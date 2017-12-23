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23.12.2017 11:59  Выпуск Tcl/Tk 8.6.8

Представлен релиз Tcl/Tk 8.6.8, динамического языка программирования, распространяемого совместно с кроссплатформенной библиотекой базовых элементов графического интерфейса. Несмотря на то, что основное распространение Tcl получил для создания интерфейсов пользователя и как встраиваемый язык, Tcl также подходит для других задач, таких как web-разработка, создание сетевых приложений, администрирование систем и тестирование.

В новой версии переработана система сборки nmake, добавлена поддержка обратных ссылок (backrefs) в "[array names -regexp]", обеспечена возможность использования примесей (mixin) в "[info * methods]". Улучшена поддержка платформы ReactOS, прекращена поддержка macOS 10.5, внесены улучшения в работу Tk на платформе macOS. Обновлены включённые в базовую поставку пакеты Itcl 4.1.1, sqlite3 3.21.0, Thread 2.8.2, tdbc* 1.0.6 и http 2.8.12. Устранены утечки памяти в реализации B-tree в "[text]" и в коде обработки изображений. Исправлено несколько ошибок, приводящих к крахам и зависаниям.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/tcl/...)
  2. OpenNews: Выпуск Tcl/Tk 8.6.7
  3. OpenNews: Релиз Tcl/Tk 8.6.0
  4. OpenNews: Релиз Tcl/Tk 8.6.6
  5. OpenNews: Релиз Tcl/Tk 8.6.4
  6. OpenNews: Языку Tcl исполнилось 25 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tcl, tcltk
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  • 1.1, X4asd, 12:31, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    > ...Tcl получил для создания интерфейсов пользователя...

    HiDpi когда запилят?

    ато не выкидывать же хорошую программу лишь потому что на новом мониторе она перестала (нормально) открываться

    (или выкидывать хороший монитор?)

     
     
  • 2.3, anonymous, 12:58, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    покупать хороший монитор
     
     
  • 3.5, Аноним, 14:50, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Плюсую Как же легко сегодня маркетологи разводят лохов ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.9, пох, 18:45, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    так это - хороший.
    Программу на tk отлично видно - в лупу. Потому что она рисуется по точкам, а точки как раз у хорошего монитора  - неразличимы глазом, а не "22 на дюйм, нет, наклоните ваш дюйм...и еще вот сюда сдвиньте...ну и что что 21.5, округлять полагается в большую сторону".

     
  • 2.10, пох, 18:47, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> ...Tcl получил для создания интерфейсов пользователя...
    > HiDpi когда запилят?

    где ваши патчи?

    > ато не выкидывать же хорошую программу лишь потому что на новом мониторе
    > она перестала (нормально) открываться
    > (или выкидывать хороший монитор?)

    или наконец-то заняться своей профессиональной деятельностью - заодно вернув проекту, которым вы пользовались на халяву двадцать с лишним лет, что-то стоящее.

     

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