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17.01.2018 22:47  Вредоносное ПО организует майнинг криптовалют на серверах с незакрытыми уязвимостями

Исследователи из компании Checkpoint выявили вредоносное ПО RubyMiner, которое поражает незащищённые серверы Linux и Windows, и запускает код для майнинга криптовалют. Для распространения RubyMiner атакует достаточно старые критические уязвимости в PHP, Ruby on Rails и ASP, устранённые в 2012, 2013 и 2005 годах. По предварительной оценке экcплуатация данных уязвимостей позволила поразить около 700 серверов, которые, как правило, давно оставлены без присмотра, что позволяет длительное время использовать их ресурсы для майнинга.

Для определения уязвимых серверов применяется сканирование сети при помощи утилиты p0f. При обнаружении очередного уязвимого сервера к нему применяется один из шести эксплоитов, после чего в случае атаки на Linux-сервер RubyMiner добавляет в cron задание для периодической загрузки с внешнего сервера скрипта для осуществления вредоносных действий. Примечательно, что для скрытия своего присутствия скрипт загружается в файл robots.txt. После активации скрипт, в свою очередь, загружает и устанавливает модифицированную версию штатного приложения XMRig для майнинга криптовалюты Monero.

Также можно отметить вредоносное ПО PyCryptoMiner, нацеленное на проникновение через эксплуатацию выявленной в прошлом году уязвимости в сервере приложений JBoss или через подбор типовых паролей к SSH. PyCryptoMiner написан на языке Python, использует сервис Pastebin.com для передачи управляющих команд и включает бинарные компоненты для майнинга криптовалюты Monero, основанные на xmrMiner. По данным исследователей, построенный при помощи PyCryptoMiner ботнет уже заработал 158 Monero, что соответствует примерно 45 тысячам долларов (неделю назад, в пик роста курса было 80 тысяч долларов).

Дополнение: Китайскими исследователями из компании Netlab 360 обнаружен вариант вредоносного ПО Satori, адаптированный для атак на системы майнинга криптовалют. Satori атакует некорректно настроенное ПО Claymore Miner (по умолчанию принимает запросы на сетевом порту 3333 без аутентификации по паролю), часто используемое в фермах майнинга, и в случае успешной атаки заменяет номера кошельков, на которых накапливаются доходы от майнинга. На одном из указываемых злоумышленниками кошельков уже накопилось более 1 Ethereum (более 1000 долларов). Судя по динамике пополнения кошелька атакующие обладают ресурсами для перебора примерно 2100 млн хэшей в секунду, что эквивалентно 85 компьютерам с графической картой Radeon Rx 480 или 1135 компьютерам с картой GeForce GTX 560M.

  1. Главная ссылка к новости (https://research.checkpoint.co...)
  2. OpenNews: Выявлено вымогательское вредоносное ПО, шифрующее файлы на серверах с Linux и FreeBSD
  3. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлено 10 вредоносных библиотек
  4. OpenNews: Трём миллионам уязвимых JBoss-серверов угрожает атака вредоносного шифровальщика
  5. OpenNews: Более 150 Linux-cерверов хостинг-оператора Nayana оказались поражены вредоносным шифровальщиком
  6. OpenNews: Более 5900 интернет-магазинов поражены вредоносным ПО для перехвата номеров кредитных карт
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mallware
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  • 1.1, Аноним, 23:16, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Побуждает админов серверов закрывать уязвимости!
     
     
  • 2.3, пох, 23:26, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –11 +/
    мальчик, ты ди6ил Оно побуждает админов начать майнить самим, подвинув бесполез... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, Аноним, 00:01, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Зависит от типа коинов Биткоины - бестолку, потому что для них наделали скорост... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.12, Аноним, 02:48, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну так админ сперва запатчит сервер чтобы халявщиков уйти, а потом майнить будет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.22, Аноним, 08:16, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если ты миллион-другой таких компьютеров взломаешь тогда можно и на cpu в пуле п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, лж__, 09:51, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Это просто смешные цифры.

