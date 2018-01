Опять нужен бубен.

[code]

$ taskset 0x1 ./kaslr

[!] Program requires root privileges (or read access to /proc/<pid>/pagemap)! $ su

# id

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

# taskset 0x1 ./kaslr

[!] Program requires root privileges (or read access to /proc/<pid>/pagemap)!

[/code]