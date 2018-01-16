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16.01.2018 17:55  Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.12

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.12, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 6 февраля.

Новая версия отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), поэтому при подготовке релиза особое внимание уделяется обеспечению стабильности, оптимизации производительности и улучшению переносимости между разными пользовательскими окружениями. KDE Plasma 5.12 станет первым LTS-выпуском с поддержкой Wayland, которая пока окончательно не стабилизирована для всего оборудования, но значительно улучшена и подготовлена для тестирования более широким кругом пользователей. Выпуск 5.12 также станет последним, в котором в KWin развиваются новые возможности для X11. В версии 5.13 будут реализовываться только новшества, связанные с Wayland.

Базовые возможности Plasma:

  • Размещение интерактивных виджетов на рабочем столе, при помощи которых, например, можно отображать прогноз погоды, просматривать комиксы или производить вычисления;
  • Интерфейс для загрузки свежих обоев, стилей, виджетов, эффектов и других ресурсов из каталога-магазина KDE Store;
  • Встроенная функция быстрого поиска приложений, каталогов, музыки, видео и файлов;
  • Тема оформления Breeze, обеспечивающая унифицированное отображение приложений на базе всех популярных графических тулкитов, включая Qt 4, Qt 5, GTK+ 2, GTK+ 3 и VCL (используется в LibreOffice);
  • Интеграция со смартфонами. При помощи компонента KDE Connect можно получать уведомления на рабочем столе о поступлении текстовых сообщений, передавать файлы, автоматически приглушать воспроизведение музыки при поступлении звонка и использовать смартфон как пульт дистанционного управления;
  • Гибкие возможности настройки окружения под свои предпочтения, через установки новых виджетов, панелей, экранов и стилей.

Новшества, добавленные в KDE Plasma 5.12:

  • Ускорена работа различных подсистем, сокращено потребление памяти и снижена нагрузка на CPU. Существенно уменьшено время запуска рабочего стола;
  • Продолжено усовершенствование работы с использованием протокола Wayland. В конфигуратор добавлена возможность настройки параметров экрана и многомониторных конфигураций, при работе поверх Wayland. В том числе при использовании Wayland через KScreen теперь можно менять разрешение экрана, активировать дополнительные устройства вывода, задавать параметры вращения экрана и использовать режим автоматического поворота в зависимости от показаний датчика ориентации в пространстве, автоматически калибровать сенсорный экран.

    Для запуска Plasma поверх Wayland отныне не требуется компонент XWayland, но он может понадобиться для запуска приложений, собранных для X11. Выбор комозитного менеджера теперь осуществляется автоматически, в зависимости от используемой платформы. Добавлена возможность раскрытия окон Wayland на весь экран. Увеличена отзывчивость ввода. В KWin добавлена реализация ночного режима, при котором уменьшается интенсивность синего цвета для снижения утомляемости.

    В композитный сервер с реализацией Wayland добавлена поддержка протоколов xdg_shell_unstable_v6, xdg_foreign_unstable_v2, idle_inhibit_unstable_v1, server_decoration_palette, appmenu и wl_data_device_manager_v3;

  • Улучшен интерфейс центра установки приложений (Discover): линейные заголовки в секциях, не предусматривающих навигации, нажатие Enter для начала поиска, расширенный конфигуратор источников загрузки пакетов, возможность показа скриншотов предлагаемых для установки приложений. Для дистрибутивов добавлена функция обновления в offline-режиме. Повышено удобство работы на устройствах с небольшими экранами как у смартфона. В систему уведомлений интегрированы глобальные оповещения PackageKit (обновление дистрибутива до нового релиза, предложение перезагрузки);
  • В параметры окна и панель меню добавлена кнопка для быстрого включения/выключения глобального меню без необходимости совершения дополнительных шагов по изменению настроек;
  • KRunner адаптирован для использования людьми с ослабленным зрением через экранный ридер типа Orca;
  • В апплете Icon теперь используются favicon-файлы сайтов;
  • В блоках уведомлений возвращена возможность выделения текста и помещения в буфер обмена ссылок;
  • Представлена компактная раскладка меню запуска приложений Kickoff (Slim Kickoff);
  • В апплете показа прогноза погоды добавлена опция для отображения температуры на панели, рядом с пиктограммой состояния погоды;
  • В апплеты монитогринга System Activity и System Monitor добавлены графики нагрузки на CPU для отдельных процессов;


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kde.org/announceme...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.11
  3. OpenNews: Проект KDE определил концепцию разработки рабочего стола Plasma
  4. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.10
  5. OpenNews: Разработчики KDE обсудили интеграцию web-браузера с рабочим столом Plasma
  6. OpenNews: Мобильная платформа Plasma Mobile портирована для устройств Nexus 5X
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: plasma, kde
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  • 1.1, Аноним, 18:35, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Все тортовее и тортовее. Еще и оптимизации завезли, молодцы.
     
