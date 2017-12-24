24.12.2017 09:00  В UBports (Ubuntu Touch) анонсирована возможность запуска Android-приложений

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|2.2, аномимастус, 09:54, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+4 +/–
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С нынешними возможностями мобилок, это более чем актуально. И применяется уже кое где.
Не для игорей, а для прикладнух вполне годно.
Я с удовольствием снесу андроид и поставлю UBports, если там запустятся и нормально будут работать все 5 нужных мне на ведроиде приложения.
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|3.6, DiabloPC, 10:26, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Из статьи:
>>> Благодаря использованию контейнеров без виртуализации...
ТипО да, но:
Anbox is a container-based approach to boot a FULL Android system on a regular GNU/Linux system
Т.е. получается некое подобие OpenVZ
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|4.21, odd.mean, 14:41, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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>> Т.е. получается некое подобие OpenVZ
Там мэйнлайновый LXC (т.е. нормальные namespaces без лишних патчей на ядро):
"we use standard Linux technologies like containers (LXC)" -- это с anbox.io
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|5.22, DiabloPC, 14:44, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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LXC (англ. Linux Containers) — система виртуализации на уровне операционной системы
Данная система сходна с OpenVZ и Linux-VServer
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|3.8, Максим, 11:27, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Нет, Андроид - не эмулятор. Это ОС, в которой есть своя виртуальная машина для выполнения Java-приложений.
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|1.7, iPony, 10:58, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Это всё замечательно. Но за чем оно надо, построенное во многом на Android, если есть тот же Android AOSP.
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|1.18, Xasd, 13:13, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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> Для реализации данной возможности задействовано окружение Anbox, позволяющее запустить полноценную мобильную среду Android в обычном дистрибутиве Linux
и что -- работают ли там программы те которые требуеют нотификацию через Гугловские Сервисы? (то бишь -- это все мобильные программы, кроме игрушечек)
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|1.20, Аноним, 14:34, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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1. Сделать Ubuntu Touch из Android
2. Понять что это никому не нужно
3. Попытаться объяснить что это кому-то нужно
4. Добавить поддержку приложений Android
5. ...
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|1.24, Виталик, 16:01, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Установил на тест. На hidpi мониторе все сильно мелкое, открыл настройки, сменил масштаб UI на большой и все больше не запускается этот анбокс))))
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