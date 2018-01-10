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10.01.2018 15:00  Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre

Исследователи безопасности, выявившие уязвимости в системе спекулятивного выполнения команд современных процессоров, открыли доступ к рабочим протипам эксплоитов, созданным для демонстрации возможности совершения атак Meltdown и Spectre. В том числе открыт код библиотеки libkdump, которая использовалась в демонстрациях возможности перехвата ввода паролей, обхода KASLR, доступа к памяти хост-системы из гостевой системы KVM и определения содержимого произвольных областей физической памяти (physical_reader и memdump). Наилучшие результаты работы эксплоитов отмечаются на процессорах с поддержкой Intel TSX (Intel Core i7-5xxx, i7-6xxx или i7-7xxx). Ранее доступ к репозиторию на GitHub был ограничен.

Кроме того, накопилась большая подборка заметок с оценкой изменения производительности систем, после применения к ядру Linux патчей KPTI и retpoline для блокирования атак Meltdown и Spectre. Общий вывод указывает на то, что накладные расходы вполне терпимы на системах, поддерживающих PCID (Processor-Context ID). На системах без поддержки PCID замедление работы существенно и необходимо отдельно оценивать, что важнее, провал производительности, который может составлять до 30%, или риск эксплуатации уязвимости Meltdown (например, атака маловероятна на однопользовательских системах и рабочих станциях с обновлёнными версиями браузеров).

В обычных условиях при использовании патча KPTI переключение контекста во время системного вызова приводит к сбросу кэша с данными трансляции физических адресов в виртуальные, что значительно снижает производительность. PCID позволяет обойтись без сброса кэша трансляции адресов (TLB, Translation Lookaside Buffer), давая возможность привязать содержимое прокэшированных страниц памяти TLB к идентификатору контента и ограничить операции сопоставления только для разрешённого в данный момент контекста (элементы кэша TLB с другим PCID не затрагиваются при переключении контекста).

PCID поддерживается в большинстве моделей процессоров, выпускаемых с 2010 года (проверить можно по наличию флага "pcid" в /proc/cpuinfo). В гостевых системах KVM и VMWare, а также в половине окружений AWS, PCID не доступен. Кроме того, поддержка PCID появилась только в ядре Linux 4.14, поэтому снижение накладных расходов будет заметно только на системах с ядром 4.14+ или в дистрибутивах, портировавших поддержку PCID в более старые ядра. Для систем x86 исправления включены в обновление 4.15-rc7 и 4.14.12 (рекомендовано подождать 4.14.13 с дополнительными правками) и также подготовлены для веток 4.9 и 4.4. Исправления для ARM64 включены в состав вариантов ядра для платформы Android 3.18, 4.4 и 4.9, но в основном ядре появятся только в выпуске 4.16.

Некоторые другие события, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre:

