13.01.2018 23:51  В Firefox 59 будет прекращена поддержка GTK2+

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|3.28, Андрей, 02:57, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Изначально, потом они открестились от GIMP и переименовались в GNOME Toolkit. Отсюда и обоснование для тех, у кого с GTK проблемы: разработчики стараются исключительно для Гнома, а остальным - радоваться тому, что есть.
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|4.37, iPony, 05:41, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да, серъёзно.
Одно, когда у основной аудитории не будут играть мультики с лошадями на том же Netflix.
А другое, когда у полпроцентной аудитории что-то не так под капотом, но внешне это даже незаметно.
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|1.17, наивныйсеньорпрограммадор, 00:46, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот так: жил был Firefox и вдруг в версии 59 он решил самоубицца. Об свою же тупую тупость
MATE это единственный норм DE. Там Gnome 2. Все остальное из DE жрет озу и цпу и мееедленно работает -- или чаще не работает. Дохнет.
Но файрфокс там был.
А теперь - не станет.
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