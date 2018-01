17.01.2018 22:47  Вредоносное ПО организует майнинг криптовалют на серверах с незакрытыми уязвимостями

> Майнить на питоне - это мощно.

Иногда таки стоит пройти по ссылке и почитать оригинал:

> The [b]botnet[/b], which [b]we’ve named PyCryptoMiner[/b]

и далее, по тексту:

> In our research case, the bot was purposed to be a crypto-miner, while also infecting with a [b]binary executable[/b] file named “wipefs”, [...] The executable is based on the “xmrminer”

https://github.com/xmrMiner

> A CUDA based miner for Monero

> C 80.0% C++ 14.9% Cuda 2.4% Makefile 1.7% Other 1.0%

А вот обвязка и логика, т.е. сам бот, на питоне, да.