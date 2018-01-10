10.01.2018 15:00  Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre

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|3.53, pavlinux, 16:33, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Опять нужен бубен.
[code]
$ taskset 0x1 ./kaslr
[!] Program requires root privileges (or read access to /proc/<pid>/pagemap)!
$ su
# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
# taskset 0x1 ./kaslr
[!] Program requires root privileges (or read access to /proc/<pid>/pagemap)!
[/code]
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|3.47, anomymous, 16:15, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Предел производительности современных CPU давно уже достигнут, вот и занимаются "спекуляциями".
Меня очень порадовало то, что i9-7980X (очень скороспелый и очень горячий "топ", выброшенный просто для затыкания оторванного сегмента рынка) после затыкания последствий читерства с TLB сильно снижает отрыв от Ryzen 1800X.
То есть учитывая тенденции дальнейшего развития, можно будет проц ещё лет 5 не менять. Ноги преимущества с очень низкими задержками при доступе к памяти у интеловских процов, похоже, вылезли. Есть сомнения, что "честная" трансляция адресов с проверкой привилегий - и кто знает чего ещё там начитерили - сможет похвастаться таковыми.
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|2.37, EHLO, 16:03, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> собирались выступить с совместным докладом 9 января, но информация "утекла" в сеть уже 3 января.
Пол года не прошло. Хотя нет, прошло.
Наверно очень тщательно готовились. Так бы и готовились до сих пор, если бы не утекла инфа.
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|2.41, пох, 16:08, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Это очень важный шаг!
или прыжок на месте.
> Если бы новость писал я, я бы это место поставил на самый верх.
а я бы ее вообще исключил. Что оно делает на опеннете?
Что исправили и нахрена, если "необходимости применения патчей не отменяет" - спросите у интела с амдой. Какова потеря производительности от этого чудо-исправления - никто, похоже, померять не догадался.
Ну разьве что всем желающим четкий повод насторожиться на тему этих апдейтов, датированных позднее 3го января.
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|5.54, vz, 16:38, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Человек спросил - человек получил ответ. К тому же, Firefox, к примеру,
> уже внес исправления для противодействия этим уязвимостям, а значит им спокойно
> можно пользоваться и с выключенным KPTI.
на машину можно зайти без firefox и получить цифровую подпись с USB-брелока банка
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|2.39, Аномномномнимус, 16:05, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ведь так тяжело в коммерческих дистрах, за которые денег немерянно платят, вовремя написать патчи. Тысячи индусов не успевают. Напоминает бородатый анекдот:
Выходит на китайскую границу русский богатырь и кричит:
— Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться.
Китайцы собрались и пошли. Через пару дней из-за сопки выходит русский богатырь и кричит:
— Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться.
Китайцы собрались.
Через пару дней выходит опять русский богатырь и кричит:
— Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться.
Собрались китайцы. Вдруг из-за сопки выползает недобитый китаец и из последних сил кричит:
— Не ходите, это засада — их там двое!
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|3.69, tyuiop, 17:04, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ближе к дате релиза чем всем остальным. В случае Meltdown, Spectre им ничего не сообщили
Собирались сообщить 6 января. Но произошла утечка, звиняйте...
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|1.32, vz, 15:55, 10/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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процессоры Atom, Atom Z, Celeron J, Pentium N трудившиеся в качестве подпотолочных домашних серверков идут в утиль, чего уж говорить про ноутбуки, итак тормозные были, теперь ещё и ручник приделали, правильно что купил одноплатный ARM A53
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|2.40, Crazy Alex, 16:05, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ты б хоть как-то в тему въехал...
1) для атомов этой уязвимости нет, так как нет спекулятивного выполнения
2) для подпотолочных серверков угрозы, считай, нет - ты ж там чужой софт не крутишь?
3) на типичных ноутбучных нагрузках пардение произвыодительности копеечное - там просто нет такого интенсивного обмена userspace-kernel, чтобы было заметно.
Ну и если у тебя тормозные ноутбуки - кого ещё винить, кроме самого себя? Что купил - то и имеешь...
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|3.60, Sluggard, 16:48, 10/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Это тебе плата за то, что ты повёлся и купил новый процессор
> на 5% быстрее.
Ванга из тебя не ахти — я ноутбук покупал, а не проц менял в системнике.
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