  • Компания Intel вчера выпустила обновление микрокода для большого числа актуальных и устаревших моделей процессоров. Обновление доступно в виде пакетов для Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, CentOS, Fedora, Ubuntu, Debian и Chrome OS, позволяющих обновить микрокод без обновления BIOS. Обновление микрокода не отменяет необходимости применения патчей к ядру Linux;
  • Компания Intel также опубликовала результаты собственной оценки влияния исправлений на производительность. В тестах SYSmark 2014 SE на системах с восьмым поколением CPU Intel Core наблюдается снижение производительности на 2-14% (в среднем 6%);
  • По информации от компании Red Hat использование патчей для устранения уязвимостей в Red Hat Enterprise Linux 7 приводит к замедлению выполнения задач на 1-20%:
    • Наибольшее проседание производительности (8-20%) наблюдается в работе СУБД на нагрузках OLTP, при случайном доступе к прокэшированной памяти, при активном буферизированном вводе/выводе, при большой интенсивности переключения контекста между ядром и пользовательским уровнем (выполнение системных вызовов). Большие потери наблюдаются в тестах tpc, sysbench, pgbench, netperf (до 256 байт) и fio (случайный доступ к памяти NvME).
    • Падение производительности на 3-7% отмечается при выполнении аналитических запросов в СУБД, в системах поддержки принятия решений (DSS) и в Java VM, в моменты интенсивного обмена информацией по сети или при обращениях к диску.
    • Снижение производительности на 2-5% наблюдается в решениях HPC (High Performance Computing) при большой вычислительной нагрузке на CPU, если большинство работ выполняется в пространстве пользователя с применением привязки к ядрам CPU или использованием numa-control (например, тесты Linpack NxN и SPECcpu2006);
    • Минимальное влияние на производительность (менее 2%) проявляется в системах, в которых применяются методы прямого доступа к ресурсам в обход функций ядра и различные техники offload-ускорения. Например, тесты DPDK (VsPERF 64 байт) и OpenOnload (STAC-N).
  • Доступно обновление ядра c устранением уязвиомости Meltdown для Ubuntu 12.04 (ядро 3.2), 14.04 (ядро 3.13), 16.04 (4.4) и 17.10 (4.13);
  • Phoronix изучил падение производительности при использовании в Ubuntu ванильного ядра 4.14 и патчей KPTI+Retpoline, падение производительности довольно ощутимо: от 9% до 4 раз в тесте Flexible IO Tester, 18-23% в тесте FS-Mark, 16-22% в тесте Compile Bench, 22-27% в тесте NGINX Benchmark и 26-32% в тесте Apache Benchmark;
  • Проект Debian GNU/Linux выпустил обновление 64-разрядных сборок ядра (3.2, 3.16, 3.9 и 4.14) с патчами KPTI для wheezy, jessie, jessie-backports, stretch и unstable/sid. Для 32-разрядных систем, а также для веток stretch-backports, testing/buster и experimental обновления пока недоступны. Патчи для блокирования Spectre находятся в процессе рассмотрения, из приложений Spectre пока устранён в пакете с Firefox в Debian unstable, обновление Chromium пока не добавлено;
  • Для SUSE/openSUSE выпущено обновление ядра с патчами для противостояния Meltdown и Spectre;
  • Разработчики OpenBSD и FreeBSD готовят патчи для своих систем. Theo de Raadt, основатель OpenBSD, высказал возмущение практикой упреждающего информирования о проблемах только самых крупных компаний, что ставит остальные в ранг проектов второго сорта. Для DragonFly BSD опубликован начальный вариант патча, который приводит к снижению производительности на 5-12% на процессорах серии Skylake и 12-53% на CPU Haswell;
  • IBM выпустил обновление микрокода для устранения уязвимости Meltdown в процессорах POWER7+ и POWER8. Также опубликованы специфичные для CPU POWER патчи для устранения проблемы в дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Ubuntu). Для POWER9 обновление запланировано на 15 января. Исправление для AIX и IBM i ожидается 12 февраля;
  • Доступно обновление проприетарных драйверов NVIDIA (390.12, 384.111) с блокированием применения атаки Spectre к драйверам;
  • Для распределённой ФС Lustre отмечена потеря производительности при применении KPTI патчей от 10% до 45% в зависимости от конфигурации и нагрузки. Наибольшие потери наблюдаются при связке "zfs+compression+lustre" и выполнения rsync для большого числа мелких файлов;
  • Инженеры из компании Branch Metrics отметили увеличение нагрузки на CPU примерно на 20% после применения патчей против Meltdown к окружению на базе AWS EC2. Другие пользователи отмечают падение производительности AWS EC2 на 5-30%;
  • Отмечено падение производительности Python на 37% после применения обновления c защитой от Meltdown на платформе Windows 7. Microsoft подтверждает потерю производительности, но не приводит конкретных цифр. Также наблюдаются серьёзные проблемы с совместимостью обновления от Microsoft с антивирусным ПО и надстройками для защиты Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  3. OpenNews: Разработчики Linux и Windows работают над закрытием огромной уязвимости в процессорах
  4. OpenNews: Уязвимость в процессорах AMD, позволяющая получить контроль над TPM-окружением
  5. OpenNews: Google считает незначительным влияние на производительность патчей для блокирования атак Meltdown и Spectre
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cpu, meltdown, spectre
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  • 1.1, Аноним, 15:06, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А на Windows уже прилетел патч?
     
