что позволяло получить доступ к своему окружению независимо от используемого компьютера. Сборка Goobuntu формировалась в рамках участия Google в программе Ubuntu Advantage Program, подразумевающей получение коммерческой поддержки от компании Canonical. Переход на Debian приведёт к более тесному сотрудничеству с сообществом, а использование ветки Testing даёт повод ожидать от Google подключения к участию в процессах тестирования и контроля качества Debian.



