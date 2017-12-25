25.12.2017 20:19  Вышел дистрибутив ROSA Fresh R10 с рабочим столом LXQt

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4.32, Тот_Самый_Анонимус, 06:02, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>И тратить свое время на краснoглaзие? Фи!
>Наверняка найдется сборка с подходящим размером панельки, цветовой темой
Ну так ищи, выбирай, экспериментируй. Ведь переставить дистр куда быстрее, чем «красноглaзить». «Л» — логика.
|
|1.13, corvuscor, 22:00, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
|
Сколько нужно выпусков, чтобы разрабы lxqt смогли наконец сделать иконки системного лотка одинаковыми по размеру? Как это может не бесить вообще?
|
|1.18, Глупышь, 22:59, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Нашёл кажется себе хороший дистриб - Линукс Минт (Mint XFCE 18.3)! Вроде как все, а в то же время не как все: всё заработало из коробки. Продолжаю наблюдать, буду держать вас в курсе и дальше! Все эти упорные недодистрибутивы с количеством установок чуть более чем одын - теперь у меня идут гулять в лес, своё время дороже.
|