     
  • 2.3, Dartanian, 18:39, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +10 +/
    Щас тестовые альфа-выпуски Kubuntu 18.04 (LTS) стабильнее, чем Kubuntu 16.04 (LTS), которую уже пилят 2 года. Я как поставил - охренел просто. Такое ощущение что после 16.04 вся команда тестировщиков сменилась на новую. -_-
     
     
  • 3.23, iPony, 19:23, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Ну значит уже пора переходить на Qt 6 и всё ломать.
     
  • 3.44, DerRoteBaron, 21:01, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кажется, и там и там тестировщика полтора тела, просто кеды к актуальным версиями сильно выросли в плане стабильности. Хотя до сих пор не без пробки во всём
     
     
  • 4.51, Аноо, 21:23, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Там скрин настройки экранов к чему в новость прилепили? Починили мультимониторность что-ли?
     
  • 2.35, VINRARUS, 20:40, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно, исправили ОГРОМНУЮ утечку памяти при частых уведомлениях?
     
     
  • 3.48, Аноним, 21:07, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Посмотри статус бага в трекере.
     
  • 1.2, Аноним, 18:37, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Хорошо, что Wayland внедряют, но мне Gnome больше нравится https www opennet ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Мураками, 20:06, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    кстати да, тоже заметил что кеды от гномов где-то на пол года отстают во внедрении вяленого

    жаль что пока никто не смог запилить нормального консольного решения для настройки подобного xrandr, а то напрягают постоянные манипуляции кнопками(виндофобия) при частом переключении экранов

     
  • 1.4, Dartanian, 18:40, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    И ни слова про KDE Vault. Когда появится то?
     
     
  • 2.8, Аноним, 18:50, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Релиз или два назад.
     
     
  • 3.11, Dartanian, 18:54, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ясно, значит я отстал на релиз или два назад Интересно, оно таки замена KeePa... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Аноним, 19:12, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет, оно ближе к veracrypt Можно конечно какой-нибудь ods сделать для паролей, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.25, анонимчик, 19:26, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    keepassxc
     
     
  • 6.53, Аноним, 21:25, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Он у меня не копирует какаое-то поле, может собран плохо, сам хотел пересобрать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.24, Аноним, 19:23, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это не хранилище паролей, это gui-фронтенд для EncFS/CryFS
     
     
  • 5.26, Анончик, 19:49, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. трукрипт можно выкидывать (если пользуюсь только кедами)?
     
  • 2.9, Аноним, 18:50, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    шо появится У меня в арче уже пару месяцев как висит в трее Правда не проверял... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 19:53, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня в генте с 5 11 0 он тоже есть и работает вполне себе ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, A.Stahl, 18:40, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –18 +/
    Хотя бы на одном скриншоте двое часов Фух-х-х Пока ещё полимеры на месте А то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 18:42, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    > здравый смысл
    > KDE

    /0

     
     
  • 3.37, VINRARUS, 20:42, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    -1-1
     
  • 2.7, кверти, 18:42, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Здравый смысл не про тебя. Шутом у тебя гораздо лучше получается.
     
  • 2.17, Аноним, 19:11, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Ты жива еще, моя старушка? :)
     
  • 1.10, DiabloPC, 18:54, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    В версии 5.13 будут реализовываться только новшества, связанные с Wayland.

    И на какое DE теперь переходить? О_о

     
     
  • 2.13, Аноним, 18:58, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А чем вам Wayland не угодил?
     
     
  • 3.15, Онон, 19:03, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Unstable
     
  • 3.16, Онон, 19:06, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И как не крути, а всякие GIMP, FF, Chromium, LO всё равно будут работать через xwayland.
    И да, ничего не слышно про Falcon/Qupzilla, в идеале его можно до ума довести и портануть на вяленый.
     
     
  • 4.32, DiabloPC, 20:33, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В смысле не слышно?
    Только-что новая версия (2.2.4) вышла....

    https://github.com/QupZilla/qupzilla/releases/tag/v2.2.4

     
  • 4.33, Bicycle, 20:35, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > И как не крути, а всякие GIMP, FF, Chromium, LO всё равно
    > будут работать через xwayland.
    > Chromium

    Так вроде в Chromium что-то для работы под Wayland в рамках проекта Ozone добавляли. Или они это так и не осилили?


