16.01.2018 22:35  Обновление web-браузера QupZilla 2.2.4

Доступен релиз многоплатформенного web-браузера QupZilla 2.2.4, построенного с использованием библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, основанного на браузерном движке Blink и элементах Chromium. Это последняя ветка под именем QupZilla и в форме независимого проекта, следующие версии будут распространяться под новым именем Falkon и развиваться в составе сообщества KDE. В новой версии: Опция для отключения поисковых рекомендаций в адресной строке;

Поддержка открепления вкладок и их перемещения в другие окна;

Поддержка перетаскивания текста или URL на панель вкладок для создания новой вкладки;

Поддержка API GreaseMonkey 4.0 в пользовательских скриптах. Значительно улучшена совместимость с различными скриптами GreaseMonkey;

Возможность настройки раскладки элементов и виджетов в навигационной панели;

Возможность загрузки файла userChrome.css со стилями для настройки оформления онтерфейса;

В навигационную панель добавлены кнопки Tools, Downloads, GreaseMonkey и AdBlock;

Новая тема оформления для Windows;

Поддержка вывода на печать при помощи JavaScript-метода window.print();

В меню управления историей открытия сайтов добавлена поддержка восстановления закрытых окон;

При наличии нескольких открытых окон при восстановлении сеанса теперь восстанавливаются геометрия, состояние и настройки каждого окна;

Обновлено оформление экспресс-панели.



