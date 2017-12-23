23.12.2017 11:59  Выпуск Tcl/Tk 8.6.8

Представлен релиз Tcl/Tk 8.6.8, динамического языка программирования, распространяемого совместно с кроссплатформенной библиотекой базовых элементов графического интерфейса. Несмотря на то, что основное распространение Tcl получил для создания интерфейсов пользователя и как встраиваемый язык, Tcl также подходит для других задач, таких как web-разработка, создание сетевых приложений, администрирование систем и тестирование.

В новой версии переработана система сборки nmake, добавлена поддержка обратных ссылок (backrefs) в "[array names -regexp]", обеспечена возможность использования примесей (mixin) в "[info * methods]". Улучшена поддержка платформы ReactOS, прекращена поддержка macOS 10.5, внесены улучшения в работу Tk на платформе macOS. Обновлены включённые в базовую поставку пакеты Itcl 4.1.1, sqlite3 3.21.0, Thread 2.8.2, tdbc* 1.0.6 и http 2.8.12. Устранены утечки памяти в реализации B-tree в "[text]" и в коде обработки изображений. Исправлено несколько ошибок, приводящих к крахам и зависаниям.