     
  • 2.25, НяшМяш, 15:48, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    На мой гаминг ящик с хасфейлом на десяточке ещё нет Тем более, майки поломали э... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, pavlinux, 16:33, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять нужен бубен.
    [code]
    $ taskset 0x1 ./kaslr
    [!] Program requires root privileges (or read access to /proc/<pid>/pagemap)!

    $ su
    # id
    uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
    # taskset 0x1 ./kaslr
    [!] Program requires root privileges (or read access to /proc/<pid>/pagemap)!
    [/code]

     
  • 2.29, Аноним, 15:53, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вчера прилетел традиционно - второй вторник месяца Для Windows 10 можно было ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.61, Аноним, 16:50, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Главное в это верить и не сомневаться никогда.
     
  • 2.48, Аноним, 16:16, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Прилетел и всё сломал, потому быстро улетел обратно.
     
  • 2.73, Анониммм, 17:21, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде что-то летит, т к все тормозит и глючит =)
    Интересно, ХР на коре дуба не затронута проблемой?
     
  • 1.2, Аноним, 15:07, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Идиоты, зачем они всё рассказалаи? Могли бы стать миллиардерами.
     
     
  • 2.10, Аноним, 15:21, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Пожизненно заключенными они тоже могли стать по законодательству США.
     
  • 2.19, Аноним, 15:33, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Так кто-то и стал, наверное А кого-то за это убили ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 15:07, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и жесть же началась.
     
     
  • 2.14, anomymous, 15:28, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    На AMD никакой жести, KPTI не нужен, соответственно основное падение производите... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Аноним, 15:32, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Там обновление микрокода нужно KPTI - это от Meltdown, которому AMD не подверже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, anomymous, 16:11, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Патч retpoline на AMD всё равно требуется, но он проще в реализации и имеет меньший эффект. После обновления микрокода.
     
  • 3.62, Аноним, 16:51, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    поэтому для amd сборок нет обновлении
     
  • 1.4, Штунц, 15:07, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Соревнование умов: у кого патч с меньшим падением производительности
     
  • 1.5, Аноним, 15:10, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как собрать ядро для Ubuntu 17 без этих патчей Пользуюсь активно СУБД, виртуаль... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, НяшМяш, 15:50, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Можно его просто отключить

    https://superuser.com/a/1283620

     
  • 1.6, Аноним, 15:12, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Печалька в том, что через годик-другой выйдут новые процессоры без аппаратных уя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 15:30, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    KPTI включается не тупо для всего x86, есть исключения Например, весь AMD http... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.65, Аноним, 16:53, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    костыли кругом Вдруг откуда-то вспомнилось если бы строители строили свои до... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Аноним, 15:31, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не скажу за всех, но ядро Ubuntu не включает PTI, если используется процессор от... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, An, 15:34, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    К выходу новых цпу их уберут.
     
  • 2.22, Пук, 15:41, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В линуксе можно отключить при загрузке системы
     
     
  • 3.23, Аноним, 15:45, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подскажите юзкейс
     
     
  • 4.75, Аноним, 17:24, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    что? подсказать юзкейс для отключения патчей для тормозов? серьезно?
     
  • 1.7, Аноним, 15:13, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну а самое главное в носоти не упомянули, ну как так-то? В Альт исправвили уже?
     
     
  • 2.57, Michael Shigorin, 16:44, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну а самое главное в носовти не упомянули, ну как так-то?
    > В Альт исправвили уже?

    Ну так и добавили бы, раз так переживаете -- да (4.9.75+/4.14.12).

     
  • 1.8, Аноним, 15:13, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Ну Intel, ну еб твою мать.
     
     
  • 2.21, Sw00p aka Jerom, 15:35, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Предел производительности современных CPU давно уже достигнут, вот и занимаются ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, anomymous, 16:15, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Предел производительности современных CPU давно уже достигнут, вот и занимаются "спекуляциями".

    Меня очень порадовало то, что i9-7980X (очень скороспелый и очень горячий "топ", выброшенный просто для затыкания оторванного сегмента рынка) после затыкания последствий читерства с TLB сильно снижает отрыв от Ryzen 1800X.