     
  • 4.50, Аноним, 21:11, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чего ты там портовать собрался Оно ж на чистом Qt, какой плагин будет использов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, Аноним, 19:15, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А зачем переходить Х сессию никто не убирает А Wayland до X11 еще подтянуть на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 19:22, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > А зачем переходить?

    Фанатизм же

     
  • 3.36, DiabloPC, 20:42, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Его до Х11 еще лет 10 подтягивать.
    Но нет, нужно же вкорячить эту срань сырющую повсеместно...
    ...пора, видимо, задуматься о покупке огрызков, ибо на форточки валить совсем некошерно будет...
     
     
  • 4.46, Аноним, 21:06, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Валите уж куда-нибудь, без вас воздух чище будет
     
  • 1.12, DerRoteBaron, 18:57, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Управление питанием (когда хром(-иум) (-оподобные) вешает вейклок, а потом ни блокировка экрана, ни сон не срабатывают) починили?
    Или это нормальное поведение?
    Или это вообще баг хрома?
     
     
  • 2.20, Аноним, 19:12, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Нет, баг не воспроизводится. Ты уверен что проблема не в дровах?
     
     
  • 3.30, DerRoteBaron, 20:12, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Воспроизводится на виртуалке
    Последовательность воспроизведения:
    Поставить таймаут экрана блокировки небольшим.
    Запустить в хроме какую-нибудь музыку.
    Закрыть, запустить видео, свернуть браузер
    Закрыть, открыть алиэкспресс без блокирующих расширений. Он поднимает WebRTC.
    Во всех этих случаях в кедах управление питанием блокировано.
    Для сравнения, в гноме только когда играет видео в развернутом окне.
    Проверялось в том числе на виртуалке KDE Neon, ну и на паре компов, где польщуюсь кедами
     
  • 1.14, Онон, 19:01, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У меня и под иксами всё ровно работает (Intel). А под вяленым артефактит.
     
     
  • 2.41, DiabloPC, 20:53, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Под вяленым оно артифактит только в тех редких случаях когда вообще смогло запуститься
     
  • 1.18, Аноним, 19:12, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А он уже пригодный ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, DiabloPC, 20:50, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Естественно нет.
     
  • 1.28, Любитель графония, 19:55, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Не знаю. Вейленд, 10 лет слышу вейленд то, вейленд се, а воз и ныне там. Ну КОГДА? Когда уже Великий Переход, новая эра, прекрасное будущее, топовые игрушки, мультимедийное ПО, когда это все? Или еще 10 лет будут что-то обещать и тестировать на LiveCD-дистрибутивах? Ну а теперь минусуйте, шакалы...
     
     
  • 2.31, A.Stahl, 20:23, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Да забей -- за графонием иди на винду Там всё более или менее стандартизировано... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.49, Аноним, 21:08, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так и есть. Линуксоидов только на холивары хватает
     
  • 2.42, Аноним, 20:58, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    X11, 30 лет слышу X11 то, X11 се, а воз и ныне там Ну КОГДА Когда уже Великий ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.34, Аноним, 20:39, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отображение температуры на панели -- это стопроцентный переход на KDE, пусть даж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, Батя, 20:46, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Здаров. Как там в анабиозе? 100 лет виджеты KDE могли располагаться на панели, начиная с KDE4 как минимум (и погода на панели у меня была уже лет 7 назад - изкоробки).
     
     
  • 3.39, DiabloPC, 20:49, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    она еще в третьих кедах там была, а может даже и во вторых (уже толком не помню), но температуру оно выводило только поверх значка, а не рядом.
    А тут тебе супур-навороченое улучшение выкатили %)
     
     
  • 4.45, VINRARUS, 21:05, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >она еще в третьих кедах там была, а может даже и во вторых (уже толком не помню), но температуру оно выводило только поверх значка, а не рядом.

    Пробовал искать другие виджеты?
    http://storage3.static.itmages.ru/i/17/1213/h_1513184826_7113440_ec1f146d1f.p

     
  • 4.47, aperon, 21:07, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Два года пользую вот эту погоду. Температура выводится рядом со значком.
    https://store.kde.org/p/998912/
     
  • 1.43, Sluggard, 21:01, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кеды всё хорошеют. А за KDE Connect вообще отдельный респект — удобная штука!
     
  • 1.52, Аноним, 21:23, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое лучшее DE!
     

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