16.01.2018 17:55  Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.12

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|2.3, Dartanian, 18:39, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Щас тестовые альфа-выпуски Kubuntu 18.04 (LTS) стабильнее, чем Kubuntu 16.04 (LTS), которую уже пилят 2 года. Я как поставил - охренел просто. Такое ощущение что после 16.04 вся команда тестировщиков сменилась на новую. -_-
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|2.29, Мураками, 20:06, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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кстати да, тоже заметил что кеды от гномов где-то на пол года отстают во внедрении вяленого
жаль что пока никто не смог запилить нормального консольного решения для настройки подобного xrandr, а то напрягают постоянные манипуляции кнопками(виндофобия) при частом переключении экранов
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|1.10, DiabloPC, 18:54, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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В версии 5.13 будут реализовываться только новшества, связанные с Wayland.
И на какое DE теперь переходить? О_о
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|3.16, Онон, 19:06, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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И как не крути, а всякие GIMP, FF, Chromium, LO всё равно будут работать через xwayland.
И да, ничего не слышно про Falcon/Qupzilla, в идеале его можно до ума довести и портануть на вяленый.
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|4.33, Bicycle, 20:35, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> И как не крути, а всякие GIMP, FF, Chromium, LO всё равно
> будут работать через xwayland.
> Chromium
Так вроде в Chromium что-то для работы под Wayland в рамках проекта Ozone добавляли. Или они это так и не осилили?
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|3.36, DiabloPC, 20:42, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Его до Х11 еще лет 10 подтягивать.
Но нет, нужно же вкорячить эту срань сырющую повсеместно...
...пора, видимо, задуматься о покупке огрызков, ибо на форточки валить совсем некошерно будет...
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|1.12, DerRoteBaron, 18:57, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Управление питанием (когда хром(-иум) (-оподобные) вешает вейклок, а потом ни блокировка экрана, ни сон не срабатывают) починили?
Или это нормальное поведение?
Или это вообще баг хрома?
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|3.30, DerRoteBaron, 20:12, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Воспроизводится на виртуалке
Последовательность воспроизведения:
Поставить таймаут экрана блокировки небольшим.
Запустить в хроме какую-нибудь музыку.
Закрыть, запустить видео, свернуть браузер
Закрыть, открыть алиэкспресс без блокирующих расширений. Он поднимает WebRTC.
Во всех этих случаях в кедах управление питанием блокировано.
Для сравнения, в гноме только когда играет видео в развернутом окне.
Проверялось в том числе на виртуалке KDE Neon, ну и на паре компов, где польщуюсь кедами
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|1.28, Любитель графония, 19:55, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+5 +/–
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Не знаю. Вейленд, 10 лет слышу вейленд то, вейленд се, а воз и ныне там. Ну КОГДА? Когда уже Великий Переход, новая эра, прекрасное будущее, топовые игрушки, мультимедийное ПО, когда это все? Или еще 10 лет будут что-то обещать и тестировать на LiveCD-дистрибутивах? Ну а теперь минусуйте, шакалы...
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|3.39, DiabloPC, 20:49, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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она еще в третьих кедах там была, а может даже и во вторых (уже толком не помню), но температуру оно выводило только поверх значка, а не рядом.
А тут тебе супур-навороченое улучшение выкатили %)
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