24.12.2017 09:00  В UBports (Ubuntu Touch) анонсирована возможность запуска Android-приложений

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, анонсировал скорое появление возможности запуска приложений, написанных для платформы Android. Для реализации данной возможности задействовано окружение Anbox, позволяющее запустить полноценную мобильную среду Android в обычном дистрибутиве Linux. Первые тестовые сборки UBports с Anbox, а также инструкции по настройке, планируется опубликовать в ближайшие несколько недель.

Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3 и базируются на кодовой базе Android 7.1.1. Для создания изолированного контейнера с компонентами Android применяются пространства имён ядра Linux (user, pid, uts, et, mount, ipc). Android не имеет прямого доступа к оборудованию - всё взаимодействие производится только через специальную прослойку, которой управляет фоновый процесс anbox, запускаемый на стороне хоста. Прослойка использует те же методы работы с оборудованием и внешним миром, что и официальный эмулятор Android, основанный на QEMU.

Поддержка отрисовки обеспечивается при помощи трансляции предоставляемого в Android API OpenGL ES в штатный API OpenGL основной системы. Благодаря использованию контейнеров без виртуализации и предоставляемого хост-системой OpenGL, достигается достаточно высокий уровень производительности Android-окружения.



