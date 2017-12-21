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21.12.2017 12:06  Выпуск GnuPG 2.2.4

Доступен релиз инструментария GnuPG 2.2.4 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Напомним, что ветка GnuPG 2.2 позиционируется как развивающийся выпуск, в котором продолжают добавляться новые возможности, в ветке 2.1 допускаются только корректирующие исправления.

Основные изменения:

  • Изменены настройки по умолчанию, в качестве предпочитаемого алгоритма хэширования теперь применяется SHA512;
  • Обеспечен вывод предупрежденения, если шифр с размером блока 64 бит применяется для шифрования данных, размером более 150 Мб;
  • Добавлено предупреждение, если MDC (код проверки целостности) не применяется для сообщения;
  • Добавлена опция "--auto-expand-secmem", позволяющая оптимизировать работу при большом числе одновременных соединений. Опция имеет смысл только при использовании libgcrypt 1.8.2;
  • В dirmngr реализована возможность отдачи ответа на запросы WKD из кэша;
  • В gpgconf добавлена опция "--status-fd";
  • В gpg-wks-server добавлены команды "--check" и "--remove-key";
  • До 64 увеличен размер очереди ожидающих соединений (опция "--listen-backlog");
  • В configure добавлена опция "--enable-run-gnupg-user-socket" для проверки каталога с сокетом, которая может остаться неочищенной после завершения сеанса systemd.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.2.0
  3. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.1.23
  4. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
  6. OpenNews: Сообщество пришло на помощь основному разработчику GnuPG, который оказался на грани разорения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnupg
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  • 1.2, Greg KH, 13:46, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    не очень понятно, почему потерли мессаги об уязвимости в Libgcrypt < 1.7.7
     
     
  • 2.3, Аноним, 13:48, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Потому что первое сообщение треда было набросом, очевидно же.
     
     
  • 3.5, Аноним, 13:49, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    С качественными пруфами ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Аноним, 13:50, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Единственный пруф был некачественный Ибо речь там шла о трудно эксплуатируемой ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.9, Andrey Mitrofanov, 13:51, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет С _тупыми_ над-набросами Как первое сообщеение в этой ветви ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.10, Аноним, 13:53, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И хватит уже форсить свои недопруфы Если в каком-то софте не находили уязвимост... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.17, Аноним, 14:03, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Нет, там шла речь про уязвимость, которая описана в четвёртой ссылке под новость... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, Greg KH, 14:24, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет, вроде вот эта https www securityfocus com bid 99338 discuss CVE-2017-752... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.25, Аноним, 14:33, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да, она Я промахнулся и ссылку не ту скопировал Правильная https www opennet... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.65, DmA, 19:56, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Место GnuPG на отдельно стоящей машине не подключённой к сети!
     

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