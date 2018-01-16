16.01.2018 17:55  Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.12

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.12, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 6 февраля. Новая версия отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), поэтому при подготовке релиза особое внимание уделяется обеспечению стабильности, оптимизации производительности и улучшению переносимости между разными пользовательскими окружениями. KDE Plasma 5.12 станет первым LTS-выпуском с поддержкой Wayland, которая пока окончательно не стабилизирована для всего оборудования, но значительно улучшена и подготовлена для тестирования более широким кругом пользователей. Выпуск 5.12 также станет последним, в котором в KWin развиваются новые возможности для X11. В версии 5.13 будут реализовываться только новшества, связанные с Wayland. Базовые возможности Plasma: Размещение интерактивных виджетов на рабочем столе, при помощи которых, например, можно отображать прогноз погоды, просматривать комиксы или производить вычисления;

Интерфейс для загрузки свежих обоев, стилей, виджетов, эффектов и других ресурсов из каталога-магазина KDE Store;

Встроенная функция быстрого поиска приложений, каталогов, музыки, видео и файлов;

Тема оформления Breeze, обеспечивающая унифицированное отображение приложений на базе всех популярных графических тулкитов, включая Qt 4, Qt 5, GTK+ 2, GTK+ 3 и VCL (используется в LibreOffice);

Интеграция со смартфонами. При помощи компонента KDE Connect можно получать уведомления на рабочем столе о поступлении текстовых сообщений, передавать файлы, автоматически приглушать воспроизведение музыки при поступлении звонка и использовать смартфон как пульт дистанционного управления;

Гибкие возможности настройки окружения под свои предпочтения, через установки новых виджетов, панелей, экранов и стилей. Новшества, добавленные в KDE Plasma 5.12: Ускорена работа различных подсистем, сокращено потребление памяти и снижена нагрузка на CPU. Существенно уменьшено время запуска рабочего стола;

Продолжено усовершенствование работы с использованием протокола Wayland. В конфигуратор добавлена возможность настройки параметров экрана и многомониторных конфигураций, при работе поверх Wayland. В том числе при использовании Wayland через KScreen теперь можно менять разрешение экрана, активировать дополнительные устройства вывода, задавать параметры вращения экрана и использовать режим автоматического поворота в зависимости от показаний датчика ориентации в пространстве, автоматически калибровать сенсорный экран. Для запуска Plasma поверх Wayland отныне не требуется компонент XWayland, но он может понадобиться для запуска приложений, собранных для X11. Выбор комозитного менеджера теперь осуществляется автоматически, в зависимости от используемой платформы. Добавлена возможность раскрытия окон Wayland на весь экран. Увеличена отзывчивость ввода. В KWin добавлена реализация ночного режима, при котором уменьшается интенсивность синего цвета для снижения утомляемости. В композитный сервер с реализацией Wayland добавлена поддержка протоколов xdg_shell_unstable_v6, xdg_foreign_unstable_v2, idle_inhibit_unstable_v1, server_decoration_palette, appmenu и wl_data_device_manager_v3;

Улучшен интерфейс центра установки приложений (Discover): линейные заголовки в секциях, не предусматривающих навигации, нажатие Enter для начала поиска, расширенный конфигуратор источников загрузки пакетов, возможность показа скриншотов предлагаемых для установки приложений. Для дистрибутивов добавлена функция обновления в offline-режиме. Повышено удобство работы на устройствах с небольшими экранами как у смартфона. В систему уведомлений интегрированы глобальные оповещения PackageKit (обновление дистрибутива до нового релиза, предложение перезагрузки);

В параметры окна и панель меню добавлена кнопка для быстрого включения/выключения глобального меню без необходимости совершения дополнительных шагов по изменению настроек;

KRunner адаптирован для использования людьми с ослабленным зрением через экранный ридер типа Orca;

В апплете Icon теперь используются favicon-файлы сайтов;

В блоках уведомлений возвращена возможность выделения текста и помещения в буфер обмена ссылок;

Представлена компактная раскладка меню запуска приложений Kickoff (Slim Kickoff);

В апплете показа прогноза погоды добавлена опция для отображения температуры на панели, рядом с пиктограммой состояния погоды;

В апплеты монитогринга System Activity и System Monitor добавлены графики нагрузки на CPU для отдельных процессов;



