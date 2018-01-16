16.01.2018 22:35  Обновление web-браузера QupZilla 2.2.4

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|1.2, Константавр, 22:49, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Кстати, давно спросить хотел. Из под него никогда не получалось зайти на роутер на openwrt или подобных прошивках. Не принимает пароль ни в какую. И вообще, на некоторых сайтах тоже бывает. С чем это может быть связано?
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|3.16, Константавр, 23:43, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот интересно, когда последний раз заливал на роутер прошивку, сразу зашёл через капзиллу, потому что на хотел проверить, исправидась ли ситуация. Я не смог ввести дефолтный пароль. Я даже написал его в текстовом редакторе и вставил с Ctrl+V. Я действительно не понимаю в чём дело, потому что открываю фокс и с первого раза захожу. Открываю опять капзилу, пароль не правильный. И так прдолжается с самого моего знакомства с капзиллой, ещё на четвёртых кутях и в другом дистрибутиве.
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|1.15, VINRARUS, 23:42, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Поддержка вывода на печать при помощи JavaScript-метода window.print();
Не понял, это теперь рекламные банеры сайтов принтер будет печатать в надежде шо я их повешу на стене и буду смотреть в офлайне?
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|2.19, DiabloPC, 23:56, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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На некоторых сайтах любят страницы для печати js'ом подготавливать, чтобы красивее на листе смотрелись.
Только не говори что никогда не встречал кнопку "печать" посреди страницы? Думаешь как оно оттуда на печать выводится?
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|1.23, Kott, 03:15, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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у него есть неплохая боковая панель вкладок, но до сих пор в ней нет кнопки или экшона на даблклик "новая вкладка"
всё, пойду фичреквест писать
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