    То есть учитывая тенденции дальнейшего развития, можно будет проц ещё лет 5 не менять. Ноги преимущества с очень низкими задержками при доступе к памяти у интеловских процов, похоже, вылезли. Есть сомнения, что "честная" трансляция адресов с проверкой привилегий - и кто знает чего ещё там начитерили - сможет похвастаться таковыми.

     
  • 1.9, Аноним, 15:21, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в убунту на ядре 4.13 есть/будет поддержка acid?
     
     
  • 2.11, Аноним, 15:22, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Pcid
     
  • 1.12, Аноним, 15:22, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это очень важный шаг Если бы новость писал я, я бы это место поставил на самый ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, EHLO, 16:03, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > собирались выступить с совместным докладом 9 января, но информация "утекла" в сеть уже 3 января.

    Пол года не прошло. Хотя нет, прошло.
    Наверно очень тщательно готовились. Так бы и готовились до сих пор, если бы не утекла инфа.

     
  • 2.41, пох, 16:08, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это очень важный шаг!

    или прыжок на месте.

    > Если бы новость писал я, я бы это место поставил на самый верх.

    а я бы ее вообще исключил. Что оно делает на опеннете?
    Что исправили и нахрена, если "необходимости применения патчей не отменяет" - спросите у интела с амдой. Какова потеря производительности от этого чудо-исправления - никто, похоже, померять не догадался.

    Ну разьве что всем желающим четкий повод насторожиться на тему этих апдейтов, датированных позднее 3го января.

     
  • 2.55, pavlinux, 16:38, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > В /proc/cpuinfo появилась новая возможность процессора: kaiser.

    Это чтоб хацкеры знали, пропускали попытки и приступали к перебору следующих вариантов? :)

     
  • 1.13, Аноним, 15:26, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ага-ага, чтобы опять всё растрепали раньше времени, исправив быстрее всех См у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Аномномномнимус, 16:02, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Действительно, тяжело патчи выкатывать вовремя для блобов, если опенсорсники дел... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Анонимфывфыв, 15:29, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    и тут мельдоний (Meltdown)
     
     
  • 2.50, anomymous, 16:27, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Мельтдоний
     
  • 2.59, Michael Shigorin, 16:47, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > и тут мельдоний

    Да-да, вчера тоже пришли к тому же выводу: мельдоний и русские хакеры.

     
     
  • 3.68, fi, 17:00, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну если вспомнить что семейство intel P5/P6 делали русские хакеры…

    а доделывали в Хайве :)))))

     
     
  • 4.72, Michael Shigorin, 17:18, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ну если вспомнить что семейство intel P5/P6 делали русские хакеры…

    ...таки оставлю и здесь:
    https://zaitcev.livejournal.com/241876.html
    https://zaitcev.livejournal.com/242238.html
    :-)

     
  • 1.24, Vlad Violenty, 15:45, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что и куда надо прописать на свежих ядрах что бы отключить эти патчи? они мне на домашнем пк не нужны
     
     
  • 2.26, Аноним, 15:48, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    pti=off (или nopti) в параметры запуска.
     
     
  • 3.33, vz, 15:57, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    плохой совет, вернее ваши проблемы, особенно с интернет-банком
     
     
  • 4.36, Аноним, 16:02, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Человек спросил - человек получил ответ К тому же, Firefox, к примеру, уже внес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.54, vz, 16:38, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Человек спросил - человек получил ответ. К тому же, Firefox, к примеру,
    > уже внес исправления для противодействия этим уязвимостям, а значит им спокойно
    > можно пользоваться и с выключенным KPTI.

    на машину можно зайти без firefox и получить цифровую подпись с USB-брелока банка

     
  • 3.49, пох, 16:19, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    nospec забыл. У кого, конечно, есть эта фича.
     
  • 1.28, Аноним, 15:50, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    На Ubuntu 17 10 после обновления не собирается драйвер Nvidia Заинтересованным ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним, 15:54, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    обновитесь до nvidia-384 см новость в нём 384 111, который собирается и работа... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.67, Аноним, 16:58, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Понятно, спасибо. У меня слетел 387.22.
     
     
  • 4.71, Аноним, 17:17, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    <ирония>
    Ну, тогда "обстаритесь" до работающей версии.
    </ирония>
     
  • 1.31, Аноним, 15:54, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А это не он ли недавно опубликовал инфу об очередной уязвимости раньше времени, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, Аноним, 15:59, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, см. уязвимость KRACK и wpa_supplicant.
     