    Новость не читал? Никакие-не-миллионы успешно намайнили 45 килобаксов. МКАДышам неплохая прибавка, если не посодють. :)

    А ещё есть вские криптопроекты, но не майнинг. Например Large Bitcoin Collider. Или что самописное. Что считать процами всегда найдется.

     
  • 1.2, Аноним, 23:24, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Полон опасностей криптомирок ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, лж__, 09:53, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> 158 Monero, что соответствует примерно 45 тысячам долларов (неделю назад, в пик роста курса было 80 тысяч долларов)
    > Полон опасностей криптомирок.

    Это наброс насчёт падения цены? Дык, он может подождать 5-10 лет, глядишь превратится в 100500 килобаксов. Заодно все сроки пройдут, не будут же его кошельки мониторить 20 лет.

     
  • 1.5, A.Stahl, 23:40, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ну да, вредоносное ПО совершает вредоносные действия. Да, нужно иногда апдейтить систему. Ну это мы ещё со времён ДОСа знаем. А может и раньше что-то такое было.
     
  • 1.8, Аноним, 00:30, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    капча с дорожныи знаками похуже вещи делает. и все легально.
     
     
  • 2.9, Аноним, 00:52, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Недавно вылазила мне пару раз, так я пройти её так и не смог Так и не понял, чт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, Аноним, 03:41, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Майнит мозг
     
  • 1.10, Аноним, 01:00, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > серверы
    > Windows

    Кто этим пользуется?

     
     
  • 2.14, Аноним, 02:50, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Кто этим пользуется?

    Судя по новости, ботнеты одобряют.

     
  • 1.11, ua9oas, 01:02, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И а антивирусы могут ли выявлять, что там такое ПО завелось? (А с помощью командной строки как?)

    И есть и другой вариант вредоносов на счет заработков онлайн: вот мне каждый день приходит много спама, что я всего за несколько минут могу "типа намайнить" хорошие деньги, дистанционно сдавая в аренду мощности своего ПК тем лицам (а также что мне поступил платеж, я выиграл (или имею шанс выиграть легкие деньги)). Но далее происходит переход на страницу, что для того, чтобы мне себе такие деньги вывести- мне сначала надо тем лицам не много заплатить (вроде комиссии за конвертацию этих криптовалют (или обычных валют) в обычные деньги, оплатить налог, комиссию за перевод и т.п.). Но это все лохотрон.

     
     
  • 2.15, Аноним, 03:02, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    По вою вентилятора и или нагрузке на CPU легко заметить без всяких антивирусов ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, Аноним, 03:09, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Майнить на питоне - это мощно.
     
     
  • 2.17, Аноним, 03:40, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Если ты когда-нибудь майнил - с большой вероятностью ты делал это на питоне с по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, Аноним84701, 03:50, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Майнить на питоне - это мощно.

    Иногда таки стоит пройти по ссылке и почитать оригинал:
    > The [b]botnet[/b], which [b]we’ve named PyCryptoMiner[/b]

    и далее, по тексту:
    > In our research case, the bot was purposed to be a crypto-miner, while also infecting with a [b]binary executable[/b] file named “wipefs”, [...] The executable is based on the “xmrminer”

    https://github.com/xmrMiner
    > A CUDA based miner for Monero
    >  C 80.0% C++ 14.9% Cuda 2.4% Makefile 1.7% Other 1.0%

    А вот обвязка и логика, т.е. сам бот, на питоне, да.


     
  • 1.21, Аноним, 08:12, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Название говорящее Если запускать одну из этих мошеннических ИДЕ на джабке зву... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, iZEN, 09:48, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    "PyCryptoMiner написан на языке Python". Был бы на Java, заработал бы не $45 тысяч, а $450 тысяч.$
     
     
  • 3.27, Аноним, 09:55, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, а на си бы просто свалилось с переполнением буфера.
     

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