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16.01.2018 22:35  Обновление web-браузера QupZilla 2.2.4

Доступен релиз многоплатформенного web-браузера QupZilla 2.2.4, построенного с использованием библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, основанного на браузерном движке Blink и элементах Chromium. Это последняя ветка под именем QupZilla и в форме независимого проекта, следующие версии будут распространяться под новым именем Falkon и развиваться в составе сообщества KDE.

В новой версии:

  • Опция для отключения поисковых рекомендаций в адресной строке;
  • Поддержка открепления вкладок и их перемещения в другие окна;
  • Поддержка перетаскивания текста или URL на панель вкладок для создания новой вкладки;
  • Поддержка API GreaseMonkey 4.0 в пользовательских скриптах. Значительно улучшена совместимость с различными скриптами GreaseMonkey;
  • Возможность настройки раскладки элементов и виджетов в навигационной панели;
  • Возможность загрузки файла userChrome.css со стилями для настройки оформления онтерфейса;
  • В навигационную панель добавлены кнопки Tools, Downloads, GreaseMonkey и AdBlock;
  • Новая тема оформления для Windows;
  • Поддержка вывода на печать при помощи JavaScript-метода window.print();
  • В меню управления историей открытия сайтов добавлена поддержка восстановления закрытых окон;
  • При наличии нескольких открытых окон при восстановлении сеанса теперь восстанавливаются геометрия, состояние и настройки каждого окна;
  • Обновлено оформление экспресс-панели.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qupzilla.com/2018/...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.2
  3. OpenNews: Браузер QupZilla переименован в Falkon
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.0.0, построенного на базе Qt
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.1
  6. OpenNews: Четвёртый кандидат в релизы браузера Otter
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qupzilla
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  • 1.1, Аноним, 22:39, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Под линукс отличный браузер, а на винде падает через раз(
     
  • 1.2, Константавр, 22:49, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кстати, давно спросить хотел. Из под него никогда не получалось зайти на роутер на openwrt или подобных прошивках. Не принимает пароль ни в какую. И вообще, на некоторых сайтах тоже бывает. С чем это может быть связано?
     
     
  • 2.6, Аноним, 22:54, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Какая-то не браузер спецефичная проблема Везде ходится без проблем, там же движ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.8, DiabloPC, 22:55, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    роутеров с openwrt на посмотреть нету под рукой...
    На каких сайтах проблемы?
     
  • 2.12, Аноним, 23:33, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    С жопорукостью http i piccy info i9 b739e968c16d335c8c65a14c2132a6cd 15161347... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Константавр, 23:43, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот интересно, когда последний раз заливал на роутер прошивку, сразу зашёл через капзиллу, потому что на хотел проверить, исправидась ли ситуация. Я не смог ввести дефолтный пароль. Я даже написал его в текстовом редакторе и вставил с Ctrl+V. Я действительно не понимаю в чём дело, потому что открываю фокс и с первого раза захожу. Открываю опять капзилу, пароль не правильный. И так прдолжается с самого моего знакомства с капзиллой, ещё на четвёртых кутях и в другом дистрибутиве.
     
     
  • 4.25, key, 04:49, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно как нить это дело логгировать и посмотреть со стороны openwrt что там браузер отправляет. Мб как то с кодировками связано?
     
  • 1.7, Аноним, 22:55, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как в сравнении с Otter Browser?
     
     
  • 2.9, DiabloPC, 22:59, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как ни крути, а в данный момент гораздо лучше
     
  • 1.15, VINRARUS, 23:42, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Поддержка вывода на печать при помощи JavaScript-метода window.print();

    Не понял, это теперь рекламные банеры сайтов принтер будет печатать в надежде шо я их повешу на стене и буду смотреть в офлайне?

     
     
  • 2.18, НяшМяш, 23:56, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В яваскрипте этот метод уже 100 лет существует, просто его реализовали конкретно в этом браузере.
     
  • 2.19, DiabloPC, 23:56, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На некоторых сайтах любят страницы для печати js'ом подготавливать, чтобы красивее на листе смотрелись.
    Только не говори что никогда не встречал кнопку "печать" посреди страницы? Думаешь как оно оттуда на печать выводится?
     
  • 1.21, Аноним, 00:55, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Бубнунте не обновился, зато transmission обновился
     
  • 1.23, Kott, 03:15, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    у него есть неплохая боковая панель вкладок, но до сих пор в ней нет кнопки или экшона на даблклик "новая вкладка"

    всё, пойду фичреквест писать

     
  • 1.24, Аноним, 03:49, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Функционал RequestPolicy/UMatrix уже сделали?
     
  • 1.27, Тот_Самый_Анонимус, 07:11, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В установщике для Windows нет русского языка. Санкции, видимо.
     
     
  • 2.28, Аноним, 07:23, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, в конгрессе приняли бильль о переводе купзиллы.
     
  • 1.29, Дуплик, 07:54, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    $ qupzilla
    Segmentation fault (core dumped)

    Ясно, понятно. Диагноз: Qt.

     

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