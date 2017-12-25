The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

25.12.2017 20:19  Вышел дистрибутив ROSA Fresh R10 с рабочим столом LXQt

Компания "НТЦ ИТ РОСА" опубликовала вариант дистрибутива ROSA Desktop Fresh R10, поставляемый с окружением рабочего стола LXQt 0.12 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Размер iso-образа 1.5 Гб (x86_64 и i586). Сборка пригодна для работы на системах, оснащённых 512 Мб ОЗУ.

Для сокращения потребления ресурсов сборка поставляется с упрощенной темой Росы, без композитного менеджера и визуальных эффектов. В состав включены web-браузер NewMoon (PaleMoon), клиент для мгновенного обмена сообщениями Pidgin, торрент-клиент qBitTorrent, почтовый клиент Trojita, редактор фотографий nomacs, медиапроигрыватели Rosa media player и Audacious.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.rosalinux.ru/2017/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива ROSA FRESH R10
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив ROSA Fresh R9 с рабочим столом LXQt
  4. OpenNews: Доступен Linux-дистрибутив ROSA Desktop Fresh R9
  5. OpenNews: Доступна редакция дистрибутива ROSA Fresh R9 с рабочим столом GNOME
  6. OpenNews: Доступно десктоп-окружениe LXQt 0.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rosa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 20:36, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Зачем они в lxqt сделали толстые панельки..
     
     
  • 2.21, Аноним, 23:12, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Размер панельки можно изменить
     
     
  • 3.30, Аноним, 01:59, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    И тратить свое время на краснoглазие Фи Наверняка найдется сборка с подходящи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Тот_Самый_Анонимус, 06:02, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >И тратить свое время на краснoглaзие? Фи!
    >Наверняка найдется сборка с подходящим размером панельки, цветовой темой

    Ну так ищи, выбирай, экспериментируй. Ведь переставить дистр куда быстрее, чем «красноглaзить». «Л» — логика.

     
  • 1.4, Аноним, 21:00, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    файловый менеджер на уровень pcmanfm вывели?
     
     
  • 2.11, nameless, 21:30, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Там и так pcmanfm-qt.
     
  • 1.5, Аноним, 21:10, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ядро какое?
     
     
  • 2.8, Otto, 21:27, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    4.9.60-nrj-desktop-1rosa-x86_64
     
     
  • 3.15, Амомин, 22:28, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Нужно ядро 4 14 8 базовым - без него Вай-Фай не работает на Prestigio-116А Звук... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, 321, 22:51, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Prestigio-116А - не нужно.
    Да и сама роса тоже, в общем-то...
     
     
  • 5.19, trolleybus, 23:00, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как минимум, флеш точно не нужен.
     
  • 4.28, Аноним, 00:49, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ядро собрать - это 15 минут времени. Выбирать дистр по версии ядра - идиотизм.
     
  • 4.34, Аноним, 07:29, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Боже мой, даже вантузятники флешем не пользуются уже минимум как 2 года.
     
  • 1.13, corvuscor, 22:00, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Сколько нужно выпусков, чтобы разрабы lxqt смогли наконец сделать иконки системного лотка одинаковыми по размеру? Как это может не бесить вообще?
     
     
  • 2.17, 321, 22:54, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно ж еще в стейбл не вышло даже. все крутится в версиях 0.x.y
     
  • 1.14, Аноним, 22:23, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Насколько этот национальный дистрибутив подходит для корпоративного сектора Мож... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, Greg KH, 06:48, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что за минусы, что он не правильно сказал?
     
  • 1.18, Глупышь, 22:59, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нашёл кажется себе хороший дистриб - Линукс Минт (Mint XFCE 18.3)! Вроде как все, а в то же время не как все: всё заработало из коробки. Продолжаю наблюдать, буду держать вас в курсе и дальше! Все эти упорные недодистрибутивы с количеством установок чуть более чем одын - теперь у меня идут гулять в лес, своё время дороже.
     
     
  • 2.20, Аноним, 23:12, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Минт рулит!
     
     
  • 3.26, Аноним, 00:38, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Всё равно слака рулее, а от вашей искусственной мяты только изжога.
     
  • 1.23, vz, 23:55, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А там вертикальная синхронизация есть? Видео не рвётся?
     
     
  • 2.25, Аноним, 00:36, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Видео не рвётся?

    Не рвётся, но плёнку жуёт изрядно!

     
  • 1.24, vz, 23:58, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Настройки Openbox, там obconf или родная DE-шная утилита?
     
  • 1.27, Аноним, 00:43, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дистрибутив сделан некачественно и на ПК устанавливать не рекомендую Зачем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним, 01:01, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    это называется Minimum Viable Product MVP Грубо говоря - её выложили чтоб был... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Аноним, 02:52, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А я-то думал, причина в том, что пользователи го вноеды и им просто дают так стр... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor