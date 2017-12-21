21.12.2017 12:06  Выпуск GnuPG 2.2.4

Доступен релиз инструментария GnuPG 2.2.4 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Напомним, что ветка GnuPG 2.2 позиционируется как развивающийся выпуск, в котором продолжают добавляться новые возможности, в ветке 2.1 допускаются только корректирующие исправления. Основные изменения: Изменены настройки по умолчанию, в качестве предпочитаемого алгоритма хэширования теперь применяется SHA512;

Обеспечен вывод предупрежденения, если шифр с размером блока 64 бит применяется для шифрования данных, размером более 150 Мб;

Добавлено предупреждение, если MDC (код проверки целостности) не применяется для сообщения;

Добавлена опция "--auto-expand-secmem", позволяющая оптимизировать работу при большом числе одновременных соединений. Опция имеет смысл только при использовании libgcrypt 1.8.2;

В dirmngr реализована возможность отдачи ответа на запросы WKD из кэша;

В gpgconf добавлена опция "--status-fd";

В gpg-wks-server добавлены команды "--check" и "--remove-key";

До 64 увеличен размер очереди ожидающих соединений (опция "--listen-backlog");

В configure добавлена опция "--enable-run-gnupg-user-socket" для проверки каталога с сокетом, которая может остаться неочищенной после завершения сеанса systemd.



