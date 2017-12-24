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24.12.2017 09:00  В UBports (Ubuntu Touch) анонсирована возможность запуска Android-приложений

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, анонсировал скорое появление возможности запуска приложений, написанных для платформы Android. Для реализации данной возможности задействовано окружение Anbox, позволяющее запустить полноценную мобильную среду Android в обычном дистрибутиве Linux. Первые тестовые сборки UBports с Anbox, а также инструкции по настройке, планируется опубликовать в ближайшие несколько недель.

Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3 и базируются на кодовой базе Android 7.1.1. Для создания изолированного контейнера с компонентами Android применяются пространства имён ядра Linux (user, pid, uts, et, mount, ipc). Android не имеет прямого доступа к оборудованию - всё взаимодействие производится только через специальную прослойку, которой управляет фоновый процесс anbox, запускаемый на стороне хоста. Прослойка использует те же методы работы с оборудованием и внешним миром, что и официальный эмулятор Android, основанный на QEMU.

Поддержка отрисовки обеспечивается при помощи трансляции предоставляемого в Android API OpenGL ES в штатный API OpenGL основной системы. Благодаря использованию контейнеров без виртуализации и предоставляемого хост-системой OpenGL, достигается достаточно высокий уровень производительности Android-окружения.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/lates...)
  2. OpenNews: Третье обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  4. OpenNews: Определены основные векторы развития форков Unity 8 от проектов UBports и Yunit
  5. OpenNews: Первое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  6. OpenNews: Второе обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubports, android, anbox
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  • 1.1, DiabloPC, 09:45, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Виртуалка на телефоне?! О_О
    Да уж...
     
     
  • 2.2, аномимастус, 09:54, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    С нынешними возможностями мобилок, это более чем актуально. И применяется уже кое где.
    Не для игорей, а для прикладнух вполне годно.
    Я с удовольствием снесу андроид и поставлю UBports, если там запустятся и нормально будут работать все 5 нужных мне на ведроиде приложения.
     
     
  • 3.5, anonimix, 10:07, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    Я с удовольствием снесу андроид и поставлю UBports, если там вырежут блобы убу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Аноним, 12:40, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Блобы будут всегда, ибо под мобилки свободных драйверов будем считать, что не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, Аноним, 09:56, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Из статьи:

    >> Благодаря использованию контейнеров без виртуализации...

     
     
  • 3.6, DiabloPC, 10:26, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Из статьи:
    >>> Благодаря использованию контейнеров без виртуализации...

    ТипО да, но:
    Anbox is a container-based approach to boot a FULL Android system on a regular GNU/Linux system

    Т.е. получается некое подобие OpenVZ

     
     
  • 4.11, freehck, 12:04, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > ТипО да, но:

    Всё же есть большая разница между чрутом, контейнером и виртуалкой.

     
  • 4.21, odd.mean, 14:41, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >> Т.е. получается некое подобие OpenVZ

    Там мэйнлайновый LXC (т.е. нормальные namespaces без лишних патчей на ядро):
    "we use standard Linux technologies like containers (LXC)" -- это с anbox.io

     
     
  • 5.22, DiabloPC, 14:44, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    LXC (англ. Linux Containers) — система виртуализации на уровне операционной системы
    Данная система сходна с OpenVZ и Linux-VServer
     
  • 2.4, Пультвизатор, 09:56, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    А разве андроид не виртуалка? Вроде как на Java?
     
     
  • 3.8, Максим, 11:27, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет, Андроид - не эмулятор. Это ОС, в которой есть своя виртуальная машина для выполнения Java-приложений.
     
  • 2.14, ano, 12:43, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а ты думал на чем ведроид по верх линух ядра крутится?!
     
  • 1.7, iPony, 10:58, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Это всё замечательно. Но за чем оно надо, построенное во многом на Android, если есть тот же Android AOSP.
     
     
  • 2.10, DerRoteBaron, 11:49, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Например, затем, что внутри Android просто ужасен
     
     
  • 3.16, iPony, 12:49, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну так и там внутри тоже не без андроида
     
  • 2.13, Аноним, 12:40, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >Но зачем оно надо

    потому что без жавы

     
  • 1.9, Аноним, 11:34, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Для андроида есть linux deploy, через который можно запустить и Ubuntu Touch.
     
  • 1.15, Аноним, 12:45, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С нетерпением ждем WINE
     
  • 1.17, Аноним, 13:07, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Как они уже достали со своими контейнерами Неужели нельзя просто допилить вирту... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Xasd, 13:13, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Для реализации данной возможности задействовано окружение Anbox, позволяющее запустить полноценную мобильную среду Android в обычном дистрибутиве Linux

    и что -- работают ли там программы те которые требуеют нотификацию через Гугловские Сервисы? (то бишь -- это все мобильные программы, кроме игрушечек)

     
     
  • 2.27, Crazy Alex, 17:43, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Странно, и как я уже года три без гуглосервисов живу... игрушек нет вообще.

    Hint: всё содержимое F-Droid вполне прилично себя ведёт без гуглосервисов.

     
  • 1.20, Аноним, 14:34, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    1. Сделать Ubuntu Touch из Android
    2. Понять что это никому не нужно
    3. Попытаться объяснить что это кому-то нужно
    4. Добавить поддержку приложений Android
    5. ...
     
  • 1.23, grn, 15:54, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тормозить будет нещадно, как Sailfish
     
  • 1.24, Виталик, 16:01, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Установил на тест. На hidpi мониторе все сильно мелкое, открыл настройки, сменил масштаб UI на большой и все больше не запускается этот анбокс))))
     
  • 1.25, Аноним, 16:45, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В таком случае можно ли это называть контейнером ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 18:13, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, если это увеличит продажи ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.29, За Квачкова, 18:29, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Читайте новости на сайте полковника Квачкова! http://shturm.info/
     

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