  • 2.39, Аномномномнимус, 16:05, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ведь так тяжело в коммерческих дистрах, за которые денег немерянно платят, вовремя написать патчи. Тысячи индусов не успевают. Напоминает бородатый анекдот:
    Выходит на китайскую границу русский богатырь и кричит:
    — Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться.
    Китайцы собрались и пошли. Через пару дней из-за сопки выходит русский богатырь и кричит:
    — Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться.
    Китайцы собрались.
    Через пару дней выходит опять русский богатырь и кричит:
    — Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться.
    Собрались китайцы. Вдруг из-за сопки выползает недобитый китаец и из последних сил кричит:
    — Не ходите, это засада — их там двое!
     
  • 2.51, Аноним, 16:31, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Только там было иначе 1 Они молча все исправили у себя не дожидаясь даты релиз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, tyuiop, 17:04, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > ближе к дате релиза чем всем остальным. В случае Meltdown, Spectre им ничего не сообщили

    Собирались сообщить 6 января. Но произошла утечка, звиняйте...

     
  • 1.32, vz, 15:55, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    процессоры Atom, Atom Z, Celeron J, Pentium N трудившиеся в качестве подпотолочных домашних серверков идут в утиль, чего уж говорить про ноутбуки, итак тормозные были, теперь ещё и ручник приделали, правильно что купил одноплатный ARM A53
     
     
  • 2.40, Crazy Alex, 16:05, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты б хоть как-то в тему въехал...
    1) для атомов этой уязвимости нет, так как нет спекулятивного выполнения
    2) для подпотолочных серверков угрозы, считай, нет - ты ж там чужой софт не крутишь?
    3) на типичных ноутбучных нагрузках пардение произвыодительности копеечное - там просто нет такого интенсивного обмена userspace-kernel, чтобы было заметно.

    Ну и если у тебя тормозные ноутбуки - кого ещё винить, кроме самого себя? Что купил - то и имеешь...

     
     
  • 3.52, vz, 16:32, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    1. https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00088&languag
    2. вы не знаете что там крутится, т.к. вы не владелец сервера, там не только торренты и почта
    3. софт бывает разный, люди тоже

     
  • 1.38, Аноним, 16:04, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Надо было ставить Linux Некоторые заплатки ещё сделали в 3 ветке ядра, сейчас 4... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.42, Аноним, 16:10, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    патч шапки добавляет PCID в KVM ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.63, administrator, 16:52, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    а если у меня qemu-system-x86_64 -enable-kvm -cpu host и в госте /proc/cpuinfo есть флаг "pcid" то все равно не работает pcid?
     
  • 1.44, th3m3, 16:13, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда ждать процессоров без этих уязвимостей?
     
     
  • 2.46, Sluggard, 16:15, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    С новыми, о которых исследователи будут ещё не в курсе, а АНБ и взломщики уже да? )
     
  • 2.56, Аноним, 16:41, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это тебе плата за то, что ты повёлся и купил новый процессор на 5% быстрее.
     
     
  • 3.60, Sluggard, 16:48, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это тебе плата за то, что ты повёлся и купил новый процессор
    > на 5% быстрее.

    Ванга из тебя не ахти — я ноутбук покупал, а не проц менял в системнике.

     
     
  • 4.64, Аноним, 16:53, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно было купить ноутбук чуть дешевле с более старым процессором.
     
     
  • 5.70, Sluggard, 17:10, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Более старый процессор у меня есть бесплатно в более старом ноуте. Толку? В пятилетнем ноуте тоже дырявый проц.
     
     
  • 6.74, Аноним, 17:24, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем менял, если есть нормальный ноут Получить десятку бесплатно и официально ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.58, Аноним, 16:46, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А чего он хотел, крыскам выпускающим до окончания эмбарго патчи на вайфай теперь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.76, A.Stahl, 17:30, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что там случилось? БСДшники выпустили патч против чего-то страшного не дождавшись пока это сделают остальные, тем самым подвергнув их риску?
    Или что-то более банальное?
     

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