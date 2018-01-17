17.01.2018 22:47  Вредоносное ПО организует майнинг криптовалют на серверах с незакрытыми уязвимостями

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|4.25, лж__, 09:51, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Это просто смешные цифры.
Новость не читал? Никакие-не-миллионы успешно намайнили 45 килобаксов. МКАДышам неплохая прибавка, если не посодють. :)
А ещё есть вские криптопроекты, но не майнинг. Например Large Bitcoin Collider. Или что самописное. Что считать процами всегда найдется.
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|2.26, лж__, 09:53, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> 158 Monero, что соответствует примерно 45 тысячам долларов (неделю назад, в пик роста курса было 80 тысяч долларов)
> Полон опасностей криптомирок.
Это наброс насчёт падения цены? Дык, он может подождать 5-10 лет, глядишь превратится в 100500 килобаксов. Заодно все сроки пройдут, не будут же его кошельки мониторить 20 лет.
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|1.5, A.Stahl, 23:40, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Ну да, вредоносное ПО совершает вредоносные действия. Да, нужно иногда апдейтить систему. Ну это мы ещё со времён ДОСа знаем. А может и раньше что-то такое было.
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|1.11, ua9oas, 01:02, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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И а антивирусы могут ли выявлять, что там такое ПО завелось? (А с помощью командной строки как?)
И есть и другой вариант вредоносов на счет заработков онлайн: вот мне каждый день приходит много спама, что я всего за несколько минут могу "типа намайнить" хорошие деньги, дистанционно сдавая в аренду мощности своего ПК тем лицам (а также что мне поступил платеж, я выиграл (или имею шанс выиграть легкие деньги)). Но далее происходит переход на страницу, что для того, чтобы мне себе такие деньги вывести- мне сначала надо тем лицам не много заплатить (вроде комиссии за конвертацию этих криптовалют (или обычных валют) в обычные деньги, оплатить налог, комиссию за перевод и т.п.). Но это все лохотрон.
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|2.19, Аноним84701, 03:50, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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> Майнить на питоне - это мощно.
Иногда таки стоит пройти по ссылке и почитать оригинал:
> The [b]botnet[/b], which [b]we’ve named PyCryptoMiner[/b]
и далее, по тексту:
> In our research case, the bot was purposed to be a crypto-miner, while also infecting with a [b]binary executable[/b] file named “wipefs”, [...] The executable is based on the “xmrminer”
https://github.com/xmrMiner
> A CUDA based miner for Monero
> C 80.0% C++ 14.9% Cuda 2.4% Makefile 1.7% Other 1.0%
А вот обвязка и логика, т.е. сам бот, на питоне, да.
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