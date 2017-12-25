25.12.2017 20:19  Вышел дистрибутив ROSA Fresh R10 с рабочим столом LXQt

Нашёл кажется себе хороший дистриб - Линукс Минт (Mint XFCE 18.3)! Вроде как все, а в то же время не как все: всё заработало из коробки. Продолжаю наблюдать, буду держать вас в курсе и дальше! Все эти упорные недодистрибутивы с количеством установок чуть более чем одын - теперь у меня идут гулять в лес, своё время дороже.

