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13.01.2018 23:51  В Firefox 59 будет прекращена поддержка GTK2+

В выпуске Firefox 59, который намечен на 23 марта и станет следующим релизом с длительным сроком поддержки (ESR), будет прекращена поддержка сборки с использованием библиотеки GTK2+. Для платформы GNU/Linux можно будет использовать только GTK3+. Возможность сборки с GTK2+ уже удалена из репозитория mozilla-central, на базе которого формируются ночные сборки Firefox.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Причина прекращения поддержки звуковой системы ALSA в Firefox
  3. OpenNews: GTK3-порт Firefox успешно запущен в окружении Wayland
  4. OpenNews: Ночные сборки Firefox переведены по умолчанию на GTK3+
  5. OpenNews: Релиз Firefox 46, перешедший на GTK3+ в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, gtk
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  • 1.1, Аноним, 23:52, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Да, гтк2 умер
     
     
  • 2.4, Аноним, 23:56, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Ирония в том, что GIMP до сих пор не поддерживает GTK3 , а GTK как бы GIMP Tool... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, th3m3, 23:58, 13/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Новый Gimp, вроде поддерживает.
     
     
  • 4.8, waylandbeliver, 00:07, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше бы на Qt переписали.
     
     
  • 5.9, Лёня Поттеринг, 00:14, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –9 +/
    Лучше бы на Wayland переписали.
     
     
  • 6.14, Аноним, 00:22, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тебя видать за ник не плюсуют )))
     
  • 6.34, pavlinux, 04:22, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы systemd-gimp
     
  • 5.11, Аноним, 00:18, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не смеши Я иногда почитываю Martins blog KDE , так там некоторые предлагают пе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.30, Аноним, 03:16, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы твоя мама сделала аборт.
     
     
  • 6.39, Бендер, 06:05, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Твоя бабушка
     
  • 6.43, VINRARUS, 07:15, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лучше бы твоя мама сделала аборт.

    О, попорожденный отозвался.

     
  • 3.28, Андрей, 02:57, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Изначально, потом они открестились от GIMP и переименовались в GNOME Toolkit. Отсюда и обоснование для тех, у кого с GTK проблемы: разработчики стараются исключительно для Гнома, а остальным - радоваться тому, что есть.
     
  • 1.2, Аноним, 23:53, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Вот спрашивается, сколько человеко-лет, сил и нервов программистов было потрачен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, виндотролль, 00:22, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    ты хотел сказать, сколько принципиально новых форм вкладок можно бы было придумать?
     
  • 1.5, Аноним, 23:57, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Хватит тянуть легаси.
     
  • 1.6, Аноним, 23:57, 13/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1264079

    Добавить нечего.

     
     
  • 2.29, Андрей, 03:05, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    gtk 3.20.

    А касается ли это также gtk 3.22.26+?

     
  • 1.10, Аноним, 00:16, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Меня в новом фаерфоксе раздражают 4 вещи сижу на 52ESR 1 Прибитая гвоздями кн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним, 02:55, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    1 Ей там самое место, но ок, зачтено 2 Что Зачем оставлять старый индикатор ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Аноним, 03:19, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    \\цветных иконок в линуксе похожи на УГ

    При чем тут украинское государство?

     
     
  • 4.44, Аноним, 07:18, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно тоже похоже на угрюмое го*но
     
  • 4.45, VINRARUS, 07:19, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >При чем тут украинское государство?

    О, росийская клизьма отозвалась.

     
  • 1.12, Аноним, 00:19, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Спасибо за ссылку на коммиты.

    %patch -p1 -R

     
  • 1.13, Аноним, 00:21, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А про wayland ни слова не написали
     
     
  • 2.16, th3m3, 00:26, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Его время ещё не пришло. У Mozilla ещё полно более важной работы.
     
     
  • 3.18, Аноним, 00:47, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Добавление DRM важнее вяленого?
     
     
  • 4.37, iPony, 05:41, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, серъёзно.
    Одно, когда у основной аудитории не будут играть мультики с лошадями на том же Netflix.
    А другое, когда у полпроцентной аудитории что-то не так под капотом, но внешне это даже незаметно.
     
  • 1.17, наивныйсеньорпрограммадор, 00:46, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот так: жил был Firefox и вдруг в версии 59 он решил самоубицца. Об свою же тупую тупость

    MATE это единственный норм DE. Там Gnome 2. Все остальное из DE жрет озу и цпу и мееедленно работает -- или чаще не работает. Дохнет.

    Но файрфокс там был.
    А теперь - не станет.

     
     
  • 2.19, Аноним, 00:48, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не на Windows 10. Firefox тебе не удалят.
     
     
  • 3.47, Аноним, 07:22, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пруфы в студию, или балабол Это на Android такую шляпу практикуют, так что каме... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, anonymous, 00:50, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    MATE давно на GTK3, если ты об этом не знал.
     
  • 2.21, llolik, 00:54, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > MATE это единственный норм DE. Там Gnome 2.

    Я для тебя открою новость, только не падай: MATE уже переписан на GTK3.

     
  • 2.32, Аноним, 04:02, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так мате твоего не станет. Туда ему и дорога.
     
  • 1.22, Аноним, 00:55, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Давно отложили до 60 https www mozilla org media img firefox organizations re... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, anininimous, 01:15, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ФФ пора на помойку
     
     
  • 2.24, Хых, 01:40, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да уж вам там без браузера никак нельзя.
     
  • 2.26, key, 01:54, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Учитывая что хромой уже на помойке, то у нас не останется браузеров и миллионы JS-макак останутся без работы.
     
     
  • 3.40, Sluggard, 06:33, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > миллионы JS-макак останутся без работы

    Глядишь, и веб станет вменяемым, а не свистопердящей сранью, со страницами по несколько мегабайт...

     
  • 1.25, Аноним, 01:52, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Эм. ESR будет 60-й firefox а не 59-й.
     
  • 1.33, Аноним, 04:03, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ура. Легаси крапу туда и дорога.
     
  • 1.35, Дуплик, 04:49, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отлично, похвально!
     
  • 1.36, Аноним, 05:20, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все - на Pale Moon!
     
  • 1.38, Аноним, 05:51, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, теперь и мозилла станет выглядеть вырвиглазно в KDE..
     
     
  • 2.42, VINRARUS, 07:13, 14/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    1. Firefox.
    2. Firefox_KDE из OpenSUSE. Правда я не понял чо ее убрали из реп манжары...
     
  • 1.41, Аноним, 07:06, 14/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно пора
     

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